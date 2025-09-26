Ce haos cu Craiova vs FCSB în Cupă Situație explozivă: derby-ul din grupe nu se poate juca dintr-un motiv incredibil. FRF solicită urgent Comitet Executiv
Golazo.ro, 26 septembrie 2025 17:50
Derby-ul Universitatea Craiova - FCSB e în imposibilitatea de a se disputa la data la care FRF a programat ultima etapă din Cupă.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 30 minute
17:50
Ce haos cu Craiova vs FCSB în Cupă Situație explozivă: derby-ul din grupe nu se poate juca dintr-un motiv incredibil. FRF solicită urgent Comitet Executiv # Golazo.ro
Derby-ul Universitatea Craiova - FCSB e în imposibilitatea de a se disputa la data la care FRF a programat ultima etapă din Cupă.
17:40
Busquets se retrage Legenda Barcelonei va pune ghetele în cui la finalul acestui sezon » Reacțiile cluburilor la care a jucat # Golazo.ro
Sergio Busquets (37 de ani), mijlocașul lui Inter Miami, a anunțat că se va retrage din fotbal la finalul acestui sezon.
Acum o oră
17:30
Atac la Lucescu Pus la zid pentru că îl ignoră pe Târnovanu: „Se plimbă la națională! E de neînțeles” # Golazo.ro
Go Ahead Eagles-FCSB 0-1. Ioan Becali (73 de ani) îl cere pe Ștefan Târnovanu la națională după prestația din Olanda și îi reproșează lui Mircea Lucescu că nu l-a titularizat deja.
Acum 2 ore
17:10
Primul transfer din iarnă? Patronul FCSB, așteptat la negocieri: „Tot timpul ne-am înțeles” # Golazo.ro
Claudiu Rotar, acționarul celor de la Hermannstadt, a transmis că-l așteaptă pe Gigi Becali la negocieri pentru un tânăr jucător al sibienilor.
16:30
Le dă afară FCSB antrenorul? Conflict intern la Young Boys! A coborât la vestiare peste antrenorul care poate fi demis la București # Golazo.ro
Young Boys Berna a fost spulberată joi, acasă, 1-4 cu Panathinaikos, după zece minute șocante în prima repriză. Urmează două partide-examen pentru antrenorul Giorgio Contini
16:20
Chivu a răbufnit la antrenament VIDEO. Enervat de un grup de suporteri ai Interului: „La dracu', nu mai vreau să aud asta!” # Golazo.ro
Cristi Chivu (44 de ani) a răbufnit la adresa câtorva membri ai fan clubului celor de la Inter Milano.
Acum 4 ore
16:00
Debut la națională Surpriza din lotul lui Mircea Lucescu va juca în amicalul cu Moldova: „Calități formidabile” # Golazo.ro
Mircea Lucescu, selecționerul României, a declarat că Lisav Eissat va debuta la națională în meciul cu Moldova.
15:50
Liga 1 continuă astăzi cu etapa #11, cu meciul de deschidere Hermannstadt - FC Argeș.
15:50
Israel e în mijlocul unui conflict total. UEFA ar vrea să excludă naționala alb-albastră, dar America lui Donald Trump combate vehement acest plan și e susținută de FIFA
15:20
FCSB a devenit adversarul Pro TV Partener în preliminarii, acum s-a transformat în principalul rival! # Golazo.ro
Go Ahead Eagles - FCSB 0-1 s-a bătut de la egal la egal chiar cu principala sursă de audiență a postului din Pache Protopopescui pe ziua de joi: serialul Las Fierbinți
15:00
Astăzi se stabilesc grupele Cupei României, următoarea fază a competiției.
14:40
Lista neagră Doi jucători de la FCSB, out din iarnă: „Asta ați văzut la CFR, nu la mine” # Golazo.ro
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunțat că echipa campioană s-ar putea despărți de doi jucători în iarnă.
14:20
U Craiova - Dinamo LIVE de la 21:00. „Câinii” se pot apropia la un punct de liderul Ligii 1 # Golazo.ro
Universitatea Craiova și Dinamo se întâlnesc astăzi în cadrul etapei #11 din Liga 1. Meciul va începe la ora 21:00 și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Acum 6 ore
14:10
„Mult mai complicat” Motivul pentru care Costel Gâlcă se teme de meciul cu Petrolul + 4 rapidiști sunt accidentați # Golazo.ro
Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, a prefațat partida cu Petrolul Ploiești din cadrul etapei 11 din Liga 1.
13:50
De ce a demisionat Pera Motivul pentru care selecționerul a renunțat la națională: „Decizia este extrem de dificilă” # Golazo.ro
Acesta a părăsit lotul naționalei cu două luni înainte de Mondial, alături de atrenorul secund, Bogdan Burcea.
