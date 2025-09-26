Apa de la robinet are mai puțin microplastic decât cea îmbuteliată/ Reziduurile de plastic din sticlele de apă pot afecta organismul mai grav decât se bănuia (studiu)
G4Media, 26 septembrie 2025 22:20
Știm că trebuie să fim bine hidratați pentru ca metabolismul să funcționeze corect și pentru o sănătate generală bună. Acest lucru se vede în numărul... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 15 minute
22:30
Cancelarul Friedrich Merz critică starea democraţiei din SUA şi lipsa de respect faţă de reguli # G4Media
Cancelarul german Friedrich Merz a deplâns, vineri, declinul respectului pentru statul de drept la nivel mondial, în special în SUA, într-un mesaj neobişnuit de direct... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
22:20
Apa de la robinet are mai puțin microplastic decât cea îmbuteliată/ Reziduurile de plastic din sticlele de apă pot afecta organismul mai grav decât se bănuia (studiu) # G4Media
Știm că trebuie să fim bine hidratați pentru ca metabolismul să funcționeze corect și pentru o sănătate generală bună. Acest lucru se vede în numărul... © G4Media.ro.
22:20
Compania aeriană Fly Lili, care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, susține că nu a operat niciodată zboruri spre sau dinspre Dubai # G4Media
Compania aeriană Fly Lili, care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, anunţă, vineri seară, că nu a operat niciodată şi nu operează... © G4Media.ro.
22:20
Echipa turcă Alanyaspor, pentru care Ianis Hagi a jucat din minutul 71, a pierdut vineri seara, pe teren propriu, scor 0-1, în faţa formaţiei Galatasaray... © G4Media.ro.
Acum o oră
22:10
Partidul „Moldova Mare” condus de Victoria Furtună, apropiată a oligarhului fugar Ilan Șor, exclus de Comisia Electorală Centrală din alegerile parlamentare de duminică # G4Media
Comisia Electorală Centrală a anulat înregistrarea concurentului electoral Partidul Politic „Moldova Mare” și a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea... © G4Media.ro.
22:10
Ţările de Jos returnează Indoneziei o importantă colecţie de fosile, inclusiv „Omul de Java” # G4Media
Autorităţile din Ţările de Jos au anunţat că vor restitui Indoneziei o importantă colecţie de fosile, acceptând astfel solicitarea acestei ţări – o fostă colonie... © G4Media.ro.
22:00
LG Electronics lansează în Coreea „Easy TV”, un televizor adaptat persoanelor în vârstă, cu telecomandă mărită # G4Media
LG Electronics Inc. a prezentat un nou televizor cu o interfață simplă, o telecomandă mărită și funcții de îngrijire a sănătății, destinat utilizatorilor în vârstă... © G4Media.ro.
22:00
BMW recheamă peste 196.000 de mașini americane în service, deoarece releul de pornire al motorului se poate coroda, ceea ce duce la supraîncălzire și scurtcircuit,... © G4Media.ro.
22:00
Premierul ungar Viktor Orbán se opune planului UE de a confisca active rusești în valoare de 140 de miliarde de euro și de a le împrumuta Ucrainei / Oficialii de la Bruxelles caută o portiță pentru a îndeplini această misiune # G4Media
Experții juridici ai UE studiază o modalitate de a ocoli necesitatea unanimității votului, pentru a trimite 140 de miliarde de euro către Kiev, din activele... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
21:40
O fată de 15 ani şi un băiat de 18 ani, care circulau cu o trotinetă electrică în Bistriţa, accidentaţi / Şoferul care i-a lovit avea dreptul de a conduce suspendat # G4Media
O fată de 15 ani şi un băiat de 18 ani, care circulau, vineri seară, cu o trotinetă electrică în municipiul Bistriţa, au fost loviţi... © G4Media.ro.
21:30
VIDEO Adolescentul de 17 ani acuzat că a trimis mesaje de amenințare la școli și spitale, arestat preventiv # G4Media
Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a inculpatului de 17 ani, acuzat... © G4Media.ro.
21:30
Donald Trump a repetat afirmaţiile sale privind Tylenol şi vaccinurile, sfidând protestele comunităţii medicale # G4Media
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a repetat vineri apelul său adresat femeilor însărcinate şi copiilor cu vârste fragede de a nu mai utiliza popularul medicament... © G4Media.ro.
