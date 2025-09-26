Kremlinul consideră „iresponsabile” ameninţările că NATO va doborî avioanele ruseşti care încalcă spaţiul aerian
HotNews.ro, 27 septembrie 2025 00:40
Preşedinţia rusă a catalogat vineri drept iresponsabile atât ameninţarea formulată public într-un interviu de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski că ar putea ataca Kremlinul, cât şi cea care ar fi fost transmisă în privat Moscovei de…
Acum 2 ore
00:40
00:00
DOCUMENT Mesaj de susținere pentru Moldova din Congresul SUA. „Știm prea bine că adversari străini vor face eforturi să submineze alegeri libere și corecte” # HotNews.ro
Șase membri ai Camerei Reprezentanților din Statele Unite, co-președinți ai grupurilor pentru Moldova, România și țările baltice au semnat un comunicat comun de presă în care își exprimă sprijinul pentru organizarea unor alegeri „libere, corecte…
Acum 4 ore
23:40
Doi adolescenţi au fost arestaţi pentru spionaj în Olanda, într-un caz având posibile legături cu Rusia # HotNews.ro
Poliţia olandeză a arestat doi adolescenţi suspectaţi de spionaj în numele unei puteri străine, au anunţat vineri autorităţile, într-un caz legat, potrivit presei locale, de hackeri pro-ruşi. Un judecător a dispus menţinerea în arest a…
23:20
Donald Trump repetă afirmațiile despre Tylenol și vaccinuri și oferă și alte sfaturi de sănătate # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a repetat vineri apelul său adresat femeilor însărcinate și copiilor cu vârste fragede de a nu mai utiliza popularul medicament analgezic Tylenol, sfidând astfel criticile formulate pe scară largă de asociațiile…
23:20
Drone suspecte în nordul Germaniei. Autoritățile au deschis o anchetă pentru spionaj și sabotaj # HotNews.ro
Ministerul de Interne al landului Schleswig-Holstein (din nordul Germaniei) a declarat vineri că în timpul nopţii (de joi spre vineri) au fost observate drone în spaţiul aerian al landului şi că acestea fac obiectul unei…
23:00
Cancelarul Merz critică starea democrației în SUA. „Libertatea de exprimare este sub semnul întrebării, independența justiției este reprimată” # HotNews.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a deplâns, vineri, declinul respectului pentru statul de drept la nivel mondial, în special în SUA, într-un mesaj neobişnuit de direct la adresa unui aliat-cheie, relatează Bloomberg, preluată de News.ro. SUA…
22:30
Alegeri în Republica Moldova: Și partidul condus de Victoria Furtună, apropiată a lui Ilan Şor, a fost scos din cursa electorală # HotNews.ro
Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a anulat vineri seară înregistrarea partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, şi a candidaţilor săi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în alegerile parlamentare din…
22:20
Reacția Colegiului Medicilor la decesele copiilor de la Spitatul „Sf. Maria” din Iași. „Căutăm vinovați, dar rareori vedem planuri concrete de redresare” # HotNews.ro
Colegiul Medicilor din România susține că, dincolo de căutarea vinovaților pentru moartea a șase copii internați la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, este nevoie de reforme structurale pentru combaterea infecțiilor nosocomiale din spitalele românești. Colegiul…
22:00
Restricții pentru deplasările diplomaţilor ruşi în interiorul UE, în noul pachet de sancțiuni contra Moscovei # HotNews.ro
Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), care este brațul diplomatic al Uniunii Europene, a propus vineri o obligaţie de notificare pentru diplomaţii ruşi aflaţi la post în ţările membre în cazul oricărei călătorii efectuate de…
