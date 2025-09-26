INCREDIBIL | Gestul neașteptat făcut de beizadeaua care a încercat să-l omoare pe fiul unui milionar | I-a înfipt maceta în cap
SpyNews, 26 septembrie 2025 22:20
Nica Jr., fiul dezvoltatorului imobiliar Robert Nica, închis pentru fapte grave, a luat o decizie aparent bizară: a atacat hotărârea prin care era salvat de la pușcărie!
Acum 30 minute
22:20
22:20
Urmează un anunţ bombă! Adrian Minune Jr.: "Este surpriză! O să vedeți." Confesiuni explozive # SpyNews
Urmează un anunţ bombă! Ce surprize pregătește Adrian Minune Jr. Artistul a vorbit despre statutul său amoros, după ce a fost surprins în compania fostei logodnice, la scurt timp după despărțirea de Ariana. Confesiuni explozive.
22:20
Imagini rare cu Dan Bălan! Cum arată idolul femeilor când nu este pe scenă! Are o avere de peste 10 milioane de euro # SpyNews
Dan Bălan are o carieră de succes în muzică și are o avere estimată la peste 10 milioane de euro. În ultimii ani, artistul a fost o apariție discretă în România, iar de curând, a fost surprins de paparazzii Spynews.ro.
22:20
Declaraţii şi imagini în premieră. Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, face turul casei, în exclusivitate pentru Spynews.ro! ”Am vopsit singură mobilierul” | VIDEO # SpyNews
Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, ne face în exclusivitate turul noii sale locuințe, casa visurilor pe care și-a amenajat-o exact după bunul plac. Bruneta s-a ocupat de tot de una singură, iar rezultatele… sunt pe măsură! Avem imagini în premieră și declarații.
Acum o oră
22:10
Meteorologii anunță că România va fi lovită de un ciclon în următoarele zile. Când sunt așteptate primele ninsori # SpyNews
Vremea se schimbă brusc în România! Încă de astăzi temperaturile au scăzut simțitor, iar vremea rece și-a făcut simțită prezența. Meteorologii anunță că România va fi lovită de un ciclon în următoarele zile. Când sunt așteptate primele ninsori.
22:10
Pasiunea costisitoare a cântăreței Minodora. În ce investește o mare parte din bani: „Am peste 200” # SpyNews
Minodora recunoaște că este pasionată de tot ce înseamnă zona de beauty. Artista a povestit că are o colecție de peste 200 de parfumuri, pasiune pe care a moștenit-o și fiul ei, Marco, care are 15 ani.
Acum 2 ore
21:40
Sânziana Negru, apariție rară, alături de mama ei. Cât de bine se înțeleg cele două | FOTO # SpyNews
Sânziana Negru se află în Republica Moldova, acolo unde reface locuința în care a crescut. Alături de ea se află și Ștefan Floroaica, iar în locul în care a copilărit s-a întors și mama influenceriței. Sânziana Negru s-a afișat de curând alături de femeia care i-a dat viață.
21:00
Iubitul Flaviei Mihășan, dezvăluiri despre relația cu asistenta de la Neatza. Gândurile care nu îi dau pace lui Andrei Ciobanu: „În loc să vorbești cu mine...” # SpyNews
Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu și-au asumat relația în urmă cu o lună, iar povestea lor de iubire pare că evoluează din ce în ce mai bine. Cei doi au început să se afișeze tot mai des împreună, iar iubitul asistentei de la Neatza a vorbit și despre acele gânduri care nu îi dau pace atunci când nu este în același loc cu Flavia Mihășan.
Acum 4 ore
20:30
Sărbătoare mare în familia Liviei Eftimie! Bruneta a împlinit 34 de ani și a avut parte de o zi de naștere plină de emoții. Cum a surprins-o partenerul ei de viață, Spike.
20:10
Cum a reacționat Ilona Brezoianu, atunci când a fost întrebată dacă va naște natural sau prin cezariană. Ce spune actrița despre camera copilului # SpyNews
Ilona Brezoianu și soțul ei se pregătesc pentru venirea pe lume a primului lor copil. Actrița se află în trimestrul al treilea, iar de curând, a fost întrebată dacă știe cum va naște, atunci când Ilona Brezoianu a reacționat.
19:40
Discuție tensionată între Donald Trump și soția lui, Melania. Imaginile au devenit virale | VIDEO # SpyNews
Donald și Melania Trump au fost surprinși purtând o discuție sinceră la bordul elicopterului Marine One, în timp ce se întorceau la Casa Albă după discursul controversat al președintelui SUA în fața Adunării Generale a Națiunilor Unite. Imaginile în care cei doi par să aibă o discuție tensionată, iar președintele SUA arată cu degetul spre soția sa, au devenit virale.