21:10
Drulă în campanie: Metroul trebuie adus la Primăria Capitalei, facem o singură companie de transport public prin fuziune cu STB # G4Media
Chiar dacă nu are încă susținere oficială pentru a candida la Primăria Capitalei și nici nu s-au stabilit încă alegeri, Cătălin Drulă (USR) își face... © G4Media.ro.
20:50
Colegiului Medicilor: Sistemul de sănătate are nevoie urgentă de o regândire a strategiei privind combatarea infecţiilor nosocomiale # G4Media
Sistemul de sănătate din România are nevoie urgentă de o regândire profundă a strategiei de prevenire şi combatere a infecţiilor asociate asistenţei medicale, afirmă reprezentanţii... © G4Media.ro.
20:50
A fost lansată Harta muzeelor din București, în format tipărit și online, cu 64 de instituții culturale, inclusiv unele mai puțin cunoscute / Program, adrese, date de contact de la Muzeul Recordurilor Românești, Muzeul Hărților sau Muzeul Micul Paris # G4Media
Capitala primește pentru prima dată o hartă centralizată dedicată muzeelor și caselor memoriale, ce reunește peste 60 de instituții culturale. Aceasta va fi disponibilă atât... © G4Media.ro.
20:50
Germania investighează noi apariţii de drone în scopuri de spionaj la frontiera cu Danemarca # G4Media
Ministerul de Interne al landului Schleswig-Holstein (din nordul Germaniei) a declarat vineri că în timpul nopţii (de joi spre vineri) au fost observate drone în... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
20:40
Primul autobuz autonom fabricat în Spania a fost lansat la Madrid, un vehicul electric cu 12 locuri care circulă gratuit până pe 24 octombrie în... © G4Media.ro.
20:40
Peter Szijjarto: Zelenski o ia razna din cauza sentimentelor antimaghiare / Și Ministerul Apărării din Ungaria neagă incidentul cu dronele # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat vineri că drone de recunoaştere din Ungaria au intrat în spaţiul aerian ucrainean. În replică, ministrul de externe de... © G4Media.ro.
20:30
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-ar fi cerut preşedintelui american Donald Trump să furnizeze Kievului rachete de croazieră cu rază lungă de acţiune Tomahawk, solicitare făcută... © G4Media.ro.
20:30
Evenimentul, aflat la a 19-a ediție, are loc în perioada 27–28 septembrie 2025 și promite o desfășurare spectaculoasă de baloane viu colorate pe cer. Parada... © G4Media.ro.
20:30
Diaconescu: Parcursul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană va primi un semnal extrem de serios, după aceste alegeri. Ce s-a întâmplat în Georgia poate reprezenta un exemplu # G4Media
Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu a declarat, vineri, că parcursul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană va primi un semnal extrem de serios, după aceste alegeri, într-un... © G4Media.ro.
20:30
Premierul chinez Li Qiang a avertizat vineri împotriva unei reveniri la o „mentalitate a războiului rece” şi a apărat multilateralismul şi liberul schimb într-o critică... © G4Media.ro.
20:30
Comisia Europeană propune restricţii pentru deplasările diplomaţilor ruşi în interiorul UE # G4Media
Comisia Europeană a propus vineri o obligaţie de notificare pentru diplomaţii ruşi aflaţi la post în ţările blocului comunitar în cazul oricărei călătorii efectuate de... © G4Media.ro.
20:20
Moşteanu: Va trebui să realizăm soluţii specifice pentru combaterea dronelor navale şi protejarea infrastructurilor strategice # G4Media
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a participat, vineri, prin videoconferinţă, la reuniunea organizată de comisarul european pentru apărare şi spaţiu, Andrius Kubilius, dedicată discuţiilor privind... © G4Media.ro.
20:20
Preşedintele Federaţiei Turce de Fotbal, Ibrahim Haciosmanoglu, a expediat o scrisoare deschisă către FIFA, UEFA şi către preşedinţii asociaţiilor naţionale de fotbal, îndemnându-i să impună... © G4Media.ro.
20:20
Ambulatoriu modern la spitalul din Făgăraș, printr-un proiect de peste 2 milioane de euro / 70% din bani au venit din fonduri europene nerambursabile # G4Media
Fosta secție de Pediatrie a Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” din Făgăraș a fost transformată într-un Ambulatoriu de specialitate, modern, echipat la standarde europene, datorită... © G4Media.ro.