Acum 6 ore
21:50
Premierul Moldovei, despre influența rusă în alegeri: „Au speriat foarte mulți oameni asociind UE cu războiul” # HotNews.ro
Premierul moldovean Dorin Recean a spus, la Digi 24, că propaganda Rusiei în Moldova a avut ca scop asocierea Uniunii Europene cu războiul, astfel că mulți oameni sunt speriați. Recean a afirmat că, dimpotrivă, un…
21:20
Cine este noul șef de la Protecția Consumatorilor, Ionel Obretin. Un fost polițist devenit om de afaceri # HotNews.ro
Atribuțiile președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor vor fi preluate de către unul dintre vicepreședinții ANPC, Ionel Obretin. El preia conducerea instituției de la celălalt vicepreședinte, Sebastian Hotca, care exercita șefia ANPC tot ca interimar,…
21:20
Tânărul suspectat că a trimis mesajele de ameninţare către sute de școli și spitale, arestat preventiv pentru 30 de zile # HotNews.ro
Curtea de Apel București a admis propunerea procurorilor și a aprobat arestarea preventivă pentru 30 de zile a tânărului de 17 ani acuzat că a trimis mesaje către sute de școli și spitale din România…
21:00
Lukașenko îi transmite lui Zelenski să negocieze cu Rusia dacă nu vrea să piardă întreaga țară. „Cred că a sosit momentul să începem consultările” # HotNews.ro
Președintele belarus Aleksandr Lukașenko l-a îndemnat pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski să negocieze cu Rusia dacă nu vrea să piardă întreaga Ucraină, întrucât, cu cât trece mai mult timp, cu atât îi va fi…
20:40
„Dacă în trecut diaspora vota în proporție de 75 – 80% cu PAS, acum nu mai sunt sigur că procentul va fi la fel de mare”. Ce spune directorul unui institut de sondaje din Moldova despre votul de duminică # HotNews.ro
„Datele sondajelor noastre arată că oamenii sunt, în primul rând, preocupați de problemele sociale, de nivelul scăzut al veniturilor, sărăcie, inflație. În schimb, guvernarea își concentrează prioritățile strict pe integrarea europeană” , spune într-un interviu…
20:30
Mesaj de la București pentru basarabeni: „Conducerea Republicii Moldova va primi un semnal foarte serios după alegeri” # HotNews.ro
Cristian Diaconescu, consilier prezidențial pentru securitate națională, a spus, la Digi24, că alegerile din Moldova sunt urmărite cu atenție la București și în Uniunea Europeană, care va trimite Chișinăului „un semnal foarte serios” după alegeri,…
20:30
Fiscul a dat un comunicat pentru a reaminti proprietarilor care dețin vile sau alte imobile de valoare mare că la finalul lunii septembrie expiră termenul până la care trebuie să depună declarația 216 și să…
20:20
Poliţia din Serbia anunță arestarea unor suspecți acuzați că au instruit protestatari în tactici de luptă, înainte de alegerile din Republica Moldova # HotNews.ro
Poliţia sârbă a arestat vineri două persoane acuzate că au organizat sesiuni de antrenament pentru protestatari privind tacticile de confruntare cu poliţia, în perspectiva alegerilor parlamentare de duminică din Republica Moldova, transmite AFP. Identificate doar…
20:20
FC Argeş a învins vineri, în deplasare, scor 1-0, pe FC Hermannstadt, în etapa a 11-a din Superligă, potrivit news.ro. La Sibiu, repriza întâi a fost una fără multe faze de poartă şi fără mari…
20:00
Ilie Bolojan, despre cazul deceselor de la spitalul din Iași: „Nu voi avea nicio ezitare să sancționez” # HotNews.ro
Tragedia de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, unde șase copii care s-au infectat cu o bacterie au murit „ne arată încă o dată cât de mare este nevoia de reformă profundă în…
Acum 8 ore
19:50
