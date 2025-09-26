Moment istoric în Turcia Ianis Hagi a jucat împotriva echipei pentru care tatăl său este legendă » Nota primită de român

22:40

Alexandru Mitriță (30 de ani) continuă prestațiile bune alături de Zhejiang. Atacantul a oferit două pase decisive în remiza cu Chengdu Rongcheng (3-3), în etapa #26 din campionatul Chinei. Cele două pase de gol au venit la câteva zile după ce atacantul a anunțat că se retrage de la echipa națională.