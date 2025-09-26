O delegație a EURODEFENSE s-a întâlnit cu Andrius Kubilius, comisarul pentru spațiu și apărare, şi cu membri ai Parlamentului European
Financial Intelligence, 26 septembrie 2025 19:20
În perioada 24-25 septembrie 2025, o delegație EURODEFENSE formată din președinții filialelor naționale a efectuat o vizită la […] The post O delegație a <b>EURODEFENSE</b> s-a întâlnit cu Andrius Kubilius, comisarul pentru spațiu și apărare, şi cu membri ai Parlamentului European appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 30 minute
19:20
O delegație a EURODEFENSE s-a întâlnit cu Andrius Kubilius, comisarul pentru spațiu și apărare, şi cu membri ai Parlamentului European # Financial Intelligence
În perioada 24-25 septembrie 2025, o delegație EURODEFENSE formată din președinții filialelor naționale a efectuat o vizită la […] The post O delegație a EURODEFENSE s-a întâlnit cu Andrius Kubilius, comisarul pentru spațiu și apărare, şi cu membri ai Parlamentului European appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
19:10
Ministerul Energiei: Vânzarea de acțiuni deținute de Statul român la OMV Petrom SA, către salariații societății, nu este posibil a se realiza în 2025, datorită litigiilor aflate în instanțele competente # Financial Intelligence
Vânzarea de acțiuni deținute de Statul român prin Ministerul Energiei la OMV Petrom SA, către salariații societății, conform […] The post Ministerul Energiei: Vânzarea de acțiuni deținute de Statul român la OMV Petrom SA, către salariații societății, nu este posibil a se realiza în 2025, datorită litigiilor aflate în instanțele competente appeared first on Financial Intelligence.
18:50
KMGI Internațional N.V. a renunțat la angajamentul de a plăti 200 milioane de euro pentru răscumpărarea a 26,6959%, partea statului, de la “Rompetrol Rafinare” Constanţa # Financial Intelligence
KMGI Internațional N.V. a renunțat la angajamentul de a plăti 200 milioane de euro pentru răscumpărarea a 26,6959%, partea statului, […] The post KMGI Internațional N.V. a renunțat la angajamentul de a plăti 200 milioane de euro pentru răscumpărarea a 26,6959%, partea statului, de la “Rompetrol Rafinare” Constanţa appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
18:30
Fostul general SRI Dumitru Dumbravă a încetat din viață vineri, potrivit unor surse Digi24.ro. Dumitru Dumbravă avea 53 […] The post A murit fostul general SRI Dumitru Dumbravă appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
16:20
Reducere de 90% la preţul biletelor de tren pentru studenţi,doar între localitatea de domiciliu şi cea în care studiază # Financial Intelligence
Studenţii beneficiază, în anul universitar 2025-2026, de o reducere de 90% la transportul feroviar intern clasa a 2-a […] The post Reducere de 90% la preţul biletelor de tren pentru studenţi,doar între localitatea de domiciliu şi cea în care studiază appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Trump îl califică drept “poliţist corupt” pe James Comey, fostul şef al FBI inculpat # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump l-a atacat din nou vineri pe fostul director al FBI James Comey, numindu-l “poliţist […] The post Trump îl califică drept “poliţist corupt” pe James Comey, fostul şef al FBI inculpat appeared first on Financial Intelligence.
16:20
România doreşte un parteneriat cu Ucraina pentru fabricarea dronelor (Reuters) # Financial Intelligence
România are în vedere un parteneriat cu Ucraina pentru fabricarea de drone cu ajutorul noului mecanism comunitar SAFE […] The post România doreşte un parteneriat cu Ucraina pentru fabricarea dronelor (Reuters) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
15:30
Banca Centrală Europeană va efectua anul viitor noi experimente cu privire la ceea ce ar putea fi realizat […] The post BCE va efectua anul viitor noi experimente cu euro digital appeared first on Financial Intelligence.
15:10
Laurențiu Urluescu, reales președinte al AFEER pentru un nou mandat de doi ani # Financial Intelligence
Adunarea Generală a Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER), întrunită în data de 24 septembrie 2025, și-a […] The post Laurențiu Urluescu, reales președinte al AFEER pentru un nou mandat de doi ani appeared first on Financial Intelligence.
