Imagini rare cu Dan Bălan! Cum arată idolul femeilor când nu este pe scenă! Are o avere de peste 10 milioane de euro

21:00

Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu și-au asumat relația în urmă cu o lună, iar povestea lor de iubire pare că evoluează din ce în ce mai bine. Cei doi au început să se afișeze tot mai des împreună, iar iubitul asistentei de la Neatza a vorbit și despre acele gânduri care nu îi dau pace atunci când nu este în același loc cu Flavia Mihășan.