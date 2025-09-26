Generația Z, scăpată de sub control: O adolescentă de 14 ani care și-a pus silicoane și și-a făcut lifting de fese a murit în mod tragic
Gândul, 26 septembrie 2025 20:50
O tânără adolescentă de 14 ani a apelat la tehnici de înfrumusețare interzise pentru vârsta ei și a plătit cu viața! Încercând să devină „cea mai frumoasă” elevă din școală, fata a apelat la două intervenții chirurgicale estetice pentru mărirea sânilor și de lifting fesier. Incidentul a avut loc în Mexic, unde tinerii generației Z […]
Mai ieftin de atât nu se poate la Veneția. Cât costă o PIZZA și o porție de spaghete în preajma Bazilicii Sfântului Evanghelist Marcu # Gândul
Veneția (”La Serenissima”), un oraș pe ape, este unul dintre cele mai mari atracții din Italia. Însă, este și o destinație foarte costisitoare. În funcție de sezon, o cazare de o noapte poate să coste peste 100 de euro. Pentru a lua un mic dejun la un restaurant venețian, turiștii trebuie să scoată din buzunar […]
Impresionat de tragedia de la Iași, premierul cere ”o reformă profundă” în sistem. Promisiunea lui Ilie Bolojan # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a transmis un amplu mesaj de condoleanțe, pe contul personal de Facebook, în care își exprimă compasiunea pentru părinții copiilor dispăruți la Iași. De asemenea, prim-ministrul României promite o reformă în sistem. În egală măsură, prim-ministrul cere, la fel ca președintele țării într-un mesaj de vineri după-amiază, ca autoritățile să ia măsuri […]
Benjamin Netanyahu a purtat o insignă specială în timpul discursului de la Adunarea Generală a ONU. Ce era inscripționat pe aceasta # Gândul
Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, și-a deschis vineri discursul în fața Adunării Generale a ONU purtând o insignă specială dedicată ostaticilor israelieni aflați încă în Fâșia Gaza. Ecusonum era inscripționat cu un cod QR care îi direcționează pe cei care îl scanează către un site web care documentează atrocitățile Hamas din 7 octombrie, a declarat biroul […]
Jurnalista Ioana Popescu s-a stins din viață la doar 45 de ani. Cunoscută drept „devoratoare de fotbaliști”, jurnalista a fost mereu activă în spațiul public prin declarațiile sale controversate. De curând, Ioana mărturisise că își dorește să intre și în politică. Pe lângă profesia de jurnalistă, Ioana a fost și actriță. Știre în curs de […]
Nicușor Dan este „profund îndurerat” de tragedia de la Iași. Președintele cere o anchetă de urgență și „toleranță zero” # Gândul
După decesul tragic a 6 copii la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, Nicușor Dan s-a declarat „profund îndurerat” într-un mesaj public. Președintele a solicitat o anchetă în regim de urgență pentru a elucida circumstanțele cazului și a se evita pe viitor cazuri asemănătoare. Într-o postare pe contul său de Facebook, Nicușor Dan solicită „transparență totală […]
FRF a decis care sunt meciurile din Cupa României, faza finală. Casa Fotbalului a găzduit, vineri, tragerea la sorţi a fazei grupelor, ediţia 2025-2026. Tragerea la sorţi s-a efectuat într-un nou format, de trei invitaţi speciali, foşti internaţionali prezenţi cu naţionala României la Campionatul European din 2016: Ciprian Tătăruşanu, Cristian Săpunaru şi Gabriel Torje. Știm […]
Benjamin Netanyahu, huiduit și ignorat la Adunarea Generală a ONU. Mai multe delegații au părăsit sala pe durata discursului premierului israelian # Gândul
Benjamin Netanyahu a promis în discursul său la Adunarea Generală a ONU că „își va încheia misiunea” în Fâșia Gaza și că nu va permite existența și recunoașterea unui stat palestinian. Pe durata discursului său, mai multe delegații, cele mai multe din partea unor țări islamice, au părăsit sala. Unele delegații l-au și huiduit pe […]
Doi români au vrut să intre în Canada cu șase batoane de salam și două găini, dar au ajuns subiect de documentar pe HISTORY Channel # Gândul
Un cuplu din România a devenit protagonist într-un documentar difuzat pe History Channel, după ce a fost surprins pe unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Canada cu produse nedeclarate. Scena a fost difuzată în cadrul seriei „Securitatea aeroportului”. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care cei doi români au fost opriți pentru verificări […]
