UE a construit elicopterul viitorului – e cu 50% mai rapid decât celelalte, are emisii reduse și poate zbura ca un avion (Video)
SportMedia, 27 septembrie 2025 02:10
Brice Makinadjian și Stephane Deport, ambii ingineri la Airbus Helicopters, au privit cu mândrie cum un elicopter rafinat vopsit în albastru și alb a zburat peste mulțime la Spectacolul aviatic de la Paris din iunie 2025. Cerul a fost brăzdat de Airbus RACER (Rapid and Cost-Effective Rotorcraft – giravion rapid și rentabil), un prototip avansat
Acum 2 ore
02:10
Washington Post: De ce îi convoacă șeful Pentagonului pe toți comandanții de rang înalt în Virginia
Secretarul apărării urmează să țină o prelegere despre „etosul războinicului" care va dura mai puțin de o oră. Însă generalii de rang înalt se pregătesc pentru posibile concedieri sau retrogradări. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a ordonat sutelor de generali americani, cu o convocare scurtă, să vină din întreaga lume pentru a-l asculta ținând un scurt
02:10
Curtea de Apel București a decis, vineri, arestarea preventivă pentru 30 de zile a elevului în vârstă de 17 ani, acuzat că a trimis în ultimele zile mesaje de amenințare către școli și spitale. Tânărul este acuzat de DIICOT de săvârșirea infracțiunii de amenințare în scop terorist. Procurorii spun că adolescentul a fost ajutat de
02:10
Prezența unui urs a fost semnalată, vineri seara, în localitatea dâmbovițeană Ochiuri, situată în zona de dealuri a județului, la mai puțin de 20 de kilometri de municipiul Târgoviște, iar cetățenii au fost avertizați printr-un mesaj Ro-Alert. Un echipaj de jandarmi și unul al SMURD au fost trimise în zonă, informează Inspectoratul județean pentru Situații
02:10
Elon Musk și prințul Andrew sunt menționați în noi documente publicate în cazul Epstein
Miliardarul Elon Musk şi prinţul Andrew sunt menţionaţi în noi dosare făcute publice de democraţii din Congresul SUA în cazul finanţistului pedofil Jeffrey Epstein. Dosarele predate Comitetului de Supraveghere şi Reformă Guvernamentală al Camerei Reprezentanţilor de către moştenitorii lui Jeffrey Epstein par să arate că Elon Musk a fost invitat pe insula lui Epstein în
02:10
Drone detectate în nordul Germaniei, lângă granița cu Danemarca: Autoritățile au deschis anchetă pentru spionaj
Noi drone au fost observate vineri în nordul Germaniei, în apropierea graniței cu Danemarca, determinând autoritățile să deschidă o anchetă pentru spionaj, a anunțat Ministerul de Interne al landului Schleswig-Holstein. Potrivit mass media locală NDR, citată de AFP, autoritățile locale sunt în „contact intens" cu guvernul federal. Regiunea a mai fost implicată în mai multe
02:10
02:10
Vasile Bănescu: Hristos nu poate fi de partea răului. Niciodată nu ar putea justifica bombardarea unor orașe creștine sau uciderea civililor – Interviu video
Discuția cu Vasile Bănescu a scos în evidență pericolul profund al dezinformării: o armă care nu vizează doar instituțiile, ci mintea și sufletul oamenilor. În fața acestei amenințări, soluția nu este polarizarea și conflictul, ci dialogul, educația și întoarcerea la valorile autentice ale credinței și ale democrației, spune el. Doar în acest fel România își
02:10
Ce a testat Rusia la Chișinău și ar putea exporta la București: ideea ca SIE să-și aleagă singură viitorul lider e îngrijorătoare Interviu
Un alt element crucial îl reprezintă vetting-ul real pentru funcții sensibile: screening de contrainfluență, inclusiv financiar, pentru poziții-cheie din securitate, energie, media publică și instituțiile electorale – România are nevoie de echipe noi, nu de reciclarea acelorași oameni responsabili de eșecurile ultimilor cinci–zece ani. Rusia a testat în Republica Moldova mai multe tehnici de destabilizare
Acum 4 ore
00:10
Zelenski vrea arme cu care să-l potolească pe Putin: I-a cerut lui Trump rachete Tomahawk care pot lovi Moscova
