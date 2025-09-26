Colegiului Medicilor: Sistemul de sănătate are nevoie urgentă de o regândire a strategiei privind combatarea infecţiilor nosocomiale

G4Media, 26 septembrie 2025 20:50

Sistemul de sănătate din România are nevoie urgentă de o regândire profundă a strategiei de prevenire şi combatere a infecţiilor asociate asistenţei medicale, afirmă reprezentanţii...   © G4Media.ro.

Acum 5 minute
21:10
Drulă în campanie: Metroul trebuie adus la Primăria Capitalei, facem o singură companie de transport public prin fuziune cu STB G4Media
Chiar dacă nu are încă susținere oficială pentru a candida la Primăria Capitalei și nici nu s-au stabilit încă alegeri, Cătălin Drulă (USR) își face...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
20:50
Colegiului Medicilor: Sistemul de sănătate are nevoie urgentă de o regândire a strategiei privind combatarea infecţiilor nosocomiale G4Media
Sistemul de sănătate din România are nevoie urgentă de o regândire profundă a strategiei de prevenire şi combatere a infecţiilor asociate asistenţei medicale, afirmă reprezentanţii...   © G4Media.ro.
20:50
A fost lansată Harta muzeelor din București, în format tipărit și online, cu 64 de instituții culturale, inclusiv unele mai puțin cunoscute / Program, adrese, date de contact de la Muzeul Recordurilor Românești, Muzeul Hărților sau Muzeul Micul Paris G4Media
Capitala primește pentru prima dată o hartă centralizată dedicată muzeelor și caselor memoriale, ce reunește peste 60 de instituții culturale. Aceasta va fi disponibilă atât...   © G4Media.ro.
20:50
Germania investighează noi apariţii de drone în scopuri de spionaj la frontiera cu Danemarca G4Media
Ministerul de Interne al landului Schleswig-Holstein (din nordul Germaniei) a declarat vineri că în timpul nopţii (de joi spre vineri) au fost observate drone în...   © G4Media.ro.
Acum o oră
20:40
Primul autobuz fără șofer din Spania, testat în Madrid G4Media
Primul autobuz autonom fabricat în Spania a fost lansat la Madrid, un vehicul electric cu 12 locuri care circulă gratuit până pe 24 octombrie în...   © G4Media.ro.
20:40
Peter Szijjarto: Zelenski o ia razna din cauza sentimentelor antimaghiare / Și Ministerul Apărării din Ungaria neagă incidentul cu dronele G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat vineri că drone de recunoaştere din Ungaria au intrat în spaţiul aerian ucrainean. În replică, ministrul de externe de...   © G4Media.ro.
20:30
În cadrul unor discuţii private la ONU, Zelenski i-ar fi cerut lui Trump rachete Tomahawk G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-ar fi cerut preşedintelui american Donald Trump să furnizeze Kievului rachete de croazieră cu rază lungă de acţiune Tomahawk, solicitare făcută...   © G4Media.ro.
20:30
Parada baloanelor cu aer cald, în weekend, la Mătrici (Mureș) G4Media
Evenimentul, aflat la a 19-a ediție, are loc în perioada 27–28 septembrie 2025 și promite o desfășurare spectaculoasă de baloane viu colorate pe cer. Parada...   © G4Media.ro.
20:30
Diaconescu: Parcursul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană va primi un semnal extrem de serios, după aceste alegeri. Ce s-a întâmplat în Georgia poate reprezenta un exemplu G4Media
Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu a declarat, vineri, că parcursul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană va primi un semnal extrem de serios, după aceste alegeri, într-un...   © G4Media.ro.
20:30
China avertizează la ONU împotriva unei reveniri la o „mentalitate a războiului rece” G4Media
Premierul chinez Li Qiang a avertizat vineri împotriva unei reveniri la o „mentalitate a războiului rece” şi a apărat multilateralismul şi liberul schimb într-o critică...   © G4Media.ro.
20:30
Comisia Europeană propune restricţii pentru deplasările diplomaţilor ruşi în interiorul UE G4Media
 Comisia Europeană a propus vineri o obligaţie de notificare pentru diplomaţii ruşi aflaţi la post în ţările blocului comunitar în cazul oricărei călătorii efectuate de...   © G4Media.ro.
20:20
Moşteanu: Va trebui să realizăm soluţii specifice pentru combaterea dronelor navale şi protejarea infrastructurilor strategice G4Media
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a participat, vineri, prin videoconferinţă, la reuniunea organizată de comisarul european pentru apărare şi spaţiu, Andrius Kubilius, dedicată discuţiilor privind...   © G4Media.ro.
