MApN: Aproximativ 3.900 de studenţi încep luni noul an universitar
Jurnalul.ro, 26 septembrie 2025 20:50
Instituţiile militare de învăţământ superior ale Ministerului Apărării Naţionale organizează luni festivităţi de deschidere a anului universitar 2025 - 2026.
Acum 30 minute
20:50
Acum o oră
20:40
Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare și premierul Ilie Bolojan au discutat vineri despre rectificarea bugetară. Proiectul va fi publicat luni în consultare publică.
20:40
Bolojan, despre tragedia de la Spitalul Sf. Maria din Iași: Voi sancționa acolo unde este cazul # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis condoleanțe familiilor afectate de tragedia de la Spitalul Sf. Maria din Iași, unde mai mulți copii și-au pierdut viața, spunând, totodată, că ancheta administrativă va fi completă și cauzele și eventualii vinovați vor fi identificați într-un timp rezonabil.
20:20
Probabil că ai deja o cutie de WD-40 în cămară sau sub chiuvetă. Dacă folosești întregul tub WD-40 pentru o singură problemă, pierzi întregul potențial al acestuia.
Acum 2 ore
20:10
Ministrul Rogobete, despre cazul copiilor morți la Spitalul din Iași: Toți cei responsabili vor răspunde: vor fi sancționați administrativ, fără excepție # Jurnalul.ro
Ministerul Sănătății și Inspecția Sanitară de Stat în Sănătate au demarat un control amănunțit la Iași, după ce nouă copii, inclusiv nou-născuți, au fost expuși unui risc suplimentar din cauza infecțiilor nosocomiale, șase dintre ei pierzându-și viața, anunță ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
20:10
CFR Călători a anunțat vineri reducerile de care beneficiază studenții în anul universitar care începe săptămâna viitoare la transportul pe calea ferată.
19:50
Banii care scriu istorie: de la Eminescu la continente îndepărtate, într-o colecție unică # Jurnalul.ro
Începând cu 29 septembrie, pasionații de numismatică și colecționari vor avea ocazia să își construiască propria colecție de monede și bancnote autentice din întreaga lume, printr-o serie de 40 de ediții care vor fi disponibile la toate chioșcurile de ziare.Primul număr conține bancnota de 1.000 lei cu chipul lui Mihai Eminescu, alături de două monede din Irlanda, de 1 penny și 10 pence. Prețul de lansare este de doar 19,99 lei.
19:50
Nicu Ștefănuță explică procedura de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă în Parlamentul European # Jurnalul.ro
Nicu Ștefănuță a explicat că notificarea Parchetului General privind europarlamentara Diana Șoșoacă va fi analizată de Comisia de Afaceri Juridice a Parlamentului European, care va decide dacă imunitatea acesteia poate fi ridicată.
19:40
Restricții de trafic sâmbătă în Capitală pentru Crosul Bucuriei și Cupa Toamnei la ciclism # Jurnalul.ro
Sâmbătă sunt impuse restricții de trafic în mai multe zone din Capitală pentru organizarea Crosului Bucuriei și a Cupei Toamnei la ciclism.
19:20
România, printre statele membre UE cu o creştere importantă a preţurilor pachetelor de vacanţă # Jurnalul.ro
Preţurile pachetelor de vacanţă în Uniunea Europeană au crescut cu 2,5% în august, comparativ cu perioada similară din 2024, iar România se află printre primele state în Europa după acest indicator, a anunţat vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).
Acum 4 ore
19:10
Ministerul Educației a transmis, vineri, că monitorizează, prin proceduri interne, cazurile de violență în diverse forme din sistemul de educație și cercetare, unele fiind semnalate public.
18:50
Cât de periculoasă este Serratia marcescens, bacteria care ar fi provocat moartea a şase copii la spitalul Sf. Maria din Iaşi # Jurnalul.ro
Șase copii internați la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași au murit în ultimele două săptămâni după ce au fost infectați cu bacteria Serratia marcescens. Ministerul Sănătății confirmă existența a nouă cazuri și acuză spitalul că nu a raportat la timp situația și nu a aplicat corect măsurile de izolare.
