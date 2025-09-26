Sergio Busquets și-a anunțat retragerea! Reacții emoționante din partea unor nume uriașe din fotbal
Fanatik, 27 septembrie 2025 01:00
Sergio Busquets a anunțat că sezonul actual va fi ultimul din cariera sa de fotbalist. Nume uriașe, precum Andres Iniesta sau Sergio Ramos, au reacționat pe rețelele sociale.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum o oră
01:00
Sergio Busquets și-a anunțat retragerea! Reacții emoționante din partea unor nume uriașe din fotbal # Fanatik
Sergio Busquets a anunțat că sezonul actual va fi ultimul din cariera sa de fotbalist. Nume uriașe, precum Andres Iniesta sau Sergio Ramos, au reacționat pe rețelele sociale.
Acum 2 ore
00:50
Alexandru Musi a comentat eliminarea lui Nicușor Bancu din Universitatea Craiova – Dinamo 2-2: „Dacă a fost chemat arbitrul la VAR…”. Cum a reacționat Alexandru Pop după remiza de pe „Ion Oblemenco” # Fanatik
Marcatorii lui Dinamo din partida cu Universitatea Craiova (2-2), Alexandru Musi și Alexandru Pop, au reacționat la finalul întâlnirii.
00:50
Andrei Vochin l-a demascat după Universitatea Craiova – Dinamo 2-2: „Provocatorul domn Armstrong” # Fanatik
Andrei Vochin i-a făcut portretul în FANATIK lui Daniel Armstrong, după ce scoțianul a provocat eliminarea lui Nicușor Bancu în Universitatea Craiova - Dinamo 2-2
00:50
Nicușor Bancu, vehement după eliminarea din U Craiova – Dinamo 2-2: „Noi plătim, iar arbitrii au etapă săptămâna viitoare” # Fanatik
Universitatea Craiova a suferit din cauza eliminării lui Nicușor Bancu din meciul cu Dinamo. Ce a transmis căpitanul oltenilor la flash-interviu
00:20
Echipa lui Ianis Hagi, învinsă de Galatasaray sub ochii lui Gică Hagi! Ce a declarat fiul „Regelui” la final # Fanatik
Ianis Hagi a intrat pe teren în repriza secundă a partidei dintre Alanyaspor și Galatasaray. Meciul a fost urmărit din tribună de Gică Hagi.
00:20
Zeljko Kopic a vorbit despre momentul care a schimbat cursul jocului în Universitatea Craiova – Dinamo 2-2: „Am vrut să profităm la maximum”. Cum l-a caracterizat pe Danny Armstrong # Fanatik
Zeljko Kopic a tras concluziile la finalul partidei Universitatea Craiova - Dinamo 2-2. Tehnicianul a vorbit despre evoluția lui Danny Armstrong, fotbalist implicat în cea mai controversată fază a meciului.
00:00
Sorin Cârțu, ironie dură la adresa arbitrajului după Universitatea Craiova – Dinamo 2-2: „A fost un cuplu care nu avea cum să dea greș” # Fanatik
Sorin Cârțu a avut o reacție dură după ce Universitatea Craiova a remizat, scor 2-2, contra lui Dinamo. Oficialul grupării din Bănie a criticat brigada condusă de „centralul” Adrian Cojocaru.
00:00
Singurele zodii care vor avea cel mai mare noroc în următoarele 10 zile. Vine perioada lor de glorie # Fanatik
Șase zodii care vor avea noroc din plin în zilele care urmează. Astrele se vor alinia în favoarea lor și le va scoate în cale oportunități unice.
Acum 4 ore
23:50
De unde a pornit scandalul de la vestiare după Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii, la un pas de bătaie. Exclusiv # Fanatik
Situația a degenerat după Universitatea Craiova - Dinamo 2-2. Fotbaliștii celor două echipe, scandal de proporții la vestiare. De la cine a pornit totul
23:50
Mirel Rădoi l-a distrus pe Perica după Craiova – Dinamo 2-2: „Vii tu străin și arunci cu apă din spatele bodyguarzilor? Dacă săreau suporterii ce mai făcea?” # Fanatik
Mirel Rădoi a pus și el tunurile pe arbitraj după Universitatea Craiova - Dinamo 2-2. Oltenii au fost egalați după ce au rămas în inferioritate numerică
23:40
Cum arată familia lui Carlos Alcaraz. Cu ce se ocupă, de fapt, frații câștigătorului US Open 2025 # Fanatik
Cum arată și cu ce se ocupă cei mai mari susținători ai lui Carlos Alcaraz. Familia este mereu alături de câștigătorul US Open 2025.
