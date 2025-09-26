Urmările catastrofei de la Praid: Starea de alertă în zona Târnava Mică a fost prelungită cu încă 30 de zile

13:30

Bosch, cel mai mare furnizor global de componente auto, va renunța până în 2030 la încă 13.000 de angajați, în special la uzinele din Germania de la divizia de mobilitate, pe fondul crizei din industria auto, transmite DPA. 'Trebuie urgent să ne sporim competitivitatea la divizia de mobilitate și să continuăm să ne reducem costurile […]