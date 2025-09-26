Parlamentare R. Moldova 2025. Mai mulți lideri PNL transmit mesaje de susținere pentru votul decisiv din 28 septembrie
PSNews.ro, 26 septembrie 2025 17:50
Președintele Senatului României, Mircea Abrudean, europarlamentarul Daniel Buda, Ciprian Dobre, deputat de Mureș, și europarlamentarul Siegfried Mureșan au transmis mesaje de mobilizare către cetățenii Republicii Moldova, înaintea votului de pe 28 septembrie, subliniind importanța alegerii drumului european. Mircea Abrudean, președintele Senatului României, a declarat că ziua votului reprezintă un moment de hotărâre pentru viitorul Republicii […] Articolul Parlamentare R. Moldova 2025. Mai mulți lideri PNL transmit mesaje de susținere pentru votul decisiv din 28 septembrie apare prima dată în PS News.
• • •
Acum 5 minute
18:10
Nicușor Dan cere anchetă după tragedia petrecută la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”. „Este o dramă inacceptabilă” # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, vineri, că este profund îndurerat de tragedia petrecută la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, unde şase copii şi-au pierdut viaţa, arătând că este ”o dramă inacceptabilă şi se impune de urgenţă o anchetă, pentru a stabili dacă s-au ascuns informaţii sau au existat responsabilităţi individuale”. Preşedintele cere ministrului […] Articolul Nicușor Dan cere anchetă după tragedia petrecută la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”. „Este o dramă inacceptabilă” apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
17:50
Parlamentare R. Moldova 2025. Mai mulți lideri PNL transmit mesaje de susținere pentru votul decisiv din 28 septembrie # PSNews.ro
Președintele Senatului României, Mircea Abrudean, europarlamentarul Daniel Buda, Ciprian Dobre, deputat de Mureș, și europarlamentarul Siegfried Mureșan au transmis mesaje de mobilizare către cetățenii Republicii Moldova, înaintea votului de pe 28 septembrie, subliniind importanța alegerii drumului european. Mircea Abrudean, președintele Senatului României, a declarat că ziua votului reprezintă un moment de hotărâre pentru viitorul Republicii […] Articolul Parlamentare R. Moldova 2025. Mai mulți lideri PNL transmit mesaje de susținere pentru votul decisiv din 28 septembrie apare prima dată în PS News.
17:40
Fostul general SRI Dumitru Dumbravă a murit la doar 53 de ani. Era anchetat de DNA alături de Florian Coldea # PSNews.ro
Dumitru Dumbravă a fost una dintre figurile controversate ale serviciilor de informații din România, numele său fiind strâns legat atât de momente cheie din activitatea SRI, cât și de polemici care au marcat relația dintre instituțiile statului. Ca jurist de carieră și apoi general, el a urcat rapid în ierarhia Serviciului Român de Informații, devenind […] Articolul Fostul general SRI Dumitru Dumbravă a murit la doar 53 de ani. Era anchetat de DNA alături de Florian Coldea apare prima dată în PS News.
Acum o oră
17:30
AUR România se contrazice cu AUR Moldova. Simion anunță că se retrage din alegeri, Volosatîi spune că rămâne în cursă # PSNews.ro
Partidul AUR, condus de George Simion, a anunțat vineri printr-un comunicat de presă și printr-o conferință la care au participat mai mulți lideri că se retrage din alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova. În replică, Partidul cu același nume, AUR, înregistrat în Republica Moldova, a anunțat printr-un alt comunicat că nu se retrage din […] Articolul AUR România se contrazice cu AUR Moldova. Simion anunță că se retrage din alegeri, Volosatîi spune că rămâne în cursă apare prima dată în PS News.
