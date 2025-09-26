MApN: Aproximativ 3.900 de studenţi încep luni noul an universitar

13:10

Numărul 55 al Income Magazine vine cu un diagnostic dur asupra stării economiei românești. Revista pornește de la o întrebare esențială: este România pregătită să facă față unei noi crize economice sau riscăm să repetăm scenariul dureros din 2008-2009? Iar răspunsul nu este deloc simplu, pentru că tabloul actual conține atât semnale de alarmă, cât și motive de optimism. Astfel, deși cifrele sunt îngrijorătoare – deficitul bugetar a ajuns la 4,04% din PIB în primele șapte luni din 2025, iar datoria publică a crescut dramatic, de la 22% din PIB în 2008 la, deocamdată, 58% – există și semne de speranță.