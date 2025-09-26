Apa de la robinet are mai puțin microplastic decât cea îmbuteliată/ Reziduurile de plastic din sticlele de apă pot afecta organismul mai grav decât se bănuia (studiu)

G4Media, 26 septembrie 2025 22:20

Știm că trebuie să fim bine hidratați pentru ca metabolismul să funcționeze corect și pentru o sănătate generală bună. Acest lucru se vede în numărul...

Acum 15 minute
22:30
Cancelarul Friedrich Merz critică starea democraţiei din SUA şi lipsa de respect faţă de reguli G4Media
Cancelarul german Friedrich Merz a deplâns, vineri, declinul respectului pentru statul de drept la nivel mondial, în special în SUA, într-un mesaj neobişnuit de direct...
Acum 30 minute
22:20
22:20
Compania aeriană Fly Lili, care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, susține că nu a operat niciodată zboruri spre sau dinspre Dubai G4Media
Compania aeriană Fly Lili, care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, anunţă, vineri seară, că nu a operat niciodată şi nu operează...
22:20
Echipa turcă Alanyaspor, cu Hagi în teren, a pierdut acasă în faţa lui Galatasaray cu 0-1 G4Media
Echipa turcă Alanyaspor, pentru care Ianis Hagi a jucat din minutul 71, a pierdut vineri seara, pe teren propriu, scor 0-1, în faţa formaţiei Galatasaray...
Acum o oră
22:10
Partidul „Moldova Mare” condus de Victoria Furtună, apropiată a oligarhului fugar Ilan Șor, exclus de Comisia Electorală Centrală din alegerile parlamentare de duminică G4Media
Comisia Electorală Centrală a anulat înregistrarea concurentului electoral Partidul Politic „Moldova Mare" și a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea...
22:10
Ţările de Jos returnează Indoneziei o importantă colecţie de fosile, inclusiv „Omul de Java” G4Media
Autorităţile din Ţările de Jos au anunţat că vor restitui Indoneziei o importantă colecţie de fosile, acceptând astfel solicitarea acestei ţări – o fostă colonie...
22:00
LG Electronics lansează în Coreea „Easy TV”, un televizor adaptat persoanelor în vârstă, cu telecomandă mărită G4Media
LG Electronics Inc. a prezentat un nou televizor cu o interfață simplă, o telecomandă mărită și funcții de îngrijire a sănătății, destinat utilizatorilor în vârstă...
22:00
BMW cheamă în service peste 196.000 de vehicule / Risc de incendiu din cauza demarorului G4Media
BMW recheamă peste 196.000 de mașini americane în service, deoarece releul de pornire al motorului se poate coroda, ceea ce duce la supraîncălzire și scurtcircuit,...
22:00
Premierul ungar Viktor Orbán se opune planului UE de a confisca active rusești în valoare de 140 de miliarde de euro și de a le împrumuta Ucrainei / Oficialii de la Bruxelles caută o portiță pentru a îndeplini această misiune G4Media
Experții juridici ai UE studiază o modalitate de a ocoli necesitatea unanimității votului, pentru a trimite 140 de miliarde de euro către Kiev, din activele...
Acum 2 ore
21:40
O fată de 15 ani şi un băiat de 18 ani, care circulau cu o trotinetă electrică în Bistriţa, accidentaţi / Şoferul care i-a lovit avea dreptul de a conduce suspendat G4Media
O fată de 15 ani şi un băiat de 18 ani, care circulau, vineri seară, cu o trotinetă electrică în municipiul Bistriţa, au fost loviţi...
21:30
VIDEO Adolescentul de 17 ani acuzat că a trimis mesaje de amenințare la școli și spitale, arestat preventiv G4Media
Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a inculpatului de 17 ani, acuzat...
21:30
Donald Trump a repetat afirmaţiile sale privind Tylenol şi vaccinurile, sfidând protestele comunităţii medicale G4Media
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a repetat vineri apelul său adresat femeilor însărcinate şi copiilor cu vârste fragede de a nu mai utiliza popularul medicament...
21:10
Drulă în campanie: Metroul trebuie adus la Primăria Capitalei, facem o singură companie de transport public prin fuziune cu STB G4Media
Chiar dacă nu are încă susținere oficială pentru a candida la Primăria Capitalei și nici nu s-au stabilit încă alegeri, Cătălin Drulă (USR) își face...