17:20
Şefii ANPC se pot întoarce la serviciu: CAB le-a înlăturat interdicția exercitării funcției din controlul judiciar # PSNews.ro
Şeful interimar al ANPC Sebastan Ioan Hotca, acuzat de abuz în serviciu, şi directorul general din ANPC Paul Anghel, acuzat de şantaj, se pot întoarce la serviciu, după ce Curtea de Apel Bucureşti a înlăturat dintre obligaţiile din cadrul controlului judiciar interdicţia exercitării funcţiei. Decizia magistraţilor este definitivă. ”Admite, în parte, plângerea formulată de către […] Articolul Şefii ANPC se pot întoarce la serviciu: CAB le-a înlăturat interdicția exercitării funcției din controlul judiciar apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
17:00
Victoria Furtună, coordonată de Moscova și Ilan Șor. Cum Rusia a finanțat activitățile partidului „Moldova Mare” # PSNews.ro
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, ar fi beneficiat, în perioada iulie-septembrie, de peste 600 mii euro din partea Moscovei și organizației „Evrazia”. Reporterii Deschide.MD au intrat în posesia mai multor date privind activitatea formațiunii, inclusiv rapoarte financiare, convorbiri cu curatorii ruși și planul de activitate pentru alegerile parlamentare. Conform bugetului prezentat de Victoria […] Articolul Victoria Furtună, coordonată de Moscova și Ilan Șor. Cum Rusia a finanțat activitățile partidului „Moldova Mare” apare prima dată în PS News.
17:00
Șeful Jandarmeriei Brăila, anchetat de DNA pentru aducerea ilegală de muncitori străini, revine în funcție # PSNews.ro
Colonelul Iulian Nicolae Albăceanu a revenit la comanda Inspectoratului Judeţean de Jandarmi (IJJ) Brăila, ca urmare a revocării, în data de 25 septembrie, a măsurii controlului judiciar dispusă asupra sa în iunie 2025. „Ca urmare a ordonanţei emise în data de 25.09.2025, de către Direcţia Naţională Anticorupţie, s-a dispus revocarea măsurii controlului judiciar care fusese […] Articolul Șeful Jandarmeriei Brăila, anchetat de DNA pentru aducerea ilegală de muncitori străini, revine în funcție apare prima dată în PS News.
16:50
„Acolo practic se murea”. Mărturia cutremurătoare a unei mame ce și-a pierdut fetița la Spitalul „Sf Maria” din Iași # PSNews.ro
Dezvăluiri cutremurătoare în cazul celor șase copii uciși de o bacterie periculoasă în secția de Terapie intensivă a Spitalului de Copii „Sf Maria” din Iași. Mama fetiței de 12 ani, care a murit vineri, a vorbit pentru Digi24 despre neregulile grave din secția ATI. Femeia acuză că asistentele nu respectau măsurile de siguranță, deși știau […] Articolul „Acolo practic se murea”. Mărturia cutremurătoare a unei mame ce și-a pierdut fetița la Spitalul „Sf Maria” din Iași apare prima dată în PS News.
16:50
În plină campanie electorală, Viktor Orban scutește de impozitul pe venit mamele cu 3 copii, chiar dacă sunt majori # PSNews.ro
Mamele cu 3 copii din Ungaria vor fi scutite de impozitul pe venit, iar această facilitate se oferă chiar dacă respectivii copii sunt deja adulți. Măsura vine în contextul în care premierul maghiar Viktor Orban se află în plină campanie electorală. Mamele cu 3 copii din Unagrai vor fi scutite de la 1 octombrie de […] Articolul În plină campanie electorală, Viktor Orban scutește de impozitul pe venit mamele cu 3 copii, chiar dacă sunt majori apare prima dată în PS News.
16:40
Metroul de Otopeni: „Sfânta Ana” va ajunge săptămâna viitoare la stația Aeroport Băneasa # PSNews.ro
Scutul de foraj „Sfânta Ana” va finaliza al doilea segment de tunel între viitoarele stații de metrou Tokyo și Aeroport Băneasa la începutul săptămânii viitoare, anunță Metrorex. Primul segment de tunel din Magistrala 6 de metrou a fost finalizat de către „Sfânta Maria” în această vară. Utilajul de foraj „Sfânta Ana” a început execuția tunelului […] Articolul Metroul de Otopeni: „Sfânta Ana” va ajunge săptămâna viitoare la stația Aeroport Băneasa apare prima dată în PS News.
