Ilie Bolojan, după tragedia de la Iaşi: Nu voi avea nici o ezitare să sancţionez
Newsweek.ro, 26 septembrie 2025 22:20
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune, după tragedia de la Iaşi, că nu va avea "nici o ezitare să sancţi...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 30 minute
22:20
22:20
Acum o oră
22:00
„Note arbitrare, lipsite de respect, jignesc inteligența”. Rezultatele concursului de manager al Ope...
21:50
Controversă pe Europeană, cauză de accidente – Sunt sau nu la fel de late banda de circulație și aco...
Acum 2 ore
21:20
Expert BNR: Suntem pe marginea prăpastiei. Opoziția la reducerea cheltuielilor publice este acerbă # Newsweek.ro
Expertul BNR Eugen Rădulescu atrage atenţia că Românie este pe marginea prăpastiei, pentru că.oOpozi...
20:50
Nicușor Dan: Cer Guvernului un plan de combatere a infecțiilor nosocomiale, în spitale # Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicușor Dan, a anunţat că solicită Guvernului un plan de combatere a infecții...
Acum 4 ore
20:30
Trei oficiali maghiari, inderdicție în Ucraina. Ungaria ar fi spionat potențialul militar # Newsweek.ro
Ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiga, a declarat că Kievul a impus o interdicție de intrare ...
20:20
Dorin Recean: O administraţie prorusă la Chişinău va folosi R. Moldova pentru a ataca Ucraina # Newsweek.ro
Premierul moldovean Dorin Recean avertizează că o administraţie prorusă instalată la Chişinău va fol...
20:10
530 de angajaţi lucraz la negru. O firmă de curierat a fost prinsă de Inspecţia Muncii. Cât a primit...
19:50
Abuz? O mamă cere fetițelor ei de 9 ani să plătească chiria și facturile. Amendă dacă nu fac ordine # Newsweek.ro
Care este motivul pentru care o mamă a ajuns să le ceară fetițelor ei să plătească chiria și chiar u...
19:40
Rusia echipează și antrenează un batalion aeropurtat chinez pentru un atac asupra Taiwanului # Newsweek.ro
Rusia își folosește experiența pe câmpul de luptă în Ucraina pentru a oferi unităților aeropurtate c...
19:20
Era să moară de la un căscat. Care a fost cauza? A ajuns în scaunul cu rotile, a reînvățat să meargă # Newsweek.ro
O femeie de 36 de ani era să moară de la un banal căscat. Incidentul s-a petrecut pe când se afla în...
Acum 6 ore
18:40
VIDEO Ştefan Musgociu (BVB): Cu 100 de lei investiţi lunar, în 25 de ani, ai 340.000 de lei # Newsweek.ro
Ştefan Musgociu, specialist în Dezvoltare şi Marketing la Bursa de Valori Bucureşti, spune că, cu 10...
18:30
Când se lansează prima stație spațială privată? Investiție de 1.000.000.000 $ și condiții de lux # Newsweek.ro
Prima stație spațială privată se pregătește să devină o opțiune viabilă pentru Stația Spațială Inter...
18:10
Ce se întâmplă cu pensiile militare după întâlnirea dintre Moșteanu și militarii în rezervă? # Newsweek.ro
Ministrul Ionuț Moșteanu a discutat despre pensiile militare cu reprezentanții Asociației Militarilo...
17:50
Generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă a murit vineri, 26 septembrie 2025, la vârsta de 53 de ani, anunț...
17:50
Ucraina suspectează Ungaria de faptul că a desfăşurat zboruri de drone de recunoaştere în spaţiul ae...
17:40
Preşedintele american Donald Trump a anunţat că impune noi taxe vamale - de până 100% - medicamentel...
17:20
Studenții români și străini beneficiază de reducere de 90% la CFR. Ce anunț a făcut compania # Newsweek.ro
CFR Călători informează că în cursul anului universitar 2025/2026 studenţii români şi străini, în vâ...
17:00
Cât de mulțumiți sunt șoferii de mașinile lor? Subaru și Lexus, locul 1 în clasa lor. Vezi top-urile # Newsweek.ro
În fiecare an, studiul auto realizat de American Customer Satisfaction Index arată cât de mulțumiți ...
17:00
Cât vor costa lemnele pentru încălzire? Cum calculăm câte lemne sunt necesare pentru iarnă? # Newsweek.ro
Iarna se apropie, iar mulți români se pregătesc pentru sezonul rece. Cât vor costa lemnele pentru în...
16:50
Trei motivele pentru care SUA a convocat toți generalii. Opinia unui contraamiral român # Newsweek.ro
Săptămâna viitoare, marți, 30 septembrie, va avea loc un eveniment extrem de atipic la cea mai mare ...
16:50
Băutura naturală cu condimente din bucătărie care poate ajuta femeile cu ovare polichistice. Rețeta ...
Acum 8 ore
16:30
Cum a rămas o tânără fără 50.000 euro din creditul de la bancă după ce a vorbit cu prietena sa? # Newsweek.ro
Cum a rămas o tânără fără 50.000 euro din creditul de la bancă după ce a vorbit cu prietena sa? Ce a...
16:10
Cum va fi vremea în ultimul weekend din septembrie, în România? La ce să ne așteptăm? Ce spun meteor...
15:50
Șef CA la Spitalul din Iași unde 6 copii au murit: Un „drumar” cu 16.000 lei salariu, 4600 pensie # Newsweek.ro
Președintele Consiliului de Administrație al Spitalului Sfânta Maria din Iași este Pilă Dănuț. El a ...
