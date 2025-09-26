Bătaie pe tunel la Universitatea Craiova – Dinamo! Oltenii nu au putut trece peste faptul că Armstrong a fost ”iertat” de eliminare
Sport.ro, 26 septembrie 2025 23:50
Universitatea Craiova – Dinamo s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, în runda a 11-a din Superliga României.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 30 minute
00:00
Mirel Rădoi s-a dezlănțuit la flash-interviu după Craiova - Dinamo: ”Nu suntem proști și nici orbi / Nu vreau să fiu suspendat” # Sport.ro
Universitatea Craiova - Dinamo s-a încheiat 2-2, în etapa #11 din sezonul regulat al Superligii României.
00:00
Gigi Becali pune la cale o nouă ”românească”! Cum vrea să dea lovitura iernii cu transferul lui Louis Munteanu # Sport.ro
Gigi Becali nu renunță la ideea de a-l transfera pe Louis Munteanu.
26 septembrie 2025
23:50
Bătaie pe tunel la Universitatea Craiova – Dinamo! Oltenii nu au putut trece peste faptul că Armstrong a fost ”iertat” de eliminare # Sport.ro
Universitatea Craiova – Dinamo s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, în runda a 11-a din Superliga României.
23:50
Universitatea Craiova și Dinamo București au oferit un meci spectaculos în etapa a 11-a din Superligă, încheiat la egalitate, scor 2-2, pe „Ion Oblemenco”.
Acum o oră
23:40
Mihai Rotaru nu s-a putut abține și a făcut iureș după egalul cu Dinamo: „Rușine!” / „O ticăloșie!” # Sport.ro
Universitatea Craiova și Dinamo București au terminat la egalitate, scor 2-2, în etapa a 11-a din Superligă.
23:40
Acum 2 ore
22:50
Zdrobitor! Au apărut voturile pentru Balonul de Aur, Ousmane Dembele a câștigat fără emoții # Sport.ro
Atacantul francez Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur 2025, iar acum L'Equipe a publicat clasamentul final al voturilor.
22:50
Fază controversată în meciul Universitatea Craiova – Dinamo, din etapa a 11-a din Superliga României.
22:20
Chelsea va primi vizita celor de la Brighton în a șasea etapă din Premier League, sâmbătă, de la ora 17:00, în direct pe VOYO.
Acum 4 ore
22:10
Fostul internațional Basarab Panduru vede o surpriză în zona play-off-ului după ultimul meci din campionat.
22:10
Sub ochii lui Gică Hagi, Ianis a prins 20 de minute cu Galatasaray! Nota primită de „Prinț” # Sport.ro
Alanyaspor a primit vizita campioanei Galatasaray în etapa a 7-a din Superliga Turciei.
22:10
Marius Măldărășanu, revoltat după înfrângerea cu FC Argeș: „Vorbesc foarte rar despre arbitraj” # Sport.ro
FC Argeș s-a impus cu 1-0 în fața lui FC Hermannstadt, în runda 11 din Superliga.
21:50
Tătărușanu, întrebat direct de refuzul lui Lucescu de a-l convoca pe fotbalistul care ar strica atmosfera din vestiar # Sport.ro
La ultima acțiune a echipei naționale, Mircea Lucescu nu l-a convocat pe Ionuț Radu, chiar dacă goalkeeper-ul este titular în La Liga, la Celta Vigo.
21:50
Gaură mare în apărarea lui Dinamo! Cum a egalat Universitatea Craiova la doar câteva minute după ce a primit gol # Sport.ro
Derby-ul Universitatea Craiova - Dinamo se vede LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
21:40
„Fără nicio răutate”. Bogdan Andone pune piciorul în prag după ce FC Argeș a ajuns pe locul 2 # Sport.ro
FC Argeș a obținut o victorie importantă în etapa a 11-a din Superliga.
21:40
FCSB are trei puncte în faza principală din competiția UEFA Europa League până acum.
21:40
Retras la finalul sezonului precedent, Cristi Săpunaru (41 de ani) a participat la tragerea la sorți pentru grupele Cupei României.
21:30
Preşedintele Federaţiei Turce de Fotbal, Ibrahim Haciosmanoglu, a expediat o scrisoare deschisă către FIFA, UEFA şi către preşedinţii asociaţiilor naţionale de fotbal, îndemnându-i să impună o interdicţie Israelului în ceea ce priveşte participarea la competiţii sportive, a relatat vineri presa turcă.
21:30
„Ion Oblemenco” erupe în derby-ul Universitatea Craiova - Dinamo! Cum arată tribunele arenei # Sport.ro
Derby-ul Universitatea Craiova - Dinamo se vede LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
21:10
Manchester City ocupă poziție #9 în Premier League după cinci etape.
21:00
Echipa din Superliga are interdicție la transferuri, dar continuă să aducă nume noi la echipă.
20:40
Suspendaţi după ce au folosit documente falsificate pentru a juca în calificările pentru Cupa Asiei! FIFA, măsuri drastice # Sport.ro
Facundo Garces, de la Deportivo Alaves, se numără printre cei şapte jucători suspendaţi pentru un an de FIFA, vineri, după ce forul mondial a descoperit că au fost folosite documente falsificate pentru ca aceştia să poată juca în meciul de calificare pentru Cupa Asiei, dintre Malaysia şi Vietnam, relatează Reuters.