16:40
VIDEO Bujduveanu anunță „o schimbare colosală” pentru bucureșteni: Capitala are un grad de îndatorare de 7% # PSNews.ro
Invitat în studioul Puterea Știrilor, primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a afirmat că transferul CET-urilor către municipalitate va transforma radical sistemul de termoficare din București. Un cadru legal existent din 2017 Stelian Bujduveanu a reamintit că transferul companiei care produce energie termică și electrică către Primăria Capitalei este posibil din punct de […] Articolul VIDEO Bujduveanu anunță „o schimbare colosală” pentru bucureșteni: Capitala are un grad de îndatorare de 7% apare prima dată în PS News.
16:30
Un cuplu de români, subiect de documentar, după ce a vrut să intre în Canada cu două găini și 6 batoane de salam # PSNews.ro
Un cuplu din România a devenit protagonist într-un documentar difuzat pe History, după ce a fost surprins pe un aeroport din Canada cu produse nedeclarate. Scena, de la replicile amuzante până la amenda primită, a fost difuzată în cadrul seriei „Securitatea aeroportului”. Episodul difuzat de History a fost filmat pe unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi […] Articolul Un cuplu de români, subiect de documentar, după ce a vrut să intre în Canada cu două găini și 6 batoane de salam apare prima dată în PS News.
16:30
Iranul semnează cu Rusia un contract de 25 mld. $ în vederea construirii a patru centrale nucleare # PSNews.ro
Iranul şi Rusia, aliata sa. au semnat un contract estimat la 25 de miliarde de dolari în vederea construirii a patru centrale nucleare în sudul Iranului, anunţă vineri televiziunea iraniană, relatează AFP. Iranul deţine în prezent o singură centrală nucleară operaţională – la Bushehr -, cu o capacitate de producţie de 1.000 de megawaţi, care reprezintă […] Articolul Iranul semnează cu Rusia un contract de 25 mld. $ în vederea construirii a patru centrale nucleare apare prima dată în PS News.
16:20
Secții de votare din Transnistria, mutate în localități aflate sub controlul autorităților din R. Moldova # PSNews.ro
Comisia Electorală Centrală (CEC) a Republicii Moldova a decis relocarea unor secţii de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului din motive de securitate, au anunţat reprezentanţii CEC. Măsura a fost adoptată pe fondul „avertismentelor Inspectoratului General al Poliţiei (IGP) privind riscuri majore în zona de securitate, inclusiv alerte cu bombă şi provocări”. Astfel, secţiile din […] Articolul Secții de votare din Transnistria, mutate în localități aflate sub controlul autorităților din R. Moldova apare prima dată în PS News.
16:20
Facilităţi la călătoria cu trenul acordate în noul an universitar studenților. Anunțul CFR călători # PSNews.ro
CFR Călători informează că în cursul anului universitar 2025/2026 studenţii români şi străini, în vârstă de până la 30 de ani, înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România, beneficiază de reducere 90% la transportul feroviar intern clasa a 2-a la toate categoriile de trenuri doar pe rutele […] Articolul Facilităţi la călătoria cu trenul acordate în noul an universitar studenților. Anunțul CFR călători apare prima dată în PS News.
16:20
Șef CA la Spitalul din Iași unde 6 copii au murit: Un „drumar” cu 16.000 lei salariu, 4600 pensie # PSNews.ro
Președintele Consiliului de Administrație al Spitalului „Sfânta Maria” din Iași este Pilă Dănuț. El a fost până în 2023 directorul Direcției Drumuri și Poduri din Iași. 6 copii au murit la spital, în urma unei infectări cu o bacterie. Șase copii au murit în ultimele zile în secţia de Terapie Intensivă a Spitalului de Copii […] Articolul Șef CA la Spitalul din Iași unde 6 copii au murit: Un „drumar” cu 16.000 lei salariu, 4600 pensie apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
16:10
Traficul rutier se va desfăşura cu restricţii pe timpul nopţii în Bucureşti, în zona Calea Victoriei, Bulevardul Dacia şi strada C.A. Rosetti. Poliţia Capitalei anunţă că vor avea loc lucrări de asfaltare şi le recomandă şoferilor să circule cu atenţie. În noaptea de vineri spre sâmbătă, în vederea execuţiei unor lucrări de refacere a covorului […] Articolul Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul apare prima dată în PS News.
