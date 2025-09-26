Vlad Zaha, expert criminolog: Registrul traficanţilor de droguri are şanse mari să fie neconstituţional / Marii şi adevăraţii traficanţi sunt bucuroşi că ocupăm resursele statului cu acesta
Registrul traficanţilor de droguri implementat de România este, în opinia expertului criminolog Vlad Zaha, un instrument care poate să îi determine pe unii oameni reabilitaţi din punct de vedere juridic să revină la activitatea infracţională. El susţine că ”marii şi adevăraţii traficanţi sunt bucuroşi că ocupăm resursele statului” cu acesta, în vreme ce peste 20.000 de oameni sunt puşi să meargă la Poliţie, deşi unii au comis în urmă cu decenii faptele pentru care trebuie să semneze în registru. În plus, Vlad Zaha atrage atenţia asupra faptului că nu este exclus ca registrul să fie declarat neconstituţional.
Arbitrii Cristian Moldoveanu şi Marcel Bîrsan vor conduce la centru partidele care se vor disputa, sâmbătă, în etapa a 11-a a Superligii.
La Liga: Donny Van de Beek va fi indisponibil cel puţin şase luni după ce a suferit o ruptură a tendonului lui Ahile # News.ro
Operat cu succes vineri, după ruptura completă a tendonului lui Ahile la piciorul stâng, mijlocaşul olandez Donny Van de Beek (Girona) va fi indisponibil cel puţin şase luni, după cum a anunţat clubul spaniol.
Peter Szijjarto: Zelenski o ia razna din cauza sentimentelor antimaghiare / Ministerul Apărării de la Budapesta neagă incidentul cu dronele, dar precizează că desfăşoară un exerciţiu militar în regiune # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat vineri că drone de recunoaştere din Ungaria au intrat în spaţiul aerian ucrainean. În replică, ministrul de externe de la Budapesta, Péter Szijjártó, spune că preşedintele ucrainean devine obsedat de sentimentele antimaghiare, relatează agenţia MTI.
Preşedintele Federaţiei Turce de Fotbal, Ibrahim Haciosmanoglu, a expediat o scrisoare deschisă către FIFA, UEFA şi către preşedinţii asociaţiilor naţionale de fotbal, îndemnându-i să impună o interdicţie Israelului în ceea ce priveşte participarea la competiţii sportive, a relatat vineri presa turcă.
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, după reuniunea organizată de comisarul european pentru Apărare şi spaţiu, Andrius Kubilius: Drone wall pentru securitatea României şi a Europei # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat vineri, după reuniunea organizată de comisarul european pentru Apărare şi spaţiu, Andrius Kubilius, că s0a discutat despre ”Drone wall” pentru securitatea României şi a Europei, o reţea de tehnologii moderne capabilă să detecteze şi să neutralizeze drone şi alte mijloace aeriene ostile. Ministrul a transmis că trebuie să materializăm această iniţiativă cât mai rapid şi România va fi un partener implicat 100%, arătând că Marea Neagră este o zonă cu provocări specifice şi va trebui să realizăm soluţii specifice pentru combaterea dronelor navale şi protejarea infrastructurilor strategice.
Ilie Bolojan, după tragedia de la Iaşi: Nu voi avea nicio ezitare să sancţionez acolo unde va fi cazul / Reforma va continua în sistemul sanitar cu şi mai multă energie # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, vineri seară, condoleanţe familiilor celor şase copii care au murit la Spitalul Sf. Maria din Iaşi şi a anunţat că vor fi luate toate măsurile care se impun pentru ca astfel de tragedii să nu se mai producă. În plus, afirmă că reforma în sistemul sanitar va continua energic.
