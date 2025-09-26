Nicușor Dan se uită la televizor doar în trecere și fără sonor. Se recomandă și fără curent, că s-a scumpit
Impact.ro, 27 septembrie 2025 00:40
Domnul Nicușor Dan a declarat la Digi24 că nici în prezent nu se uită la televizor – chiar dacă acum e președinte și s-ar putea ca unele știri să se intereseze. Singurul moment în care […]
Acum 2 ore
00:40
Nicușor Dan se uită la televizor doar în trecere și fără sonor. Se recomandă și fără curent, că s-a scumpit # Impact.ro
Domnul Nicușor Dan a declarat la Digi24 că nici în prezent nu se uită la televizor – chiar dacă acum e președinte și s-ar putea ca unele știri să se intereseze. Singurul moment în care […]
Acum 4 ore
22:30
Bolojan vrea să reducă durata șomajului pentru că se huzurește prea mult cu 800 de lei pe lună # Impact.ro
Domnul Ilie Bolojan, Întâi Tăietorul, propune reducerea perioadei în care se acordă ajutorul de șomaj. Perioada este acum de un an de zile, dar doar pentru cei care au muncit și cotizat la șomaj cel […]
Acum 6 ore
20:10
Gigi Becali, contele de Trei Puncteee, s-a umplut de bani după victoria din Țările de Jos, de la Satana # Impact.ro
Aflăm cu surprindere că FCSB va încasa 450.000 de euro premiu pentru cele „trei puncteee" câștigate ca urmare a posesiei de 30% din partida cu Go Ahead Eagles. Premiul ar putea avea și o semnificație […]
Acum 12 ore
16:30
Schimbările climatice impun acțiune: Asigurările agricole, discutate la cel mai înalt nivel la Viena. Cine a reprezentat România # Impact.ro
Compania Österreichische Hagelversicherung (ÖHV) a invitat la Viena, în cadrul primei Conferințe a Brokerilor „AgraSure" peste 100 de brokeri de asigurare din piețele sale din Europa de Est – Cehia, Slovacia, Ungaria, Slovenia și România. […]
15:40
In general, publicul vine la spectacole pentru a se încarca de energia și emoția transmisă de artiști. Dacă publicul vrea să se încarce de energie, îl invităm să meargă la spectacolele lui Jazebel. Înainte, vă […]
15:20
Fosta balerină Diana Șoșoacă refuză să meargă la Larchet pe poante și îi cheamă pe procurori să o ridice cu macaraua # Impact.ro
Doamna Diana Șoșoacă i-a luat la mișto pe procurori după tentativă eșuată a acestora de a o aduce la Parchet printr-o simplă citare: „Cu ce să mă ia, cu macaraua? Vin cu tancul la Parchet" […]
14:10
Domnul Ion Cristoiu a făcut o dezvăluire bombă la emisiunea lui Marius Tucă (aici): după logica și înțelegerea lui, UE vrea să desființeze NATO. Ca argument, maestrul aduce faptul că Danemarca se plânge că îi […]
Acum 24 ore
12:00
Palatul lui Gigi Becali, contele de Trei Puncteee, a devenit obiectiv turistic pentru străini # Impact.ro
Un mic vehicul ce purta câțiva turiști străini prin București a fost surprins de presa sportivă (aici) oprind în fața palatului lui Gigi Becali, cu scopul ca oaspeții să își clătească și ei ochii cu […]
06:10
Hermannstadt – FC Argeş, meci contând pentru etapa a 11-a din campionatul României, este programat, vineri, 26 septembrie 2025, de la ora 18:00, pe Stadionul Municipal din Sibiu, şi va fi transmis în direct de […]
06:10
Universitatea Craiova – Dinamo, meci contând pentru etapa a 11-a din campionatul României, este programat, vineri, 26 septembrie 2025, de la ora 21:00, pe Stadionul Ion Oblemenco, şi va fi transmis în direct de Digi […]
02:50
Serghei Lavrov spune că NATO și UE au declarat război Rusiei. Dar până mâine uită ce a spus # Impact.ro
Șeful diplomației ruse, domnul Lavrov, este suspectat că a descoperit locul unde ascunde tăria subalterna să, doamna Zakharova. Altfel sunt greu de explicat declarații precum aceasta: „Un alt exemplu clar este criza din Ucraina provocată […]
Ieri
01:30
În sfârșit, o veste economică bună: Nicușor Dan nu vă va trimite invitație la nuntă când se va însura # Impact.ro
Întrebat la Digi24 dacă și-a făcut planurile de nuntă, președintele Nicușor Dan a răspuns că acesta va fi un eveniment foarte personal și nu va ști nimeni când va avea loc. Vom afla de el […]
01:00
Penuria de reguli care caracterizează țara noastră lovește de la o vreme și în domeniul circulației pe trotinete. Sau mai bine zis în domeniul circulației ca pieton printre trotinete. Ca pieton, ai trecere de pietoni, […]