Rusia, menționată ca amenințare în viitoarea Strategie Națională de Apărare. Cristian Diaconescu: „O reacție absolut normală” # HotNews.ro
Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Cristian Diaconescu, a afirmat, la Digi24, că este o reacție „absolut normală” a României includerea Rusiei printre amenințările la adresa securității naționale a țării în proiectul viitoarei Strategii Naționale de…
19:40
„Cred că avem un acord” privind Gaza, a declarat vineri președintele american Donald Trump, care săptămâna aceasta le-a prezentat mai multor lideri musulmani, precum și premierului israelian Benjamin Netanyahu, un nou plan de pace în…
19:10
Dumitru Dumbravă a murit la 53 de ani. Fostul general SRI era trimis în judecată în dosarul lui Florian Coldea # HotNews.ro
Generalul Dumitru Dumbravă, fost șef al direcţiei juridice a SRI, a murit vineri la Spitalul SRI Agrippa Ionescu din București, anunță Digi24 și Antena3. Generalul Dumitru Dumbravă a devenit cunoscut publicului după declarațiile sale potrivit…
19:00
VIDEO Benjamin Netanyahu, huiduit la Adunarea Generală a ONU. Zeci de ambasadori au ieșit din sală când și-a susținut discursul # HotNews.ro
Prim-ministrul israelian şi-a făcut vineri intrarea în sala Adunării Generale a ONU sub huiduielile unei părţi din public, iar mai multe delegaţii au părăsit sala, lăsând o mare parte din ea goală, relatează Le Figaro…
18:40
După întâlnirea Erdogan-Trump, Turkish Airlines anunță că va cumpăra peste 200 de avioane Boeing noi # HotNews.ro
Turkish Airlines a anunţat, vineri, un acord privind achiziţia a până la 225 de avioane Boeing, la doar o zi după întâlnirea de la Washington dintre preşedintele turc Recep Tayyip Erdoğan şi preşedintele american Donald…
18:20
VIDEO AUR Moldova nu se retrage din alegerile parlamentare din 28 septembrie, infirmând anunțul partidului lui Simion. „Nu suntem o filială a AUR România” # HotNews.ro
După ce Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat că se retrage din competiția electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie din Moldova, președintele AUR Moldova, fostul deputat Boris Volosatîi, a infirmat anunțul făcut de…
18:00
Ungaria spune că Volodimir Zelenski „începe să înnebunească” după comentariul său despre dronele de recunoaștere # HotNews.ro
Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat vineri că președintele ucrainean Volodimir Zelenski „începe să înnebunească”, după ce liderul de la Kiev a afirmat că au avut loc încălcări ale spațiului aerian al…
Acum 12 ore
17:50
După ce observatorii ruși au fost excluși de la alegerile legislative din Republica Moldova, Putin amenință OSCE cu retragerea Rusiei / „O organizație absolut nedemocratică” # HotNews.ro
Rusia s-ar putea retrage din Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) al OSCE, a amenințat vineri președintele rus Vladimir Putin în cadrul unei întâlniri cu șefa Comisiei Electorale Centrale (CEC) din Federația Rusă,…
17:40
Șeful ANPC, cercetat pentru corupție, se poate întoarce la serviciu. Decizie definitivă a instanței # HotNews.ro
Şeful interimar al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Sebastan Ioan Hotca, acuzat de abuz în serviciu, şi directorul general din ANPC Paul Anghel, acuzat de şantaj, se pot întoarce la serviciu, după ce Curtea de…
17:10
Teatrul EXCELSIOR anunță prima premieră a stagiunii 2025–2026: Tristețe și bucurie în viața girafelor de Tiago Rodrigues, în regia lui Irisz Kovacs. Premieră pe țară # HotNews.ro
Teatrul EXCELSIOR, singurul teatru din București dedicat adolescenților și tinerilor adulți, anunță prima premieră a stagiunii 2025–2026: Tristețe și bucurie în viața girafelor, pe un text semnat de Tiago Rodrigues, unul dintre cei mai apreciați dramaturgi…