Jucători ai naţionalei Malaysiei, suspendaţi după ce au folosit documente falsificate pentru a juca în calificările pentru Cupa Asiei împotriva Vietnamului # News.ro
Facundo Garces, de la Deportivo Alaves, se numără printre cei şapte jucători suspendaţi pentru un an de FIFA, vineri, după ce forul mondial a descoperit că au fost folosite documente falsificate pentru ca aceştia să poată juca în meciul de calificare pentru Cupa Asiei, dintre Malaysia şi Vietnam, relatează Reuters.
Diaconescu: Parcursul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană va primi un semnal extrem de serios, după aceste alegeri, într-un sens sau în altul. Ce s-a întâmplat în Georgia poate reprezenta un exemplu # News.ro
Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu a declarat, vineri, că parcursul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană va primi un semnal extrem de serios, după aceste alegeri, într-un sens sau în altul, arătând că ce s-a întâmplat în Georgia poate reprezenta un exemplu. Potrivit lui Diaconescu, consecinţele votului şi constructului politic ulterior acestui vot în Republica Moldova va fi unul cu potenţial economic extrem de important, în egală măsură relevant pentru România.
Echipa piteşteană FC Argeş a învins vineri, în deplasare, scor 1-0, formaţia sibiană FC Hermannstadt, în etapa a 11-a din Superligă.
Corpul de control al Ministerului Sănătăţii şi Inspecţia Sanitară de Stat în Sănătate, control la Iaşi – Rogobete: Există indicii preliminare că protocoalele sanitare nu au fost respectate / Nu sunt opţionale / Mă îndrept spre Iaşi # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, vineri seară, că se îndreaptă spre Iaşi, acolo unde şase copii au murit după ce s-ai infectat cu o bacterie. Ministrul precizează că există indicii preliminare că protocoalele sanitare nu au fost respectate şi că a trmis Corpul de control la unitatea sanitară.
Cristian Diaconescu: Federaţia Rusă ştie un lucru şi anume că militar nu se poate confrunta cu şanse de succes cu Alianţa Nord-Atlantică, şi atunci testează solidaritatea NATO în legătură cu statele de frontieră / Astfel de gesturi vor continua # News.ro
Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu a declarat, vineri, că Federaţia Rusă ştie un lucru şi anume că militar nu se poate confrunta cu şanse de succes cu Alianţa Nord-Atlantică, şi atunci testează solidaritatea Alianţei în legătură cu statele de frontieră, referindu-se la provocările din ultima vreme venite dinspre Rusia, în spaţiul aerian al mai multor state membre NATO. El a mai precizat că evaluarea este că astfel de gesturi vor continua.
Armatele occidentale nu pot continua să doboare dronele care se apropie cu rachete scumpe, a declarat joi secretarul general al NATO, Mark Rutte, adăugând că NATO învaţă rapid de la Ucraina cum să contracareze dronele ruseşti, relatează Bloomberg.
Cristian Diaconescu, despre parteneriatul între România şi Ucraina, pentru producerea de drone: România va avea mai multe parteneriate. Intrăm în programul SAFE / Urmează o regândire a întregului concept privind Strategia de securitate naţională # News.ro
Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu a declarat, vineri, despre parteneriatul între România şi Ucraina, pentru producerea de drone, că România va avea mai multe parteneriate, pentru că intrăm în programul SAFE, iar ţara noastră va adopta proiecte care ţin, în primul rând, de apărarea naţională. El a mai spus că urmează o regândire a întregului concept privind Strategia de securitate naţională, şi după aprobarea în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, această strategie se trimite în Parlament, pentru dezbatere.
Reuters: Vor trece cel puţin şapte ani până când România va avea un sistem de apărare aeriană pe mai multe niveluri # News.ro
România intenţionează să se asocieze cu Ucraina pentru a construi drone în cadrul noului mecanism de finanţare a apărării al Uniunii Europene, dar vor trece cel puţin şapte ani până când ţara va avea un sistem de apărare aeriană pe mai multe niveluri, a declarat pentru Reuters o sursă guvernamentală de la Bucureşti.