19:30
Ioana Popescu a murit la vârsta de 45 de ani. Jurnalistă, scriitoare și personaj controversat în lumea mondenă, bruneta a mai fost cunoscută și drept „devoratoarea de fotbaliști”, după aparițiile ei din presa tabloidă și declarațiile despre relațiile sale cu nume mari din sport.
19:30
Cu ce se ocupă Maria și Cristian, câștigătorii de la Mireasa, sezonul 11, după ce s-a terminat competiția. Unde vor să se stabilească # SpyNews
Maria și Cristian de la Mireasa s-au căsătorit în urmă cu două luni, în finala sezonului 11. Cei doi spun că au o căsnicie frumoasă, chiar dacă uneori mai sunt momente în care se ciondănesc. Foștii concurenți au decis unde se vor stabili.
19:00
Adda, primele declarații, după ce ea și Cătălin Rizea au acceptat provocarea Power Couple. Ce i-a determinat să participe la emisiune # SpyNews
Adda și Cătălin Rizea vor participa în sezonul 3, Power Couple. Cei doi sunt împreună de mai mulți ani, iar din 2016 sunt căsătoriți și au împreună un fiu. Artista și soțul ei au vorbit despre cum cred că va fi experiența din Malta.
Acum 6 ore
18:30
Acces Direct. Scandal între vecini. Totul ar fi pornit de la un contor de curent și o țeavă de apă: "Mi-a zis că îmi dă cu o cărămidă în cap..." # SpyNews
Scandal între vecini pe o stradă liniștită din județul Ilfov. Soții Ciuflea, părinți ai unui copil în vârstă de numai 3 ani, spun că trăiesc un coșmar din cauza vecinilor care îi hărțuiesc zilnic.
18:00
Ce mesaj sfâșietor a pus una dintre mămicile care și-au pierdut copiii după ce s-ar fi infectat cu o bacterie Spitalul Sfânta Maria din Iași: "Avea 21 de zile..." | FOTO # SpyNews
Durere fără margini pentru una dintre mămicile care și-au pierdut copiii la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. Femeia a postat un mesaj sfâșietor. Bebelușul ei s-ar fi stins din viață la 21 de zile după ce a venit pe lume.
17:40
Fiica Biancăi Drăgușanu a împlinit nouă ani! În ce loc a dus-o blondina pe Sofia, de ziua ei de naștere | FOTO # SpyNews
Bianca Drăgușanu își sărbătorește astăzi fiica. Sofia a împlinit nouă ani, așa că blondina a vrut să îi facă pe plac fetiței. Cele două au petrecut timp împreună și a a dus-o și într-unul dintre locurile unde voia să meargă.
17:40
Dumitru Dumbravă a murit la 53 de ani. Este fostul general al SRI, iar primele informații arată că s-ar fi confruntat cu probleme de sănătate serioase, la Spitalul „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”.
17:40
Toto Dumitrescu a ieșit din arestul preventiv! Primele imagini cu fiul lui Ilie Dumitrescu în libertate | FOTO # SpyNews
Toto Dumitrescu a fost eliberat din arestul preventiv astăzi, 26 septembrie. Cu puțin timp în urmă, fiul lui Ilie Dumitrescu a părăsit sediul autorităților. Actorul va fi în arest la domiciliu pănă la următoarea verificare.
17:10
Sfârșit tragic pentru o fată în vârstă de 14 ani! Tânăra a murit după ce și-a făcut implanturi mamare şi lifting de fese # SpyNews
O fată în vârstă de 14 ani a sfârșit tragic, încercând să fie „mai frumoasă”. Copila s-a stins din viață la câteva zile după ce a suferit două intervenții chirurgicale estetice: una de mărire a sânilor și alta de lifting fesier.
17:00
Relația Danei Roba cu iubitul american a devenit tot mai serioasă! Bărbatul i-a cunoscut familia make-up artistei. Cum s-au afișat cei doi | FOTO # SpyNews
Dana Roba și iubitul ei sunt împreună de câteva luni, dar se pare că sunt extrem de fericiți împreună. Relația lor devine din ce în ce mai serioasă, căci bărbatul i-a cunoscut familia vedetei. Cei doi au mers la un eveniment, acolo unde se afla și fratele make-up artistei.
