Tânăr din Giurgiu, plasat sub control judiciar după ce şi-a ameninţat fosta parteneră cu un pistol / Incidentul s-a produs în timp ce femeia conducea o maşină, iar bărbatul o motocicletă, deşi nu deţine permis
G4Media, 26 septembrie 2025 19:20
O tănără de 25 de ani a sesizat Poliţia după ce a fost ameninţată în trafic, cu un pistol, în judeţul Giurgiu, de fostul partener.... © G4Media.ro.
Acum 5 minute
19:40
Trump a aprobat prin ordin executiv acordul pentru ca TikTok să funcționeze în continuare în SUA / Vance a spus că afacerea este evaluată la 14 miliarde de dolari # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care aprobă propunerea care permite TikTok să continue să funcţioneze în Statele Unite, într-o... © G4Media.ro.
19:40
Cristian Diaconescu, despre parteneriatul între România şi Ucraina, pentru producerea de drone: România va avea mai multe parteneriate. Intrăm în programul SAFE. Urmează o regândire a întregului concept de securitate naţională # G4Media
Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu a declarat, vineri, despre parteneriatul între România şi Ucraina, pentru producerea de drone, că România va avea mai multe parteneriate, pentru... © G4Media.ro.
Acum 10 minute
19:30
Fostul premier britanic Tony Blair ar putea conduce o viitoare autoritate de tranziţie în Fâşia Gaza # G4Media
Fostul premier britanic Tony Blair ar putea juca un rol de conducere într-o viitoare autoritate de tranziţie în Fâşia Gaza, instituită ca parte a planului... © G4Media.ro.
19:30
Papa Leon al XIV-lea a numit un episcop italian la conducerea unui influent departament al Vaticanului # G4Media
Papa Leon al XIV-lea a numit vineri un cleric italian relativ necunoscut pentru a conduce biroul Vaticanului responsabil cu selectarea episcopilor catolici din întreaga lume,... © G4Media.ro.
19:30
Lukaşenko îl invită pe Zelenski să negocieze cu Rusia „dacă nu vrea să piardă întreaga ţară” # G4Media
Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko l-a îndemnat pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski să negocieze cu Rusia dacă nu vrea să piardă întreaga Ucraină, întrucât cu... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
19:20
VIDEO Românii nevăzători vor putea primi gratuit ochelari cu inteligență artificială care înlocuiesc câinii-ghid / Proiectul, cofinanțat de UE # G4Media
Startup-ul românesc .lumen (dotLumen) a lansat o inițiativă prin care oferă gratuit dispozitivele sale cu inteligență artificială românilor cu deficiențe de vedere, transmite StartupCafe. © G4Media.ro.
19:20
Tânăr din Giurgiu, plasat sub control judiciar după ce şi-a ameninţat fosta parteneră cu un pistol / Incidentul s-a produs în timp ce femeia conducea o maşină, iar bărbatul o motocicletă, deşi nu deţine permis # G4Media
O tănără de 25 de ani a sesizat Poliţia după ce a fost ameninţată în trafic, cu un pistol, în judeţul Giurgiu, de fostul partener.... © G4Media.ro.
19:20
Consiliul Județean Hunedoara le-ar putea oferi locuinţe de serviciu medicilor de urgență / Municipiul reședință de județ se confruntă cu o criză în rândul medicilor de urgență # G4Media
Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Deva se confruntă cu o criză a medicilor de Urgenţă, pentru a-i atrage să vină în cadrul unităţii medicale conducerea... © G4Media.ro.
19:20
Statele UE au început dezbaterea despre un împrumut pentru Ucraina finanţat direct din activele Rusiei # G4Media
Statele membre ale UE au început vineri să discute o propunere a Comisiei Europene privind un „împrumut” de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina... © G4Media.ro.
Acum o oră
19:10
Dmitri Peskov: Declaraţiile cu privire la necesitatea doborârii avioanelor ruseşti sunt cel puţin imprudente, iresponsabile şi au consecinţe periculoase # G4Media
Kremlinul a calificat vineri drept „periculoasă” şi „iresponsabilă” ideea doborârii avioanelor ruseşti în cazul încălcării spaţiului aerian al ţărilor NATO, invocată cu câteva zile mai... © G4Media.ro.
19:10
Urşii polari au ocupat o fostă staţie de cercetare polară sovietică, abandonată de peste trei decenii şi aflată pe o mică insulă situată în largul... © G4Media.ro.
19:10
Dorin Recean avertizează că întreaga Europă ar putea fi ameninţată de un eventual succes al partidelor pro-ruse # G4Media
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, avertizează că întreaga Europă ar putea fi ameninţată de un eventual succes al partidelor pro-ruse la alegerile parlamentare de duminică,... © G4Media.ro.