Băsescu nu mai poate de grija Moldovei. Și el trage un semnal de alarmă. Îndeamnă diaspora să iasă la vot # Gândul
Fostul președinte Traian Băsescu, al cărui program de politică externă a inclus apropierea de Republica Moldova, a lansat un avertisment înaintea alegerilor cruciale de duminică. ‘Moscova a investit enorm în a obține votanți pentru blocul socialist’, apreciază fostul președinte referitor la scrutinul de duminică. Miza alegerilor, „formidabilă„ pentru Moldova și pentru securitatea României și Ucrainei […]
Sunt bune sau nu MURĂTURILE pentru organism? Dr. Mihaela Bilic dezvăluie ce se întâmplă în corpul nostru când mâncăm gogonele sau castraveți murați # Gândul
A venit toamna, anotimpul murăturilor, o variantă sănătoasă de a consuma legume și în timpul iernii. Acestea sunt alimente fermentate, care conțin bacterii vii și au efect probiotic. Mai mult, completează și îmbogățesc microBIOTA intestinală de care depinde de imunitatea. Celebra nutriționistă Mihaela Bilic a postat, pe pagina sa de Facebook, un amplu material despre […]
Netanyahu evocă succesele Israelului în conflictele din Orientul Mijlociu și îndeamnă Hamas să elibereze OSTATICII /Trump: „Cred că avem un acord” # Gândul
Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a evocat, în discursul rostit de la tribuna ONU, succesele Israelului în conflictele cu grupurile militante din Orientul Mijlociu și cu Iranul, avertizând asupra riscurilor generate de programul atomic iranian. ”Israelul luptă în numele Occidentului. Războiul din Fâșia Gaza este în numele omenirii. Inamicii noștri sunt și inamicii voștri. Cine strigă […]
BBC: Tony Blair ar putea să conducă autoritatea care se va ocupa de tranziția post-război din Fâșia Gaza # Gândul
Tony Blair, fost premier al Marii Britanii, a fost implicat în discuții despre conducerea unei autorități tranzitorii postbelice în Gaza, conform BBC. El a participat la discuții la nivel înalt cu toate părțile implicate pentru a pune capăt războiului și pentru a discuta viitorul teritoriului palestinian după conflict Propunerea, care ar avea sprijinul Casei Albe, […]
Mai ieftin de atât nu se poate la Veneția! Cât costă o PIZZA și o porție de PASTE în preajma Catedralei Sfântului Marcu, în 2025 # Gândul
Veneția – ”La Serenissima” – orașul pe ape este unul dintre cele mai mari atracții din Italia. Însă, este și foarte costisitor. În funcție de sezon, o noapte de cazare poate să coste și 100 de euro. O masă de dimineață luată la un restaurant venețian, cu un meniu care constă dintr-o omletă cu șuncă, […]
Reduceri de 90% la TREN pentru studenți, dar doar între casă și facultate. Ce documente trebuie prezentate # Gândul
Vești bune pentru studenții care fac naveta cu trenul. În anul universitar 2025-2026, CFR Călători le oferă o reducere de 90% la transportul intern, clasa a 2-a, valabilă la toate tipurile de trenuri – regio, interregio sau intercity. Atenție însă: biletul ieftin nu e chiar pentru orice drum. Facilitatea se aplică doar pe ruta care […]
Fetiţă din județul Cluj, în vârstă de 7 ani, STRANGULATĂ de un coleg de clasă. Incidentul a avut loc într-o pauză # Gândul
O fetiţă de 7 ani a fost strangulată, într-o pauză, de un coleg de clasă. Incidentul a avut loc într-o instituţie de învăţământ din Soporu de Câmpie, comuna Frata, din judeţul Cluj și, potrivit tatălui minorei, băiatul a luat o sfoară, a înfășurat-o în jurul gâtului fetei și a ștrangulat-o. Fata a ajuns la Unitatea de […]
Netanyahu condamnă, la ONU, decizia țărilor occidentale de recunoaștere a statului PALESTINIAN /„Ca și cum ar fi fost oferit un stat rețelei Al-Qaida” # Gândul
Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a criticat vehement, în discursul rostit vineri la reuniunea Adunării Generale a ONU, decizia a numeroase țări occidentale de recunoaștere a existenței statului palestinian, catalogând-o drept o formă de recompensare a terorismului după atacurile islamiste produse pe 7 octombrie 2023. ”Aceștia sunt oamenii cărora vreți să le dați un stat? Ceea […]
Mult zgomot pentru mai nimic. USR o laudă pe Oana Țoiu pentru realizări minore în raport cu anvergura postului # Gândul