Trump a aprobat prin ordin executiv acordul pentru TikTok; Vance a spus că afacerea este evaluată la 14 miliarde de dolari # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care aprobă propunerea care permite TikTok să continue să funcţioneze în Statele Unite, într-o tranzacţie pe care vicepreşedintele JD Vance a evaluat-o la 14 miliarde de dolari, transmite CNBC.
Giurgiu: Tânăr de 27 de ani, plasat sub control judiciar după ce şi-a ameninţat fosta parteneră cu un pistol / Incidentul s-a produs în timp ce femeia conducea o maşină, iar bărbatul o motocicletă, deşi nu deţine permis # News.ro
O tănără de 25 de ani a sesizat Poliţia după ce a fost ameninţată în trafic, cu un pistol, în judeţul Giurgiu, de fostul partener. Bărbatul conducea o motocicletă, deşi nu deţine permis şi avea o concentraţie de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Kremlinul a calificat vineri drept „periculoasă” şi „iresponsabilă” ideea doborârii avioanelor ruseşti în cazul încălcării spaţiului aerian al ţărilor NATO, invocată cu câteva zile mai devreme de preşedintele american Donald Trump, relatează AFP.
UPDATE - Preşedintele Nicuşor Dan merge marţi la Timişoara. Va vizita Catedrala Romano-Catolică, Catedrala Mitropolitană, Societatea Timişoara şi va participa la o masa rotundă cu reprezentanţii mediului de afaceri / Reacţia lui Dominic Fritz # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan merge, marţi, într-o vizită la Timişoara, unde va vizita Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Gheorghe”, Catedrala Mitropolitană, Societatea Timişoara şi va participa la o masa rotundă cu reprezentanţii mediului de afaceri. Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, a scris pe Facebook că se bucură enorm că preşedintele României, Nicuşor Dan, a acceptat invitaţia de a participa săptămâna viitoare la Timişoara Cities Summit.
Mai multe delegaţii au părăsit sala şi l-au huiduit pe Benjamin Netanyahu în timpul discursului la ONU. Premierul israelian a promis că îşi „va termina treaba” în Gaza. S-a folosit de accesorii şi i-a criticat pe cei care au recunoscut statul palestinian # News.ro
Prim-ministrul israelian şi-a făcut vineri intrarea în sala Adunării Generale a ONU sub huiduielile unei părţi din public, iar mai multe delegaţii au părăsit sala, lăsând o mare parte din ea goală, relatează Le Figaro şi CNN.
Alexandru Mitriţă a oferit două pase de gol şi a participat la remontada prin care echipa sa, Zhejiang, a egalat la 3 în meciul cu formaţia Rongcheng, din etapa a 25-a a Chinese Super League. Scorul final a fost 3-3.
Franţa: „Nu e ca şi cum ai merge la Auchan” – Luis Enrique îşi asumă responsabilitatea pentru transferurile efectuate de PSG # News.ro
Luis Enrique, antrenorul echipei franceze PSG, şi-a apărat într-o conferinţă de presă susţinută vineri decizia de a nu recruta mai mulţi jucători în această vară.
Drum judeţean din Prahova, blocat cu scaune – Poliţia a demarat verificări şi a vizionat imagini care suprind făptaşii / Aceştia urmează a fi audiaţi - FOTO # News.ro
Un drum judeţean din Prahova a fost blocat cu trei scaune, circulaţia fiind perturbată. Poliţia a demarat verificări şi a vizionat imagini care îi surprind pe făptaşi. Aceştia urmează a fi audiaţi, pentru a se stabili ce au vrut să facă şi de ce.
Turkish Airlines a anunţat, vineri, un acord privind achiziţia a până la 225 de avioane Boeing, la doar o zi după întâlnirea de la Washington dintre preşedintele turc Recep Tayyip Erdoğan şi preşedintele american Donald Trump, scrie publicaţia Daily Sabah.