13:50
„Fără Israel sau adio!” Ultimatum legat de echipa care a declanșat scandalul uriaș: „Nu mai putem accepta” # Golazo.ro
Israel-Premier Tech, echipa care a provocat protestele masive pro-palestiniene din Turul Spaniei, nu se va mai numi așa
13:30
Deturnat de Lucescu? Negocieri intense cu românul dorit de o națională de top! Aproape convins să joace pentru România # Golazo.ro
Umit Akdag (21 de ani), fundaș central de la Alanyaspor, este la un pas de a îmbrăca tricoul României și la seniori.
13:00
Mascotele de la CM 2026 FIFA a dezvăluit cele 3 personaje care vor reprezenta gazdele turneului: „Sunt esențiale!” # Golazo.ro
FIFA a dezvăluit cele trei mascote de la Campionatul Mondial din 2026.
12:40
Încă două medalii! Bilanț excelent pentru România la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai! Sâmbătă e cea mai așteptată finală # Golazo.ro
Echipajul de patru rame masculin format din Ştefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă şi Ciprian Tudosă a câștigat vineri medalia de argint la Campionatele Mondiale de la Shanghai.
12:30
Surkis, anunț despre Blănuță Ultimele noutăți despre situația românului care i-a scandalizat pe ucraineni: „Alte opțiuni nu pot fi puse în discuție” # Golazo.ro
Igor Surkis, președintele celor de la Dinamo Kiev, a luat o hotărâre clară în privința lui Vladislav Blănuță (23 de ani).
12:20
Victorie crucială Ce se întâmplă în clasamentul coeficienților UEFA, după punctele aduse de FCSB » Cum arată ierarhia și care e miza # Golazo.ro
Go Ahead Eagles-FCSB 0-1. Victoria campioanei României din Europa League a contribuit la coeficientul României în cupele europene.
Acum 8 ore
12:00
Radu Naum după victoria FCSB din Olanda: Înapoi cu Go Ahead
11:50
„Să vadă nenorocirile din țara lui!” Zelenski, atacat de fostul jucător al lui AC Milan! Ce a reaprins conflictul Ucraina - Georgia # Golazo.ro
Volodimir Zelenski a atras atenția la ONU despre Georgia și Moldova, Kakha Kaladze reacționând. Fostul stoper al lui Dinamo Kiev și AC Milan e primarul Tbilisi din 2017
11:40
Probleme pentru FCSB Lipsește 6 săptămâni după deplasarea în Olanda! Ce meciuri cruciale va rata # Golazo.ro
Starea de sănătate a lui Mihai Lixandru (24 de ani) s-a îmbunătățit după intervenția chirurgicală suferită joi în Olanda, dar va absenta o perioadă de la echipă.
11:00
Trump amenință Anunț incredibil înainte de CM 2026: „Sunt conduse de nebuni radicali! Dacă eu consider că nu e sigur, asta vom face” # Golazo.ro
Următoarea ediție a competiției va fi găzduită de SUA, Mexic și Canada, însă cele mai multe dintre partide vor avea loc în State.
10:40
Go Ahead Eagles-FCSB 0-1. Campioana își rotunjește veniturile după victoria importantă obținută în Olanda.
10:30
Teodora, prezentatoare la TV Fata lui MM Stoica va avea propria emisiune la postul unde oficialul FCSB e analist # Golazo.ro
Teodora Stoica, fiica lui Mihai Stoica (60 de ani), va prezenta o emisiunea Star Pet, de pe Prima Sport.
10:20
FCSB i-a iritat pe olandezi Frustrați după eșec: „E de rahat! Trebuie să fim și noi enervanți ca românii” # Golazo.ro
Go Ahead Eagles - FCSB 0-1. Victor Edvardsen (29 de ani), atacantul olandezilor, a oferit o primă reacție la finalul partidei de joi seară, din Europa League.
Acum 12 ore
09:50
FCSB a răsturnat calculele Cum arată șansele de calificare în primăvara Europa League după victoria crucială cu Go Ahead Eagles # Golazo.ro
Go Ahead Eagles-FCSB 0-1. După victoria din Olanda, șansele campioanei României de a se califica în primăvară europeană au crescut destul de mult.
09:40
Mită pentru a-l lua la națională Șeful Federației, acuzat că a cerut o sumă mare ca să lanseze un jucător! După blaturi pentru pariuri # Golazo.ro
Mohammad Yousef Kargar, 62 de ani, din 2019 președintele forului de fotbal din Afganistan, ar fi pretins echivalentul a 8.500 de euro pentru a aduce un fotbalist la selecționată
09:20
Cătălin Tolontan, despre alegerile din Republica Moldova: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Acum 24 ore
00:30
„Am revenit!” David Miculescu răsuflă ușurat după debutul din Europa League: „După atâtea zile proaste...” # Golazo.ro
Go Ahead Eagles - FCSB 0-1. David Miculescu (24 de ani), atacantul campioanei, a adus victoria în Olanda, în prima etapă din Europa League.