23:30
Compania care deține Betano obține titlul de „Operatorul Anului” pentru al doilea an consecutiv și câștigă și premiul „Operatorul de Pariuri Sportive al Anului”
23:30
Mihai Rotaru a tunat în direct după Universitatea Craiova – Dinamo 2-2: „A fost ticăloșie! Rușine, Cojocaru! Rușine, Chivulete! De ce vă bateți joc de noi?” # Fanatik
Mihai Rotaru a explodat la finalul meciului Universitatea Craiova - Dinamo 2-2. Patronul oltenilor consideră că echipa sa a fost „furată” de arbitri
23:20
Pontul zilei de sâmbătă, 27 septembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 6.50 la Superbet pentru Petrolul – Rapid # Fanatik
Cu pontul zilei de sâmbătă, 27 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 6.50 la meciul Petrolul - Rapid.
23:10
Noua afacere a Simonei Halep. Fosta tenismenă dă replica presei americane după ce a titrat că „se confruntă cu dificultăți” # Fanatik
Ce face Simona Halep după ce s-a retras din tenis. Presa din America a scris că „se confruntă cu dificultăți”, însă fosta sportivă investește într-un nou domeniu profitabil.
23:10
Cristi Coste, 5 concluzii din Bănie după Craiova – Dinamo 2-2: Un punct pentru „câini”, două pentru Bancu! # Fanatik
Derby-ul rundei cu numărul 11 s-a disputat pe „Ion Oblemenco” între liderul Universitatea Craiova și Dinamo. A fost un meci spectaculos, cu golul de 2-2 venit în minutul 90. Căpitanul Bancu a fost unul dintre „actorii” principali ai remizei.
23:00
Caio Ferreira, show pe internet după Hermannstadt – FC Argeș 0-1. A intrat live pe Facebook direct de pe teren. Video # Fanatik
Caio Ferreira, marcatorul unicului gol din Hermannstadt - FC Argeș 0-1, a făcut show pe Facebook, direct de pe gazon, imediat după meci. Ce a transmis brazilianul
22:50
Nicușor Bancu, eliminat din U Craiova – Dinamo după un gest golănesc! Căpitanul oltenilor ratează derby-ul cu FCSB. Video # Fanatik
Nicușor Bancu a fost eliminat direct în Universitatea Craiova - Dinamo. Căpitanul oltenilor a avut un gest golănesc și va fi suspendat inclusiv la derby-ul cu FCSB
22:40
Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 27 septembrie 2025. Câștig de 283 lei cu meciuri din Premier League # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 27 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 283 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Premier League.
22:40
Un fotbalist din La Liga a primit o suspendare de un an din partea FIFA. Acesta a fost integralist în toate meciurile disputate de echipa sa în acest sezon.
22:20
Giovanni Becali, reacţie după scandalul în care a fost implicat Ion Geolgău: “A văzut prea multe filme!” # Fanatik
Giovanni Becali a reacționat în cazul lui Ion Geolgău. Ce a spus despre episodul rușinos în care a fost implicat angajatul FRF.
22:00
Surpriză de proporții în Cupa României Betano. Când se va juca derby-ul din etapa a 3-a a Grupei B, Universitatea Craiova - FCSB
Acum 6 ore
21:30
Bogdan Andone, avertisment pentru jucători după Hermannstadt – FC Argeș 0-1: „E singura cale” # Fanatik
Bogdan Andone a reacționat după victoria obținută de FC Argeș pe terenul lui Hermannstadt, scor 1-0. Tehnicianul a transmis un mesaj clar jucătorilor.