14:50
Belarus afirmă că ar putea furniza energie nucleară zonelor din Ucraina controlate de Rusia # Financial Intelligence
Belarus propune construirea unei centrale nucleare în estul ţării, care ar putea furniza electricitate zonelor din Ucraina controlate […] The post Belarus afirmă că ar putea furniza energie nucleară zonelor din Ucraina controlate de Rusia appeared first on Financial Intelligence.
14:20
IIF: Datoria mondială, la aproape 338.000 de miliarde dolari, pe fondul atenuării condiţiilor financiare globale şi a deprecierii dolarului # Financial Intelligence
Datoria mondială a crescut în trimestrul doi din 2025, pe fondul atenuării condiţiilor financiare globale şi a deprecierii […] The post IIF: Datoria mondială, la aproape 338.000 de miliarde dolari, pe fondul atenuării condiţiilor financiare globale şi a deprecierii dolarului appeared first on Financial Intelligence.
14:10
Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova anunţă ieşirea din competiţia electorală pentru alegerile parlamentare pentru […] The post AUR anunță ieșirea din competiția electorală din Republica Moldova appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
13:40
AAF: Activele nete ale fondurilor de investiții au crescut la 10,8 miliarde lei # Financial Intelligence
Activele nete ale celor 248 de fonduri deschise și închise, locale și străine, au crescut în luna august […] The post AAF: Activele nete ale fondurilor de investiții au crescut la 10,8 miliarde lei appeared first on Financial Intelligence.
12:30
Fondul Proprietatea transmite reguli organizatorice pentru AGA în care se va stabili viitorul administrării: Acționarii sunt așteptați să manifeste respect și conduită civilizată pe durată ședințelor; Presa nu are acces; Acționarii nu au voie să filmeze # Financial Intelligence
Fondul Proprietatea a transmis o serie de reguli organizatorice pentru AGA în care se va stabili viitorul administrării, […] The post Fondul Proprietatea transmite reguli organizatorice pentru AGA în care se va stabili viitorul administrării: Acționarii sunt așteptați să manifeste respect și conduită civilizată pe durată ședințelor; Presa nu are acces; Acționarii nu au voie să filmeze appeared first on Financial Intelligence.
12:20
Gala BVB Arena 2025. Care sunt cele 15 companii românești finaliste ale programului de referință derulat de Bursa de Valori București # Financial Intelligence
Bursa de Valori București (BVB) a premiat, aseară, câștigătorii programului BVB Arena 2025, aflat anul acesta la cea […] The post Gala BVB Arena 2025. Care sunt cele 15 companii românești finaliste ale programului de referință derulat de Bursa de Valori București appeared first on Financial Intelligence.
11:50
Fost arhitect șef al Capitalei, acuzat de ilegalități la aprobarea construirii unui imobil de birouri în Primăverii (surse) # Financial Intelligence
Ștefan Călin Dumitrașcu, fost arhitect șef al Capitalei, a fost pus sub acuzare de DNA pentru abuz în […] The post Fost arhitect șef al Capitalei, acuzat de ilegalități la aprobarea construirii unui imobil de birouri în Primăverii (surse) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
11:40
Ucraina şi-a continuat atacurile sistematice cu drone asupra industriei petroliere a Rusiei, lovind o rafinărie din sudul teritoriului […] The post Ucraina a lovit o rafinărie din sudul Rusiei appeared first on Financial Intelligence.
11:20
E.ON a investit 86 milioane de lei în dezvoltarea rețelelor inteligente și a platformelor online dedicate clienților # Financial Intelligence
Companiile Grupului E.ON din România au investit, anul trecut, 86 milioane de lei în digitalizarea și automatizarea infrastructurii […] The post E.ON a investit 86 milioane de lei în dezvoltarea rețelelor inteligente și a platformelor online dedicate clienților appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Canada a încheiat un acord de liber schimb cu Indonezia, primul cu o ţară membră a ASEAN # Financial Intelligence
Canada a depăşit o etapă majoră în strategia sa de diversificare comercială, semnând un acord de liber schimb […] The post Canada a încheiat un acord de liber schimb cu Indonezia, primul cu o ţară membră a ASEAN appeared first on Financial Intelligence.