20:50
Colegiului Medicilor: Sistemul de sănătate are nevoie urgentă de o regândire a strategiei privind combatarea infecţiilor nosocomiale G4Media
Sistemul de sănătate din România are nevoie urgentă de o regândire profundă a strategiei de prevenire şi combatere a infecţiilor asociate asistenţei medicale, afirmă reprezentanţii...
20:50
A fost lansată Harta muzeelor din București, în format tipărit și online, cu 64 de instituții culturale, inclusiv unele mai puțin cunoscute / Program, adrese, date de contact de la Muzeul Recordurilor Românești, Muzeul Hărților sau Muzeul Micul Paris G4Media
Capitala primește pentru prima dată o hartă centralizată dedicată muzeelor și caselor memoriale, ce reunește peste 60 de instituții culturale. Aceasta va fi disponibilă atât...
20:50
Germania investighează noi apariţii de drone în scopuri de spionaj la frontiera cu Danemarca G4Media
Ministerul de Interne al landului Schleswig-Holstein (din nordul Germaniei) a declarat vineri că în timpul nopţii (de joi spre vineri) au fost observate drone în...
Acum 4 ore
20:40
Primul autobuz fără șofer din Spania, testat în Madrid G4Media
Primul autobuz autonom fabricat în Spania a fost lansat la Madrid, un vehicul electric cu 12 locuri care circulă gratuit până pe 24 octombrie în...
20:40
Peter Szijjarto: Zelenski o ia razna din cauza sentimentelor antimaghiare / Și Ministerul Apărării din Ungaria neagă incidentul cu dronele G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat vineri că drone de recunoaştere din Ungaria au intrat în spaţiul aerian ucrainean. În replică, ministrul de externe de...
20:30
În cadrul unor discuţii private la ONU, Zelenski i-ar fi cerut lui Trump rachete Tomahawk G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-ar fi cerut preşedintelui american Donald Trump să furnizeze Kievului rachete de croazieră cu rază lungă de acţiune Tomahawk, solicitare făcută...
20:30
Parada baloanelor cu aer cald, în weekend, la Mătrici (Mureș) G4Media
Evenimentul, aflat la a 19-a ediție, are loc în perioada 27–28 septembrie 2025 și promite o desfășurare spectaculoasă de baloane viu colorate pe cer. Parada...
20:30
Diaconescu: Parcursul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană va primi un semnal extrem de serios, după aceste alegeri. Ce s-a întâmplat în Georgia poate reprezenta un exemplu G4Media
Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu a declarat, vineri, că parcursul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană va primi un semnal extrem de serios, după aceste alegeri, într-un...
20:30
China avertizează la ONU împotriva unei reveniri la o „mentalitate a războiului rece” G4Media
Premierul chinez Li Qiang a avertizat vineri împotriva unei reveniri la o „mentalitate a războiului rece" şi a apărat multilateralismul şi liberul schimb într-o critică...
20:30
Comisia Europeană propune restricţii pentru deplasările diplomaţilor ruşi în interiorul UE G4Media
 Comisia Europeană a propus vineri o obligaţie de notificare pentru diplomaţii ruşi aflaţi la post în ţările blocului comunitar în cazul oricărei călătorii efectuate de...
20:20
Moşteanu: Va trebui să realizăm soluţii specifice pentru combaterea dronelor navale şi protejarea infrastructurilor strategice G4Media
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a participat, vineri, prin videoconferinţă, la reuniunea organizată de comisarul european pentru apărare şi spaţiu, Andrius Kubilius, dedicată discuţiilor privind...
20:20
Federaţia Turcă de Fotbal insistă ca FIFA şi UEFA să suspende Israelul din competiţii G4Media
Preşedintele Federaţiei Turce de Fotbal, Ibrahim Haciosmanoglu, a expediat o scrisoare deschisă către FIFA, UEFA şi către preşedinţii asociaţiilor naţionale de fotbal, îndemnându-i să impună...
20:20
Ambulatoriu modern la spitalul din Făgăraș, printr-un proiect de peste 2 milioane de euro / 70% din bani au venit din fonduri europene nerambursabile G4Media
Fosta secție de Pediatrie a Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure" din Făgăraș a fost transformată într-un Ambulatoriu de specialitate, modern, echipat la standarde europene, datorită...
