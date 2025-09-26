Sorin Cîrțu, declarații de la sfârșitul partidei cu Dinamo: „S-a terminat cum nu voiam noi”

21:10

Fostul internațional Basarab Panduru (55 de ani) este impresioant de randamentul dat de nou-promovata FC Argeș în acest start de sezon. FC Argeș s-a impus cu scorul de 1-0 pe terenul celor de la Hermannstadt și a urcat pe locul doi în Superliga, cu 22 de puncte acumulate în primele 11 etape. Basarab Panduru le-a făcut piteștenilor calculele: considerând că ar fi sigur în play-off cu 42 de puncte, aceștia ar avea nevoie de o medie de 1,2 puncte pe meci în etapele rămase. ...