20:10
Jucători ai naţionalei Malaysiei, suspendaţi după ce au folosit documente falsificate pentru a juca în calificările pentru Cupa Asiei împotriva Vietnamului # G4Media
Facundo Garces, de la Deportivo Alaves, se numără printre cei şapte jucători suspendaţi pentru un an de FIFA, vineri, după ce forul mondial a descoperit... © G4Media.ro.
20:00
Mark Rutte consider că NATO nu îşi poate permite să doboare drone cu rachete scumpe: Nu este sustenabil să dobori drone care costă o mie sau două mii de dolari cu rachete care costă poate un milion de dolari # G4Media
Armatele occidentale nu pot continua să doboare dronele care se apropie cu rachete scumpe, a declarat joi secretarul general al NATO, Mark Rutte, adăugând că... © G4Media.ro.
20:00
Premierul Bolojan: Ancheta administrativă în cazul deceselor din spitalul de la Iași va atinge toate aspectele care trebuie cunoscute și vom afla într-un timp rezonabil de scurt cauzele și eventual vinovații / Reforma va continua în sistemul sanitar cu și mai multă energie # G4Media
Premierul Ilie Bolojan dă asigurări că ancheta administrativă în cazul în cazul deceselor a șase copii la spitalul „Sfânta Maria” din Iași va atinge toate... © G4Media.ro.
20:00
Cristian Diaconescu: Federaţia Rusă ştie că nu se poate confrunta, cu şanse de succes, cu Alianţa Nord-Atlantică şi atunci testează solidaritatea NATO în legătură cu statele de frontieră # G4Media
Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu a declarat, vineri, că Federaţia Rusă ştie un lucru şi anume că militar nu se poate confrunta cu şanse de succes... © G4Media.ro.
19:50
Ministrul Rogobete, despre cazul copiilor morți la Spitalul din Iași: Există indicii preliminare că protocoalele sanitare nu au fost respectate. Vom comunica public fiecare detaliu al anchetei. # G4Media
Resemnarea în fața infecțiilor nosocomiale nu este o opțiune. Ascunderea, cosmetizarea sau întârzierea raportărilor — fie din teamă, fie din nepăsare, fie din speranța că... © G4Media.ro.
19:40
Trump a aprobat prin ordin executiv acordul pentru ca TikTok să funcționeze în continuare în SUA / Vance a spus că afacerea este evaluată la 14 miliarde de dolari # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care aprobă propunerea care permite TikTok să continue să funcţioneze în Statele Unite, într-o... © G4Media.ro.
19:40
Cristian Diaconescu, despre parteneriatul între România şi Ucraina, pentru producerea de drone: România va avea mai multe parteneriate. Intrăm în programul SAFE. Urmează o regândire a întregului concept de securitate naţională # G4Media
Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu a declarat, vineri, despre parteneriatul între România şi Ucraina, pentru producerea de drone, că România va avea mai multe parteneriate, pentru... © G4Media.ro.
19:30
Fostul premier britanic Tony Blair ar putea conduce o viitoare autoritate de tranziţie în Fâşia Gaza # G4Media
Fostul premier britanic Tony Blair ar putea juca un rol de conducere într-o viitoare autoritate de tranziţie în Fâşia Gaza, instituită ca parte a planului... © G4Media.ro.
19:30
Papa Leon al XIV-lea a numit un episcop italian la conducerea unui influent departament al Vaticanului # G4Media
Papa Leon al XIV-lea a numit vineri un cleric italian relativ necunoscut pentru a conduce biroul Vaticanului responsabil cu selectarea episcopilor catolici din întreaga lume,... © G4Media.ro.
19:30
Lukaşenko îl invită pe Zelenski să negocieze cu Rusia „dacă nu vrea să piardă întreaga ţară” # G4Media
Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko l-a îndemnat pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski să negocieze cu Rusia dacă nu vrea să piardă întreaga Ucraină, întrucât cu... © G4Media.ro.
19:20
VIDEO Românii nevăzători vor putea primi gratuit ochelari cu inteligență artificială care înlocuiesc câinii-ghid / Proiectul, cofinanțat de UE # G4Media
Startup-ul românesc .lumen (dotLumen) a lansat o inițiativă prin care oferă gratuit dispozitivele sale cu inteligență artificială românilor cu deficiențe de vedere, transmite StartupCafe. © G4Media.ro.
19:20
Tânăr din Giurgiu, plasat sub control judiciar după ce şi-a ameninţat fosta parteneră cu un pistol / Incidentul s-a produs în timp ce femeia conducea o maşină, iar bărbatul o motocicletă, deşi nu deţine permis # G4Media
O tănără de 25 de ani a sesizat Poliţia după ce a fost ameninţată în trafic, cu un pistol, în judeţul Giurgiu, de fostul partener.... © G4Media.ro.
