Nicușor Dan este ”profund îndurerat”de tragedia de la Iași. Președintele cere o anchetă de urgență și ”toleranță zero”

14:10

Bosch, cel mai mare furnizor global de echipamente auto, renunță până în anul 2030 la 13.000 de angajați, în special din uzinele din Germania de la divizia de mobilitate, pe fondul unei crize din industria auto. „Trebuie urgent să ne sporim competitivitatea la divizia de mobilitate și să continuăm să ne reducem costurile pe termen […]