16:50
Cesima Nechifor de la Power Couple, urare emoționantă de ziua de naștere a iubitului ei, Theo. Ce a transmis influencerița: "Cât pot de sincer..." | FOTO # SpyNews
Cesima Nechifor, fosta concurentă de la „Power Couple România”, a făcut o urare emoționantă de ziua de naștere a iubitului ei, Theo. Influencerița i-a scris bărbatului alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de mai mulți ani un mesaj plin iubire.
Acum 8 ore
16:40
Ce este și ce simptome are Serratia Marcescens, bacteria care ar fi ucis șase copii la Spitalul Sfânta Maria Iași. Cum o identifici la copilul tău # SpyNews
Șase copii au murit la Spitalul Sfânta Maria din Iași, în ultima lună, după ce s-ar fi infectat cu Serratia Marcescens. Această bacterie este foarte periculoasă, iar în contact cu alte boli, devine mortală. Iată ce simptome are Serratia Marcescens și cum o identifici.
16:30
Teo de la Mireasa, mesaj dureros, la aproape o lună de la moartea tatălui. Astăzi ar fi trebuit să îl sărbătorească | FOTO # SpyNews
Astăzi ar fi trebuit să fie motiv de bucurie în familia lui Teo de la Mireasa, fostul concurent din sezonul 11. Tânărul și-ar fi sărbătorit tatăl, dar părintele lui a murit în urmă cu aproape o lună, într-un accident, pe câmp. Teo a transmis un mesaj dureros.
15:50
Gestul incredibil pe care l-a făcut Daniel Onoriu, în ultimele clipe de viață ale mamei sale! I-a cerut iertare pe patul de spital # SpyNews
Daniel Onoriu este cutremurat de durere! Mama pilotului s-a stins din viață recent, conform Spynews.ro. În ultimele clipe de viață ale mamei sale, Daniel Onoriu a făcut un gest emoționant față de ea. Pilotul și-a cerut iertare pe patul de spital de la mama lui.
15:10
Caz șocant la o școală din Oradea. Copiii ar fi fost serviți la cantina liceului cu carne crudă. O mamă a scos la iveală situația alarmantă, în care ar fi fost implicat și fiul ei. Părinții au fost foarte revoltați.
Acum 12 ore
14:40
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital # SpyNews
Doliu uriaș în familia lui Daniel Onoriu! Mama pilotului s-a stins din viață în urmă cu puțin timp, conform informațiilor exclusive obținute de Spynews.ro. Daniel Onoriu a primit cu durere în suflet această veste, având în vedere relația apropiată pe care o avea cu ea.
14:10
Prima reacție a lui Nicolae Botgros, după ce nepotul său a ajuns în comă la spital! Clipe dificile pentru familia artistului: ”Este în stare gravă” # SpyNews
Nicolae Botgros a făcut primele declarații, după ce nepotul lui a ajuns în stare gravă la spital. Fiul Adrianei Ochișanu a făcut supradoză de substanțe interzise și trece prin momente grele. Iată ce a declarat celebrul artist despre starea nepotului său.
14:10
Jurizări în franceză și spaniolă și momente inedite pe scena The Ticket, sâmbătă, de la ora 20.00, la Antena 1 # SpyNews
Sâmbătă, de la ora 20.00, Antena 1 difuzează cel de-al patrulea episod The Ticket, o nouă seară în care spectacolul va fi la superlativ. Cum printre concurenți se numără și artiști care vorbesc franceză sau spaniolă, jurații aleg să își exprime opiniile în limbile lor, sau cel puțin încearcă să facă asta. Dacă franceza stârnește cele mai multe discuții, spaniola este susținută cu entuziasm de Cătălin Bordea.
13:20
Într-o lume în care sănătatea este pusă adesea la încercare de factori externi – stres, poluare, schimbări climatice sau ritm alert de viață – rolul farmaciilor a căpătat o importanță tot mai mare. Nu mai vorbim doar despre locul din care iei un medicament, ci despre un adevărat parteneriat pentru menținerea stării de bine, zi de zi.
13:10
Șase copii au murit după ce s-ar fi infectat cu o bacterie Spitalul Sfânta Maria din Iași. Acuzații deosebit de grave # SpyNews
Caz halucinant! Șase copii au murit, după ce s-ar fi infectat cu o bacterie la Spitalul Sfânta Maria din Iași. S-a declanșat o anchetă de proporții la secția de pediatrie, după acuzațiile deosebit de grave.
