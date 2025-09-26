Alegeri R.Moldova: Partidul Victoriei Furtună, exclus din cursa electorală. Blocul „Alternativa” și premierul Recean, sancționați de CEC

13:20

Un tribunal din Paris l-a condamnat joi pe fostul președinte francez Nicolas Sarkozy pentru conspirație, dar l-a achitat de acuzațiile de corupție și acceptarea finanțării ilegale a campaniei sale prezidențiale din 2007. Sentința urmează să fie anunțată în cursul zilei de joi. Procurorii au cerut o pedeapsă de șapte ani de închisoare.Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, fost președinte al Franței între 2007 și 2012, a negat toate acuzațiile.Judecătoarea Nathalie Gavarino a declarat că...