19:10
Într-o lume tot mai grăbită, Teofil Vlad a ales ritmul muntelui: pas cu pas, răbdare și determinare. Povestea lui arată că înălțimea se măsoară nu... © G4Media.ro.
19:00
VIDEO Mai multe delegaţii au părăsit sala şi l-au huiduit pe Benjamin Netanyahu în timpul discursului la ONU. Premierul israelian a promis că îşi „va termina treaba” în Gaza # G4Media
Prim-ministrul israelian şi-a făcut vineri intrarea în sala Adunării Generale a ONU sub huiduielile unei părţi din public, iar mai multe delegaţii au părăsit sala,... © G4Media.ro.
18:50
VIDEO Proiectul open-source Ollee Watch transformă legendarul ceas Casio F-91W într-un smartwatch / Ce funcții oferă dispozitivul după upgrade? # G4Media
Casio F-91W s-a impus de mult timp ca un ceas accesibil, fiabil și cu un farmec retro, purtat de oameni obișnuiți, dar și de celebrități... © G4Media.ro.
18:50
Primarul Timișoarei, Dominic Fritz: Mă bucur că preşedintele Nicușor Dan va participa la „Cities Summit”, euniune în cadrul căreia participanţii vor discuta despre viitorul Uniunii Europene şi rolul oraşelor în extinderea ei # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan va fi prezent pe 30 septembrie la Timişoara Cities Summit, reuniune în cadrul căreia participanţii vor discuta despre viitorul Uniunii Europene şi... © G4Media.ro.
18:50
Suedia propune Danemarcei să-i livreze sisteme de luptă anti-dronă, înainte de summitul UE de la Copenhaga # G4Media
Suedia a anunţat vineri că este pregătită să-i ofere Danemarcei sisteme de luptă anti-dronă după o serie de survoluri de drone neidentificate în apropierea unor... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
18:40
Un stat palestinian ar fi un „suicid naţional” pentru Israel, declară premierul Benjamin Netanyahu la ONU # G4Media
Crearea unui stat palestinian ar fi un „suicid naţional” pentru Israel, a avertizat vineri de la tribuna ONU premierul israelian Benjamin Netanyahu, criticând ţările occidentul... © G4Media.ro.
18:40
FOTO Moment istoric pentru Reșița: funicularul renaște și va fi redat comunității, printr-un proiect New European Bauhaus, în valoare de 8,6 milioane de euro, finanțat din fonduri europene # G4Media
Simbol al patrimoniului industrial și martor al istoriei orașului, funicularul din municipiul Reșița, inactiv de peste trei decenii, va fi reconvertit într-un spațiu spectaculos destinat... © G4Media.ro.
18:30
Un drum judeţean din Prahova a fost blocat cu trei scaune, circulaţia fiind perturbată. Poliţia a demarat verificări şi a vizionat imagini care îi surprind... © G4Media.ro.
18:30
REPER solicită primarului general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, şi autorităţilor municipale să intervină „de urgenţă” pentru înlăturarea însemnelor legionare şi fasciste de pe Podul... © G4Media.ro.
18:30
Ministrul Mediului, la Paşcani: Am semnat, voi semna şi semnez documente pe un calendar care ţine de lege, nu neapărat de partide politice sau de isterii ale unor mişcări extremiste / Vom avea o discuţie despre modificarea legislaţiei # G4Media
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, vineri, la Paşcani, că a semnat, va semna şi semnează documente pe un calendar care ţine de lege, nu... © G4Media.ro.
18:20
Flock Safety, cunoscută pentru furnizarea de drone de supraveghere către departamentele de poliție, își extinde oferta către sectorul privat, vizând companiile dornice să combată probleme... © G4Media.ro.
18:20
Fabrica BMW din Debrețin, Ungaria, inaugurată oficial / Premierul Viktor Orbán: Calitatea este fantastică și impresionantă # G4Media
Fabrica BMW din Debrețin, Ungaria, reprezintă centrul producției autohtone de mașini electrice, a transmis premierul ungar Viktor Orbán, care a fost prezent la evenimentul de... © G4Media.ro.
18:10
Ploile au adus o înflorire spectaculoasă şi rară a plantelor din deşertul Atacama, cel mai arid din lume # G4Media
Un rar covor floral a transformat radical peisajul din deşertul Atacama din Chile, cel mai arid din lume, şi a atras turişti şi oameni de... © G4Media.ro.