25 septembrie 2025
23:00
FCSB a învins în deplasare, cu 1-0, pe Go Ahead Eagles, în primul meci din grupele Europa League. Ceea ce i-a dat ocazia lui Darius Olaru să îl imite pe Gigi Becali, care profețea cu […]
21:30
George Simion, celălalt președinte ales, a parcat neregulamentar, pe loc rezervat persoanelor cu handicap # Impact.ro
Domnul George Simion, care împreună cu domnul Călin Georgescu alcătuiește cuplul președinților aleși, a fost surprins la Timișoara parcând în afară regulamentului – pe un loc rezervat persoanelor cu dizabilități (aici). Dar se pare că […]
20:00
Da, așa se ține corect și sănătos o grevă a foamei suveranistă: nu mănânci de la străini. De la noi, tradițional, mănânci. Practic, așa de obține o grevă a foamei românească, sănătoasă, pe termen nelimitat. […]
19:00
Putin a dat un mesaj de amenințare cu pacea și pentru polonezi: „Partea de vest a Poloniei a fost un dar de la Stalin” # Impact.ro
Mesaj de amenințare cu Pacea transmis de Vladimir Putin către Polonia, similar cu mesajele de amenințare cu pacea le care tot Putin le transmitea Ucrainei înainte să o invadeze cu trupele de menținere a amenințării […]
16:30
Suporteri FCSB bucuroși să să se fotografieze cu cel care îi ține locul antrenorului Becali pe banca tehnică # Impact.ro
Domnul Charalambous, antrenorul oficial al FCSB, a fost asaltat de câțiva fani care se fotografiau cu el în timp ce își spuneau între ei că „antrenor e Becali, da' merge". Domnul Charalambous a auzit, s-a […]
15:10
Exclusiv! Interese mascate de a controla ANI prin numirea unui președinte “de la Guvern” # Impact.ro
Agenția Națională de Integritate (ANI) este instituția care controlează averile demnitarilor și ale funcționarilor din Guvern. Pentru a nu exista o ingerință majoră a mediului politic în deciziile ANI, aceasta este sub cupola unui for, […]
13:20
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski (47 de ani) a declarat joi că este dispus să se retragă din funcție după încheierea războiului cu Rusia, transmite Reuters. „Obiectivul meu e să închei războiul, nu candidatura în continuare", […]
06:10
Go Ahead Eagles – FCSB, meci contând pentru prima etapă a fazei principale din Liga Europa, este programat, joi, 25 septembrie 2025, de la ora 19:45, pe De Adelaarshorst din Deventer, şi va fi transmis […]
06:10
Aston Villa – Bologna, meci contând pentru prima etapă a fazei principale din Liga Europa, este programat, joi, 25 septembrie 2025, de la ora 22:00, pe Villa Park din Birmingham, şi va fi transmis în […]
03:00
Prețul apei la 0,5 litri din aeroport ar putea fi plafonat la 3 lei. Dar riscăm să dea aeroportul faliment # Impact.ro
Un proiect de lege depus de USR în Parlament propune reducerea prețului apei din aeroporturi. Pentru cine nu a dat mai mult pe apa și mâncarea din Otopeni decât pe biletul de avion, precizăm că […]
Mai mult de 2 zile în urmă
00:30
S-a răzgândit Bolojan: nu își mai dă demisia dacă CCR respinge tăierea pensiilor magistraților. Motivul, clasic: stabilitatea # Impact.ro
Vești bune de la domnul Ilie Bolojan: întrebat dacă își va da demisia în cazul în care CCR va respinge proiectul privind modificările la pensiile speciale ale magistraților (decizie amânată pentru 8 octombrie), premierul a […]
00:20
Întinerirea Gabrielei Firea – sau când chirurgia plastică și Fecioara Maria lucrează la același proiect # Impact.ro
Doamna Gabriela Firea, fost primar al Capitalei, în prezent europarlamentar, a acordat un interviu frumos unei reviste de prestigiu – iar imaginile care au ilustrat interviul au încântat pe toată lumea. Asta deoarece doamna Firea […]
24 septembrie 2025
23:20
A cedat Bolojan, Întâi Tăietorul: se menține plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază # Impact.ro
Prima înfrângere pe terenul TVA a premierului Bolojan: nu i-a ieșit faza cu înlăturarea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază. Se prelungește plafonarea cu încă 6 luni. (Video – aici) Mare înfrângere pentru premier. […]
22:50
1000 de lei de persoană, darul de nuntă în 2025. Urât obiceiul ăsta de a trimite invitație la nuntă… # Impact.ro
