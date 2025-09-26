Ilie Bolojan, după tragedia de la Iaşi: Nu voi avea nici o ezitare să sancţionez

Newsweek.ro, 26 septembrie 2025 22:20

Prim-ministrul Ilie Bolojan spune, după tragedia de la Iaşi, că nu va avea "nici o ezitare să sancţi...

• • •

Acum 30 minute
22:20
22:20
Acum o oră
22:00
Rezultatele concursului de manager al Operei au nemulțumit pe toată lumea Newsweek.ro
„Note arbitrare, lipsite de respect, jignesc inteligența”. Rezultatele concursului de manager al Ope...
21:50
Cauză de accidente – Sunt sau nu la fel de late banda de circulație și acostamentul? Newsweek.ro
Controversă pe Europeană, cauză de accidente – Sunt sau nu la fel de late banda de circulație și aco...
Acum 2 ore
21:20
Expert BNR: Suntem pe marginea prăpastiei. Opoziția la reducerea cheltuielilor publice este acerbă Newsweek.ro
Expertul BNR Eugen Rădulescu atrage atenţia că Românie este pe marginea prăpastiei, pentru că.oOpozi...
20:50
Nicușor Dan: Cer Guvernului un plan de combatere a infecțiilor nosocomiale, în spitale Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicușor Dan, a anunţat că solicită Guvernului un plan de combatere a infecții...
Acum 4 ore
20:30
Trei oficiali maghiari, inderdicție în Ucraina. Ungaria ar fi spionat potențialul militar Newsweek.ro
Ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiga, a declarat că Kievul a impus o interdicție de intrare ...
20:20
Dorin Recean: O administraţie prorusă la Chişinău va folosi R. Moldova pentru a ataca Ucraina Newsweek.ro
Premierul moldovean Dorin Recean avertizează că o administraţie prorusă instalată la Chişinău va fol...
20:10
530 de angajaţi la negru. O firmă de curierat a fost prinsă. Cât a primit amendă? Newsweek.ro
530 de angajaţi lucraz la negru. O firmă de curierat a fost prinsă de Inspecţia Muncii. Cât a primit...
19:50
Abuz? O mamă cere fetițelor ei de 9 ani să plătească chiria și facturile. Amendă dacă nu fac ordine Newsweek.ro
Care este motivul pentru care o mamă a ajuns să le ceară fetițelor ei să plătească chiria și chiar u...
19:40
Rusia echipează și antrenează un batalion aeropurtat chinez pentru un atac asupra Taiwanului Newsweek.ro
Rusia își folosește experiența pe câmpul de luptă în Ucraina pentru a oferi unităților aeropurtate c...
19:20
Era să moară de la un căscat. Care a fost cauza? A ajuns în scaunul cu rotile, a reînvățat să meargă Newsweek.ro
O femeie de 36 de ani era să moară de la un banal căscat. Incidentul s-a petrecut pe când se afla în...
Acum 6 ore
18:40
VIDEO Ştefan Musgociu (BVB): Cu 100 de lei investiţi lunar, în 25 de ani, ai 340.000 de lei Newsweek.ro
Ştefan Musgociu, specialist în Dezvoltare şi Marketing la Bursa de Valori Bucureşti, spune că, cu 10...
18:30
Când se lansează prima stație spațială privată? Investiție de 1.000.000.000 $ și condiții de lux Newsweek.ro
Prima stație spațială privată se pregătește să devină o opțiune viabilă pentru Stația Spațială Inter...
18:10
Ce se întâmplă cu pensiile militare după întâlnirea dintre Moșteanu și militarii în rezervă? Newsweek.ro
Ministrul Ionuț Moșteanu a discutat despre pensiile militare cu reprezentanții Asociației Militarilo...
17:50
A murit generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă. Avea dosar penal Newsweek.ro
Generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă a murit vineri, 26 septembrie 2025, la vârsta de 53 de ani, anunț...
17:50
Ucraina acuză Ungaria că a trimis drone de spionaj. Ce a declarat Zelenski Newsweek.ro
Ucraina suspectează Ungaria de faptul că a desfăşurat zboruri de drone de recunoaştere în spaţiul ae...