21:30
Ioana Popescu i-a dat mesaj lui Gigi Becali cu o săptămână înainte să moară! Ce favor i-a cerut „dovoratoarea de fotbaliști”. Exclusiv # Fanatik
Ioana Popescu a murit la vârsta de doar 45 de ani. Cu câteva zile înainte, jurnalista i-a cerut un favor lui Gigi Becali
21:20
De ce a murit, de fapt, Ioana Popescu. Iubitul ei a spus cum se simțea în ultimele zile: „Începuse să se umfle, să se simtă rău” # Fanatik
Ioana Popescu a murit la doar 45 de ani, după o suferință numai de ea știută. Iubitul jurnalistei a vorbit despre ultimele zile din viața ei
21:10
Ce deficit a avut, de fapt, comuna din România despre care toată lumea vorbește. Banii pe care i-a primit de la Guvern # Fanatik
Cum a rămas fără bani localitatea cu cea mai bună administrație din toată România. Ce sume a primit de la Guvern și de la UE
21:10
Conflictul dintre Gardoș și Mangia la Craiova a oferit replica anului: „Era o perioadă când eram dispus la orice!” # Fanatik
Florin Gardoș a stârnit hohote de râs în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, când a povestit conflictul cu Devis Mangia.
20:40
Un club din SuperLiga continuă să transfere jucători, deși nu îi poate legitima! Și-a mai adus un mijlocaș # Fanatik
UTA și-a mai adus un mijlocaș, pe Richard Odada, deși FIFA i-a dat interdicție la transferuri până în 2027
20:40
Actorul din „Las Fierbinți”, replică tăioasă pentru echipele din București: „Dinamo nu înseamnă nimic. Nici FCSB sau Rapid” # Fanatik
Mihai Bobonete, celebrul Bobiță din „Las Fierbinți”, a stârnit valuri cu declarația sa. Află reacțiile și contextul pentru care nici nu vrea să audă de echipele bucureștene.
20:10
Conferința de presă a lui Cristi Chivu, anulată dintr-un motiv incredibil! Șeful lui Inter, anunț important despre viitorul românului # Fanatik
Conferința de presă la care trebuia să participe Cristi Chivu înainte de partida Cagliari - Inter a fost anulată. De ce au luat „nerazzurrii” această decizie.
Acum 8 ore
19:50
Mitică Dragomir a șters pe jos cu Mirel Rădoi după ce antrenorul Craiovei l-a umilit pe Baiaram la Galați: „Răzbunarea e arma fraierului” # Fanatik
Mitică Dragomir a intervenit în disputa dintre Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram după ce antrenorul Craiovei nu l-a titularizat la Galați pe starul echipei.
19:40
Cum a apărut David Popovici în public. Deși are o mașină foarte scumpă, campionul olimpic este de-o modestie ieșită din comun # Fanatik
Cum și-a făcut apariția David Popovici la un eveniment recent. Campionul a evitat să se afișeze la volanul bolidului său.
19:30
Marele handicap al lui Dinamo în derby-ul cu Universitatea Craiova: “Nu e un context bun pentru ei!” # Fanatik
Pentru echipa lui Zeljko Kopic urmează meciul din deplasare cu Universitatea Craiova, iar Florin Bratu a explicat la ”FANATIK Dinamo” care este marele handicap.
19:20
Dinamo, mesaj războinic înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova: “Mergem să câştigăm!”. Reacţia surpriză după victoria FCSB-ului în Europa # Fanatik
Andrei Nicolescu a transmis, în direct la FANATIK SUPERLIGA, un mesaj războinic înaintea meciului cu Universitatea Craiova. Ce spune oficialul dinamovist despre victoria FCSB-ului din Europa League.
19:10
Ratarea campionatului în Hermannstadt – FC Argeș! Nu a putut da gol cu poarta goală din doar 2 metri # Fanatik
Meciul Hermannstadt - FC Argeș a oferit ratarea campionatului! Brazilianul sibienilor nu a reușit să înscrie cu poarta goală din doar 2 metri
19:00
Povestea transferului lui Denis Alibec la Inter: “N-a avut grijă de fizicul lui! Putea să aibă 40-50 de milioane fără probleme” # Fanatik
Ioan Becali a povestit la ”DON Giovanni” cum s-a realizat transferul lui Denis Alibec la Inter în 2009 și ce i-a spus Jose Mourinho despre internaționalul român.
18:50
Semnalul de alarmă tras de Şumudică înainte de Universitatea Craiova – Dinamo: “Să nu fie cu gândul acolo!” # Fanatik
Marius Șumudică a analizat la FANATIK SUPERLIGA derby-ul Universitatea Craiova - Dinamo și le-a atras atenția oltenilor să nu fie cu gândul la cupele europene.