Într-un document publicat vineri, USR compune un adevărat omagiu pentru ministrul său de Externe. În 3 luni de mandat, Oana Țoiu a bifat mai degrabă plimbări lungi și zâmbete de protocol, foarte departe de ceea ce înseamnă fișa postului unui mandat de Externe. Controversata Oana Țoiu este unul dintre miniștrii desemnați de USR în poziții […]
Detalii revoltătoare ies la iveală despre cazul copiilor decedați la Iași. Ministrul Sănătății acuză mușamalizarea tragediei: „Direcția de Sănătate și spitalul nu au anunțat ministerul” / „Nu au fost aplicate protocoalele” / „Ne-am autosesizat din presă” # Gândul
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a declarat într-o intervenție pentru Gândul că situația de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași este cu atât mai revoltătoare, cu atât nici Direcția de Sănătate Publică și nici spitalul nu au anunțat Ministerul Sănătații despre situația epidemiologică din cadrul unității mediciale. Rogobete a precizat că ministerul s-a autosezitat […]
Ce este Serratia marcescens, bacteria care a provocat MOARTEA a şase copii la spitalul Sf. Maria din Iaşi # Gândul
Șase copii internați la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași au murit, în ultimele două săptămâni, după ce ar fi fost infectați cu bacteria Serratia marcescens. Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a explicat pentru Observator TV că Serratia este rezistentă în mediu, se găsește mai ales la nivelul instalațiilor sanitare, care trebuie curățate […]
Generalul SRI Dumitru Dumbravă, fost șef al Direcţiei Juridice a Serviciului Român de Informaţii, a încetat din viață # Gândul
Generalul SRI Dumitru Dumbravă, fost șef al Direcţiei Juridice a Serviciului Român de Informaţii, a încetat din viață, la 53 de ani. În 2015, Dumitru Dumbravă a devenit cunoscut după ce a afirmat într-un interviu că justiţia este un câmp tactic pentru SRI, și că ar fi „angrenat” alături de alături de alte structuri, stârnind […]
Reacția companiei Hagag după punerea sub acuzare a fostului arhitect-șef al Capitalei în cazul PUZ Primăverii 1 # Gândul
Ștefan Călin Dumitrașcu – fost arhitect-șef al Primăriei Capitalei – a fost pus sub acuzare de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave. În același dosar, potrivit surselor judiciare, apare și numele companiei HAGAG, unde omul de afaceri Zil Tetelman este CEO, iar Gândul prezintă, în exclusivitate, reacția […]
În timp ce Ilie Bolojan promitea „tăieri masive” în administrație, peste 2.000 de NOI candidați au fost declarați admiși pentru funcții publice # Gândul
Deși premierul Ilie Bolojan vorbește de luni bune despre necesitatea de a reduce drastic numărul de posturi din administrația publică, realitatea arată altceva: aproape 2.200 de candidați au fost declarați admiși în urma primelor două runde ale concursului național organizat de Agenția Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP). Primele două runde, mii de înscriși și mii […]
Marea Britanie: Autoritățile vor ca documentele digitale de identitate să fie OBLIGATORII pentru toți angajații, cel mai târziu din 2029 # Gândul
Guvernul britanic a anunțat vineri că fiecare angajat va fi obligat să dețină un document digital de identitate; este cea mai recentă încercare a premierului Keir Starmer de a combate migrația ilegală și de a reduce amenințarea partidului populist Reformăm Marea Britanie (Reform UK). Premierul britanic Keir Starmer a declarat că noua schemă de document […]
Cutremur în ajunul ALEGERILOR parlamentare de peste Prut. Partidul „Inima Moldovei” al Irinei Vlah, exclus din alegerile parlamentare # Gândul
Partidul „Inima Moldovei”, care face parte din blocul „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, nu va participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie, au decis magistrații de peste Prut. Decizia a fost luată vineri, 26 septembrie, de membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC). Controversata decizie a fost luată chiar doua zi după ce instanța […]
Șoșoacă, la un pas să-și piardă imunitatea, face apel la moldoveni să voteze împotriva Maiei Sandu: Nu votați pentru UE că nu veți mai avea NIMIC # Gândul
Europarlamentara și lidera SOS România, Diana Iovanovici Șoșoacă, le-a transmis moldovenilor să voteze împotriva partidului președintei Maia Sandu la alegerile parlamentare de duminică pentru a nu intra într-un război cu Federația Rusă și pentru a-și salva „suveranitatea”. Prin mesajul de mobilizare pentru alegerile din Republica Moldova, Diana Șoșoacă acuză Partidul Acțiune și Solidaritate, formațiune liberală […]