11:10
România Eficientă inaugurează o nouă unitate școlară renovată la standard nZEB; Investiția se ridică la peste 1,5 milioane euro # Financial Intelligence
Internatul Liceului Tehnologic Tudor Vladimirescu din comuna Șimian, județul Mehedinți a fost reabilitat energetic la standard nZEB A […] The post România Eficientă inaugurează o nouă unitate școlară renovată la standard nZEB; Investiția se ridică la peste 1,5 milioane euro appeared first on Financial Intelligence.
10:00
NuScale Power dezvăluie acordul de achiziție pentru materiale nucleare de la CFPP în valoare de 32,3 milioane de dolari # Financial Intelligence
NuScale Power (NYSE:SMR) a dezvăluit miercuri seara că a intrat intr-un acord tripartit cu Departamentul Energiei al SUA […] The post NuScale Power dezvăluie acordul de achiziție pentru materiale nucleare de la CFPP în valoare de 32,3 milioane de dolari appeared first on Financial Intelligence.
09:40
UE acuză Rusia de un ”amestec profund” în alegerile legislative de duminică din R.Moldova şi denunţă o ”tactică clasică de manipulare” şi o ”campanie de dezinformare fără precedent” # Financial Intelligence
Republica Moldova este supusă unei ”campanii de dezinformare fără precedent” desfăşurată de către Rusia, odată cu apropierea alegerilor […] The post UE acuză Rusia de un ”amestec profund” în alegerile legislative de duminică din R.Moldova şi denunţă o ”tactică clasică de manipulare” şi o ”campanie de dezinformare fără precedent” appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Grup Șerban Holding a devenit membru Europatat, consolidând poziția României pe piața europeană a cartofului # Financial Intelligence
Grup Șerban Holding (GSH), unul dintre principalii jucători ai agribusiness-ului românesc și lider național în producția de cartofi […] The post Grup Șerban Holding a devenit membru Europatat, consolidând poziția României pe piața europeană a cartofului appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Trump aprobă acordul pentru TikTok, printr-un ordin executiv; Vance spune că afacerea este evaluată la 14 miliarde de dolari # Financial Intelligence
Președintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv care aprobă o propunere care ar menține TikTok […] The post Trump aprobă acordul pentru TikTok, printr-un ordin executiv; Vance spune că afacerea este evaluată la 14 miliarde de dolari appeared first on Financial Intelligence.
09:00
One United Properties achiziționează un teren de 1,4 hectare în zona Lacului Tei, pentru o nouă dezvoltare mixtă, denumită One Academy Club; Valoarea tranzacţiei se ridică la 11,4 milioane de euro # Financial Intelligence
One United Properties (BVB: ONE) anunță achiziția unui nou teren cu o suprafață de 14.295 de metri pătraţi […] The post One United Properties achiziționează un teren de 1,4 hectare în zona Lacului Tei, pentru o nouă dezvoltare mixtă, denumită One Academy Club; Valoarea tranzacţiei se ridică la 11,4 milioane de euro appeared first on Financial Intelligence.
09:00
OpenAI a anunţat ChatGPT Pulse, o facilitate a popularului chatbot care va crea, în fiecare zi, un buletin […] The post ChatGPT va crea buletine informative personalizate appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Fundația George Soros critică administrația Trump, după ce Departamentul Justiției a anunțat că intenționează să investigheze organizația # Financial Intelligence
New York Times raportează că Departamentul Justiției îi îndeamnă pe procurori să investigheze, în timp ce Trump își […] The post Fundația George Soros critică administrația Trump, după ce Departamentul Justiției a anunțat că intenționează să investigheze organizația appeared first on Financial Intelligence.