20:10
Jucători ai naţionalei Malaysiei, suspendaţi după ce au folosit documente falsificate pentru a juca în calificările pentru Cupa Asiei împotriva Vietnamului G4Media
Facundo Garces, de la Deportivo Alaves, se numără printre cei şapte jucători suspendaţi pentru un an de FIFA, vineri, după ce forul mondial a descoperit...
20:00
Mark Rutte consider că NATO nu îşi poate permite să doboare drone cu rachete scumpe: Nu este sustenabil să dobori drone care costă o mie sau două mii de dolari cu rachete care costă poate un milion de dolari G4Media
Armatele occidentale nu pot continua să doboare dronele care se apropie cu rachete scumpe, a declarat joi secretarul general al NATO, Mark Rutte, adăugând că...
20:00
Premierul Bolojan: Ancheta administrativă în cazul deceselor din spitalul de la Iași va atinge toate aspectele care trebuie cunoscute și vom afla într-un timp rezonabil de scurt cauzele și eventual vinovații / Reforma va continua în sistemul sanitar cu și mai multă energie G4Media
Premierul Ilie Bolojan dă asigurări că ancheta administrativă în cazul  în cazul deceselor a șase copii la spitalul „Sfânta Maria" din Iași va atinge toate...
20:00
Cristian Diaconescu: Federaţia Rusă ştie că nu se poate confrunta, cu şanse de succes, cu Alianţa Nord-Atlantică şi atunci testează solidaritatea NATO în legătură cu statele de frontieră G4Media
Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu a declarat, vineri, că Federaţia Rusă ştie un lucru şi anume că militar nu se poate confrunta cu şanse de succes...
19:50
Ministrul Rogobete, despre cazul copiilor morți la Spitalul din Iași: Există indicii preliminare că protocoalele sanitare nu au fost respectate. Vom comunica public fiecare detaliu al anchetei. G4Media
Resemnarea în fața infecțiilor nosocomiale nu este o opțiune. Ascunderea, cosmetizarea sau întârzierea raportărilor — fie din teamă, fie din nepăsare, fie din speranța că...
19:40
Trump a aprobat prin ordin executiv acordul pentru ca TikTok să funcționeze în continuare în SUA / Vance a spus că afacerea este evaluată la 14 miliarde de dolari G4Media
Preşedintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care aprobă propunerea care permite TikTok să continue să funcţioneze în Statele Unite, într-o...
19:40
Cristian Diaconescu, despre parteneriatul între România şi Ucraina, pentru producerea de drone: România va avea mai multe parteneriate. Intrăm în programul SAFE. Urmează o regândire a întregului concept de securitate naţională G4Media
Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu a declarat, vineri, despre parteneriatul între România şi Ucraina, pentru producerea de drone, că România va avea mai multe parteneriate, pentru...
19:30
Fostul premier britanic Tony Blair ar putea conduce o viitoare autoritate de tranziţie în Fâşia Gaza G4Media
Fostul premier britanic Tony Blair ar putea juca un rol de conducere într-o viitoare autoritate de tranziţie în Fâşia Gaza, instituită ca parte a planului...
19:30
Papa Leon al XIV-lea a numit un episcop italian la conducerea unui influent departament al Vaticanului G4Media
Papa Leon al XIV-lea a numit vineri un cleric italian relativ necunoscut pentru a conduce biroul Vaticanului responsabil cu selectarea episcopilor catolici din întreaga lume,...
19:30
Lukaşenko îl invită pe Zelenski să negocieze cu Rusia „dacă nu vrea să piardă întreaga ţară” G4Media
Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko l-a îndemnat pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski să negocieze cu Rusia dacă nu vrea să piardă întreaga Ucraină, întrucât cu...
19:20
VIDEO Românii nevăzători vor putea primi gratuit ochelari cu inteligență artificială care înlocuiesc câinii-ghid / Proiectul, cofinanțat de UE G4Media
Startup-ul românesc .lumen (dotLumen) a lansat o inițiativă prin care oferă gratuit dispozitivele sale cu inteligență artificială românilor cu deficiențe de vedere, transmite StartupCafe.
19:20
Tânăr din Giurgiu, plasat sub control judiciar după ce şi-a ameninţat fosta parteneră cu un pistol / Incidentul s-a produs în timp ce femeia conducea o maşină, iar bărbatul o motocicletă, deşi nu deţine permis G4Media
O tănără de 25 de ani a sesizat Poliţia după ce a fost ameninţată în trafic, cu un pistol, în judeţul Giurgiu, de fostul partener....