Weekendul se apropie, iar GÂNDUL.ro vă livrează ultimul banc pentru a încheia săptămâna de lucru cu un zâmbet pe buze și cu buna dispoziție. – Bubulino, tu ai parolat laptopul? – Da, Bulă! – Și ce parolă ai pus? – Data nunții noastre. – Îmi iau alt laptop. Să râdem în continuare: Bulă, Bubulina și […]
Armata israeliană difuzează în FÂȘIA GAZA discursul rostit de Netanyahu la Adunarea Generală a ONU /Inițiativa este contestată de militari # Gândul
Guvernul Israelului a cerut armatei să transmită în direct, în localități din Fâșia Gaza, discursul pe care premierul Benjamin Netanyahu îl va rosti la reuniunea Adunării Generale a Națiunilor Unite. După informațiile care au circulat vineri dimineață în presă privind organizarea de către armata israeliană a transmisiunii evenimentului în Fâșia Gaza, Guvernul de la Ierusalim […]
Șeful Jandarmeriei Brăila, inculpat într-un dosar DNA, a revenit în funcție. Procurorii anticorupție l-au iertat # Gândul
Controversatul colonel Iulian Albăceanu a revenit la șefia Jandarmeriei Brăila, deși este inculpat într-un dosar DNA. Procurorii anticorupție au revocat controlul judiciar în cazul acestuia. Mai exact, Iulian Albăceanu este acuzat că s-a implicat în afaceri, deși statutul de militar îi interzice expres acest lucru. Iertat și revenit în funcție Colonelul, inculpat într-un dosar instrumentat […]
Iancu Guda, realizator TV, fervent susținător al lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan, chemat să salveze finanțele României. Premierul l-a convocat să-l ajute cu rectificarea bugetară # Gândul
În loc să-și consulte proprii specialiști din Guvern, premierul Ilie Bolojan și ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, l-au chemat pe Iancu Guda, realizatorul unei emisiuni economice la Antena 1, să le explice cum stau lucrurile cu rectificarea bugetară. Mai nou, rectificarea bugetară, documentul de miliarde de lei care ar trebui să arate cum își acoperă […]
Avertismentul lui Neti Sandu: Aceste două zodii vor avea mari probleme de sănătate în octombrie 2025 # Gândul
Neti Sandu vine cu un avertisment pentru două zodii în luna octombrie. Acestea vor avea probleme mari de sănătate în această lună. Zodia Balanță Pentru Balanță, odată depășită această eclipsă de Soare, ar trebui să pornească cu pânzele sus și să se bucure de faptul că Marte a plecat din zodia Balanței, se mută, chiar […]
Lee Jae-Myung avertizează că PHENIANUL se află „în etapele finale” ale dezvoltării unei rachete balistice intercontinentale, capabile să ajungă în SUA # Gândul
Președintele Coreei de Sud, Lee Jae-Myung, a declarat, joi, că Phenianul se află „în etapele finale” ale dezvoltării unei rachete balistice intercontinentale, înarmate cu energie nucleară, capabile să ajungă în SUA. „Fie pentru a câștiga putere în negocierile cu Statele Unite, fie pentru a-și asigura propriul regim, Coreea de Nord a continuat să dezvolte rachete […]
Kremlinul avertizează NATO asupra riscurilor doborârii avioanelor ruse /„Sunt declarații IRESPONSABILE” # Gândul
Administrația Vladimir Putin a catalogat, vineri, drept ”iresponsabile” avertismentele anumitor țări din cadrul Alianței Nord-Atlantice privind doborârea avioanelor militare ruse, afirmând că nu există dovezi despre încălcări ale spațiului aerian. ”Nici măcar nu vreau să discut despre acest lucru, sunt declarații iresponsabile”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Președinției Rusiei, citat de agenția […]
Ministrul Muncii, alarmat de adevărata gaură neagră a economiei. Măsura din Pachetul 2 menită să combată munca la negru # Gândul
Munca nedeclarată (la negru) a devenit un fenomen care aduce prejudicii majore atât bugetului de stat, cât şi drepturilor sociale ale angajaţilor. Ministrul Muncii, Florin Manole, a luat atitudine după ce un număr alarmant de mare de oameni au fost găsiţi într-o singură zi muncind fără contracte, la o firmă de curierat din Bucureşti. În […]
Colege la lotul național de tenis de masă, Elena Zaharia și Bernadette Szocs au fost rivale în campionatul intern. Fetele de la CSM Constanța nu le-au dat nici o șansă sportivelor de la Steaua în Superligă și le-au învins cu 3-0. Nici în proba masculină, steliștii nu au stat mai bine: au fost bătuți cu […]