20:20
Federaţia Turcă de Fotbal insistă ca FIFA şi UEFA să suspende Israelul din competiţii G4Media
Preşedintele Federaţiei Turce de Fotbal, Ibrahim Haciosmanoglu, a expediat o scrisoare deschisă către FIFA, UEFA şi către preşedinţii asociaţiilor naţionale de fotbal, îndemnându-i să impună...   © G4Media.ro.
20:20
Ambulatoriu modern la spitalul din Făgăraș, printr-un proiect de peste 2 milioane de euro / 70% din bani au venit din fonduri europene nerambursabile G4Media
Fosta secție de Pediatrie a Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” din Făgăraș a fost transformată într-un Ambulatoriu de specialitate, modern, echipat la standarde europene, datorită...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
20:10
Jucători ai naţionalei Malaysiei, suspendaţi după ce au folosit documente falsificate pentru a juca în calificările pentru Cupa Asiei împotriva Vietnamului G4Media
Facundo Garces, de la Deportivo Alaves, se numără printre cei şapte jucători suspendaţi pentru un an de FIFA, vineri, după ce forul mondial a descoperit...   © G4Media.ro.
20:00
Mark Rutte consider că NATO nu îşi poate permite să doboare drone cu rachete scumpe: Nu este sustenabil să dobori drone care costă o mie sau două mii de dolari cu rachete care costă poate un milion de dolari G4Media
Armatele occidentale nu pot continua să doboare dronele care se apropie cu rachete scumpe, a declarat joi secretarul general al NATO, Mark Rutte, adăugând că...   © G4Media.ro.
20:00
Premierul Bolojan: Ancheta administrativă în cazul deceselor din spitalul de la Iași va atinge toate aspectele care trebuie cunoscute și vom afla într-un timp rezonabil de scurt cauzele și eventual vinovații / Reforma va continua în sistemul sanitar cu și mai multă energie G4Media
Premierul Ilie Bolojan dă asigurări că ancheta administrativă în cazul  în cazul deceselor a șase copii la spitalul „Sfânta Maria” din Iași va atinge toate...   © G4Media.ro.
20:00
Cristian Diaconescu: Federaţia Rusă ştie că nu se poate confrunta, cu şanse de succes, cu Alianţa Nord-Atlantică şi atunci testează solidaritatea NATO în legătură cu statele de frontieră G4Media
Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu a declarat, vineri, că Federaţia Rusă ştie un lucru şi anume că militar nu se poate confrunta cu şanse de succes...   © G4Media.ro.
19:50
Ministrul Rogobete, despre cazul copiilor morți la Spitalul din Iași: Există indicii preliminare că protocoalele sanitare nu au fost respectate. Vom comunica public fiecare detaliu al anchetei. G4Media
Resemnarea în fața infecțiilor nosocomiale nu este o opțiune. Ascunderea, cosmetizarea sau întârzierea raportărilor — fie din teamă, fie din nepăsare, fie din speranța că...   © G4Media.ro.
19:40
Trump a aprobat prin ordin executiv acordul pentru ca TikTok să funcționeze în continuare în SUA / Vance a spus că afacerea este evaluată la 14 miliarde de dolari G4Media
Preşedintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care aprobă propunerea care permite TikTok să continue să funcţioneze în Statele Unite, într-o...   © G4Media.ro.
19:40
Cristian Diaconescu, despre parteneriatul între România şi Ucraina, pentru producerea de drone: România va avea mai multe parteneriate. Intrăm în programul SAFE. Urmează o regândire a întregului concept de securitate naţională G4Media
Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu a declarat, vineri, despre parteneriatul între România şi Ucraina, pentru producerea de drone, că România va avea mai multe parteneriate, pentru...   © G4Media.ro.
19:30
Fostul premier britanic Tony Blair ar putea conduce o viitoare autoritate de tranziţie în Fâşia Gaza G4Media
Fostul premier britanic Tony Blair ar putea juca un rol de conducere într-o viitoare autoritate de tranziţie în Fâşia Gaza, instituită ca parte a planului...   © G4Media.ro.
19:30
Papa Leon al XIV-lea a numit un episcop italian la conducerea unui influent departament al Vaticanului G4Media
Papa Leon al XIV-lea a numit vineri un cleric italian relativ necunoscut pentru a conduce biroul Vaticanului responsabil cu selectarea episcopilor catolici din întreaga lume,...   © G4Media.ro.
19:30
Lukaşenko îl invită pe Zelenski să negocieze cu Rusia „dacă nu vrea să piardă întreaga ţară” G4Media
Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko l-a îndemnat pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski să negocieze cu Rusia dacă nu vrea să piardă întreaga Ucraină, întrucât cu...   © G4Media.ro.