17:40
Noi taxe vamale impuse de Trump pentru medicamente, camioane și mobilă Newsweek.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat că impune noi taxe vamale - de până 100% - medicamentel...
17:20
Studenții români și străini beneficiază de reducere de 90% la CFR. Ce anunț a făcut compania Newsweek.ro
CFR Călători informează că în cursul anului universitar 2025/2026 studenţii români şi străini, în vâ...
17:00
Cât de mulțumiți sunt șoferii de mașinile lor? Subaru și Lexus, locul 1 în clasa lor. Vezi top-urile Newsweek.ro
În fiecare an, studiul auto realizat de American Customer Satisfaction Index arată cât de mulțumiți ...
17:00
Cât vor costa lemnele pentru încălzire? Cum calculăm câte lemne sunt necesare pentru iarnă? Newsweek.ro
Iarna se apropie, iar mulți români se pregătesc pentru sezonul rece. Cât vor costa lemnele pentru în...
16:50
Trei motivele pentru care SUA a convocat toți generalii. Opinia unui contraamiral român Newsweek.ro
Săptămâna viitoare, marți, 30 septembrie, va avea loc un eveniment extrem de atipic la cea mai mare ...
16:50
Băutura naturală cu condimente poate ajuta femeile care au ovare polichistice. Cum? Newsweek.ro
Băutura naturală cu condimente din bucătărie care poate ajuta femeile cu ovare polichistice. Rețeta ...
Acum 8 ore
16:30
Cum a rămas o tânără fără 50.000 euro din creditul de la bancă după ce a vorbit cu prietena sa? Newsweek.ro
Cum a rămas o tânără fără 50.000 euro din creditul de la bancă după ce a vorbit cu prietena sa? Ce a...
16:10
Cum va fi vremea în ultimul weekend din septembrie, în România? La ce să ne așteptăm? Newsweek.ro
Cum va fi vremea în ultimul weekend din septembrie, în România? La ce să ne așteptăm? Ce spun meteor...
15:50
Șef CA la Spitalul din Iași unde 6 copii au murit: Un „drumar” cu 16.000 lei salariu, 4600 pensie Newsweek.ro
Președintele Consiliului de Administrație al Spitalului Sfânta Maria din Iași este Pilă Dănuț. El a ...
15:30
La ce viteză ești în siguranță cu motorul? Expert: Trebuie să poți opri în spațiul liber din față Newsweek.ro
Experții în tehnici de condus și conducere defensivă explică cu ce viteză ar trebui să meargă motoci...
15:10
Banda de români ce a îngrozit Cehia cu zeci de furturi. Prinși după ce au legat și ucis un pensionar Newsweek.ro
Uciderea brutală a lui Josef C. (80 de ani) în Kunratice, Praga, care a avut loc la jumătatea lunii ...
15:00
Restricții de trafic, sâmbătă, în București. Care sunt străzile închise Newsweek.ro
Sâmbătă, în București, traficul va fi restricționat în mai multe zone pentru „Crosul Bucuriei Brâncu...
14:50
Cum pregătești corect caloriferele și centrala pentru iarnă? Vei avea facturi mai mici Newsweek.ro
Pe măsură ce se apropie lunile reci, este important să verificați funcționarea caloriferelor și a ce...
Acum 12 ore
14:40
Ce salariu primește un jandarm, la doar 23 de ani: „Lucrează de 2,5 ani la Ministerul de Interne” Newsweek.ro
În România, puține subiecte reușesc să genereze discuții atât de intense precum salariile bugetarilo...
14:30
Ministrul Educației: Toleranţă zero față de violență, în școli. Ce propune Daniel David Newsweek.ro
Daniel David subliniază că are „toleranţă zero” pentru actele de violenţă în mediul educaţional, ind...
14:20
Ai mașină hybrid sau vrei una? Specialiștii spun care sunt indiciile că bateria e pe moarte Newsweek.ro
De peste 25 de ani, de la lansarea primei generații Toyota Prius în 1998, mai exact, mașinile hybrid...