18:50
Majoritatea dintre noi știm ce ar trebui să facem pentru a comunica mai eficient cu partenerii noștri: ascultăm fără să judecăm, folosim afirmații cu „eu”, criticăm comportamentele, nu persoana, și așa mai departe. Toți știm cum funcționează. Problema este că majoritatea dintre noi - chiar și cuplurile aflate în relații fericite și sănătoase - nu facem niciunul dintre aceste lucruri în timp ce ne aflăm în mijlocul certurilor.
18:40
Mucegaiul din borcanele cu gem și dulceață poate reprezenta un pericol serios pentru sănătate, avertizează specialiștii.
18:20
Curtea de Apel a hotărât ridicarea controlului judiciar care îi împiedica pe Paul Anghel și Sebastian Hotca să își exercite atribuțiile la conducerea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), anunță vineri avocatul Adrian Cuculis.
18:10
3 zodii vrăjitoare. Dețin puteri magice asunse. Acțiunile lor îi ghidează pe ceilalți prin provocările vieții # Jurnalul.ro
Trei semne zodiacale dețin puteri magice ascunse, așa că este bine să le urmezi. Acțiunile lor te ajută să depășești provocările vieții.
17:50
România fără busolă: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României lansează campania „Proiect de țară – România 2050” # Jurnalul.ro
România nu are astăzi un plan de țară. O recunoaște chiar președintele Nicușor Dan: „România nu are un plan de ţară în momentul ăsta. Deşi există bună intenţie în multe zone din administraţia publică din România, nu vedem o emergenţă de reformă, de la nivelele medii şi de jos ale administraţiei.”
17:40
Fostul șef al direcției juridice a SRI, generalul în rezervă Dumitru Dumbravă, a încetat din viață la doar 53 de ani. Acesta s-a stins la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu“ din Capitală.
17:40
Incident șocant într-o școală din Cluj: o fetiță de 7 ani, strangulată în pauză de un coleg de clasă # Jurnalul.ro
O scenă tulburătoare a avut loc într-o școală din localitatea Soporu de Câmpie, comuna Frata, județul Cluj. O fetiță de șapte ani a ajuns la spital după ce a fost strangulată cu o sfoară de către un coleg de clasă, chiar în timpul pauzei.
17:20
Nicușor Dan despre tragedia de la spitalul din Iași: Toleranță zero față de erori care ucid copiii # Jurnalul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a cerut vineri o anchetă imediată și publicarea integrală a rapoartelor de control, după tragedia în care șase copii și-au pierdut viața la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași.
Acum 6 ore
17:10
Viktor Orban către Trump: Renunțarea la energia rusească ar aduce economia „în genunchi” # Jurnalul.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat vineri că Ungaria va continua să importe combustibili fosili din Rusia, în ciuda cererilor din partea lui Donald Trump, și că l-a informat pe președinte că renunțarea la energia rusească ar fi un „dezastru” pentru economia Ungariei.
16:50
O tumoră de 800 de grame - 20% din greutatea copilului - a fost operată cu succes la un nou născut, la Spitalul de Copii din Cluj-Napoca.
16:40
Consiliul Concurenţei analizează tranzacția prin care Bonafarm Zrt. intenționează să preia FrieslandCampina Romania Holding B.V. și, indirect, FrieslandCampina Romania S.A.
16:20
Chris Norman, legenda rock-ului britanic și fostul solist al trupei Smokie, va urca pe scena Sălii Palatului din București, pe 8 octombrie 2025, de la ora 19:30, pentru un concert de neuitat. Însoțit de bandul său, Chris Norman va aduce în fața publicului hituri celebre precum „Living Next Door to Alice”, „If You Think You Know How to Love Me” și multe altele.
