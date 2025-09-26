Celebra artistă îmbracă rochia de mireasă la 50 de ani! Milionarul american cu 7 copii o duce la altar: “O nebunie. O să fie ceva de vis”
Cancan.ro, 26 septembrie 2025 23:50
Anamaria Ferentz locuiește de aproximativ 15 ani în America, unde și-a întâlnit sufletul pereche, un american milionar, dar cu 7 copii. Cei doi sunt logodiți, iar anul viitor au în plan nunta, pentru care au […]
Acum 30 minute
23:50
Mesajul transmis de Mara Banică, după moartea jurnalistei Ioana Popescu: „S-a pierdut undeva, pe drum” # Cancan.ro
Mara Bănică a fost luată prin surprindere de moartea Ioanei Popescu. Prezentatoarea TV a cunoscut-o pe jurnalistă, motiv pentru care a decis să transmită un mesaj de condoleanțe. Află, în articol, ce a spus concurenta […]
23:50
Emily Burghelea, pe ultima sută de metri! Are emoții uriașe și dorințe bizare înainte de naștere: “Am avut poftă de var, dar am luat puțin de pe pereți și am pus pe limbă” # Cancan.ro
Emily Burghelea și soțul ei sunt cu emoțiile la cote maxime! Cei doi urmează să devină pentru a treia oară părinți, iar CANCAN.RO a aflat toate detaliile despre viitoarea naștere, despre cum a decurs sarcina, […]
23:50
23:50
Elena Udrea, apariție-spectacol cu o geantă exotică Louis Vuitton! După 3 ani jumătate la Târgșor, fosta politiciană a reintrat în joc şi… # Cancan.ro
Elena Udrea se bucură din plin de libertate, după mai bine de trei ani petrecuți în spatele gratiilor, la penitenciarul Târgșor. Pe 17 iulie, a fost eliberată condiționat după ce magistrații de la Tribunalul Prahova […]
23:50
Gami i-a dat ”copy paste” Ioanei Sfinxul şi e din nou amorezat! Amicul lui Selly își caută fosta în alte femei! # Cancan.ro
Gami face ce face și tot cu gândul la Ioana Sfinxul stă! Deși s-au despărțit de luni bune, amicul lui Selly pare să își caute fosta în alte femei! Spre norocul său, a și regăsit-o! […]
Acum 2 ore
23:00
Serialul de pe NETFLIX care i-a cucerit pe români. Are doar 4 episoade, dar David Beckham e în rol principal # Cancan.ro
Dacă îți plac documentarele care îți dau senzația că intri direct în viața unei legende și vrei să vezi ce înseamnă drumul de la copil timid la superstar mondial, atunci „Beckham” de pe Netflix e […]
22:50
Ce a dezvăluit Ioana Popescu despre Dan Alexa, cu câteva luni înainte să moară: ”Nu știu ce o să fac” # Cancan.ro
Noi detalii despre viața Ioanei Popescu au ieșit la iveală după moartea sa! Jurnalista și-a dorit o relație cu Dan Alexa. La un moment dat, cei doi ajunseseră să vorbească zilnic, iar bruneta era în […]
22:30
Dana Roba și-a prezentat iubitul familiei! Imagini spectaculoase cu rudele make-up artistului # Cancan.ro
Dana Roba trăiește din plin o nouă poveste de dragoste. După luni grele în care a trecut prin momente dificile, make-up artista și-a găsit liniștea în brațele noului iubit. Iar semnele arată că relația lor […]
22:30
Elena Udrea, noi dezvăluiri despre fetița ei. Eva Maria a traversat o perioadă dificilă: ”Ea și-a întipărit în minte tot” # Cancan.ro
La mai bine de două luni de la momentul eliberării din închisoare, Elena Udrea traversează una dintre cele mai liniștite și pline de semnificație perioade din viața sa. Fostul politician, care a petrecut ultimii trei […]
Acum 4 ore
22:10
Bucurie mare pentru o celebră tensimenă! Cu o ascensiune fulminantă în circuitul WTA, sportiva are pare acum de fericire pe plan personal. Tocmai a anunțat că este însărcinată. Bebelușul urmează să apară pe lume în […]
22:00
Iubitul Ioanei Popescu, devastat de durere! Mesajul SFÂȘIETOR postat după moartea jurnalistei: ”Dumnezeu mi te-a luat înainte să te cer de soție” # Cancan.ro
Vestea morții Ioanei Popescu a șocat lumea media din România. Jurnalista și fosta actriță s-a stins din viață la doar 45 de ani, lăsând în urmă durere și multe semne de întrebare. Cunoscută pentru declarațiile […]
22:00
Dan Bălan, show unicat la Sala Palatului. Celebrul artist a pregătit o producție record pentru 27 și 28 septembrie la București # Cancan.ro