Cineva a făcut (aici) un mercurial al darului de nuntă în 2025: 1000 de lei de persoană la nunțile mai de la oraș, 700 de lei de persoană la nunțile mai de periferie. Asta pentru […]
21:30
În ciuda tuturor semnalelor venite din partea Administrației Naționale Apele Române, se îndreaptă vertiginos spre votare inițiativa legislativă de a trece la primării 20% din plaje, inițiativă a deputatului Daniel Georgescu (PSD), fost primar al […]
21:20
Horațiu Potra a fost reținut la Dubai, oraș care ar în cinstea acestui eveniment ar putea renunța la i-ul de la final # Impact.ro
Site-ul G4Media a anunțat astăzi că a fost reținut la Dubai Horațiu Potra, mercenarul dat în urmărire și trimis în judecată într-un dosar în care este acuzat de tentativă de lovitură de stat alături de […]
16:20
Transformare digitală accelerată la Signal Iduna: două noi platforme lansate într-un proiect integrat # Impact.ro
Signal Iduna continuă procesul de transformare digitală și pune la dispoziția clienților două instrumente esențiale: aplicația Signal Care Assistant, într-o versiune îmbunătățită și noul website, care integrează într-o singură experiență online portofoliul diversificat de produse […]
12:10
Mădălin Ionescu spune că oamenii din vechime trăiau 900 de ani. Dar nu spune și câte zile avea anul vechimii # Impact.ro
E mult prea interesantă ultima postare a domnului jurnalist Mădălin Ionescu, așa că o reproducem direct și integral: „De ce trăiau oamenii din vechime 700, 800, 900 de ani? Pentru că aveau un alt ADN. […]
09:40
Nice – AS Roma, meci contând pentru prima etapă a fazei principale din Liga Europa, este programat, miercuri, 24 septembrie 2025, de la ora 22:00, pe Grand Stade de Nice, şi va fi transmis în […]
09:00
Europa League: PAOK Salonic vs. Maccabi Tel Aviv – Misiune dificilă pentru Răzvan Lucescu # Impact.ro
PAOK Salonic – Maccabi Tel Aviv, meci contând pentru prima etapă a fazei principale din Liga Europa, este programat, miercuri, 24 septembrie 2025, de la ora 19:45, pe Stadio Toumbas, şi va fi transmis în […]
01:00
Un urs și-a făcut apariția în apropiere de Craiova. Merge spre Giurgiu pentru a se întâlni cu pantera neagră # Impact.ro
Localnicii din zona Craiovei au primit mesaje Ro-Alert în care sunt avertizați că un urs și-a făcut apariția în zonă. Nimeni însă nu a intrat în panică, știut fiind apetitul locuitorilor acelei zone pentru curaj. […]
00:10
Incendiu de proporții în Pantelimon. Fumul a acoperit mare parte din București, dar sunt și zone sărace în care nici fumul nu vine # Impact.ro
În toată presa, la toate televiziunile și în toate mesajele Ro-Alert găsim incendiul de proporții care s-a ridicat din Pantelimon și deocamdată este ținut acolo de către pompieri. Fumul însă circulă prin aproape toată Capitala, […]
23 septembrie 2025
23:50
Cristian Tudor Popescu, singurul jurnalist român care le știe pe toate, știe că Bolojan va fi debarcat # Impact.ro
Dumnealui spune că „debarcarea lui Bolojan este ca și făcută" și aduce ca argument faptul că își doresc să scape de el atât PSD, cât și președintele Nicușor Dan. PSD nu face un secret din […]
20:00
Donald Trump, cel mai puternic om de pe Pământ (dar după arbitrii care tot dau penaltyuri pentru Real Madrid) susține că paracetamolul este una dintre cauzele autismului. Și sfătuiește mamele să nu îl mai ia. […]
19:00
În Germania umblă singure pe stradă pisici de 2500 de euro. Pentru cine nu iubește lebedele # Impact.ro
Românii din Germania sunt fascinați de faptul că acolo pot fi văzute mergând pe stradă, ca și când ar fi comunitare, pisici ce valorează mii de euro. Un exemplu cu o pisică bengaleză – aici. […]
17:40
Lumini ca de rachetă deasupra Craiovei la 3 noaptea. Principalii suspecți: Optimus Prime și Moș Crăciun # Impact.ro
E posibil ca Moș Crăciun – acela care zboară în fiecare an deasupra Târgului de Crăciun din Craiova atârnat de o frânghie pusă de doamna primar Vasilescu – să fi avenit anul acesta mai devreme, […]
16:10
Diana Șoșoacă, europarlamentar, dar mai cunoscută ca fostă balerină, va rămâne fără imunitate # Impact.ro