Ministrul Mediului, la Paşcani: Am semnat, voi semna şi semnez documente pe un calendar care ţine de lege, nu neapărat de partide politice sau de isterii ale unor mişcări extremiste / Vom avea o discuţie despre modificarea legislaţiei # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, vineri, la Paşcani, că a semnat, va semna şi semnează documente pe un calendar care ţine de lege, nu neapărat de partide politice sau de isterii ale unor mişcări extremiste. Buzoianu a mi afirmat că vor avea o discuţie despre modificarea legislaţiei, pentru că că există mai multe modificări care au fost cerute de către reprezentanţii partidelor, inclusiv cu privire la viitoarele hidrocentrale.
A murit Dumitru Dumbravă, fostul general al SRI / El fusese trimis în judecată de DNA acum două luni, în dosarul lui Florian Coldea # News.ro
Fostul general SRI, Dumitru Dumbravă, a murit vineri la Spitalul SRI. El a condus direcţia juridică a SRI în mandatul lui Florian Coldea şi a fost trimis în judecată de DNA în iulie, alături de fostul director adjunct SRI, Florian Coldea, anunţă Antena 3.
Elev de 16 ani, rănit cu un briceag la mână în timpul unei altercaţii cu un coleg de 18 ani / Incidentul a avut loc la Colegiul Tehic nr 2 din Târgu Jiu # News.ro
Un elev de 16 ani a fost rănit la o mînă cu un briceag, în timpul unei altercaţii care a pornit la Colegiul Tehic nr 2 din Târgu Jiu, între el şi cu coleg cu doi ani mai mare. Deşi băiatul de 16 ani este cel care avea briceagul asupra sa, el a sfârşit prin a fi cel agresat. Băiatul de 18 ani a fost dus la audieri la Poliţie.
UPDATE - Zelenski acuză Ungaria de survolarea Ucrainei cu drone de spionaj, pe fondul unor tensiuni preexistente # News.ro
Ucraina suspectează Ungaria de faptul că a desfăşurat zboruri de drone de recunoaştere în spaţiul aerian ucrainean, acuză vineri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP.
S-au tras la sorţi grupele Cupei României Betano. Vor fi confruntări CFR Cluj – Rapid, Universitatea Craiova – FCSB şi CS Dinamo – Dinamo 1948 # News.ro
Casa Fotbalului a găzduit, vineri, tragerea la sorţi a fazei grupelor Cupei României Betano, ediţia 2025-2026. Tragerea la sorţi s-a efectuat într-un nou format, de trei invitaţi speciali, foşti internaţionali prezenţi cu naţionala României la Campionatul European din 2016: Ciprian Tătăruşanu, Cristian Săpunaru şi Gabriel Torje.
Pistol, CNAIR: Lucrările pe tronsonul Bacău- Paşcani al Autostrăzii Moldovei se apropie de 40% # News.ro
Lucrările pe tronsonul Bacău- Paşcani al A7 (Autostrada Moldovei) se apropie de 40%, anunţă Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.
Alegeri în R. Moldova - După anunţul AUR de retragere, Boris Volosatîi, candidatul care deschide lista partidului, contrazice conducerea de la Bucureşti şi precizează că formaţiunea nu părăseşte competiţia electorală # News.ro
Boris Volosatîi, candidatul care deschide lista AUR la alegerile parlamentare din Republica Moldova, a infirmat vineri că partidul se retrage din cursa electorală, contrazicând astfel anunţul făcut de partidul condus de George Simion, care informase anterior într-un comunicat că formaţiunea se retrage pentru a evita o fragmentare şi mai mare a votului de duminică.