19:20
VIDEO Românii nevăzători vor putea primi gratuit ochelari cu inteligență artificială care înlocuiesc câinii-ghid / Proiectul, cofinanțat de UE G4Media
Startup-ul românesc .lumen (dotLumen) a lansat o inițiativă prin care oferă gratuit dispozitivele sale cu inteligență artificială românilor cu deficiențe de vedere, transmite StartupCafe. © G4Media.ro.
19:20
Tânăr din Giurgiu, plasat sub control judiciar după ce şi-a ameninţat fosta parteneră cu un pistol / Incidentul s-a produs în timp ce femeia conducea o maşină, iar bărbatul o motocicletă, deşi nu deţine permis G4Media
O tănără de 25 de ani a sesizat Poliţia după ce a fost ameninţată în trafic, cu un pistol, în judeţul Giurgiu, de fostul partener....   © G4Media.ro.
19:20
Consiliul Județean Hunedoara le-ar putea oferi locuinţe de serviciu medicilor de urgență / Municipiul reședință de județ se confruntă cu o criză în rândul medicilor de urgență G4Media
Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Deva se confruntă cu o criză a medicilor de Urgenţă, pentru a-i atrage să vină în cadrul unităţii medicale conducerea...   © G4Media.ro.
19:20
Statele UE au început dezbaterea despre un împrumut pentru Ucraina finanţat direct din activele Rusiei G4Media
 Statele membre ale UE au început vineri să discute o propunere a Comisiei Europene privind un „împrumut” de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
19:10
Dmitri Peskov: Declaraţiile cu privire la necesitatea doborârii avioanelor ruseşti sunt cel puţin imprudente, iresponsabile şi au consecinţe periculoase G4Media
Kremlinul a calificat vineri drept „periculoasă” şi „iresponsabilă” ideea doborârii avioanelor ruseşti în cazul încălcării spaţiului aerian al ţărilor NATO, invocată cu câteva zile mai...   © G4Media.ro.
19:10
Urşii polari au ocupat o staţie de cercetare abandonată din zona Arcticii G4Media
Urşii polari au ocupat o fostă staţie de cercetare polară sovietică, abandonată de peste trei decenii şi aflată pe o mică insulă situată în largul...   © G4Media.ro.
19:10
Dorin Recean avertizează că întreaga Europă ar putea fi ameninţată de un eventual succes al partidelor pro-ruse G4Media
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, avertizează că întreaga Europă ar putea fi ameninţată de un eventual succes al partidelor pro-ruse la alegerile parlamentare de duminică,...   © G4Media.ro.
19:10
VIDEO Vis la înălțime. Șapte din șapte G4Media
Într-o lume tot mai grăbită, Teofil Vlad a ales ritmul muntelui: pas cu pas, răbdare și determinare. Povestea lui arată că înălțimea se măsoară nu...   © G4Media.ro.
19:00
VIDEO Mai multe delegaţii au părăsit sala şi l-au huiduit pe Benjamin Netanyahu în timpul discursului la ONU. Premierul israelian a promis că îşi „va termina treaba” în Gaza G4Media
Prim-ministrul israelian şi-a făcut vineri intrarea în sala Adunării Generale a ONU sub huiduielile unei părţi din public, iar mai multe delegaţii au părăsit sala,...   © G4Media.ro.
18:50
VIDEO Proiectul open-source Ollee Watch transformă legendarul ceas Casio F-91W într-un smartwatch / Ce funcții oferă dispozitivul după upgrade? G4Media
Casio F-91W s-a impus de mult timp ca un ceas accesibil, fiabil și cu un farmec retro, purtat de oameni obișnuiți, dar și de celebrități...   © G4Media.ro.
18:50
Primarul Timișoarei, Dominic Fritz: Mă bucur că preşedintele Nicușor Dan va participa la „Cities Summit”, euniune în cadrul căreia participanţii vor discuta despre viitorul Uniunii Europene şi rolul oraşelor în extinderea ei G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan va fi prezent pe 30 septembrie la Timişoara Cities Summit, reuniune în cadrul căreia participanţii vor discuta despre viitorul Uniunii Europene şi...   © G4Media.ro.
18:50
Suedia propune Danemarcei să-i livreze sisteme de luptă anti-dronă, înainte de summitul UE de la Copenhaga G4Media
Suedia a anunţat vineri că este pregătită să-i ofere Danemarcei sisteme de luptă anti-dronă după o serie de survoluri de drone neidentificate în apropierea unor...   © G4Media.ro.
18:40
Un stat palestinian ar fi un „suicid naţional” pentru Israel, declară premierul Benjamin Netanyahu la ONU G4Media
Crearea unui stat palestinian ar fi un „suicid naţional” pentru Israel, a avertizat vineri de la tribuna ONU premierul israelian Benjamin Netanyahu, criticând ţările occidentul...   © G4Media.ro.
