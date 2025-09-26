Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, apropiata lui Ilan Șor, a fost scos din cursa electorală din Republica Moldova
Digi24.ro, 26 septembrie 2025 22:20
Comisia Electorală Centrală de la Chișinău a anulat înregistrarea partidului „Moldova Mare” și a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea acestei formațiuni politice la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Pentru aprobarea deciziei au votat șase membri CEC, anunță TVR Moldova.
