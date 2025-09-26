AUR Moldova se revoltă împotriva lui Simion. „Fraţilor, nu ne retragem”

18:30

Polonia a trecut la verificări serioase în legătură cu vaccinarea copiilor. Părinții ai căror copii nu au fost vaccinați obligatoriu riscă amenzi de până la 10.000 de zloți (2.300 de euro), care pot fi repetate până la maximum 50.000 de zloți (11.700 de euro) per copil. Sancțiunile vin în contextul în care Inspectoratul Sanitar General (GIS) se pregătește să verifice statutul de vaccinare a cel puțin 100.000 de copii care nu figurează ca fiind vaccinați obligatoriu împotriva a 12 boli infecțioase, printre care tuberculoza, hepatita B, poliomielita și rujeola, informează TVPWorld.