Brigada de dinamoviști se întreaptă spre stadionul Ion Oblemenco

Inter se pregătește pentru meciul cu Cagliari, programat sâmbătă seara în Serie A. Meciul va fi liveTEXT la GSP.RO.La antrenamentul de dimineață, un fan a comentat în tribună, la adresa unui jucător, iar Cristi Chivu s-a enervat și a început să strige la el. „Respectați-i pe aceia care muncesc! Nu vreau să aud de duminică sau de altceva! Altfel, duceți-vă la Milanello!”, poate fi auzit antrenorul Interului într-un videoclip devenit viral pe rețelele de socializare. ...