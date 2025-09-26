VIDEO | Nicuşor Bancu îşi face mea culpa după eliminarea din meciul cu Dinamo: „Îmi pare rău pentru colegii mei şi pentru toţi oamenii din club”

Primasport.ro, 26 septembrie 2025 23:50

VIDEO | Nicuşor Bancu îşi face mea culpa după eliminarea din meciul cu Dinamo: „Îmi pare rău pentru colegii mei şi pentru toţi oamenii din club”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 5 minute
00:20
Andrei Nicolescu îi răspunde lui Mihai Rotaru: „Asta e partea rea din ce e la Craiova. Eliminarea lui Bancu e mai mult decât evidentă” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Andrei Nicolescu îi răspunde lui Mihai Rotaru: „Asta e partea rea din ce e la Craiova. Eliminarea lui Bancu e mai mult decât evidentă” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 10 minute
00:10
Concluziile lui Zeljko Kopic după un meci tensionat. ”A fost un derby cu multa energie” Primasport.ro
Concluziile lui Zeljko Kopic după un meci tensionat. ”A fost un derby cu multa energie”
Acum 30 minute
00:00
VIDEO | Mirel Rădoi, reacţie ”explozivă” după scandalul de la meciul cu Dinamo. ”Proşti nu suntem, naibii!” Primasport.ro
VIDEO | Mirel Rădoi, reacţie ”explozivă” după scandalul de la meciul cu Dinamo. ”Proşti nu suntem, naibii!”
26 septembrie 2025
23:50
VIDEO | Nicuşor Bancu îşi face mea culpa după eliminarea din meciul cu Dinamo: „Îmi pare rău pentru colegii mei şi pentru toţi oamenii din club” Primasport.ro
VIDEO | Nicuşor Bancu îşi face mea culpa după eliminarea din meciul cu Dinamo: „Îmi pare rău pentru colegii mei şi pentru toţi oamenii din club”
Acum o oră
23:40
VIDEO | Bayern Munchen - Werder Bremen 4-0. O nouă demonstraţie de forţă a bavarezilor Primasport.ro
VIDEO | Bayern Munchen - Werder Bremen 4-0. O nouă demonstraţie de forţă a bavarezilor
23:30
Mihai Rotaru a luat foc după Universitatea Craiova – Dinamo! Patronul oltenilor a desfiinţat deciziile comisiei de arbitraj: „CCA-ul în acest moment şi-a revenit la vechile obiceiuri. O ruşine” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Mihai Rotaru a luat foc după Universitatea Craiova – Dinamo! Patronul oltenilor a desfiinţat deciziile comisiei de arbitraj: „CCA-ul în acest moment şi-a revenit la vechile obiceiuri. O ruşine” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 2 ore
23:00
VIDEO | Universitatea Craiova - Dinamo 2-2. ”Câinii” profită de omul în plus şi salvează remiza pe final în derby Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova - Dinamo 2-2. ”Câinii” profită de omul în plus şi salvează remiza pe final în derby
22:50
Cristian Moldoveanu şi Marcel Bîrsan arbitrează meciurile de sâmbătă din Superliga Primasport.ro
Cristian Moldoveanu şi Marcel Bîrsan arbitrează meciurile de sâmbătă din Superliga
22:30
VIDEO | Universitatea Craiova - Dinamo, LIVE pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro! Badelj înscrie în startul reprizei secunde. Bancu e eliminat Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova - Dinamo, LIVE pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro! Badelj înscrie în startul reprizei secunde. Bancu e eliminat
Acum 4 ore
22:20
Ianis Hagi a intrat pe final în duelul cu starurile de la Galatasaray Primasport.ro
Ianis Hagi a intrat pe final în duelul cu starurile de la Galatasaray
22:20
VIDEO | Universitatea Craiova - Dinamo, LIVE pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro! Badelj înscrie în startul reprizei secunde Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova - Dinamo, LIVE pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro! Badelj înscrie în startul reprizei secunde
22:00
VIDEO | Derby-ul din Oltenia nu a dezămăgit! Start incendiar de partidă între Universitatea Craiova şi Dinamo Primasport.ro
VIDEO | Derby-ul din Oltenia nu a dezămăgit! Start incendiar de partidă între Universitatea Craiova şi Dinamo
21:30
FC Argeş, un nou rezultat impresionant. Formaţia antrenată de Bogdan Andone a primit laude la scenă deschisă după victoria cu Hermannstadt: „Nici ei nu credeau, probabil, că o sa fie acolo după 11 etape” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
FC Argeş, un nou rezultat impresionant. Formaţia antrenată de Bogdan Andone a primit laude la scenă deschisă după victoria cu Hermannstadt: „Nici ei nu credeau, probabil, că o sa fie acolo după 11 etape” | VIDEO EXCLUSIV
21:30
VIDEO | Universitatea Craiova - Dinamo, LIVE pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro! Telles egalează rapid Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova - Dinamo, LIVE pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro! Telles egalează rapid
21:20