Parchetul General a cerut Parlamentului European ridicarea imunității doamnei europarlamentar Diana Sosoaca pentru a o putea acuza de vreo 11 infracțiuni. Printre infracțiuni: lipsire de libertate (probabil că e vorba de jurnaliștii aceia italieni), promovarea […]
07:40
Sevilla – Villarreal, meci contând pentru etapa a 6-a din campionatul Spaniei, este programat, marţi, 23 septembrie 2025, de la ora 22:30, pe Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, şi va fi transmis în direct de Digi […]
07:40
Levante – Real Madrid, meci contând pentru etapa a 6-a din campionatul Spaniei, este programat, marţi, 23 septembrie 2025, de la ora 22:30, pe Estadi Ciutat de Valencia, şi va fi transmis în direct de […]
01:00
Oreste despre calitatea profesorilor din România: catastrofală. Tot el despre învățământul gratuit: nu e deloc gratuit # Impact.ro
O analiză foarte simplă și obiectivă făcută de Oreste Teodorescu învățământului din România – aici. Spune că notele de la examenele de titularizare încadrează pregătirea profesorilor români la categoria
00:30
Sus: Vârful Everest într-o zi normală. Jos: Vârful Moldoveanu tot într-o zi normală, adică într-o zi de minivacanță. A ajuns să fie mai cool să stai acasă pe canapea cu berea în mână. The post Vârful Everest, aglomerat ca Vârful Moldoveanu appeared first on IMPACT.ro.
22 septembrie 2025
22:20
Elena Lasconi susține că știa cu 10 zile înainte că alegerile vor fi anulate. Dar nu spune că s-a făcut că nu știa # Impact.ro
„Varianta cu 27 noiembrie o știam, că pornise de la un jurnalist. De la un jurnalist foarte cunoscut. O jurnalistă foarte cunoscută care știa asta. Apoi am aflat că i-a scris strategia de campanie a […] The post Elena Lasconi susține că știa cu 10 zile înainte că alegerile vor fi anulate. Dar nu spune că s-a făcut că nu știa appeared first on IMPACT.ro.
22:00
Ca să nu mai dea ochii cu greviștii de prin intersecțiile bucureștene, premierul Ilie Bolojan a dat o fugă, luni, până la Bruxelles. În Belgia, prim-ministrul s-a văzut cu vicepreședintele Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, cu […] The post Bolojan s-a dus la Bruxelles să facă poze cu oficiali români appeared first on IMPACT.ro.
20:30
Nu e suficient să se pună taxă la intrarea pe Transfăgărășan. Trebuie dat și test de inteligență # Impact.ro
Iar cei care intră trebuie să probeze că știu să citească. Și că înțeleg ce citesc. Mulți ori nu știu să citească, ori nu înțeleg mesajul care apare repetat peste tot pe Transfăgărășan – cel […] The post Nu e suficient să se pună taxă la intrarea pe Transfăgărășan. Trebuie dat și test de inteligență appeared first on IMPACT.ro.
19:40
Lui George Simion, celălalt președinte ales, i s-a cântat la petrecerea de ziua lui marșul prezidențial la vioară de lăutar # Impact.ro
Domnul George Simion a împlinit 39 de ani, ocazie cu care domnul Murad, parlamentar și milionar AUR, i-a organizat o petrecere la una dintre locațiile sale de lux. La locația de lux, s-a servit tort […] The post Lui George Simion, celălalt președinte ales, i s-a cântat la petrecerea de ziua lui marșul prezidențial la vioară de lăutar appeared first on IMPACT.ro.
18:40
„Trenul prezidențial al lui Nicolae Ceaușescu” pe care îl puteți admira pe internet (și nu numai) este de fapt trenul regal # Impact.ro
Pe internet circulă, spre bucuria nostalgicilor comuniști de toate vârstele, un video cu un pretins „tren prezidențial al lui Nicolae Ceaușescu”. Nu, acela nu este trenul prezidențial al lui Nicolae Ceaușescu. Acela este trenul regal. […] The post „Trenul prezidențial al lui Nicolae Ceaușescu” pe care îl puteți admira pe internet (și nu numai) este de fapt trenul regal appeared first on IMPACT.ro.
17:00
Producția de vin din zona Moldovei este cu 35% mai mare decât anul trecut. Posibil ca pe fondul veseliei moldovenii să își ceară independența # Impact.ro
Vești aparent bune din regiunea Moldovei, însă doar aparent: vinul de anul acesta bate recordul de volum, fiind cu 35% mai mult decât cel produs anul trecut. Asta înseamnă că vinul din Moldova se va […] The post Producția de vin din zona Moldovei este cu 35% mai mare decât anul trecut. Posibil ca pe fondul veseliei moldovenii să își ceară independența appeared first on IMPACT.ro.