13:00
Elena Udrea, confesiuni exclusive după eliberarea din închisoare! Declarațiile cu care fiica ei i-a sfâșiat sufletul: ”Și-a amintit perfect momentul” # SpyNews
La mai bine de două luni de la eliberarea din închisoare, Elena Udrea a făcut confesiuni exclusive la Știrile Antena Stars despre toate momentele importante prin care a trecut, fără ca nimeni să știe! Fostul politician a vorbit și despre filmulețul emoționant cu fiica ei, care este de-a dreptul doborâtă de fericire când își vede mama acasă, după 3 ani de așteptare.
12:20
Horoscopul lunii octombrie 2025 pentru toate zodiile. Vezi cum stai în dragoste, cu banii și cu sănătatea # SpyNews
Astrologul Remus Ionescu a făcut horoscopul lunii octombrie 2025 pentru toate zodiile din horoscop. Vezi cum stai în materie de dragoste, bani și sănătate luna viitoare. Remus Ionescu a venit cu vești pentru toate zodiile la Știrile Antena Stars.
11:30
Trei tinere au fost torturate și ucise, în timp ce ororile erau transmise live! Zeci de mii de oameni au văzut ce se întâmplă # SpyNews
Caz de-a dreptul halucinant! Trei tinere au fost torturate și ucise, în timp ce ororile erau transmise live pe rețelele de socializare! Zeci de persoane au urmărit tot ce se întâmplă și au luat parte virtual la scene șocante.
11:30
Rețeta lui Horia Manea de pulpă de porc inăbuşită cu ciuperci brune. Secretul pentru un gust savuros # SpyNews
Episodul de astăzi vă propune un meniu complet, format dintr-un starter, salată cu sfeclă roşie şi năut, un fel principal, pulpă de porc inăbuşită cu ciuperci brune, şi un desert, prăjitură „invizibilă” cu mere.
11:00
Cuza, invitatul MediCOOL de diseară. Ce va afla, de la 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY: “Sunteți de aplaudat!” # SpyNews
MediCOOL reușește, ediție după ediție, să ducă publicul către un stil de viață mult mai sănătos și să atragă atenția asupra obiceiurilor nesănătoase care ne pot aduce un disconfort accentuat. Prevenția începe de acasă, iar medicina nu mai este așa greu de înțeles. Cazuri spectaculoase, vedete care vin să își spună povestea și specialiști care dezvăluie sfaturi inedite, toate acestea se văd pe Antena 1 și AntenaPLAY.
10:50
Flavia Mihășan, declarații savuroase despre relația cu Andrei Ciobanu! Cum a cucerit-o pe vedetă | VIDEO # SpyNews
Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu au o relație de iubire superbă. După o lungă perioadă în care vedeta nu a apărut alături de niciun bărbat, iată că noua relație a adus în viața ei exact ceea ce căuta. Flavia Mihășan a făcut declarații savuroase despre ceea ce trăiește alături de Andrei Ciobanu.
10:00
Prognoza meteo pentru weekend 27 septembrie – 28 septembrie. În ce județe va ploua și în ce regiuni va fi soare # SpyNews
Meteorologii au actualizat prognoza pentru weekendul 27 septembrie - 28 septembrie. Vom avea parte atât de ploi, cât și de soare și temperaturi ridicate. În alte zone din țară, temperaturile vor scădea până la nivelul înghețului.
Acum 24 ore
09:30
Cum arată părinții lui Teo Cosmin de la Insula Iubirii! Cele mai speciale imagini din intimitatea familiei lui | FOTO # SpyNews
Teo Cosmin a fost văzut la Insula Iubirii în postura de bărbat cuceritor, alături de Ella Vișan, însă puțini știu cât de fericit este alături de familia lui. Acesta a postat imagini superbe cu părinții lui și sora acestuia. Iată cât de bine seamănă cu ei!
08:50
Cum este viața, de fapt, în America! Adevăruri pe care puțini le știu înainte să se mute acolo: ”E o problemă reală” # SpyNews
O mulțime de persoane își doresc să se mute definitiv în Statele Unite ale Americii și să trăiască visul american. Puțini știu, însă, care este realitatea dincolo de filmele pe care le văd la televizor. Iată ce spun românii care locuiesc acolo.
00:10
Florin Salam, promisiune solemnă pentru soția lui, Roxana. Ce a transmis cântărețul: "Este viața mea..." # SpyNews
În cadrul unui interviu pe care l-a acordat pentru Spynews TV, Florin Salam a făcut o promisiune emoționantă pentru soția sa, Roxana. Cântărețul a vorbit cu sinceritate despre legătura puternică dintre ei și a transmis un mesaj plin de iubire.