VIDEO | ”Ne-a debusolat”. Măldărăşanu acuză arbitrajul de la meciul cu FC Argeş Primasport.ro
VIDEO | ”Ne-a debusolat”. Măldărăşanu acuză arbitrajul de la meciul cu FC Argeş
21:20
VIDEO | Universitatea Craiova - Dinamo 0-1, LIVE pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro! Musi finalizează o fază încântătoare Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova - Dinamo 0-1, LIVE pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro! Musi finalizează o fază încântătoare
21:00
Donny Van de Beek va fi indisponibil cel puţin şase luni după ce a suferit o ruptură a tendonului lui Ahile Primasport.ro
Donny Van de Beek va fi indisponibil cel puţin şase luni după ce a suferit o ruptură a tendonului lui Ahile
21:00
VIDEO | Universitatea Craiova - Dinamo 0-0, LIVE pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova - Dinamo 0-0, LIVE pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:50
VIDEO | Bogdan Andone a sărbătorit cum se cuvine un an de mandat. ”Trebuia să arătăm că nu întâmplător suntem aici” Primasport.ro
VIDEO | Bogdan Andone a sărbătorit cum se cuvine un an de mandat. ”Trebuia să arătăm că nu întâmplător suntem aici”
20:40
Motivaţia din spatele scandalului dintre Gigi Becali, Mihai Rotaru şi Dan Şucu! Oficialul LPF, vine cu dezvăluiri: „Se recurgea la o mică golănie juridică” Primasport.ro
Motivaţia din spatele scandalului dintre Gigi Becali, Mihai Rotaru şi Dan Şucu! Oficialul LPF, vine cu dezvăluiri: „Se recurgea la o mică golănie juridică”
20:30
Federaţia Turcă de Fotbal insistă ca FIFA şi UEFA să suspende Israelul din competiţii Primasport.ro
Federaţia Turcă de Fotbal insistă ca FIFA şi UEFA să suspende Israelul din competiţii
20:30
Jucători ai naţionalei Malaeziei, suspendaţi după ce au folosit documente falsificate pentru a juca în calificările pentru Cupa Asiei împotriva Vietnamului Primasport.ro
Jucători ai naţionalei Malaeziei, suspendaţi după ce au folosit documente falsificate pentru a juca în calificările pentru Cupa Asiei împotriva Vietnamului
Acum 6 ore
20:00
VIDEO | Hermannstadt - FC Argeş 0-1. Încă un meci de senzaţie în deplasare pentru nou-promovată Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt - FC Argeş 0-1. Încă un meci de senzaţie în deplasare pentru nou-promovată
19:50
Deşi are interdicţie la transferuri, UTA Arad a anunţat transferul unui internaţional Primasport.ro
Deşi are interdicţie la transferuri, UTA Arad a anunţat transferul unui internaţional
19:30
VIDEO | Hermannstadt - FC Argeş, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Caio deschide scorul Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt - FC Argeş, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Caio deschide scorul
19:20
Luis Enrique îşi asumă responsabilitatea pentru transferurile făcute de PSG. ”Totul este planificat” Primasport.ro
Luis Enrique îşi asumă responsabilitatea pentru transferurile făcute de PSG. ”Totul este planificat”
18:40
Mihai Lixandru a fost operat cu succes de apendicită. Va lipsi o perioadă importantă Primasport.ro
Mihai Lixandru a fost operat cu succes de apendicită. Va lipsi o perioadă importantă
18:40
Mitriţă îşi continuă recitalul în China! A oferit două pase de gol Primasport.ro
Mitriţă îşi continuă recitalul în China! A oferit două pase de gol
18:40
Andrei Nicolescu, dezvăluiri despre relaţia pe care o are cu Zeljko Kopic: „Îl susţin 101%”. Tehnicianul croat este văzut ca un posibil înlocuitor al lui Mircea Lucescu Primasport.ro
Andrei Nicolescu, dezvăluiri despre relaţia pe care o are cu Zeljko Kopic: „Îl susţin 101%”. Tehnicianul croat este văzut ca un posibil înlocuitor al lui Mircea Lucescu
18:40
VIDEO | Hermannstadt - FC Argeş, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Jair ratează o ocazie antologică Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt - FC Argeş, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Jair ratează o ocazie antologică
Acum 8 ore
18:20
După ce a picat transferul lui Mario Tudose, FCSB s-a orientat către alt fundaş din Superliga. "Găsim înţelegere” Primasport.ro
După ce a picat transferul lui Mario Tudose, FCSB s-a orientat către alt fundaş din Superliga. "Găsim înţelegere”
18:10
VIDEO | Hermannstadt - FC Argeş, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start: Primasport.ro
VIDEO | Hermannstadt - FC Argeş, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start:
18:00
Alexandru Băluţă, primele cuvinte în tricoul formaţiei LAFC: „Am spus da imediat” Primasport.ro
Alexandru Băluţă, primele cuvinte în tricoul formaţiei LAFC: „Am spus da imediat”
17:40
VIDEO | U. Craiova - Dinamo, ora 21:00, LIVE pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro! Primasport.ro
VIDEO | U. Craiova - Dinamo, ora 21:00, LIVE pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro!