Volodimir Zelenski a cerut Statelor Unite rachete Tomahawk capabile să lovească ținte din Moscova, în timpul unei întâlniri cu ușile închise cu președintele american Donald Trump, în marja sesiunii Adunării Generale a ONU de la New York. Președintele ucrainean i-a spus omologului său american că armele de înaltă tehnologie l-ar determina pe Vladimir Putin să
00:10
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că România susține 100% inițiativa europeană „Eastern Flank Watch", care prevede realizarea unui proiect intitulat „Drone Wall", reprezentând o rețea de tehnologii moderne capabilă să detecteze și să neutralizeze drone și alte mijloace aeriene ostile. Ministrul a participat vineri, prin videoconferință, la reuniunea organizată de comisarul european pentru Apărare
Acum 6 ore
22:10
Federația Română de Fotbal a organizat, vineri, tragerea la sorți a grupelor Cupei României, sezonul 2025/2026. CFR Cluj și Rapid au nimerit în aceeași grupă, de asemenea FCSB și Universitatea Craiova. Inaugurat în 2022, actualul format al Cupei României propune o fază a grupelor la care participă 24 de echipe: 8 echipe din prima ligă,
22:10
AUR Moldova îl contrazice pe Simion și nu se retrage din alegeri: Nu suntem o filială a AUR România
Boris Volosatîi, candidatul care deschide lista AUR la alegerile parlamentare din Republica Moldova, a infirmat vineri că partidul se retrage din cursa electorală, contrazicând astfel anunţul făcut de partidul condus de George Simion, care informase anterior că formaţiunea se retrage pentru a evita o fragmentare şi mai mare a votului de duminică. Partidul Alianţa pentru
22:10
Un drum judeţean din Prahova a fost blocat, joi seara, cu trei scaune, circulaţia auto fiind perturbată. Poliţia a vizionat imagini care îi surprind pe făptaşi, iar aceştia urmează a fi audiaţi, pentru a se stabili ce au vrut să facă. DJ102 a fost blocat cu scaune, seara trecută, în localitatea prahoveană Plopeni Sat. Imaginile
22:10
Curtea de Apel a hotărât ridicarea controlului judiciar care îi împiedica pe Paul Anghel și Sebastian Hotca să își exercite atribuțiile la conducerea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a anunțat vineri avocatul Adrian Cuculis. Astfel, cei doi se întorc oficial în funcțiile de conducere. Decizia vine după soluționarea plângerii formulate împotriva măsurii considerate abuzive
22:10
Horoscop de weekend pentru zilele de 27 si 28 septembrie 2025.
Acum 8 ore
20:10
Un partid pro-rus a fost scos din cursa electorală cu două zile înainte de alegerile din Republica Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis vineri, 26 septembrie, să excludă Partidul Republican „Inima Moldovei" din campania pentru parlamentarele din Republica Moldova. Hotărârea a venit după ce Curtea de Apel Centru a dispus limitarea activității formațiunii pentru o perioadă de 12 luni, în urma unei sesizări a Ministerului Justiției privind finanțări ilegale. Decizia a fost
20:10
Fundașul brazilian Marquinhos, căpitanul echipei de fotbal Paris Saint-Germain, accidentat la 'cvadricepsul stâng', va fi indisponibil 'mai multe săptămâni', a anunțat vineri clubul francez, privat deja de trei jucători importanți, cu cinci zile înaintea duelului cu FC Barcelona din Liga Campionilor, informează AFP. PSG nu a precizat când s-a produs accidentarea brazilianului, care a fost
20:10
Nicușor Dan cere anchetă după tragedia de la Spitalul Sfânta Maria din Iași: O dramă inacceptabilă. Toleranță zero față de erori care ucid copiii
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, vineri, că este profund îndurerat de tragedia petrecută la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iaşi, unde şase copii şi-au pierdut viaţa, arătând că este „o dramă inacceptabilă. Șeful statului cere punerea la punct a unui plan de combatere a infecţiilor nosocomiale din spitalele din România. „Sunt profund îndurerat de
20:10
Fostul general SRI, Dumitru Dumbravă, a murit vineri la Spitalul SRI. El a condus direcţia juridică a SRI în mandatul lui Florian Coldea şi a fost trimis în judecată de DNA în iulie, alături de fostul director adjunct SRI, Florian Coldea. La începutul lunii iulie, DNA i-a trimis în judecată pe fostul prim-adjunct al SRI