16:10
MApN confirmă că în 38 de situații, fragmente de dronă au ajuns pe teritoriul României de la începutul războiului # PSNews.ro
Ministerul Apărării Naționale confirmă că, de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022, au fost înregistrate 11 incidente în care drone de proveniență rusească au încălcat spațiul aerian al României. Potrivit instituției, majoritatea acestor incursiuni s-au produs prin județul Tulcea, aflat la granița cu Ucraina. Fragmentele de dronă căzute pe teritoriul României au […] Articolul MApN confirmă că în 38 de situații, fragmente de dronă au ajuns pe teritoriul României de la începutul războiului apare prima dată în PS News.
16:00
VIDEO Un român rupe tăcerea după 15 ani în SUA: „Totul a devenit din ce în ce mai dificil” # PSNews.ro
Un român stabilit de 15 ani în Chicago are în plan să revină în România, alături de familie. Atât el, cât și soția, stabilită de 13 ani în SUA, sunt de părere că viața în America nu mai e atât de satisfăcătoare precum era cândva. Se trăiește mult mai prost acum, iar cei care au de plătit chirii […] Articolul VIDEO Un român rupe tăcerea după 15 ani în SUA: „Totul a devenit din ce în ce mai dificil” apare prima dată în PS News.
16:00
Creionul care te corectează când scrii greșit: invenția genială a trei liceeni din Brașov # PSNews.ro
Trei adolescenți brașoveni au inventat un creion inteligent care avertizează elevii atunci când fac greșeli gramaticale sau scriu cuvinte incorect. Invenția, deocamdată un prototip, combină inteligența artificială cu un instrument clasic de scris și poate fi testată printr-o aplicație mobilă. Daria, Ovidiu și Raul, elevi în clasa a XII-a la un liceu din Brașov, reprezintă […] Articolul Creionul care te corectează când scrii greșit: invenția genială a trei liceeni din Brașov apare prima dată în PS News.
15:50
Partidul „Inima Moldovei” nu va mai participa la alegeri. Formațiunea a fost exclusă de Comisia Electorală Centrală # PSNews.ro
Partidul „Inima Moldovei”, care face parte din blocul „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, nu va participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia a fost luată vineri, 26 septembrie, de membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC), a doua zi după ce instanța de apel a limitat activitatea formațiunii politice pentru 12 luni, scrie […] Articolul Partidul „Inima Moldovei” nu va mai participa la alegeri. Formațiunea a fost exclusă de Comisia Electorală Centrală apare prima dată în PS News.
15:40
VIDEO Autostrada Moldovei A7: Lucrările pe tronsonul Bacău – Pașcani se apropie de 40%. Anunțul șefului CNAIR # PSNews.ro
Constructorul român UMB este mobilizat pe toate cele trei loturi ale tronsonului Bacău – Pașcani din Autostrada Moldovei A7 cu peste 700 de muncitori și mai mult de 450 de utilaje, informează vineri Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit lui, stadiul lucrărilor pe acest tronson se apropie […] Articolul VIDEO Autostrada Moldovei A7: Lucrările pe tronsonul Bacău – Pașcani se apropie de 40%. Anunțul șefului CNAIR apare prima dată în PS News.
15:20
În urma unei întrevederi cu președintele Erdogan, liderul de la Casa Albă a transmis clar ce așteaptă de la Ankara. Astfel, Donald Trump condiționează reluarea vânzării de avioane F-35 către Turcia de renunțarea la petrolul rusesc. Vizita lui Recep Erdogan la Washington a fost prima de acest fel după aproape șase ani. Președintele turc a […] Articolul Condiția pusă de Trump lui Erdogan pentru a vinde avioane F-35 către Turcia apare prima dată în PS News.
15:10
Nazare, întâlnire cu Bolojan: Discuţii despre rectificarea bugetară, care va fi pusă în dezbatere publică luni # PSNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și premierul Ilie Bolojan au discutat rectificarea bugetară, proiectul urmând să fie publicat luni în consultare publică. Alexandru Nazare spune că a discutat vineri cu premierul calendarul actualizat al rectificării bugetare, în urma solicitǎrilor şi nevoilor multiple de finanțare adresate Ministerului de Finanțe. „Toate necesită analiză şi decizii responsabile, în contextul […] Articolul Nazare, întâlnire cu Bolojan: Discuţii despre rectificarea bugetară, care va fi pusă în dezbatere publică luni apare prima dată în PS News.