16:10
Parlamentul European pregătește o rezoluție, după incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al unor state membre.
15:50
Autoritățile britanice avertizează: cazurile de Covid și gripă cresc odată cu toamna. Până la 10 septembrie, coronavirus-ul a crescut cu 7,6% într-o săptămână în Anglia, iar experții se așteaptă la o explozie cu venirea iernii.
15:40
15:20
Cupa Mondială 2026: Donald Trump este pregătit să „mute” meciurile din motive de securitate # Jurnalul.ro
Președintele american, Donald Trump, a anunțat că meciurile de la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 ar putea fi mutate din motive de securitate, în alte orașe decât cele stabilite, potrivit Le Figaro.
Acum 8 ore
15:10
Cauți o modalitate simplă și naturală de a-ți îmbunătăți viața de zi cu zi? Un ingredient obișnuit din bucătăria ta ar putea deține cheia. Așezarea frunzelor de dafin sub pat este o tradiție puțin cunoscută, cu beneficii remarcabile, de la îmbunătățirea somnului până la invitarea norocului.
15:00
Cum a reușit un oraș ridicat pe apă să devină una dintre cele mai mari puteri ale Europei medievale? La această întrebare răspunde istoricul francez Charles Diehl în volumul „Veneția. Istoria întemeierii unei republici”, apărut la Editura Carthemia și disponibil, începând cu 1 octombrie, la toate chioșcurile de ziare și punctele de difuzare a presei, la prețul de 44,99 lei.
14:50
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că avizul dat de Ministerul Mediului pentru hidrocentrala de la Pașcani este „singura decizie rațională și de bun-simț”.
14:40
O femeie din Murfatlar, județul Constanța, și-a ucis soțul înfigându-i un cuțit în piept. Crima a avut loc în urma unui conflict cojugal pe fondul consumului de alcool.
14:20
Tragedie la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași: șase copii au murit după infectarea cu o bacterie periculoasă # Jurnalul.ro
O anchetă epidemiologică de amploare a fost declanșată la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, după ce șase pacienți internați la Terapie Intensivă au murit în ultimele zile. Victimele, cu vârste de până la 15 ani, ar fi contractat bacteria Serratia Marcescens, extrem de agresivă și dificil de tratat.
14:10
Trump spune că paracetamolul provoacă autism. Cel mai mare studiu din lume îl contrazice # Jurnalul.ro
Un studiu făcut pe 2,5 milioane de copii, în Suedia, a analizat autismul și paracetamolul. Este cel mai amplu studiu realizat până în prezent pe această temă.
14:10
Alegerea aparatului de sudură adecvat este o decizie strategică pentru orice atelier sau companie de producție, influențând direct calitatea sudurilor, eficiența operațională și costurile de producție. Pe piață există multiple tehnologii de sudare – MMA (sudură cu electrod învelit), TIG (sudură cu arc electric în atmosferă de gaz inert) și MIG/MAG (sudură cu sârmă în atmosferă de gaz protector) – fiecare cu avantaje și dezavantaje specifice, adaptate diverselor tipuri de materiale și aplicații.
14:00
Jocurile online pot aduce relaxare, socializare și momente amuzante după o zi solicitantă. Totuși, pentru a avea parte de distracție fără surprize neplăcute, merită să țineți cont de câteva aspecte înainte de a începe. Fie că preferați strategiile complexe, jocurile de acțiune sau vă tentează atmosfera dintr-un cazino online, câteva minute investite în aceste verificări vă vor ajuta să vă bucurați liniștit de fiecare sesiune.
13:50
Civilii din Gaza suferă răni de tipul și amploarea celor întâlnite, de obicei, la soldații implicați în lupte intense, arată o nouă cercetare, potrivit Al Jazeera.
13:40
Făina este un aliment de bază în orice gospodărie, însă necesită o depozitare corectă pentru a-și păstra calitățile și a fi consumată în siguranță, avertizează specialiștii.