18:10
Asistenţii medicali din şcoli, instruiţi să identifice problemele ortopedice şi viciile de postură la copii # G4Media
Asistenţii medicali şcolari vor fi instruiţi să identifice problemele ortopedice şi viciile de postură la copii şi adolescenţi, transmite Agerpres. Un protocol în acest sens... © G4Media.ro.
18:00
Turkish Airlines va cumpăra până la 225 de avioane Boeing noi / Acordul vine după întâlnirea dintre preşedintele turc Recep Tayyip Erdoğan şi preşedintele american Donald Trump # G4Media
Turkish Airlines a anunţat, vineri, un acord privind achiziţia a până la 225 de avioane Boeing, la doar o zi după întâlnirea de la Washington... © G4Media.ro.
17:50
Apelul la un boicot cultural împotriva Israelului, denunţat de 1.200 de personalităţi de la Hollywood # G4Media
Aproximativ 1.200 de membri ai industriei cinematografice americane au declarat că se opun, într-o petiţie, apelului la boicotarea instituţiilor culturale israeliene, semnat de câteva mii... © G4Media.ro.
17:50
Zi de doliu local la Blaj, în memoria cardinalului greco-catolic Lucian Mureșan. Drapelul național și însemnele orașului vor fi coborâte în bernă și se vor ține momente de reculegere # G4Media
Consiliul Local Blaj a declarat ziua de luni, 29 septembrie 2025, ca zi de doliu local pe raza municipiului, în memoria Cardinalului Lucian Mureșan, Arhiepiscop... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
17:40
Zi de doliu local în Blaj, luni, în memoria Cardinalului Lucian Mureşan / În oraș vor fi interzise activităţile sportive sau cultural-artistice # G4Media
Consiliul Local Blaj a adoptat, vineri, în şedinţă extraordinară, o hotărâre prin care a declarat ziua de luni, 29 septembrie, ca zi de doliu local... © G4Media.ro.
17:30
Deputata AUR Cristina Butura cere demiterea conducerii Spitalului „Sfânta Maria” din Iași după ce șase copii au murit în urma unei posibile infecții nosocomiale # G4Media
Deputata AUR Cristina Butura a cerut vineri demiterea conducerii Spitalului „Sfânta Maria” din Iași a responsabililor din DSP” după ce șase copii au murit în... © G4Media.ro.
17:30
Premierul britanic Keir Starmer îndeamnă liderii internaționali de centru-stânga să combată „minciunile” extremei-drepte din țările lor # G4Media
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a îndemnat liderii internaţionali de centru-stânga reuniţi vineri la o conferinţă la Londra să abordeze „imigraţia necontrolată” şi să combată „minciunile”... © G4Media.ro.
17:20
BREAKING Nicușor Dan cere anchetă urgentă pentru a stabili dacă s-au ascuns informații sau au existat responsabilități individuale, în cazul deceselor a șase copii la spitalul „Sfânta Maria” din Iași / „Toate aceste lucruri trebuie clarificate și sancționate fără echivoc. Solicit transparență totală” # G4Media
Președintele Nicușor Dan solicită realizarea de urgență a unei anchete pentru a stabili dacă s-au ascuns informații sau au existat responsabilități individuale, în cazul deceselor... © G4Media.ro.
17:20
Fostul general SRI Dumitru Dumbravă a murit. El a condus direcția juridică a SRI în mandatul lui Florian Coldea. Cei doi au fost trimiși în judecată de DNA în iulie # G4Media
Fostul general SRI Dumitru Dumbravă (53 de ani) a murit vineri la Spitalul SRI, au declarat pentru G4Media surse oficiale. El a condus direcția juridică... © G4Media.ro.
17:20
Bruce Springsteen îşi înăspreşte tonul împotriva preşedintelui american: „Trump ar trebui să fie aruncat în coşul de gunoi al istoriei” # G4Media
Bruce Springsteen apare din nou pe coperta celebrului săptămânal american Time. De data aceasta, nu pentru muzica sa, ci pentru declaraţiile sale incendiare împotriva lui... © G4Media.ro.
17:20
Şefa diplomaţiei europene îl transmite lui Trump că UE nu poate duce singură povara războiului în Ucraina # G4Media
Europa nu este responsabilă singură pentru a ajuta Ucraina să pună capăt războiului cu Rusia, a avertizat joi Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe... © G4Media.ro.
17:20
Directorul general al CNAIR: Lucrările pe tronsonul Bacău-Paşcani al Autostrăzii Moldovei se apropie de 40% # G4Media
Lucrările pe tronsonul Bacău- Paşcani al A7 (Autostrada Moldovei) se apropie de 40%, anunţă Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, transmite News.ro. ”Lucrările pe tronsonul... © G4Media.ro.
