La Liga: Donny Van de Beek va fi indisponibil cel puţin şase luni după ce a suferit o ruptură a tendonului lui Ahile

Registrul traficanţilor de droguri implementat de România este, în opinia expertului criminolog Vlad Zaha, un instrument care poate să îi determine pe unii oameni reabilitaţi din punct de vedere juridic să revină la activitatea infracţională. El susţine că ”marii şi adevăraţii traficanţi sunt bucuroşi că ocupăm resursele statului” cu acesta, în vreme ce peste 20.000 de oameni sunt puşi să meargă la Poliţie, deşi unii au comis în urmă cu decenii faptele pentru care trebuie să semneze în registru. În plus, Vlad Zaha atrage atenţia asupra faptului că nu este exclus ca registrul să fie declarat neconstituţional.