25 septembrie 2025
23:50
Băiatul în vârstă de 17 ani, care a trimis mesaje ce conțineau amenințări cu atacuri armate în școli și spitale, a fost reținut de DIICOT # SpyNews
Adolescentul în vârstă de 17 ani, acuzat că a trimis peste 1.000 de e-mailuri unor școli, spitale sau inspectorate de poliție în care amenința cu atacuri armate, a fost reținut în această seară, 25 septembrie, de DIICOT.
23:10
O fostă concurentă de la Mireasa a devenit mamă pentru prima dată. Imagini adorabile alături de fiul ei | FOTO # SpyNews
O fostă concurentă de la Mireasa trăiește momente unice. A devenit mamă pentru prima dată, după ce a adus pe lume un fiu. Chiar dacă nu a avut părinții aproape, tânăra este extrem de fericită de când a născut.
22:50
Ce schimbări a făcut Karmen Minune după Asia Express. Cum a reacționat fiica cât ea a fost plecată: "Din momentul în care..." # SpyNews
În cadrul unui interviu pe care l-a acordat pentru Spynews TV, Karmen Minune a spus ce schimbări a făcut în viața ei după participarea la Asia Express. Artista a dezvăluit cum a reușit să se adapteze și ce a învățat în această experiență, dar și cum a reacționat fiica ei în perioada în care a fost plecată.
Ieri
22:30
Gabriela Prisăcariu, imagini rară cu mama ei. Soția lui Dani Oțil a sărbătorit-o pe femeia care i-a dat viață | FOTO # SpyNews
Gabriela Prisăcariu și-a sărbătorit astăzi mama. Femeia care i-a dat viață a împlinit 53 de ani, iar soția lui Dani Oțil a făcut publică o imagine alături de ea, postare la care a scurt mesaj emoționant.
22:10
Luis Gabriel suferă de o "boală" complicată! Artistul recunoaşte că îi afectează viaţa de cuplu! "E mai nașpa să..." | VIDEO # SpyNews
Luis Gabriel recunoaște tot și este cât se poate de sincer, în exclusivitate pentru Spynews.ro! Deși trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Haziran, mama copiilor săi, și sunt căsătoriți de trei ani, cântărețul dezvăluie care este „problema” din căsnicia lor. Fără rețineri, artistul spune lucrurilor pe nume și dă tot din casă.
22:10
S-au despărţit după 12 ani! Primele declaraţii ale lui Grigore Moldovan de la Mireasă pentru fiul meu. Avem toate detaliile în exclusivitate # SpyNews
După 11 ani de căsnicie și 12 ani de iubire, Grigore Moldovan și Mariana, foștii concurenți de la Mireasă pentru fiul meu, au pus punct definitiv poveștii lor. În urmă cu câteva luni anunțau separarea, iar acum divorțul este oficial! Cei doi și-au încheiat mariajul, dar vor avea mereu rolul de părinți pentru fetița lor. Fostul concurent a confirmat vestea, în exclusivitate pentru Spynews.ro.
22:10
Soţul şi fiul au făcut alinţă împotriva ei! Diana Matei, adevărul despre familie: "Vreau să înţeleg motivul!" | VIDEO # SpyNews
Diana Matei, între soț și copil! Artista a făcut declarații exclusive pentru Spynews.ro! Cu ce greșește Marian Cleante în relația cu fiul lor, dar și regulile clare de la care cântăreața nu se abate.
22:10
Vorbeşte pentru prima dată după mulţi ani! Vlăduţa Lupău, totul despre scandalul cu Georgiana Lobonţ! Interviul care lămureşte tot | VIDEO # SpyNews
Vlăduța Lupău și Georgiana Lobonț sub același acoperiș! Ce spune nașa despre fină, dar mesajul clar pe care artista l-a transmis, după ce Georgiana Lobonț a făcut declarații despre relația lor, la cinci ani de la scandalul care a ținut primele pagini ale ziarelor!
22:10
Cum au filmat-o paparazzii pe Tily Niculae. Abătută şi pusă pe treabă! Trebuie să îşi întreţină familia # SpyNews
Pe lângă că este actriță, Tily Niculae a devenit și profesor și predă copiilor limba engleză. Vedeta a fost surprinsă de curând de paparazzii Spynews.ro, iar în imagini pare mai degrabă abătută decât cu zâmbetul pe buze, așa cum și-a obișnuit urmăritorii din mediul online.