08:30
Danemarca leagă apariția dronelor de un actor statal, afirmă Letonia; Rusia neagă implicarea # Financial Intelligence
Danemarca a raportat aliaților NATO că „actori statali” nespecificați sunt responsabili pentru incursiunile cu drone care au dus […] The post Danemarca leagă apariția dronelor de un actor statal, afirmă Letonia; Rusia neagă implicarea appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Pe fondul tensiunilor crescânde, Polonia îndeamnă cetățenii să părăsească „imediat” Belarusul # Financial Intelligence
Ambasada Poloniei la Minsk a îndemnat cetățenii polonezi să „părăsească imediat” Belarusul pe 25 septembrie, pe fondul tensiunilor […] The post Pe fondul tensiunilor crescânde, Polonia îndeamnă cetățenii să părăsească „imediat” Belarusul appeared first on Financial Intelligence.
07:50
Dacă NATO va doborî un avion rus, va izbucni războiul — ambasadorul Rusiei în Franța # Financial Intelligence
„Destul de multe avioane încalcă spațiul aerian al Rusiei, accidental sau neaccidental. Nimeni nu le doboară”, a subliniat […] The post Dacă NATO va doborî un avion rus, va izbucni războiul — ambasadorul Rusiei în Franța appeared first on Financial Intelligence.
07:40
Nicuşor Dan: Călin Georgescu n-a fost un călăreţ singuratic, a avut în spate o reţea # Financial Intelligence
Candidatul la prezidenţialele anulate de anul trecut, Călin Georgescu, n-a fost un “călăreţ singuratic”, ci “a avut în […] The post Nicuşor Dan: Călin Georgescu n-a fost un călăreţ singuratic, a avut în spate o reţea appeared first on Financial Intelligence.
07:40
Mark Rutte: Membrii pot viza aeronavele ruseşti care intră în spaţiul NATO atunci când este necesar # Financial Intelligence
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a susţinut joi comentariile preşedintelui american Donald Trump făcute în această săptămână, […] The post Mark Rutte: Membrii pot viza aeronavele ruseşti care intră în spaţiul NATO atunci când este necesar appeared first on Financial Intelligence.
07:40
Nicuşor Dan: În curând va fi actualizată Strategia de Securitate Naţională, va exista o dezbatere în societate # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că în perioada următoare va fi actualizată Strategia de Securitate Naţională, precizând că va […] The post Nicuşor Dan: În curând va fi actualizată Strategia de Securitate Naţională, va exista o dezbatere în societate appeared first on Financial Intelligence.
07:40
Nicuşor Dan nu crede că premierul ar trebui să demisioneze în caz că măsurile de reforme sunt declarate neconstituţionale # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat joi că nu consideră că premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze dacă […] The post Nicuşor Dan nu crede că premierul ar trebui să demisioneze în caz că măsurile de reforme sunt declarate neconstituţionale appeared first on Financial Intelligence.
07:40
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că a existat o influenţă a Serviciului Român de Informaţii în viaţa […] The post Nicuşor Dan: Am avut o influenţă a SRI în viaţa noastră politică appeared first on Financial Intelligence.
07:40
NATO și UE au declarat război Rusiei prin intermediul Ucrainei și participă direct la acesta — Lavrov # Financial Intelligence
NATO și Uniunea Europeană au declarat un război real Rusiei prin intermediul Ucrainei și participă deja direct la […] The post NATO și UE au declarat război Rusiei prin intermediul Ucrainei și participă direct la acesta — Lavrov appeared first on Financial Intelligence.