Dan Bălan se află de câteva zile în București aici unde vrea să scrie istorie la Sala Palatului. Celebrul artist a pregătit o super producție care se anunță a fi una record, ceva nemaîntâlnit nici […]
21:40
Este știrea tristă a momentului! Ioana Popescu s-a stins din viață fulgerător la doar 45 de ani. Jurnalista s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate care, din nefericire, i-au adus decesul. De asemenea, afecțiunile […]
21:20
Cine a salvat-o pe Ioana Popescu de la moarte, de 3 ori. Jurnalista a făcut dezvăluirea în urmă cu 6 luni: ”Pusesem ceva la foc și…” # Cancan.ro
Doliu în presa din România. Ioana Popescu, jurnalista cunoscută pentru declarațiile sale controversate și pentru aparițiile pline de energie, s-a stins din viață la doar 45 de ani. Supranumită „devoratoarea de fotbaliști”, Ioana a fost […]
21:00
Ioana Popescu s-a stins din viață fulgerător la doar 45 de ani, iar CANCAN.RO a aflat cauza morții. Jurnalista s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Inițial, nu a dorit să meargă la spital. […]
20:40
Ultimul MESAJ publicat de Ioana Popescu pe Facebook. Are legătură cu Gigi Becali: ” Îl cunosc din 2000, de când lucram la VIP” # Cancan.ro
Doliu în presa din România! Ioana Popescu, jurnalistă, s-a stins din viață la doar 45 de ani. Cunoscută pentru declarațiile ei tăioase și pentru stilul direct, Ioana nu se temea să spună lucrurilor pe nume, […]
Acum 6 ore
19:40
Doliu în presa din România! Ioana Popescu s-a stins din viață la doar 45 de ani. Cunoscută drept „devoratoare de fotbaliști”, jurnalista a fost mereu prezentă în spațiul public și s-a făcut remarcată pentru declarațiile […]
19:20
Horoscopul zilei de sâmbătă, 27 septembrie 2025. Weekend-ul nu vine cu vești bune pentru unii nativi, cărora li se vor spulbera subit visurile. Vezi, mai jos, previziunile complete pentru fiecare zodie în parte! Berbec Astăzi, […]
19:10
Ce s-a întâmplat cu femeia înșelată de un bărbat care pretindea a fi Brad Pitt. A rămas fără 700.000 de lire sterline, dar nu regretă nimic # Cancan.ro
Un caz de înșelăciune a făcut înconjurul lumii în urmă cu doi ani. O femeie a dat 700.000 de lire sterline unui escroc ce s-a prefăcut că este Brad Pitt. De atunci, viața ei s-a […]
18:40
Motivul REAL pentru care Loredana Atănăsoaie și-a ucis cea mai bună prietenă. Secretul pe care Alina Ciobanu îl știa: ”Era paralizată de frică!” # Cancan.ro
La aproape doi ani de la șocanta crimă din Mangalia, ies la iveală noi detalii despre relația tensionată dintre Loredana și Alina, două adolescente care păreau la suprafață prietene de nedespărțit. Avocatul tinerei care și-a […]
18:20
Misterul absenței de la nuntă a mamei DEDEMAN a fost elucidat! Nunta Karinei Pavăl și a lui Dragoș Iamandoiu a ridicat o întrebare apăsătoare… # Cancan.ro
Nunta dintre Karina Pavăl și Dragoș Iamandoiu, pe Isola del Garda, în Italia, nu a fost doar un spectacol al luxului, ci și un teren fertil pentru întrebări lăsate fără răspuns. Până acum! CANCAN.RO a […]
Acum 8 ore
18:10
Ce este Serratia marcescens, bacteria din cauza căreia au murit 6 copii la Spitalul ”Sfânta Maria” din Iași # Cancan.ro
Tragedie uriașă la Spitalul Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași! Șase pacienți internați pe secția ATI și-au pierdut viața după ce au fost infectați cu bacteria Serratia marcescens, un microb extrem de periculos pentru […]
17:40
Comunicat de presă. Fundația Țiriac lansează cea de-a 9 ediție a programului gratuit de inițiere în patinaj pentru copii „Primii pași pe gheață” # Cancan.ro
Fundația Țiriac lansează cea de-a noua ediție a programului gratuit de inițiere în patinaj pentru copii „Primii pași pe gheață”, oferindu-le celor mici oportunitatea de a-și dezvolta abilități noi prin experiența captivantă a patinajului, într-un […]
17:10
Doliu în România! Fostul general SRI Dumitru Dumbravă s-a stins din viață. Acesta avea doar 53 de ani. Știre în curs de actualizare…
17:00
Dieta-minune cu care Mara Bănică a slăbit 4 kilograme într-o săptămână. Ce alimente a consumat concurenta de la Asia Express: ”O să mă pomeniți!” # Cancan.ro