19:20
Consiliul Județean Hunedoara le-ar putea oferi locuinţe de serviciu medicilor de urgență / Municipiul reședință de județ se confruntă cu o criză în rândul medicilor de urgență G4Media
Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Deva se confruntă cu o criză a medicilor de Urgenţă, pentru a-i atrage să vină în cadrul unităţii medicale conducerea...
19:20
Statele UE au început dezbaterea despre un împrumut pentru Ucraina finanţat direct din activele Rusiei G4Media
 Statele membre ale UE au început vineri să discute o propunere a Comisiei Europene privind un „împrumut" de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina...
19:10
Dmitri Peskov: Declaraţiile cu privire la necesitatea doborârii avioanelor ruseşti sunt cel puţin imprudente, iresponsabile şi au consecinţe periculoase G4Media
Kremlinul a calificat vineri drept „periculoasă" şi „iresponsabilă" ideea doborârii avioanelor ruseşti în cazul încălcării spaţiului aerian al ţărilor NATO, invocată cu câteva zile mai...
19:10
Urşii polari au ocupat o staţie de cercetare abandonată din zona Arcticii G4Media
Urşii polari au ocupat o fostă staţie de cercetare polară sovietică, abandonată de peste trei decenii şi aflată pe o mică insulă situată în largul...
19:10
Dorin Recean avertizează că întreaga Europă ar putea fi ameninţată de un eventual succes al partidelor pro-ruse G4Media
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, avertizează că întreaga Europă ar putea fi ameninţată de un eventual succes al partidelor pro-ruse la alegerile parlamentare de duminică,...
19:10
VIDEO Vis la înălțime. Șapte din șapte G4Media
Într-o lume tot mai grăbită, Teofil Vlad a ales ritmul muntelui: pas cu pas, răbdare și determinare. Povestea lui arată că înălțimea se măsoară nu...
19:00
VIDEO Mai multe delegaţii au părăsit sala şi l-au huiduit pe Benjamin Netanyahu în timpul discursului la ONU. Premierul israelian a promis că îşi „va termina treaba” în Gaza G4Media
Prim-ministrul israelian şi-a făcut vineri intrarea în sala Adunării Generale a ONU sub huiduielile unei părţi din public, iar mai multe delegaţii au părăsit sala,...
18:50
VIDEO Proiectul open-source Ollee Watch transformă legendarul ceas Casio F-91W într-un smartwatch / Ce funcții oferă dispozitivul după upgrade? G4Media
Casio F-91W s-a impus de mult timp ca un ceas accesibil, fiabil și cu un farmec retro, purtat de oameni obișnuiți, dar și de celebrități...
18:50
Primarul Timișoarei, Dominic Fritz: Mă bucur că preşedintele Nicușor Dan va participa la „Cities Summit”, euniune în cadrul căreia participanţii vor discuta despre viitorul Uniunii Europene şi rolul oraşelor în extinderea ei G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan va fi prezent pe 30 septembrie la Timişoara Cities Summit, reuniune în cadrul căreia participanţii vor discuta despre viitorul Uniunii Europene şi...
18:50
Suedia propune Danemarcei să-i livreze sisteme de luptă anti-dronă, înainte de summitul UE de la Copenhaga G4Media
Suedia a anunţat vineri că este pregătită să-i ofere Danemarcei sisteme de luptă anti-dronă după o serie de survoluri de drone neidentificate în apropierea unor...
Acum 6 ore
18:40
Un stat palestinian ar fi un „suicid naţional” pentru Israel, declară premierul Benjamin Netanyahu la ONU G4Media
Crearea unui stat palestinian ar fi un „suicid naţional" pentru Israel, a avertizat vineri de la tribuna ONU premierul israelian Benjamin Netanyahu, criticând ţările occidentul...
18:40
FOTO Moment istoric pentru Reșița: funicularul renaște și va fi redat comunității, printr-un proiect New European Bauhaus, în valoare de 8,6 milioane de euro, finanțat din fonduri europene G4Media
Simbol al patrimoniului industrial și martor al istoriei orașului, funicularul din municipiul Reșița, inactiv de peste trei decenii, va fi reconvertit într-un spațiu spectaculos destinat...