07:40
Preşedintele Nicuşor Dan a apreciat, joi, că în România preţurile pentru energie sunt prea mari, dar s-a arătat […] The post Nicuşor Dan: Preţul energiei este prea mare; ANRE nu-şi face treaba appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi noi taxe vamale pentru medicamente, camioane şi mobilă produse în afara […] The post Trump anunţă noi taxe vamale la medicamente, camioane grele şi mobilă appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Fostul director FBI James Comey, unul dintre inamicii lui Donald Trump, a fost pus sub acuzare pentru obstrucţionarea […] The post SUA: Fostul director al FBI James Comey, duşman al lui Trump, inculpat appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Preşedintele american Donald Trump a afirmat joi că “nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania” ocupată, o măsură […] The post Trump afirmă că “nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania” appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Nazare: Probabil că, dacă nu am fi crescut TVA cu două puncte, în primele două săptămâni, Agenţia Fitch nu ne-ar fi confirmat rating-ul/ Dacă nu îl confirma, astăzi eram în situaţia în care ar fi trebuit să mărim TVA cu patru puncte # Financial Intelligence
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat că, dacă România nu ar fi crescut TVA cu două puncte, atunci […] The post Nazare: Probabil că, dacă nu am fi crescut TVA cu două puncte, în primele două săptămâni, Agenţia Fitch nu ne-ar fi confirmat rating-ul/ Dacă nu îl confirma, astăzi eram în situaţia în care ar fi trebuit să mărim TVA cu patru puncte appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
20:40
Oana Țoiu: Noi, țările de la granița războiului, vrem să facem tot ce ține de noi să ajungem la pace # Financial Intelligence
Țările de pe Flancul estic, de la granița războiului din Ucraina, își doresc pacea și au ca scop […] The post Oana Țoiu: Noi, țările de la granița războiului, vrem să facem tot ce ține de noi să ajungem la pace appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
19:40
Bursa de Valori București premiază cele 15 companii finaliste BVB Arena 2025 (LIVE VIDEO) # Financial Intelligence
Bursa de Valori București (BVB) premiază, astăzi, cele 15 companii finaliste BVB Arena 2025, un eveniment care […] The post Bursa de Valori București premiază cele 15 companii finaliste BVB Arena 2025 (LIVE VIDEO) appeared first on Financial Intelligence.
19:10
Va fi război, amenință ambasadorul Rusiei în Franța, întrebat ce s-ar întâmpla dacă NATO ar doborî un avion rusesc # Financial Intelligence
Drone de atac în Polonia, avioane MiG-39 încalcând spațiul aerian al Estoniei, drone de supraveghere deasupra aeroporturilor din […] The post Va fi război, amenință ambasadorul Rusiei în Franța, întrebat ce s-ar întâmpla dacă NATO ar doborî un avion rusesc appeared first on Financial Intelligence.
19:10
Victor Negrescu: În Republica Moldova se vorbeşte de 1% din PIB-ul ţării, folosit de Federaţia Rusă, milioane de euro cheltuiţi pentru a influenţa alegerile, fie direct prin cumpărări de voturi, fie indirect prin reţelele sociale şi alte mecanisme # Financial Intelligence
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat, joi, că în Republica Moldova se vorbeşte de 1% din PIB-ul ţării, […] The post Victor Negrescu: În Republica Moldova se vorbeşte de 1% din PIB-ul ţării, folosit de Federaţia Rusă, milioane de euro cheltuiţi pentru a influenţa alegerile, fie direct prin cumpărări de voturi, fie indirect prin reţelele sociale şi alte mecanisme appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Printr-o operațiune de răscumparare a 4,86% din capitalul social, EVERGENT Investments continuă să returneze valoare acționarilor săi în […] The post Evergent Investments propune răscumpărarea a 4,86% din capitalul social appeared first on Financial Intelligence.
18:20
EVERGENT Investments – Convocarea Adunărilor generale extraordinară și ordinară ale acționarilor în 29/30 octombrie 2025 # Financial Intelligence
Consiliul de administrație a hotărât convocarea Adunărilor generale extraordinară și ordinară ale acționarilor EVERGENT Investments pentru data de […] The post EVERGENT Investments – Convocarea Adunărilor generale extraordinară și ordinară ale acționarilor în 29/30 octombrie 2025 appeared first on Financial Intelligence.
18:20
Consiliul de administrație al EVERGENT Investments SA (Compania), cu sediul în Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, județul […] The post EVERGENT Investments SA – Convocator AGEA si AGOA 29 octombrie 2025 appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Liderul Sindicatului Liber Navalistul, Laurenţiu Gobeajă, se află în greva foamei, în faţa clădirii în care funcţionează Ministerul […] The post Liderul Sindicatului Liber “Navalistul” a intrat în greva foamei appeared first on Financial Intelligence.
17:40
Bogdan Badea: Hidroelectrica trebuie să mizeze pe diversificare, hibridizare și stocare # Financial Intelligence
Hidroelectrica trebuie să mizeze pe diversificare, hibridizare și stocare, a declarat azi Bogdan Badea, directorul general al Hidroelectrica. […] The post Bogdan Badea: Hidroelectrica trebuie să mizeze pe diversificare, hibridizare și stocare appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.