18:40
FOTO Moment istoric pentru Reșița: funicularul renaște și va fi redat comunității, printr-un proiect New European Bauhaus, în valoare de 8,6 milioane de euro, finanțat din fonduri europene G4Media
Simbol al patrimoniului industrial și martor al istoriei orașului, funicularul din municipiul Reșița, inactiv de peste trei decenii, va fi reconvertit într-un spațiu spectaculos destinat...   © G4Media.ro.
18:30
Drum judeţean din Prahova, blocat cu scaune/ Poliţia a demarat o anchetă G4Media
Un drum judeţean din Prahova a fost blocat cu trei scaune, circulaţia fiind perturbată. Poliţia a demarat verificări şi a vizionat imagini care îi surprind...   © G4Media.ro.
18:30
REPER cere ştergerea însemnelor legionare şi fasciste de pe Podul Basarab G4Media
REPER solicită primarului general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, şi autorităţilor municipale să intervină „de urgenţă” pentru înlăturarea însemnelor legionare şi fasciste de pe Podul...   © G4Media.ro.
18:30
Ministrul Mediului, la Paşcani: Am semnat, voi semna şi semnez documente pe un calendar care ţine de lege, nu neapărat de partide politice sau de isterii ale unor mişcări extremiste / Vom avea o discuţie despre modificarea legislaţiei G4Media
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, vineri, la Paşcani, că a semnat, va semna şi semnează documente pe un calendar care ţine de lege, nu...   © G4Media.ro.
18:20
Hoții din magazine ar putea fi în curând urmăriți de drone în SUA G4Media
Flock Safety, cunoscută pentru furnizarea de drone de supraveghere către departamentele de poliție, își extinde oferta către sectorul privat, vizând companiile dornice să combată probleme...   © G4Media.ro.
18:20
Fabrica BMW din Debrețin, Ungaria, inaugurată oficial / Premierul Viktor Orbán: Calitatea este fantastică și impresionantă G4Media
Fabrica BMW din Debrețin, Ungaria, reprezintă centrul producției autohtone de mașini electrice, a transmis premierul ungar Viktor Orbán, care a fost prezent la evenimentul de...   © G4Media.ro.
18:10
Ploile au adus o înflorire spectaculoasă şi rară a plantelor din deşertul Atacama, cel mai arid din lume G4Media
Un rar covor floral a transformat radical peisajul din deşertul Atacama din Chile, cel mai arid din lume, şi a atras turişti şi oameni de...   © G4Media.ro.
18:10
Asistenţii medicali din şcoli, instruiţi să identifice problemele ortopedice şi viciile de postură la copii G4Media
Asistenţii medicali şcolari vor fi instruiţi să identifice problemele ortopedice şi viciile de postură la copii şi adolescenţi, transmite Agerpres. Un protocol în acest sens...   © G4Media.ro.
18:00
Turkish Airlines va cumpăra până la 225 de avioane Boeing noi / Acordul vine după întâlnirea dintre preşedintele turc Recep Tayyip Erdoğan şi preşedintele american Donald Trump G4Media
Turkish Airlines a anunţat, vineri, un acord privind achiziţia a până la 225 de avioane Boeing, la doar o zi după întâlnirea de la Washington...   © G4Media.ro.
17:50
Apelul la un boicot cultural împotriva Israelului, denunţat de 1.200 de personalităţi de la Hollywood G4Media
Aproximativ 1.200 de membri ai industriei cinematografice americane au declarat că se opun, într-o petiţie, apelului la boicotarea instituţiilor culturale israeliene, semnat de câteva mii...   © G4Media.ro.
17:50
Zi de doliu local la Blaj, în memoria cardinalului greco-catolic Lucian Mureșan. Drapelul național și însemnele orașului vor fi coborâte în bernă și se vor ține momente de reculegere G4Media
Consiliul Local Blaj a declarat ziua de luni, 29 septembrie 2025, ca zi de doliu local pe raza municipiului, în memoria Cardinalului Lucian Mureșan, Arhiepiscop...   © G4Media.ro.
17:40
Zi de doliu local în Blaj, luni, în memoria Cardinalului Lucian Mureşan / În oraș vor fi interzise activităţile sportive sau cultural-artistice G4Media
Consiliul Local Blaj a adoptat, vineri, în şedinţă extraordinară, o hotărâre prin care a declarat ziua de luni, 29 septembrie, ca zi de doliu local...   © G4Media.ro.
17:30
Deputata AUR Cristina Butura cere demiterea conducerii Spitalului „Sfânta Maria” din Iași după ce șase copii au murit în urma unei posibile infecții nosocomiale G4Media
Deputata AUR Cristina Butura a cerut vineri demiterea conducerii Spitalului „Sfânta Maria” din Iași a responsabililor din DSP” după ce șase copii au murit în...   © G4Media.ro.