15:00
Ministerul Educaţiei subliniază că are ”toleranţă zero” pentru actele de violenţă în mediul educaţional # PSNews.ro
Ministerul Educaţiei subliniază că are ”toleranţă zero” pentru actele de violenţă în mediul educaţional, indiferent de formă. ”Faptul că asistăm la o recrudescenţă a violenţei – în forme diverse – la nivel social nu înseamnă că acest lucru trebuie tolerat în mediul educaţional, dimpotrivă, mediul educaţional trebuie să arate toleranţă zero pentru astfel de fapte”, […] Articolul Ministerul Educaţiei subliniază că are ”toleranţă zero” pentru actele de violenţă în mediul educaţional apare prima dată în PS News.
14:50
Dosarul Alexandru Bălan: conexiuni KGB-Belarus, întâlniri conspirative și rolul SRI în destructurarea rețelei” # PSNews.ro
Apar noi informații legate de arestarea preventivă a presupusului spion româno-moldovean Alexandru Bălan, în baza deciziei Curții de Apel București din 10 septembrie și căruia magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie i-au respins contestaţia la măsura arestării. Bălan este suspectat că a divulgat secrete de stat unor ofiţeri din cadrul Comitetului Securităţii de Stat […] Articolul Dosarul Alexandru Bălan: conexiuni KGB-Belarus, întâlniri conspirative și rolul SRI în destructurarea rețelei” apare prima dată în PS News.
14:30
VIDEO Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2: „Vom construi noi parcări rezidențiale și vom scăpa de stâlpișorii inutili” # PSNews.ro
Lipsa locurilor de parcare este una dintre cele mai mari probleme ale sectorului al doilea al Capitalei, spune Rareș Hopincă, la Puterea Știrilor. Acesta promite soluții echilibrate pentru șoferi, pietoni și bicicliști, dar și eliminarea stâlpișorilor montați excesiv de fosta administrație. „Eu nu sunt dintre cei care consideră că mașina este un moft. Mașina […] Articolul VIDEO Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2: „Vom construi noi parcări rezidențiale și vom scăpa de stâlpișorii inutili” apare prima dată în PS News.
14:20
Senatorul PSD Daniel Zamfir declară că ministrul USR Diana Buzoianu a semnat ”cu mâna tremurând şi cu nodul în gât” Acordul de Mediu, care ar fi trebuit semnat cu două luni în urmă, pentru finalizarea lucrării la hidrocentrala Paşcani şi o avertizează că nu va scăpa de PSD până nu va debloca şi celelalte trei […] Articolul Daniel Zamfir: Buzoianu a semnat cu „mâna tremurând” Acordul de Mediu pentru Paşcani apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
14:10
Alegerile parlamentare din 28 septembrie decid dacă Republica Moldova își continuă parcursul european sau riscă să revină sub influența Moscovei, într-un test politic decisiv pentru Maia Sandu, arată o analiză realizată de publicația The Guardian. Republica Moldova, în fața unui moment decisiv Duminică, 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova aleg un nou Parlament. Miza este […] Articolul Alegeri cruciale în Republica Moldova, miză majoră pentru viitorul țării – The Guardian apare prima dată în PS News.
14:10
Fostul premier britanic Tony Blair ar putea conduce autoritatea de tranziție din Gaza. Casa Albă e de acord # PSNews.ro
Fostul prim-ministru al Marii Britanii, Tony Blair, implicat în discuții despre conducerea unei autorități de tranziţie în Gaza, conform BBC. Propunerea, despre care se spune că are sprijinul Casei Albe, l-ar plasa pe Blair la conducerea unei autorităţi de guvernare sprijinită de ONU și de națiunile din Golf – înainte de a preda controlul înapoi […] Articolul Fostul premier britanic Tony Blair ar putea conduce autoritatea de tranziție din Gaza. Casa Albă e de acord apare prima dată în PS News.