25 septembrie 2025
23:50
Go Ahead Eagles - FCSB 0-1. Mats Deijl (28 de ani) a oferit o primă reacție după eșecul de pe teren propriu contra campioanei României.
23:40
Go Ahead Eagles - FCSB 0-1. Campioana României a obținut trei puncte importante în prima partidă din Europa League.
23:20
„Victorie mare!” Ștefan Târnovanu, brutal de sincer după meciul din Olanda: „Jalnic! Tot timpul am zis asta” # Golazo.ro
Go Ahead Eagles - FCSB 0-1. Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul campioanei României, a vorbit despre victoria obținută în prima rundă din Europa League.
23:10
„Așa și?!” Mihai Stoica, mesaj acid pentru contestatari: „Îi las pe marii specialiști să mă ironizeze în continuare!” # Golazo.ro
Go Ahead Eagles - FCSB 0-1. Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre victoria din Olanda.
23:00
„Au fost peste tot!” Jucătorii care l-au impresionat pe Charalambous: „De asta aveam nevoie ca să câștigăm!” # Golazo.ro
Go Ahead Eagles - FCSB 0-1. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul „roș-albaștrilor” le-a mulțumit jucătorilor pentru victoria de ziua sa.
22:40
„Și-a revenit!” Jucătorul remarcat de patronul FCSB după victoria cu Eagles: „Mă bucură mult” + A dezvăluit noua strategie # Golazo.ro
Go Ahead Eagles - FCSB 0-1. Gigi Becali (67 de ani) a tras primele concluzii după victoria din Olanda.
22:30
Târnovanu, senzațional Portarul FCSB a „sigilat” poarta cu Go Ahead Eagles + Ce au scris jurnaliștii spanioli despre român # Golazo.ro
Go Ahead Eagles - FCSB 0-1. Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul celor de la FCSB, a avut 7 parade.
22:10
Cristian Geambașu, după Go Ahead Eagles - FCSB: Aerul binefăcător al Europei
22:00
Dan Udrea, după Go Ahead Eagles. FCSB are Europa în ADN
21:40
CFR Cluj, interzis la transferuri! După UTA, și ardelenii au fost sancționați dur de FIFA! Reacția lui Varga # Golazo.ro
CFR Cluj a primit interdicție la transferuri din partea FIFA, la o zi distanță după ce forul internațional a luat o decizie similară în cazul celor de la UTA Arad.
21:20
Mihai Lixandru (24 de ani), mijlocașul lui FCSB, a fost operat cu succes de apendicită, în ziua meciului cu Go Ahead Eagles.
21:20
Interzis peste tot! FCSB, la a patra deplasare europeană în care e forțată să facă schimbări radicale din cauza legii locale # Golazo.ro
Go Ahead Eagles - FCSB. Campioana României a debutat în faza principală din Europa League.
20:50
Ședință de urgență Anunțul făcut de FRH » Selecționerul Pera, chemat la negocieri după ce și-a dat demisia: „Moment sensibil” # Golazo.ro
Federația Română de Handbal a reacționat prin intermediul unui comunicat după Florentin Pera (45 de ani) și Bogdan Burcea (53 de ani) au demisionat.
20:50
Moment unic Ce s-a întâmplat când ultrașii FCSB s-au întâlnit cu forțele de ordine din Olanda # Golazo.ro
Un steward olandez a primit, înaintea partidei de la Daventer, cadouri din partea ultrașilor de la FCSB.
20:30
FRF, anunț surpriză Ar putea fi primul jucător de culoare din istoria naționalei României: „Atacant, profilul lui Krasniqi” # Golazo.ro
Marius Niculae (44 de ani), managerul sportiv de la FRF, a dezvăluit strategia Federației, care încearcă să găsească în străinătate jucători cu origini românești.
20:00
Dezvăluiri de la negocieri Cine sunt cei doi granzi din Europa care și l-ar dori pe Louis Munteanu: „Singurii dispuși să plătească cât vrem” # Golazo.ro
Nelu Varga (56 de ani), patronul celor de la CFR Cluj, a dezvăluit că Ajax și Valencia ar fi încercat să îl transfere pe Louis Munteanu (23 de ani).
19:20
Kopic după Lucescu? Ce spune antrenorul lui Dinamo despre preluarea naționalei României: „Sunt un mare fan” # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani) a prefațat joi partida cu Universitatea Craiova, programată vineri, de la 21:00.
19:00
Măsură de urgență la FCSB Becali s-a răzgândit în ultima clipă înainte de meciul cu Go Ahead Eagles # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a dorit să se întâlnească cu jucătorii echipei, înaintea duelului de la Daventer, dar s-a răzgândit.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.