Mara Bănică a reușit să slăbească 4 kilograme în doar 7 zile, iar fanii săi au observat imediat schimbarea impresionantă. Așadar, au fost curioși să afle cum a ajuns concurenta de la Asia Express la […]
16:50
Daniel Onoriu, în doliu! Cea mai importantă ființă din viața lui s-a stins pe patul de spital # Cancan.ro
Tragedie în familia Onoriu! Daniel Onoriu trece prin momente de neimaginat, după ce mama sa, Jenica Onoriu, s-a stins din viață. Vestea tristă a căzut ca un trăsnet peste pilot, care avea o relație extrem […]
16:20
Cum a aflat Leonard Doroftei că va deveni bunic pentru prima oară. Nepotul s-a născut fix de ziua lui! „Am plecat în câteva minute!” # Cancan.ro
Leonard Doroftei și soția lui, Monica, trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viață, dar totodată plină de schimbări. După ce s-au întors în România la îndemnul copiilor, cei doi au aflat că vor […]
Acum 12 ore
15:50
Marius Tucă Show începe luni, 29 septembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: Călin Georgescu # Cancan.ro
Luni, 29 septembrie, Marius Tucă și Ion Cristoiu se vor afla față-n față cu fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu pentru a afla care este poziția față de rechizitoriului prezentat de Parchetul General, dar […]
15:50
Mama lui Cristian Botgros, îngenuncheată de durere! Adriana Ochișanu, mesaj tulburător după ce fiul ei a ajuns în comă din cauza unei supradoze # Cancan.ro
Familia Botgros trece prin cele mai grele clipe. Adriana Ochișanu este devastată de durere, după ce fiul său, Cristian Botgros, nepotul renumitului dirijor Nicolae Botgros, a ajuns în stare gravă la spital. Iată ce s-a […]
15:20
Ce mesaj i-a transmis Cătălin Bordea Liviei Eftimie, după ce fosta sa soție s-a despățit de Spike. A spus-o în direct, la TV! # Cancan.ro
Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea, nu a avut prea mult noroc în plan sentimental, deși viața ei amoroasă părea că se îndreaptă în direcția potrivită după divorțul de comediant. La puțin timp […]
14:50
Dragi cititori, CANCAN.RO a pregătit un banc menit să vă aducă zâmbetul pe buze. Fie că sunteți la muncă, acasă sau în autobuz, luați-vă câteva momente și bucurați-vă de această glumă savuroasă. Este vorba despre […]
14:30
Test de inteligență | Rezolvați ecuația cu fructe: Cât costă o portocală + o căpșună + o dudă? # Cancan.ro
Este timpul pentru un exercițiu care să pună mintea în mișcare! Ne vom testa abilitățile, iar astăzi vom face acest lucru prin rezolvarea unui test de inteligență. Tot ce trebuie să faci este să privești […]
14:30
Bacterie ucigașă la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. 6 copii au murit: prima reacție a Ministerului Sănătății # Cancan.ro
O situație dramatică zguduie comunitatea medicală din Iași, după ce șase copii internați la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” au murit în urma unei posibile infecții nosocomiale. Cazurile s-au înregistrat într-un interval […]
14:30
Milionarul rus Boris Avakian, în vârstă de 43 de ani, a fost găsit fără suflare pe data de 23 septembrie 2025, în toaleta consulatului armean din Sankt Petersburg. Totul s-ar fi întâmplat după ce Avakian […]
14:20
Afacerea cu care câștigătoarea „Power Couple” vrea să dea lovitura, după divorț! “N-am rămas cu nicio traumă. Viața își continuă cursul!” # Cancan.ro
Deși s-au întors acasă cu trofeul Power Couple, primul sezon, Daiana Anghel și Sorin Gonțea s-au despărțit după 10 ani de relație, dintre care 5 cu acte. Decizia luată nu i-a dat viața peste cap, […]
13:50
O româncă de 24 de ani a înjunghiat mortal un bătrân de 81 de ani. Crima care a zguduit Franța! # Cancan.ro
O crimă șocantă petrecută la Tournus, în estul Franței, a zguduit opinia publică și a ridicat numeroase semne de întrebare. Un bărbat în vârstă de 81 de ani a fost ucis, în apropierea gării din […]
13:20
Monica Tatoiu, celebra femeie de afaceri în vârstă de 69 de ani, spune că nu se teme de sărăcie. Invitată în podcastul „Gând la Gând cu Teo”, milionara a spus ce ar face dacă, ipotetic, […]
12:40
Flavia Mihășan, noi dezvăluiri despre relația cu Andrei Ciobanu: ”Mie îmi place cu autoironia” # Cancan.ro