14:00
CFR SA anunță modificări în circulația trenurilor InterRegio 72 și 73 pe data de 23 octombrie, din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară din stația Topolovăț. Trenul IR 72 pe ruta Craiova – Lugoj – Timișoara Nord – Arad – Budapesta va suferi următoarele modificări: pe segmentul Craiova – Lugoj va circula ca tren IR […] Articolul CFR anunță lucrări feroviare pe 23 octombrie. Trenurile care vor circula cu modificări apare prima dată în PS News.
14:00
Primele declarații ale ministrului Sănătății legat de moartea celor 6 copii de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași # PSNews.ro
Declarațiile ministrului Alexandru Rogobete, referitoare la situația de la Spitalul pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași, au vizat atât partea medicală, cât și cea administrativă. Alexandru Rogobete a subliniat că responsabilitatea privind cauzele deceselor revine expertizei de medicină legală, precizând că nu dorește să facă speculații. Totuși, pe baza datelor primite de la colegii din […] Articolul Primele declarații ale ministrului Sănătății legat de moartea celor 6 copii de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași apare prima dată în PS News.
14:00
Studenții moldoveni din Timișoara se pregătesc de vot. În oraş vor fi deschise, în premieră, două secţii de votare # PSNews.ro
Studenţii din Republica Moldova, care urmează cursuri în România, se pregătesc de vot. Şi sunt decişi să arate că le pasă de viitorul ţării lor. La Timişoara există o comunitate mare pentru că mii de tineri studiază aici. Pentru prima dată, în oraş vor fi deschise două secţii de votare la alegerile de duminică, pentru […] Articolul Studenții moldoveni din Timișoara se pregătesc de vot. În oraş vor fi deschise, în premieră, două secţii de votare apare prima dată în PS News.
13:50
România a obținut argintul atât la patru rame masculin, cât și la patru rame feminin, la Mondialele de canotaj de la Shanghai. Echipa României a obținut medalii de argint, vineri, în probele de patru rame feminin, respectiv masculin, la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai (China). Argint pentru România la patru rame masculin și […] Articolul Argint pentru România la patru rame masculin și feminin, la Mondialele de la Shanghai apare prima dată în PS News.
13:50
Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru vineri, 26 septembrie 2025: moneda europeană și-a reluat cursul ascendent, iar aurul a fost din nou mai scump. Moneda europeană a urcat din nou, doar cu 1,8 bani, fiind cotată de BNR la 5,0772 lei. Dolarul american și francul elvețian s-au apreciat până la […] Articolul Curs valutar, 26 septembrie 2025. Aurul și moneda euro revin pe creștere apare prima dată în PS News.
13:50
Amenințare cu bombă la o judecătorie din Chişinău, înainte de şedinţa în care Vladimir Plahotniuc urma să fie judecat # PSNews.ro
Sediul unei judecătorii din municipiul Chişinău a fost evacuat, vineri dimineaţă, în urma unei alarme cu bombă, au transmis reprezentanţii Inspectoratului General al Poliţiei din Republica Moldova. Alarma de la Judecătoria Buiucani a avut loc cu 18 minute înainte de ora de începere a unei şedinţe în care oligarhul Vlad Plahotniuc urma să fie judecat […] Articolul Amenințare cu bombă la o judecătorie din Chişinău, înainte de şedinţa în care Vladimir Plahotniuc urma să fie judecat apare prima dată în PS News.
13:40
EXCLUSIV LISTĂ Diplomația „fără concurs”: sute de detașări în ambasade, cu angajați veniți din instituții și firme # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a confirmat, într-un răspuns oferit PS News, că a utilizat frecvent mecanismul detașărilor pentru a acoperi posturile vacante din Serviciul Exterior în perioada 2019–2025. Potrivit răspunsului oficial, instituția a apelat la detașări „pentru asigurarea minimei funcționalități a Serviciului Exterior”, în condițiile unui deficit de personal propriu. Procedura este reglementată de Codul […] Articolul EXCLUSIV LISTĂ Diplomația „fără concurs”: sute de detașări în ambasade, cu angajați veniți din instituții și firme apare prima dată în PS News.