17:10
„O dramă inacceptabilă. Toleranță zero față de erori care ucid copiii”. Nicușor Dan cere anchetă după cazul de la spitalul din Iași, care „reconfirmă o problemă structurală veche de ani de zile” # HotNews.ro
Ministerul Sănătății și Guvernul României trebuie să gândească un plan concret pentru a combate infecțiile nosocomiale din spitale, spune președintele Nicușor Dan, într-o reacție după tragedia de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași,…
17:10
VIDEO Andrzej Bargiel a devenit prima persoană din lume care a coborât Muntele Everest pe schiuri fără ajutorul oxigenului # HotNews.ro
Andrzej Bargiel a devenit prima persoană care a urcat pe Muntele Everest și a coborât pe schiuri fără oxigen suplimentar, relatează revista People. Schiorul extrem polonez, în vârstă de 37 de ani, și-a purtat schiurile…
17:00
Documente sensibile arată că Rusia pregătește trupe chineze pentru o posibilă invazie a Taiwanului # HotNews.ro
Rusia își transferă din experiența de luptă pentru operațiuni de antrenament a unităților aeropurtate chineze, cruciale pentru a ocupa poziții cruciale în Taiwan în eventualitatea în care Beijingul lansează o invazie asupra țării insulare, relatează…
16:50
„În spitale nu trebuie aduse ghivece cu flori”. Un epidemiolog atrage atenția asupra bacteriei cu care erau infectați cei 6 copii decedați la spitalul din Iași / Cât de periculoasă este # HotNews.ro
Serratia marcescens trăiește pe suprafețe și în condiții de umiditate, inclusiv în afara spitalelor, și poate fi prezentă chiar pe o floare care stă într-o vază cu apă, explică, într-un dialog cu HotNews, Doina Azoicăi,…
16:50
Dezvoltatorul imobiliar One United Properties, fondat de bancherii Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, a semnat cu familia lui Cristian Borcea, fostul acționar al clubului de fotbal Dinamo, un antecontract care vizează achiziția unui teren valoros,…
16:50
Ucraina suspectează Ungaria că a efectuat zboruri cu drone de recunoaştere în spaţiul său aerian, a afirmat vineri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit AFP. „Forţele ucrainene au înregistrat încălcări ale spaţiului nostru aerian de către…
16:30
Agenția de strategie și manifestare creativă de brand Rusu+Borțun a fost premiată cu Bronze la Cresta Awards 2025 în categoria Design cu proiectul Made of Goals – The Golden Generation Monument, proiect care a fost…
16:30
Alegeri în Republica Moldova: ce arată ultimul sondaj privind intențiile de vot. Mișcări de ultim moment în cursa electorală # HotNews.ro
Ultimul sondaj privind intenția de vot a cetățenilor din Republica Moldova la alegerile parlamentare de duminică a fost lansat în 24 septembrie, de către iData, cu patru zile înaintea zilei alegerilor. Blocul de opoziție „Patriotic”…
16:30
Slovacia adoptă „un baraj constituțional în fața progresismului”. Ce prevăd controversatele amendamente # HotNews.ro
Parlamentul slovac a adoptat vineri un amendament constituţional ce limitează drepturile persoanelor LGBT şi face ca dreptul naţional să primeze asupra celui european în „chestiuni culturale şi etice” de acest tip, transmit AFP şi TASR,…
16:20
Viktor Orban respinge o solicitare cheie a lui Donald Trump: „Nu trebuie să acceptăm argumentele celuilalt” # HotNews.ro
Premierul ungar Viktor Orbán a respins public vineri solictarea președintelui american Donald Trump, refuzând ferm să renunțe la achizițiile de energie din Rusia, relatează Bloomberg. Orban a declarat vineri la postul de radio public de…
15:50
Alegeri parlamentare în Republica Moldova: candidații, controversele din jurul acestora și marile necunoscute ale scrutinului din 28 septembrie # HotNews.ro