15:30
La ce viteză ești în siguranță cu motorul? Expert: Trebuie să poți opri în spațiul liber din față # Newsweek.ro
Experții în tehnici de condus și conducere defensivă explică cu ce viteză ar trebui să meargă motoci...
15:10
Banda de români ce a îngrozit Cehia cu zeci de furturi. Prinși după ce au legat și ucis un pensionar # Newsweek.ro
Uciderea brutală a lui Josef C. (80 de ani) în Kunratice, Praga, care a avut loc la jumătatea lunii ...
15:00
Sâmbătă, în București, traficul va fi restricționat în mai multe zone pentru „Crosul Bucuriei Brâncu...
14:50
Cum pregătești corect caloriferele și centrala pentru iarnă? Vei avea facturi mai mici # Newsweek.ro
Pe măsură ce se apropie lunile reci, este important să verificați funcționarea caloriferelor și a ce...
Acum 12 ore
14:40
Ce salariu primește un jandarm, la doar 23 de ani: „Lucrează de 2,5 ani la Ministerul de Interne” # Newsweek.ro
În România, puține subiecte reușesc să genereze discuții atât de intense precum salariile bugetarilo...
14:30
Ministrul Educației: Toleranţă zero față de violență, în școli. Ce propune Daniel David # Newsweek.ro
Daniel David subliniază că are „toleranţă zero” pentru actele de violenţă în mediul educaţional, ind...
14:20
Ai mașină hybrid sau vrei una? Specialiștii spun care sunt indiciile că bateria e pe moarte # Newsweek.ro
De peste 25 de ani, de la lansarea primei generații Toyota Prius în 1998, mai exact, mașinile hybrid...
14:10
Gata de război. Taiwan ia un scut de 760.000.000$. China lansează avioane invizibile de pe portavion # Newsweek.ro
Într-o mișcare semnificativă de a-și consolida capacitățile de apărare pe fondul tensiunilor regiona...
13:50
Traficul pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi oprit duminică între orele 11:00 și 11:45 pentru des...
13:50
AUR a jucat „ruleta rusească” în alegerile din Moldova. Acum vor sa pară curați: „Ne retragem” # Newsweek.ro
AUR anunță ieșirea din cursa pentru parlamentarele din Republica Moldova cu trei zile înainte de scr...
13:40
Va elimina Bolojan pensia anticipată? Ce categorii de pensionari ar putea fi vizați? Când se decide? # Newsweek.ro
Pe diverse forumuri pensionarii au început să se întrebe dacă guvernul Bolojan intenționează să elim...
13:30
Șase copii au murit la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, din cauza unei bacterii. Anchetă DSP # Newsweek.ro
Șase copii au murit în ultimele zile în secţia de Terapie Intensivă a Spitalului de Copii „Sfânta Ma...
13:20
Lucrările de la hidrocentrala Paşcani au primit acordul de mediu. Anunțul Dianei Buzoianu # Newsweek.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că lucrările de la hidrocentrala Paşcani au primit, vi...
13:20
Românii au returnat în primele opt luni ale anului mai multe ambalaje SGR decât în tot anul 2024 # Newsweek.ro
RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, cel mai mare proiect de economie circulară...
12:50
Ruşii ar putea să fie nevoiţi să bage mâna în portofel pentru a finanţa Războiul din Ucraina, după c...
12:40
VIDEO Argint pentru România la patru rame masculin și feminin, la Mondialele de la Shanghai # Newsweek.ro
România a obținut argintul atât la patru rame masculin, cât și la patru rame feminin, la Mondialele ...
12:30
455.132$ costă un Hummer nou. Forțele pentru Operații Speciale române au 300 de astfel de mașini # Newsweek.ro
Legendarele HMMWV-uri sunt în serviciu din 1985, dar au ajuns și pe mâna militarilor români în urmă ...
12:20
Un fost arhitect-șef al Bucureștiului, actual arhitect-șef la Sectorul 3, a fost pus sub acuzare de ...
12:10
„Războiul sfânt” din Moldova. Cum a recrutat Rusia preoți ortodocși pentru a influența alegerile # Newsweek.ro
O investigație Reuters dezvăluie cum Rusia a finanțat pelerinaje „all inclusive” pentru preoți ortod...
11:50
Uniunea Europeană a aprobat, în condiții stricte, tratamentul controversat Kisunla împotriva Alzheim...
11:30
Educație sexuală!? Rata natalităţii la fete de 10-14 ani, de 8,5 ori mai mare în România ca în UE # Newsweek.ro
În timp ce educația sexuală e încă un subiect tabu pentru mulți români, deși nu ar trebuie să fie, d...
11:20
Care este bacteria ce transformă plasticul în paracetamol? Se găsește în intestinele oamenilor # Newsweek.ro
O bacterie ce transformă plasticul în paracetamol este una dintre ultimile realizări ale biotehnolog...
11:10
Marea Neagră s-a încălzit cu 1 grad, un „pericol mortal”. Cum au contribuit turiștii românii? # Newsweek.ro
Crecetătorii avertizează că Marea Neagră s-a încălzit cu 1 grad în doar 20 de ani, un „pericol morta...
10:50
Meteorologii au emis o nouă alertă de vânt puternic în unele zone din țară. Se așteaptă rafale de 70...