Nicuşor Dan: Sunt profund îndurerat de tragedia petrecută la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi. O dramă inacceptabilă, se impune de urgenţă o anchetă / Toleranţă zero faţă de erori care ucid copiii este un principiu de la care nu putem abdica # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, vineri, că este profund îndurerat de tragedia petrecută la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, unde şase copii şi-au pierdut viaţa, arătând că este ”o dramă inacceptabilă şi se impune de urgenţă o anchetă, pentru a stabili dacă s-au ascuns informaţii sau au existat responsabilităţi individuale”. Preşedintele cere ministrului Sănătăţii, în primul rând, şi Guvernului în ansamblu, să pună la punct un plan de combatere a infecţiilor nosocomiale din spitalele din România. Este o restanţă a sistemului de sănătate care nu mai poate fi amânată
Şefii ANPC se pot întoarce la serviciu – Curtea de Apel Bucureşti a înlăturat dintre obligaţiile din cadrul controlului judiciar interdicţia exercitării funcţiei / Decizia este definitivă # News.ro
Şeful interimar al ANPC Sebastan Ioan Hotca, acuzat de abuz în serviciu, şi directorul general din ANPC Paul Anghel, acuzat de şantaj, se pot întoarce la serviciu, după ce Curtea de Apel Bucureşti a înlăturat dintre obligaţiile din cadrul controlului judiciar interdicţia exercitării funcţiei. Decizia magistraţilor este definitivă.
„Tristeţe şi bucurie în viaţa girafelor”, în regia lui Irisz Kovacs, prima premieră a stagiunii la Teatrul Excelsior # News.ro
„Tristeţe şi bucurie în viaţa girafelor”, pe un text semnat de Tiago Rodrigues, unul dintre cei mai apreciaţi dramaturgi europeni contemporani, este prima premieră a stagiunii la Teatrul Excelsior. Regia este semnată de Irisz Kovacs, iar scenografia de Réka Oláh. Premiera oficială va avea loc în 10 şi 11 octombrie, de la ora 19:00, în Sala „Ion Lucian” a teatrului.
Alegeri în R. Moldova - Un partid din Blocul Patriotic, prorus, a fost exclus din cursa electorală cu trei zile înainte de scrutin # News.ro
Partidul Republican „Inima Moldovei” condus de fosta guvernatoare a Găgăuziei, Irina Vlah, care face parte din Blocul Patriotic, ce reuneşte formaţiuni cu orientare prorusă, a fost exclus din competiţia electorală chiar în ultima zi a campaniei electorale, în urma unei decizii a justiţiei, a anunţat Comisia Electorală Centrală (CEC) de la Chişinău.
Ucraina suspectează Ungaria de faptul că a desfăşurat zboruri de drone de recunoaştere în spaţiul aerian ucrainean, acuză vineri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP. (Vom reveni)
Bruce Springsteen îşi înăspreşte tonul împotriva preşedintelui american: „Trump ar trebui să fie aruncat în coşul de gunoi al istoriei” # News.ro
Bruce Springsteen apare din nou pe coperta celebrului săptămânal american Time. De data aceasta, nu pentru muzica sa, ci pentru declaraţiile sale incendiare împotriva lui Donald Trump şi a administraţiei sale.
Sorana Cîrstea, locul 64 WTA, a fost eliminată, vineri, în turul doi al turneului de categorie WTA 1000 China Open, de la Beijing, competiţie la care campioana va primi 1,1 milioane de dolari.
Trump anunţă că impune, la 1 octombrie, noi taxe vamale, inclusiv de 100% medicamentelor, de 25% camioanelor grele, de 50% mobilei de bucătărie şi de 30% mobilei capitonate # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat că impune noi taxe vamale - de până 100% - medicamentelor, dar şi camioanelor şi mobilei produse în afara Statelor Unite, relatează AFP.
Institutul Cultural Român de la Stockholm va decerna scriitorului şi eseistului Henrik Nilsson Premiul „Marin Sorescu” 2025 - distincţie cu tradiţie şi notorietate în lumea culturală suedeză. Înfiinţat de ICR Stockholm în 2007, acest premiu literar este acordat, în urma voturilor unui juriu, unui scriitor suedez care face posibilă comunicarea între diferite forme de expresie culturală. În valoare de 40.000 de coroane suedeze, premiul îi va fi oferit în cadrul celui mai important eveniment de profil din zona scandinavă: Târgul de Carte de la Göteborg.