Sondajele arată că doar patru formațiuni au șanse reale de a-și trimite reprezentanții în Parlamentul Republicii Moldovei după alegerile din 28 septembrie. E vorba de PAS, alianța din jurului socialistului Igor Dodon, partidul lui Usatîi…
15:40
Un oficial LPF propune schimbarea sistemului din SuperLiga: „Așa am avut cele mai bune performanțe” # HotNews.ro
Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, și-ar dori ca SuperLiga să revină la formatul care a fost folosit înainte de introducerea play-off-ului și play-out-ului în sezonul 2015/16. Ștefan a anunțat că va…
15:40
Rectificarea bugetară întârzie. Premierul Ilie Bolojan anunțase că proiectul va fi publicat cel târziu vineri dimineața, dar ministrul Finanțelor anunță o altă zi # HotNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat vineri că ministerul pe care îl conduce nu va mai publica săptămâna aceasta proiectul privind rectificarea bugetară, așa cum anunțase premierul Ilie Bolojan că se va întâmpla. Nazare susține…
15:30
Partidul condus de fosta bașcana Irina Vlah, scos din cursa electorală din cauza suspiciunilor de finanțare ilegală # HotNews.ro
Partidul „Inima Moldovei”, condus de fosta bașcana Găgăuziei, Irina Vlah, parte a Blocului Patriotic al socialiștilor și comuniștilor, a fost exclus din cursa electorală. Decizia a fost luată azi, cu doar două zile înainte de…
15:20
Factura la energie electrică este mai mult decât o simplă obligație de plată: este o radiografie detaliată a consumului nostru. Pentru mulți, ea reflectă modul în care folosim energia în locuință și ne oferă informații…
15:20
SuperLiga: Probleme pentru Rapid înainte de meciul cu Petrolul: „Avem patru accidentați” # HotNews.ro
Constantin Gâlcă, antrenorul echipei Rapid București, a vorbit despre probleme de lot cu care se confruntă înainte de partida cu Petrolul Ploiești din etapa a 11-a din SuperLiga. „Primvs Derby” va avea loc sâmbătă, de…
15:20
Kremlinul lansează ideea repornirii gazoductului Nord Stream: „Linia rămasă poate fi pornită chiar acum” # HotNews.ro
Kremlinul a declarat vineri că secțiunea rămasă intactă a conductelor de gaze Nord Stream, care leagă Rusia de Germania și care au fost aruncate în aer acum trei ani, ar putea fi repusă rapid în…
15:10
Alertă la granița de est a UE. Avioanele de luptă ale Ungariei au interceptat mai multe aeronave rusești # HotNews.ro
Incidentul a avut loc joi deasupra Mării Baltice, la vest de coasta Letoniei, a anunțat Comandamentului Aerian Aliat al NATO. Avioanele de vânătoare Gripen ale Forțelor Aeriene Maghiare, care fac parte din forța NATO de…
14:50
Administrația Națională de Meteorologie a emis două informări privind vremea în Capitală. Potrivit acestora, începând de vineri dimineața și până sâmbătă la ora 10.00, vremea va fi rece pentru această dată. Cerul va fi mai…
14:50
Primul nume sonor din presă care se mută la G4Media după ce site-ul a fost cumpărat de Radu Budeanu # HotNews.ro
Jurnalistul Liviu Avram a decis să plece după 25 de ani de la publicația Adevărul. El se mută, de la 1 octombrie, la G4Media, conform Pagina de Media. Jurnalistul Liviu Avram a confirmat pentru Pagina…
14:40
Ministrul Robobete acuză spitalul din Iași, unde șase copii au murit, că a raportat cu întârziere infecțiile. „Discutăm de nouă pacienți cu vârsta sub un an” / A trimis Corpul de Control # HotNews.ro
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a declarat, pentru HotNews, că Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, unde șase copiii internați au murit după ce au luat o bacterie din spital, a raportat „prea târziu” situația…