14:10
Gata de război. Taiwan ia un scut de 760.000.000$. China lansează avioane invizibile de pe portavion Newsweek.ro
Într-o mișcare semnificativă de a-și consolida capacitățile de apărare pe fondul tensiunilor regiona...
13:50
Traficul va fi întrerupt duminică pe Podul Prieteniei. Rute alternative pentru șoferi Newsweek.ro
Traficul pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi oprit duminică între orele 11:00 și 11:45 pentru des...
13:50
AUR a jucat „ruleta rusească” în alegerile din Moldova. Acum vor sa pară curați: „Ne retragem” Newsweek.ro
AUR anunță ieșirea din cursa pentru parlamentarele din Republica Moldova cu trei zile înainte de scr...
13:40
Va elimina Bolojan pensia anticipată? Ce categorii de pensionari ar putea fi vizați? Când se decide? Newsweek.ro
Pe diverse forumuri pensionarii au început să se întrebe dacă guvernul Bolojan intenționează să elim...
13:30
Șase copii au murit la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, din cauza unei bacterii. Anchetă DSP Newsweek.ro
Șase copii au murit în ultimele zile în secţia de Terapie Intensivă a Spitalului de Copii „Sfânta Ma...
13:20
Lucrările de la hidrocentrala Paşcani au primit acordul de mediu. Anunțul Dianei Buzoianu Newsweek.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că lucrările de la hidrocentrala Paşcani au primit, vi...
13:20
Românii au returnat în primele opt luni ale anului mai multe ambalaje SGR decât în tot anul 2024 Newsweek.ro
RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, cel mai mare proiect de economie circulară...
12:50
Rusia crește TVA-ul pentru a finanţa războiul din Ucraina Newsweek.ro
Ruşii ar putea să fie nevoiţi să bage mâna în portofel pentru a finanţa Războiul din Ucraina, după c...
12:40
VIDEO Argint pentru România la patru rame masculin și feminin, la Mondialele de la Shanghai Newsweek.ro
România a obținut argintul atât la patru rame masculin, cât și la patru rame feminin, la Mondialele ...
12:30
455.132$ costă un Hummer nou. Forțele pentru Operații Speciale române au 300 de astfel de mașini Newsweek.ro
Legendarele HMMWV-uri sunt în serviciu din 1985, dar au ajuns și pe mâna militarilor români în urmă ...
12:20
Fost arhitect-șef al Bucureștiului, pus sub acuzare de DNA. De ce este învinuit? Newsweek.ro
Un fost arhitect-șef al Bucureștiului, actual arhitect-șef la Sectorul 3, a fost pus sub acuzare de ...
12:10
„Războiul sfânt” din Moldova. Cum a recrutat Rusia preoți ortodocși pentru a influența alegerile Newsweek.ro
O investigație Reuters dezvăluie cum Rusia a finanțat pelerinaje „all inclusive” pentru preoți ortod...
11:50
Tratamentul controversat Kisunla împotriva Alzheimer, aprobat în UE. Poate fi mortal Newsweek.ro
Uniunea Europeană a aprobat, în condiții stricte, tratamentul controversat Kisunla împotriva Alzheim...
11:30
Educație sexuală!? Rata natalităţii la fete de 10-14 ani, de 8,5 ori mai mare în România ca în UE Newsweek.ro
În timp ce educația sexuală e încă un subiect tabu pentru mulți români, deși nu ar trebuie să fie, d...
11:20
Care este bacteria ce transformă plasticul în paracetamol? Se găsește în intestinele oamenilor Newsweek.ro
O bacterie ce transformă plasticul în paracetamol este una dintre ultimile realizări ale biotehnolog...
11:10
Marea Neagră s-a încălzit cu 1 grad, un „pericol mortal”. Cum au contribuit turiștii românii? Newsweek.ro
Crecetătorii avertizează că Marea Neagră s-a încălzit cu 1 grad în doar 20 de ani, un „pericol morta...
10:50
METEO O nouă alertă de vânt puternic, de la meteorologi. Vor fi rafale de 70 km/oră Newsweek.ro
Meteorologii au emis o nouă alertă de vânt puternic în unele zone din țară. Se așteaptă rafale de 70...
