Bătaie pe tunel la Universitatea Craiova – Dinamo! Oltenii nu au putut trece peste faptul că Armstrong a fost ”iertat” de eliminare

Facundo Garces, de la Deportivo Alaves, se numără printre cei şapte jucători suspendaţi pentru un an de FIFA, vineri, după ce forul mondial a descoperit că au fost folosite documente falsificate pentru ca aceştia să poată juca în meciul de calificare pentru Cupa Asiei, dintre Malaysia şi Vietnam, relatează Reuters.