Scandal între AUR România și AUR Republica Moldova: partidul lui Simion anunță retragerea din alegerile de peste Prut, formațiunea lui Volosatîi spune că rămâne în cursă

12:30

Fotbaliştii de la FC Bihor vor juca în acest sfârşit de săptămână la Bistriţa, acolo unde vor încerca să-şi continue seria rezultatelor pozitive şi să se menţină pe primele locuri ale clasamentului. Antrenorul Erik Lincar, care îşi va ispăşi cu acest prilej ultima etapă de suspendare, consideră că meciul de sâmbătă de la ora 11 se anunţă foarte dificil, iar echipa din Bistriţa este foarte bine organizată. Lincar îşi doreşte „un arbitraj echitabil”. Jocul nu va fi televizat, dar clubul orădean încearcă să asigure suporterilor vizualizarea meciului pe pagina de Facebook.