19:20
Consiliul Județean Hunedoara le-ar putea oferi locuinţe de serviciu medicilor de urgență / Municipiul reședință de județ se confruntă cu o criză în rândul medicilor de urgență # G4Media
Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Deva se confruntă cu o criză a medicilor de Urgenţă, pentru a-i atrage să vină în cadrul unităţii medicale conducerea... © G4Media.ro.
19:20
Statele UE au început dezbaterea despre un împrumut pentru Ucraina finanţat direct din activele Rusiei # G4Media
Statele membre ale UE au început vineri să discute o propunere a Comisiei Europene privind un „împrumut” de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina... © G4Media.ro.
19:10
Dmitri Peskov: Declaraţiile cu privire la necesitatea doborârii avioanelor ruseşti sunt cel puţin imprudente, iresponsabile şi au consecinţe periculoase # G4Media
Kremlinul a calificat vineri drept „periculoasă” şi „iresponsabilă” ideea doborârii avioanelor ruseşti în cazul încălcării spaţiului aerian al ţărilor NATO, invocată cu câteva zile mai... © G4Media.ro.
19:10
Urşii polari au ocupat o fostă staţie de cercetare polară sovietică, abandonată de peste trei decenii şi aflată pe o mică insulă situată în largul... © G4Media.ro.
19:10
Dorin Recean avertizează că întreaga Europă ar putea fi ameninţată de un eventual succes al partidelor pro-ruse # G4Media
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, avertizează că întreaga Europă ar putea fi ameninţată de un eventual succes al partidelor pro-ruse la alegerile parlamentare de duminică,... © G4Media.ro.
19:10
Într-o lume tot mai grăbită, Teofil Vlad a ales ritmul muntelui: pas cu pas, răbdare și determinare. Povestea lui arată că înălțimea se măsoară nu... © G4Media.ro.
19:00
VIDEO Mai multe delegaţii au părăsit sala şi l-au huiduit pe Benjamin Netanyahu în timpul discursului la ONU. Premierul israelian a promis că îşi „va termina treaba” în Gaza # G4Media
Prim-ministrul israelian şi-a făcut vineri intrarea în sala Adunării Generale a ONU sub huiduielile unei părţi din public, iar mai multe delegaţii au părăsit sala,... © G4Media.ro.
18:50
VIDEO Proiectul open-source Ollee Watch transformă legendarul ceas Casio F-91W într-un smartwatch / Ce funcții oferă dispozitivul după upgrade? # G4Media
Casio F-91W s-a impus de mult timp ca un ceas accesibil, fiabil și cu un farmec retro, purtat de oameni obișnuiți, dar și de celebrități... © G4Media.ro.
18:50
Primarul Timișoarei, Dominic Fritz: Mă bucur că preşedintele Nicușor Dan va participa la „Cities Summit”, euniune în cadrul căreia participanţii vor discuta despre viitorul Uniunii Europene şi rolul oraşelor în extinderea ei # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan va fi prezent pe 30 septembrie la Timişoara Cities Summit, reuniune în cadrul căreia participanţii vor discuta despre viitorul Uniunii Europene şi... © G4Media.ro.
18:50
Suedia propune Danemarcei să-i livreze sisteme de luptă anti-dronă, înainte de summitul UE de la Copenhaga # G4Media
Suedia a anunţat vineri că este pregătită să-i ofere Danemarcei sisteme de luptă anti-dronă după o serie de survoluri de drone neidentificate în apropierea unor... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
18:40
Un stat palestinian ar fi un „suicid naţional” pentru Israel, declară premierul Benjamin Netanyahu la ONU # G4Media
Crearea unui stat palestinian ar fi un „suicid naţional” pentru Israel, a avertizat vineri de la tribuna ONU premierul israelian Benjamin Netanyahu, criticând ţările occidentul... © G4Media.ro.
18:40
FOTO Moment istoric pentru Reșița: funicularul renaște și va fi redat comunității, printr-un proiect New European Bauhaus, în valoare de 8,6 milioane de euro, finanțat din fonduri europene # G4Media
Simbol al patrimoniului industrial și martor al istoriei orașului, funicularul din municipiul Reșița, inactiv de peste trei decenii, va fi reconvertit într-un spațiu spectaculos destinat... © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.