20:40
În așteptarea meciului cu FCSB din Europa League, au făcut-o praf pe campioana României: ”O echipă plină de jucători mediocri!” # Sport.ro
FCSB a debutat cu o victorie în faza principală Europa League.
20:30
Să vină banii la FCSB!
20:30
Succesul muncit al FCSB-ului în Olanda, 1-0 cu GA Eagles la debutul în grupa de Europa League, poate reprezenta punctul de cotitură așteptat de jucători, fani și conducere.
20:30
Meciul dintre Universitatea Craiova și Dinamo poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
20:20
Universitatea Craiova, gata de derby-ul cu Dinamo! Elevii lui Mirel Rădoi au ajuns la stadion # Sport.ro
Universitatea Craiova - Dinamo se joacă vineri, de la ora 21:00.
Acum 6 ore
20:10
Alexandru Mitriță face spectacol după retragerea de la echipa națională! Magistral în revenirea de la 0-3 # Sport.ro
Alexandru Mitriță își continuă forma excelentă în China după retragerea din naționala României.
20:00
Situația actuală a tenisului masculin românesc: Cezar Crețu a evaluat-o în emisiunea Poveștile Sport.ro # Sport.ro
Cezar Crețu, invitatul lui Andru Nenciu în emisiunea Poveștile Sport.ro.
20:00
Erik Lincar (46 de ani) o antrenează în prezent pe FC Bihor, echipa din orașul său natal.
20:00
Plecat de la Dinamo, a ajuns la „ciuca bătăilor”. Are 19 goluri încasate în doar 5 meciuri # Sport.ro
Fostul portar al lui Dinamo București, traversează probabil cel mai greu moment al carierei.
19:50
Modelul ”Becali” în fotbalul mare! Dezvăluirea lui Carlo Ancelotti: ”Faptul că l-am schimbat a fost o ofensă directă la adresa patronului!” # Sport.ro
Gigi Becali este cunoscut pentru felul în care se implică în alcătuirea primului 11 la FCSB și pentru că este cel care dictează schimbările ”din sufragerie”.
19:30
MM Stoica a prezentat cinci idei după victoria lui FCSB din Europa League: „Aproape de perfecțiune” # Sport.ro
FCSB a câștigat duelul cu Go Ahead Eagles din Europa League, scor 1-0.
19:10
FCSB a început perfect faza principală a Europa League, cu o victorie la limită, scor 1-0, pe terenul lui Go Ahead Eagles.
19:10
Meciul dintre Hermannstadt și FC Argeș poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
18:50
FCSB își face singură reclamă după victoria cu Go Ahead Eagles: ”Am dovedit că suntem o echipă matură și cu mai multă experiență” # Sport.ro
FCSB a învins-o cu 1-0 pe Go Ahead Eagles.
18:40
Joan Garcia (24 de ani), portarul celor de la FC Barcelona, a suferit o accidentare care îl va ține departe de gazon în următoarea perioadă.
18:40
Rapid este una dintre pretendentele la titlu din acest sezon, în ciuda înfrângerii suferite cu Hermannstadt.
18:20
Cristi Săpunaru și-a încheiat cariera de fotbalist la finalul sezonului trecut, atunci când i-a expirat și contractul cu Rapid, clubul său de suflet.
Acum 8 ore
18:10
FC Barcelona se situează pe locul doi în clasament cu 16 puncte.
18:10
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a lăudat un fotbalist român.
17:30
Ciprian Tătărușanu a luat parte la tragerea la sorți pentru grupele Cupei României.
17:20
Cum l-a descris Costel Pantilimon pe Florin Marin: ”Cu o seară înainte de meciuri se punea pe culoar și nu mai pleca nimeni” # Sport.ro
Florin Marin s-a stins din viață la 72 de ani.
17:10
Fostul jucător al FCSB a vorbit pentru prima dată din postura de fotbalist al lui Los Angeles FC, după transferul realizat la finalul lunii august.
17:00
FCSB a câștigat primul meci din faza principală Europa League.
17:00
În cursul zilei de vineri, 26 septembrie, a avut loc tragerea la sorți pentru grupele cupei României.
16:50
Campionul mondial și european a vorbit de ziua sa despre viața de zi cu zi și despre ce riscuri există în înot.
16:40
Ce mai face Laszlo Dioszegi, după ce Sepsi a retrogradat în Liga 2: ”Decepția a fost mare” # Sport.ro
La finalul sezonului trecut, Sepsi OSK, una dintre echipele care a reprezentat România în preliminariile cupelor europene în anii trecuți, a retrogradat în liga secundă.
16:30
Giani Kiriță, luat la țintă ”La Bine și la Roast”: ”Ești pentru fotbal ce e Simona Halep pentru tenis” # Sport.ro
La Pro TV a fost difuzată emisiunea ”La Bine și la Roast”, cu Anamaria Prodan, Giani Kiriță, Florin Prunea, Adrian Mutu și Florentin Petre în prim-plan.
Acum 12 ore
15:50
Timp de un weekend, principalele străzi ale Capitalei vor fi golite de mașini, spre bucuria celor care au descoperit beneficiile mișcării.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.