13:20
Mircea Fechet acuză Romsilva de sabotarea auditului și cere intervenția Ministerului Mediului # Jurnalul.ro
Mircea Fechet a acuzat conducerea Romsilva de sabotarea auditului independent pe care l-a solicitat încă din 2023. El susține că refuzul Regiei de a semna contractul pentru audit reprezintă un act abuziv și ilegal, menit să mențină opacitatea în administrarea fondului forestier de stat.
Acum 12 ore
13:10
Numărul 55 al Income Magazine vine cu un diagnostic dur asupra stării economiei românești. Revista pornește de la o întrebare esențială: este România pregătită să facă față unei noi crize economice sau riscăm să repetăm scenariul dureros din 2008-2009? Iar răspunsul nu este deloc simplu, pentru că tabloul actual conține atât semnale de alarmă, cât și motive de optimism. Astfel, deși cifrele sunt îngrijorătoare – deficitul bugetar a ajuns la 4,04% din PIB în primele șapte luni din 2025, iar datoria publică a crescut dramatic, de la 22% din PIB în 2008 la, deocamdată, 58% – există și semne de speranță.
13:10
Horoscop de weekend, 27-28 Septembrie 2025: Racii au blocaje emoționale, iar Leii fac gesturi grandioase în dragoste # Jurnalul.ro
Horoscop de weekend, 27-28 Septembrie 2025: Zile intense și revelații pentru toate zodiile
12:50
Republica Moldova organizează alegeri parlamentare pe 28 septembrie, care ar putea avea consecințe majore asupra eforturilor sale de aderare la UE, scrie Reuters, care trece în revistă importanța alegerilor pentru țară, dar și pentru Europa.
12:40
Cuza, invitatul MediCOOL de diseară. Ce va afla, de la 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY: “Sunteți de aplaudat!” # Jurnalul.ro
MediCOOL reușește, ediție după ediție, să ducă publicul către un stil de viață mult mai sănătos și să atragă atenția asupra obiceiurilor nesănătoase care ne pot aduce un disconfort accentuat.
12:20
Persoanele cu dizabilități, excluse aproape complet din procesul electoral din Republica Moldova # Jurnalul.ro
Procesele electorale din Republica Moldova rămîn în mare parte inaccesibile pentru persoanele cu dizabilități, arată un raport preliminar prezentat de Alianța INFONET, în cadrul campaniei „Acces la vot pentru toți”.
12:10
Un atac cu drone ucrainene a lovit rafinăria Afipsky din regiunea rusă Krasnodar, situată la circa 200 de kilometri de linia frontului. Atacul a vizat una dintre principalele surse de combustibil pentru armata rusă, notează kyivindependent.com.
12:00
Degustare exclusivă în cadrul retrospectivei Radu Jude – primul regizor român celebrat integral la Centre Pompidou
12:00
Președinta SOS, Diana Șoșoacă, ar putea fi audiată în Comisia Juridică din Parlamentul European # Jurnalul.ro
Președinta SOS, Diana Șoșoacă, ar putea fi audiată în Comisia Juridică din Parlamentul European, spune eurodeputatul PSD Victor Negrescu.
11:50
James Comey, fost șef al FBI și critic vocal al președintelui Donald Trump, a fost inculpat de un mare juriu federal pentru două capete de acuzare, declarații false și obstrucționarea unei proceduri a Congresului, la doar câteva zile după ce Trump ceruse public urmărirea lui penală.
11:40
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania, contrazicând planurile premierului Benjamin Netanyahu, care sugerase recent această posibilitate, scrie Al Jazeera.
11:30
Fostul arhitect-șef al Primăriei Capitalei, Ștefan Călin Dumitrașcu, este pus sub acuzare de DNA pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în legătură cu aprobarea PUZ-ului de pe strada Primăverii nr. 1, notează gandul.ro.
