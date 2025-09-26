Maia Sandu evocă “cele mai importante alegeri din istoria” țării: Rezultatul va decide dacă “vom adera la UE sau Rusia ne va trage înapoi într-o zonă gri”

16:00

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat vineri un apel către cetățeni să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie, subliniind că votul este o responsabilitate pentru viitorul țării. „Moldova este casa noastră – ea merită mereu timpul și atenția noastră. Moldova merită salvată de fiecare dată. Mergeți la vot, pentru voi și pentru Moldova"