17:10
Finlanda îndeamnă SUA să păstreze echipamentele militare cheie în Europa / Președintele Alexander Stubb: Suntem capabili să-l interpretăm pe Zelenski pentru Trump și pe Trump pentru Zelenski # G4Media
Pentagonul american ar trebui să păstreze echipamentele militare cheie în Europa pentru a descuraja Rusia, chiar dacă Washingtonul se pregătește să reducă numărul trupelor staționate... © G4Media.ro.
17:00
În timpul unei întâlniri cu președintele SUA Donald Trump, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, Volodimir Zelenski a solicitat rachete de... © G4Media.ro.
16:50
Președintele Zelenski suspectează Budapesta că a trimis drone de recunoaştere să survoleze Ucraina # G4Media
Ucraina suspectează Ungaria că ar fi efectuat zboruri cu drone de recunoaştere în spaţiul său aerian, a afirmat vineri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite Agerpres.... © G4Media.ro.
16:40
Olanda introduce radare speciale împotriva șoferilor care folosesc telefonul la volan: bilanțul primelor luni # G4Media
În Olanda, noile dispozitive denumite „Focusflitser” sau „radare focalizate” au dus, în doar câteva luni, la aplicarea a peste 12.000 de amenzi pentru folosirea telefonului... © G4Media.ro.
16:40
Cupa României: Adversarele pe care le vor avea FCSB, CFR, Rapid și Dinamo în faza grupelor # G4Media
Vineri a avut loc, la Casa Fotbalului, tragerea la sorți a grupelor din Cupa României la fotbal, ediția 2025-2026. Rapid și CFR Cluj vor face... © G4Media.ro.
16:40
Poliția olandeză a arestat doi adolescenți suspectați de spionaj în numele unei puteri străine, au anunțat vineri autoritățile, într-un caz legat, potrivit presei locale, de... © G4Media.ro.
16:40
Șefii ANPC Paul Anghel și Sebastian Hotca se întorc în funcții, după ce Curtea de Apel le-a ridicat controlul judiciar / Decizia este defintivă # G4Media
Curtea de Apel a ridicat controlul judiciar cu privire la exercitarea funcțiilor de conducere, în cazul celor doi șefi ai ANPC, Paul Anghle și Hotca... © G4Media.ro.
16:30
FOTO HANDS-ON Chery lansează un nou SUV în România / Tiggo 4 este eligibil pentru programul RABLA / Cum arată și ce oferă noul crossover # G4Media
Chery, brandul auto chinez care a intrat pe piața din România acum două luni, a lansat joi noul crossover Tiggo 4, într-un eveniment la București la care TechRider.ro a participat... © G4Media.ro.
16:30
Pastele de vineri seara. Penne „alla vodka”, o rețetă la modă în anii ’80 dar care revine, în versiune mai ușoară # G4Media
Pastele cu sos în care se folosește un strop de vodka pentru a flamba bucățelele mici de bacon care stau la baza sosului erau o... © G4Media.ro.
16:30
ONU publică o listă cu 158 de companii legate de dezvoltarea coloniilor israeliene, aşezări considerate ilegale în conformitate cu dreptul internaţional # G4Media
Organizaţia Naţiunilor Unite a publicat vineri o listă actualizată a companiilor legate de dezvoltarea coloniilor israeliene, aşezări considerate ilegale în conformitate cu dreptul internaţional, listă... © G4Media.ro.
16:30
„Războiul sfânt”. Cum a recrutat Rusia preoți ortodocși pentru a influența alegerile parlamentare din Republica Moldova # G4Media
Rusia a plătit preoților ortodocși moldoveni pelerinaje la Moscova și le-a oferit carduri bancare încărcate cu sute de dolari la întoarcerea acasă. © G4Media.ro.
16:20
BREAKING Ceartă între AUR România și AUR Republica Moldova. Partidul condus de George Simion susține că se retrage din alegerile parlamentare de peste Prut, partidul condus de Boris Volosatîi susține că rămâne în cursă / Simion susține un politician conectat la KGB # G4Media
Partidul extremist AUR, condus de George Simion, a anunțat vineri printr-un comunicat de presă și printr-o conferință la care au participat mai mulți lideri că... © G4Media.ro.
16:20
Spectacol cu cai și vedete internaționale la Singureni Manor Polo Cup: Trei zile de eleganță și competiție la cel mai înalt nivel (FOTO&VIDEO) # G4Media
Vineri, 26 septembrie 2025, la Singureni Manor s-a dat startul celei de-a doua ediții a prestigiosului turneu Singureni Manor Polo Cup, un eveniment care îmbină... © G4Media.ro.
