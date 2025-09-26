Zelenski i-a cerut lui Trump rachete Tomahawk în marja Adunării ONU. Solicitarea a fost discutată cu ușile închise

19:50

Aleksandr Lukaşenko l-a îndemnat pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski să negocieze cu Rusia dacă nu vrea să piardă întreaga Ucraină, întrucât cu cât trece mai mult timp, cu atât îi va fi mai greu să oprească avansul armatei ruse, relatează EFE.