13:40
Consiliul Concurenței analizează preluarea Napolact de către o firmă ungurească a unui apropiat al lui Viktor Orban # PSNews.ro
Consiliul Concurenţei analizează tranzacția prin care Bonafarm Zrt. intenționează să preia FrieslandCampina Romania Holding B.V. și, indirect, FrieslandCampina Romania S.A. „FrieslandCampina România Holding B.V. este o societate de tip holding care nu desfășoară activități comerciale. FrieslandCampina Romania S.A. produce și comercializează o gamă largă de produse lactate (băuturi lactate, brânzeturi, smântână, unt). Aceasta deține două […] Articolul Consiliul Concurenței analizează preluarea Napolact de către o firmă ungurească a unui apropiat al lui Viktor Orban apare prima dată în PS News.
13:30
Autostrada Sibiu – Pitești schimbă Valea Oltului. Cum se lucrează pe traseul spectaculos al A1 din defileu # PSNews.ro
Valea Oltului se transformă treptat într-un imens șantier, iar cele mai spectaculoase construcții de pe Autostrada Sibiu – Pitești capătă contur. „Podul pentru urși” de la Călinești, viaductul Boița și tunelul Robești schimbă treptat înfățișarea zonei. Cel mai spectaculos tronson al Autostrăzii Sibiu – Pitești, aflat parțial în șantier, începe din localitatea Boița (județul Sibiu) […] Articolul Autostrada Sibiu – Pitești schimbă Valea Oltului. Cum se lucrează pe traseul spectaculos al A1 din defileu apare prima dată în PS News.
13:30
Bosch, cel mai mare furnizor global de componente auto, va renunța până în 2030 la încă 13.000 de angajați, în special la uzinele din Germania de la divizia de mobilitate, pe fondul crizei din industria auto, transmite DPA. ‘Trebuie urgent să ne sporim competitivitatea la divizia de mobilitate și să continuăm să ne reducem costurile […] Articolul Un gigant al industriei auto va concedia 13.000 de angajaţi până în 2030 apare prima dată în PS News.
13:20
Marea Britanie, Franța și Germania au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești # PSNews.ro
Diplomații europeni au avertizat Kremlinul în această săptămână că NATO este pregătită să răspundă la noi încălcări ale spațiului său aerian cu forță deplină, inclusiv doborârea unor avioane rusești, potrivit unor oficiali familiarizați cu schimbul de replici, scrie Bloomberg. La o întrevedere tensionată la Moscova, trimișii Marii Britanii, Franței și Germaniei și-au exprimat îngrijorarea privind […] Articolul Marea Britanie, Franța și Germania au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești apare prima dată în PS News.
13:10
Proiectul de lege care revoluționează piața muncii: Angajații își vor putea negocia programul de lucru cu angajatorul # PSNews.ro
Angajații vor putea să își negocieze programul de lucru și concediul de odihnă, asta prevede un proiect de lege depus la Senat. Schimbări se pregătesc și pentru cei care lucrează noaptea, informează Digi24. Dacă proiectul devine legea, aceștia din urmă își vor putea alege cum va fi compensată această muncă. Toate detaliile vin chiar acum […] Articolul Proiectul de lege care revoluționează piața muncii: Angajații își vor putea negocia programul de lucru cu angajatorul apare prima dată în PS News.
13:10
Octombrie 2025 începe cu un episod de vreme rece. Temperaturile vor fi mai mici decât cele specifice perioadei în prima săptămână din luna octombrie, potrivit prognozei pe următoarele patru săptămâni. Săptămâna 29.09.2025 – 06.10.2025 Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică negativă […] Articolul METEO. Temperaturi minime negative la început de octombrie. Unde este posibil să ningă apare prima dată în PS News.
13:00
Șoșoacă, replică pentru procurorii care o anchetează: „Cu ce să mă ia, cu macaraua? Vin cu tancul sovietic la Parchet!” # PSNews.ro
Eurodeputata Diana Șoșoacă, lidera SOS România, a declarat că nu intenționează să se sustragă de la ancheta Parchetului General ce o vizează, dar nu a putut ajunge la audierile de marți deoarece „spre deosebire de domnii procurori, eu muncesc”. Anchetatorii au cerut Parlamentului European să îi ridice imunitatea Dianei Șoșoacă. Ea are calitatea de suspect […] Articolul Șoșoacă, replică pentru procurorii care o anchetează: „Cu ce să mă ia, cu macaraua? Vin cu tancul sovietic la Parchet!” apare prima dată în PS News.