18:40
Atacuri cibernetice prin fotografii: AI-ul poate fi păcălit de comenzi invizibile? Avertismentul specialiștilor # Fanatik
Află cum un wallpaper ar putea compromite computerul tău și cum atacatorii, într-un scenariu ipotetic, ar putea folosi imagini pentru a păcăli sistemul AI.
18:30
Antrenorul care a rămas impresionat de forța Universității Craiova: „Pot alinia oricând două echipe peste FCSB și CFR Cluj”. Exclusiv # Fanatik
Una dintre legendele Universității Craiova pariază pe echipa lui Mirel Rădoi la titlu în acest sezon. De ce FCSB și CFR Cluj nu au nicio șansă în fața oltenilor
18:10
Cristi Chivu „a explodat” în timpul antrenamentului: „Duceți-vă la AC Milan dacă nu vă convine!”. De la ce a pornit totul. Video # Fanatik
Cristi Chivu nu s-a mai putut abține în timpul unei sesiuni de antrenament și a răbufnit: „Nu mai vreau să aud asta, la dracu! Dacă nu, duceți-vă la AC Milan!”
18:00
Universitatea Craiova joacă cu Dinamo în etapa 11 de SuperLiga. Află aici cine transmite la TV și online, programul complet, scorul live și cele mai tari faze
Acum 12 ore
17:50
Lovitură pentru naţionala României! Fotbalistul remarcat la Euro a ales altă naţională: “Nu e o veste bună!” # Fanatik
Mircea Lucescu a vorbit în direct la Fanatik Superliga despre jucătorul care este tentat tot mai mult să aleagă altă națională decât pe cea a României. Cine este fotbalistul.
17:30
De nerecunoscut! Cum a ajuns să arate unul dintre cei mai masivi wrestleri. „Oamenii cred că sunt anorexic” # Fanatik
Un wrestler faimos a ajuns de nerecunoscut. După ce a slăbit și și-a „pierdut” mușchii, fanii aproape că nu au mai știut cine este.
17:10
Angajați neplătiți la TVR! Scandal în instanță pe primele de sărbători. Despre ce sumă e vorba # Fanatik
Dispută pe drepturile salariale la TVR! Angajații postului public au dat în judecată stația pentru că nu și-au primit banii. Avem toate detaliile!
17:00
Mihai Stoica dă peste nas contestatarilor: „UEFA nu prevede bonusuri pentru posesie”. Anunț important despre Mihai Lixandru # Fanatik
Mihai Stoica a prezentat 5 lucruri după Go Ahead Eagles - FCSB 0-1! Managerul general al campioanei i-a înțepat pe contestatari și a dat o veste îmbucurătoare despre Lixandru
16:40
Cine e jucătorul de culoare care ar putea debuta în naţionala României: “Este un fotbalist de viteză!” # Fanatik
Naționala României se pregătește de un debut surprinzător. Cine este jucătorul de culoare care poate evolua sub „tricolor” în viitorul apropiat.
16:20
“Dacă îl vând pe Bîrligea, imediat îl transfer pe Louis Munteanu!” Gigi Becali vrea să facă afacerea deceniului în SuperLiga # Fanatik
Gigi Becali a spus totul despre combinația pe care o pune la cale în fereastra de transferuri din iarnă. Ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea și Louis Munteanu.
16:00
O legendă a Craiovei și a lui Dinamo nu le dă nicio șansă câinilor: „Jocul lor arată mult mai bine”. Unde mai au nevoie de întăriri # Fanatik
Universitatea Craiova, analizată în detaliu de o fostă legendă a clubului din Bănie. „Să aduci 10 jucători noi și să faci echipă nu e așa ușor”.
15:50
Preşedintele unei candidate la titlu, discurs surpriză: „După mulţi ani, a venit rândul Craiovei să câştige campionatul!” # Fanatik
Conducătorul unei grupări importante din Superligă e de părere că Universitatea Craiova va cuceri titlul în acest sezon.
15:40
Un celebru jucător de fotbal a dat sfaturi despre relații pe Snapchat. Mesajele sale au stârnit un val de controverse. „Alege maximum trei fete” # Fanatik
Un fotbalist faimos a reușit să agite apele în mediul online. Ce sfaturi controversate despre relații le-a dat acesta fanilor.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.