CFR Călători anunţă facilităţile la călătoria cu trenul acordate în noul an universitar studenţilor români şi străini înmatriculaţi în instituţii de învăţământ superior acreditate din România/ Noutatea pentru românii care studiază în străinătate # News.ro
CFR Călători informează că în cursul anului universitar 2025/2026 studenţii români şi străini, în vârstă de până la 30 de ani, înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România, beneficiază de reducere 90% la transportul feroviar intern clasa a 2-a la toate categoriile de trenuri doar pe rutele dintre localitatea de domiciliu şi cea unde se află instituţia de învăţământ la care studentul este înmatriculat. Ca noutate, CFR Călători informează că de la 1 octombrie 2025, românii care studiază în instituţii de învăţământ superior din străinătate beneficiază, pe teritoriul României, de tarif redus cu 50% la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a, pe orice distanţă, până la 30 de ani.
Premieră în România - Faimosul dirijor Kent Nagano, în dialog faţă în faţă cu publicul, la Filarmonica „George Enescu” # News.ro
Faimosul dirijor Kent Nagano, multiplu câştigător Grammy, va participa în 1 octombrie, de la ora 18.00, la Sala Mică a Ateneului Român, la un dialog faţă în faţă cu publicul despre Leadership Without Words | Leadership fără cuvinte, sau lecţii despre încredere, empatie şi frumuseţe inspirate din experienţa şi arta sa dirijorală.
Preşedinţia rusă cataloghează drept ”iresponsabile” ”ameninţările” cu atacuri la Kremlin ale lui Zelenski # News.ro
Preşedinţia rusă cataloghează vineri drept ”iresponsabile” ”ameninţările” cu atacuri la Kremlin ale preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu difuzat joi, relatează AFP.
Iranul semnează cu Rusia un contract de 25 mld. $ în vederea construirii a patru centrale nucleare, de câte 1.255 MW, la Sirik, în provincia sudică Hormozgan. Contractul, semnat de Iran Hormoz cu Rosatom # News.ro
Iranul şi Rusia, aliata sa. au semnat un contract estimat la 25 de miliarde de dolari în vederea construirii a patru centrale nucleare în sudul Iranului, anunţă vineri televiziunea iraniană, relatează AFP.
IPJ Iaşi s-a autosesizat şi face anchetă în cazul celor şase copii care au murit la Spitalul ”Sfânta Maria” din Iaşi # News.ro
Poliţiştii ieşeni s-au autosesizat din oficiu şi fac o anchetă în cazul celor şase decese de la Spitalul de Copii din Iaşi, cercetările fiind desfăşurate sub coordonarea procurorilor.
Liga Europa: Reţinuţi în centrul oraşului Nisa, 13 ultraşi ai AS Roma au fost plasaţi în arest preventiv # News.ro
Treisprezece suporteri ai echipei AS Roma nu s-au întors în Italia după meciul din Liga Europa împotriva formaţiei OGC Nice (1-2), miercuri seara. Aceşti indivizi, identificaţi ca ultraşi, sunt momentan încarceraţi, ei fiind plasaţi în arest preventiv în aşteptarea procesului, după ce au fost reţinuţi, cu o zi înaintea meciului, pentru că foarte probabil au vrut să se ia la bătaie cu suporterii din Nisa.
AFIR: Fermierii au depus 1.941 de cereri de finanţare în valoare 10,66 milioane de euro, pentru submăsura privind primele de asigurare a culturilor, a animalelor şi a plantelor, depăşind astfel alocarea financiară anunţată # News.ro
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) anunţă că fermierii au depus 1.941 de cereri de finanţare în valoare 10.668.885 de euro, pentru submăsura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor şi a plantelor” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. Alocarea financiară anunţată pentru această sesiune (8,8 milioane de euro) a fost depăşită în prima zi de la lansarea sesiunii.