13:00
ROBOR scade şi atinge cel mai scăzut nivel de la începutul lunii mai şi până acum pentru indicele la trei luni, dar şi pentru cel la şase luni. ROBOR la trei luni a scăzut la 6,52%, faţă de 6,54%, nivelul din şedinţa precedentă (conform datelor BNR), şi atinge cea mai mică valoare din 7 mai 2025 şi până […] Articolul ROBOR la 3 luni a ajuns vineri la cel mai mic nivel din ultimele patru luni şi jumătate apare prima dată în PS News.
13:00
Coșul de cumpărături al românilor s-a scumpit cu 60% în ultimii 6 ani. Creșterea, aproape dublă față de media europeană # PSNews.ro
Coșul de cumpărături al românilor s-a scumpit cu 60% în ultimii șase ani, dublu față de media europeană. Prețurile tot mai mari la alimente, energie și carburanți îi obligă pe mulți să meargă la cumpărături cu lista făcută de acasă și să ia doar strictul necesar. Unul dintre cele mai vitale sectoare, și anume cel […] Articolul Coșul de cumpărături al românilor s-a scumpit cu 60% în ultimii 6 ani. Creșterea, aproape dublă față de media europeană apare prima dată în PS News.
12:50
VIDEO „Banii bucureștenilor au fost sifonați 25 de ani. CET-urile trebuie să treacă la Primăria Capitalei”- Bujduveanu # PSNews.ro
Avem un sistem sufocat de lipsa investițiilor, banii se sifonează, iar oamenii nu au apă caldă, descrie Stelian Bujduveanu situația în care se află sistemul de termoficare din București, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor. Acesta susține că soluția definitivă pentru actuala criză este ca CET-urile să fie preluate de Primăria București, astfel încât să […] Articolul VIDEO „Banii bucureștenilor au fost sifonați 25 de ani. CET-urile trebuie să treacă la Primăria Capitalei”- Bujduveanu apare prima dată în PS News.
12:50
Prefectului judeţului Mureş, Barabási Antal-Szabolcs, a anunţat, vineri, că în judeţ va funcţiona o singură secţie de votare pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, din data de 28 septembrie, în incinta Universităţii de Arte din Târgu Mureş (UAT). „Referitor la alegerile organizate în Republica Moldova, în judeţul Mureş va funcţiona o singură secţie de votare, la […] Articolul Parlamentare R. Moldova 2025. Secţie de votare la Universitatea de Arte din Târgu Mureș apare prima dată în PS News.
12:50
Parlamentare R. Moldova 2025. AUR anunţă ieşirea din competiţia electorală pentru a nu fragmenta şi mai mult votul # PSNews.ro
Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor anunţă vineri ieşirea din competiţia electorală din Republica Moldova, pentru a nu fragmenta şi mai mult votul din data de 28 septembrie. ”Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor anunţă ieşirea din competiţia electorală din Republica Moldova. Deşi am fost acuzaţi de vrute şi nevrute, în faţa unui moment de cotitură pentru […] Articolul Parlamentare R. Moldova 2025. AUR anunţă ieşirea din competiţia electorală pentru a nu fragmenta şi mai mult votul apare prima dată în PS News.
12:50
Tragedie la Spitalul „Sf. Maria” din Iași: Șase copii au murit după ce s-au infectat cu o bacterie # PSNews.ro
Șase copii internați la secția ATI a Spitalului Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași au murit după ce s-au infectat cu o bacterie. Primul caz a fost înregistrat pe 7 septembrie, iar secția a fost închisă abia în 24 septembrie. DSP Iași a comunicat că a fost începută o anchetă epidemiologică. Bacteria care a […] Articolul Tragedie la Spitalul „Sf. Maria” din Iași: Șase copii au murit după ce s-au infectat cu o bacterie apare prima dată în PS News.