Ediție specială: Marius Tucă Show începe luni, 29 septembrie de la ora 20:00, LIVE pe Gândul. Invitat: Călin Georgescu # Gândul
Marius Tucă Show începe luni, 29 septembrie de la ora 20:00, live pe Gândul. Ediție specială, Ion Cristoiu și Marius Tucă față în față cu Călin Georgescu. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…
Una din cele mai mari RAFINĂRII din sudul Rusiei, atacată de dronele Ucrainei pentru a doua oară într-o lună # Gândul
Dronele ucrainene au atacat rafinăria de petrol Afipsky din regiunea Krasnodar din Rusia, pentru a doua oară într-o lună, au declarat joi autoritățile regionale. Resturile uneia dintre drone au căzut asupra unei instalații a rafinăriei, declanșând un incendiu care s-a întins pe o suprafață de 30 de metri pătrați înainte de a fi stins rapid, […]
George Simion și-ar fi parcat Dusterul Camerei Deputaților pe un loc destinat persoanelor cu dizabilități # Gândul
La Timișoara, George Simion, președintele AUR, a ajuns cu un Duster al Camerei Deputaților și l-a parcat pe un loc destinat persoanelor cu dizabilități, potrivit publicației locale Articulat.ro. În timp ce liderul partidului își rezolva câteva chestiuni legate de activitatea politică, mașina a rămas pe locul rezervat celor cu handicap. Potrivit sursei citate, vizita liderului […]
Germania face un nou pas în direcția ÎNARMĂRII. SUA au aprobat vânzarea către Berlin de rachete în valoare de 1,2 miliarde de dolari # Gândul
Autoritățile americane au anunțat joi că au aprobat vânzarea de rachete avansate tip AMRAAM și echipamente conexe către Germania în valoare de 1,23 miliarde de dolari. Informația vine în contextul în care Berlinul a anunțat că lansează un program de apărare spațială în valoare de 35 de miliarde de euro și este angajat să facă […]
GÂNDUL.RO vă propune astăzi, 26 septembrie 2025, un nou test IQ care vă pune la încercare aptitudinile la matematică, precum și capacitatea de a vă concentra, dar și atenția la detalii. Tot ce trebuie să faceți este să mutați un singur chibrit pentru a corecta operația de mai sus. Din operația matematică „5+6” nu poate […]
Miniștrii și premierul Ilie Bolojan nu se înțeleg pe bani. Rectificarea bugetară, AMÂNATĂ din nou # Gândul
Punerea în transparență publică a proiectului privind rectificarea bugetară, care trebuia să aibă loc vineri, a fost amânată pentru luni, deși ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunțase că documentul va fi publicat după deciziile luate în Coaliție. El a revenit însă astăzi, spunând că în urma discuției cu premierul Ilie Bolojan, planurile s-au schimbat în ultimul […]
Kelemen Hunor îi atrage atenția lui Ilie Bolojan asupra modului dictatorial în care conduce și-l pune elegant la locul lui: „Ăsta e un alt cartier” # Gândul
Kelemen Hunor i-a atras atenția lui Ilie Bolojan asupra modului dictatorial în care pare să conducă executivul. Liderul UDMR a comentat cu umor subtil inflexibilitatea premierului, făcând trimitere la experiența acestuia din postura de președinte al CJ Bihor. „Are o experiență… În Bihor nu avea nevoie de multe discuții, că singur avea majoritate. Și ce […]
Cât de scump este traiul în Marea Britanie? Mărturia unui român: „O căruță de bani, te ia capul!” # Gândul
Un român stabilit în Regatul Unit a atras atenția pe TikTok cu o mărturie sinceră despre realitatea traiului în Marea Britanie. Mulți și-au pus această întrebare – cât costă să locuiești în UK? -, dar puțini au reușit să găsească răspunsul corect. Clipul postat pe contul „Dragos ODA” a strâns rapid vizualizări și comentarii, iar […]
Prăjitura Carpați este una dintre cele mai cunoscute deserturi de pe plaiurile mioritice care pe mulți dintre noi ne trimite cu gândul la copilărie. Deși se găsește și astăzi, mulți au impresia că nu mai regăsesc gustul de odinioară și asta din cauza faptului că ingredientele folosite cel mai adesea în cofetării nu mai sunt […]
Acordă-ți puțin timp și relaxează-te. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 27 septembrie 2025. Berbec S-ar putea să fii prea generos cu banii tăi în acest moment. De obicei ești prudent cu ei, dar spiritul generozității și al abundenței te-a cuprins cu siguranță. Ești mai înclinat să fii generos cu cei dragi. […]