Viața sentimentală a Flaviei Mihășan a atras dintotdeauna atenția publicului, iar după o perioadă îndelungată în care vedeta a păstrat discreția asupra relațiilor sale, recent, aceasta a fost surprinsă alături de Andrei Ciobanu. Cei doi […]
12:10
Octombrie e luna distracției, a show-urilor și a premiilor uriașe în locațiile MAGNUM! Petrecerile îți transformă serile de joc într-o experiență memorabilă, cu premii totale de peste 192.000 de lei. Unde te distrezi în octombrie […]
12:10
Bărbat din Tulcea, identificat după 26 de ani de la crima săvârșită. A omorât o femeie în 1999 # Cancan.ro
Caz cutremurător într-un sat din Tulcea. Un bărbat a fost reținut după ce probele ADN l-au identificat ca fiind autorul unei crime petrecute în urmă cu 26 de ani, a anunțat joi Parchetul General, printr-un […]
11:30
Ingredientele BANALE cu care Steluța, o femeie de 72 de ani, a învins cancerul: ”Vorbesc serios!” # Cancan.ro
Steluța, o femeie în vârstă de 72 de ani, a devenit un simbol al perseverenței și al credinței pentru mii de români după ce povestea sa de viață a fost promovată pe rețelele de socializare. […]
Acum 24 ore
11:10
Nicolae Botgros, prima REACȚIE după ce nepotul său a intrat în comă din cauza unei supradoze. Artistul e devastat de durere! # Cancan.ro
Nepotul celebrului Nicolae Botgros se luptă pentru viața sa, după ce a ajuns de urgență la spital, în urma unei supradoze cu substanțe interzise. Deși se află sub supraveghere medicală, starea de sănătate a tânărului […]
10:30
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 11 ani de căsnicie: ce se întâmplă cu fetița lor # Cancan.ro
După mai bine de un deceniu împreună, Grigore Moldovan și Mariana, cunoscuți publicului din emisiunea „Mireasă pentru fiul meu”, și-au încheiat oficial căsătoria. Relația lor, care a început în casa emisiunii și care a durat […]
10:30
Imagini RARE cu familia lui Teo Costache de la Insula Iubirii 2025. Cum arată părinții și sora ispitei supreme # Cancan.ro
Teo Costache este cunoscut publicului larg, după ce a participat în rolul de ispită la Insula Iubirii, emisiunea care ține România cu sufletul la gură an de an. Teo are 26 de ani și a […]
09:50
Cele 3 ZODII afectate de Luna în Capricorn, de pe 29 septembrie 2025. Schimbări majore pentru acești nativi! # Cancan.ro
Pe data de 29 septembrie, Luna intră în Capricorn, iar Universul pregătește un adevărat spectacol de emoții și transformări profunde pentru mai multe semne zodiacale. Energia Capricornului este despre dragoste, planuri pe termen lung, parteneriate, […]
09:50
DOLIU în lumea fotbalului! Un jucător a murit după ce s-a lovit la cap, pe teren. Avea doar 21 de ani # Cancan.ro
Fotbalul englez este zguduit de vestea tragică a pierderii tânărului fotbalist Billy Vigar, care a murit la vârsta de 21 de ani în urma unei accidentări grave suferite în timpul unui meci de liga secundă. […]
09:10
Când trebuie să anunți la job că ești însărcinată. Care este termenul limită, potrivit legii din România # Cancan.ro
Când trebuie să îți anunți angajatorul că ești însărcinată, de fapt? Spre deosebire de alte situații din domeniul muncii, legea nu impune un termen exact în care viitoarele mame trebuie să informeze angajatorul de acest […]
09:10
Amendă de 10.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc și fac acest lucru în apartamentele lor # Cancan.ro
Locuitorii blocurilor trebuie să fie atenți la mai mult decât orele de liniște. Conform legislației privind funcționarea asociațiilor de proprietari, anumite fapte pot fi sancționate cu amenzi care ajung până la 10.000 de lei. Deși […]
08:20
Ce avere are Serghei Mizil, de fapt. Ce pensie primește și câți bani a luat de la Antena 1 pentru Asia Expres # Cancan.ro
Serghei Mizil este unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din România, iar o de-a lungul timpului a fost mereu în atenția publică. Cunoscut pentru stilul său excentric și lipsit de compromisuri, Serghei Mizil a trăit […]
08:20
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test de perspicacitate ! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! […]