17:40
S-au stabilit grupele Cupei României. Se anunţă meciuri spectaculoase. FCSB joacă împotriva revelaţiei Primasport.ro
S-au stabilit grupele Cupei României. Se anunţă meciuri spectaculoase. FCSB joacă împotriva revelaţiei
17:20
Florin Niţă s-a decis! Nu revine în România şi a stabilit unde vrea să joace Primasport.ro
Florin Niţă s-a decis! Nu revine în România şi a stabilit unde vrea să joace
17:10
Sorana Cîrstea a fost eliminată în turul II al China Open Primasport.ro
Sorana Cîrstea a fost eliminată în turul II al China Open
17:10
Gigi Becali reprofilează încă un jucător: „A jucat foarte bine, are curaj” Primasport.ro
Gigi Becali reprofilează încă un jucător: „A jucat foarte bine, are curaj”
16:50
”Special m-am dus să discut cu el”. Mircea Lucescu a anunţat pentru ce ţară vrea să joace fundaşul Umit Akdag Primasport.ro
”Special m-am dus să discut cu el”. Mircea Lucescu a anunţat pentru ce ţară vrea să joace fundaşul Umit Akdag
16:50
S-au stabilit grupele Cupei României. Se anunţă meciuri spectaculoase. FCSB joacă contra revelaţiei Primasport.ro
S-au stabilit grupele Cupei României. Se anunţă meciuri spectaculoase. FCSB joacă contra revelaţiei
16:40
Florin Niţă s-a decis! Nu revine în România şi a decis unde vrea să joace Primasport.ro
Florin Niţă s-a decis! Nu revine în România şi a decis unde vrea să joace
16:30
S-au stabilit grupele Cupei României. Se anunţă meciuri spectaculoase Primasport.ro
S-au stabilit grupele Cupei României. Se anunţă meciuri spectaculoase
Acum 12 ore
16:20
Francesco Bagnaia şi Flavia Pennetta, printre primii purtători ai flăcării olimpice pentru JO din 2026 Primasport.ro
Francesco Bagnaia şi Flavia Pennetta, printre primii purtători ai flăcării olimpice pentru JO din 2026
16:20
VIDEO | FC Hermannstadt - FC Argeş, ora 18:00, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Piteştenii pot urca pe locul 2 Primasport.ro
VIDEO | FC Hermannstadt - FC Argeş, ora 18:00, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Piteştenii pot urca pe locul 2
16:10
Reţinuţi în centrul oraşului Nisa, 13 ultraşi ai AS Roma au fost plasaţi în arest preventiv Primasport.ro
Reţinuţi în centrul oraşului Nisa, 13 ultraşi ai AS Roma au fost plasaţi în arest preventiv
15:50
MM Stoica s-a dezlănţuit, după victoria FCSB-ului din Olanda: ”Aproape de perfecţiune!” Primasport.ro
MM Stoica s-a dezlănţuit, după victoria FCSB-ului din Olanda: ”Aproape de perfecţiune!”
15:40
Lucescu nu s-a abţinut şi a lăudat doi fotbalişti de la FCSB, după victoria din Olanda: "Eu am făcut o greşeală cu Moldovan!” Primasport.ro
Lucescu nu s-a abţinut şi a lăudat doi fotbalişti de la FCSB, după victoria din Olanda: "Eu am făcut o greşeală cu Moldovan!”
14:20
Moment istoric! Legenda Barcelonei care face acum senzaţie în MLS şi-a anunţat retragerea Primasport.ro
Moment istoric! Legenda Barcelonei care face acum senzaţie în MLS şi-a anunţat retragerea
14:00
Surpriză mare! Andrei Cristea a preluat fostă echipă a lui Marius Şumudică Primasport.ro
Surpriză mare! Andrei Cristea a preluat fostă echipă a lui Marius Şumudică
13:40
Simone Tempestini poate deveni campion absolut pentru a 10-a oară dacă învinge la Raliul Vâlcii Primasport.ro
Simone Tempestini poate deveni campion absolut pentru a 10-a oară dacă învinge la Raliul Vâlcii
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.