Acum 12 ore
18:10
ISW avertizează: Rusia pregătește terenul pentru proteste violente în Moldova, după alegerile de duminică
Moldova se pregătește să voteze duminică, 28 septembrie, în ceea ce președintele Maia Sandu a numit cele mai importante alegeri din istoria țării. Miza nu este doar viitorul guvern, ci și direcția strategică a țării: continuarea drumului european sau revenirea sub influența Rusiei. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), pro-european și aflat acum la guvernare, riscă
18:10
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a avut vineri o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, în care au discutat despre rectificarea bugetară și despre direcțiile strategice pentru ANAF și Vamă. „Discuţie la Finanţe în această dimineaţă cu Premierul Ilie Bolojan. Am discutat împreună cu Premierul calendarul actualizat al rectificării bugetare, în urma solicitǎrilor şi nevoilor multiple de
18:10
Ca întotdeauna în modesta existență de peste trei decenii a Republicii Moldova, alegerile parlamentare care se apropie sunt pur geopolitice. La 28 septembrie a.c., cetățenii Republicii Moldova aleg fie apropierea de Uniunea Europeană, fie revenirea sub influență rusă – opțiune mascată/cosmetizată prin diferite oferte politice de „neutralitate" și coabitare gri. Relevanța geopolitică a acestui scrutin este
18:10
FCSB are un nou pariu, într-un moment delicat al sezonului, în special în Superliga. Unul dintre fotbaliștii transferați în perioada de mercato in vară a făcut impresie foarte bună până acum, de fiecare dată când a fost folosit. Este vorba despre Mamadou Thiam (30 de ani), atacantul transferat de la U Cluj în luna august.
18:10
România ia în calcul un parteneriat cu Ucraina pentru producția de drone, în cadrul noului mecanism european de finanțare a apărării, SAFE, au declarat surse guvernamentale pentru Reuters. Potrivit acestora, țara noastră va avea nevoie de cel puțin șapte ani pentru a dezvolta un sistem multistrat de apărare aeriană. „Avem nevoie de mai multe sisteme
18:10
530 de angajați „la negru" la o firmă de curierat. Ministrul Muncii: Amenda este mult prea mică pentru a descuraja abuzurile
Inspecția Muncii a anunțat vineri un record absolut de muncă nedeclarată descoperită la o singură companie de curierat din București: 530 de persoane au fost depistate într-o singură zi lucrând fără contracte. Controlul, realizat pe 23 septembrie de inspectorii ITM București, a scos la iveală „un caz de o gravitate deosebită", potrivit comunicatului oficial. Pentru
18:10
Sorana Cîrstea (35 de ani, 64 WTA) a fost eliminată, vineri, în turul secund al turneului de la Beijing. Sorana a pierdut în fața cehoa
16:10
Așa cum a cerut PSD, ministrul Buzoianu a dat avizul de mediu pentru hidrocentrala Pașcani # SportMedia
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că lucrările de la hidrocentrala Paşcani au primit, vineri, acordul de mediu, după analiza Administraţiei Apele Române şi după trei modificări aduse studiului de impact. Ea a explicat că blocajul invocat a reprezentat, de fapt, aplicarea legii. Pentru celelalte trei hidrocentrale este nevoie de o analiză atentă şi obiectivă. … The post Așa cum a cerut PSD, ministrul Buzoianu a dat avizul de mediu pentru hidrocentrala Pașcani appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Fostul arhitect-șef al Capitalei, pus sub acuzare de DNA, în legătură cu un PUZ aprobat în mandatul Gabrielei Firea # SportMedia
Ștefan Călin Dumitrașcu, fost arhitect-șef al municipiului București, este cercetat penal de DNA pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave. Ancheta vizează un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) aprobat în anul 2019, în timpul mandatului de primar al Gabrielei Firea, care a permis construirea unui imobil de birouri pe un teren încadrat anterior ca … The post Fostul arhitect-șef al Capitalei, pus sub acuzare de DNA, în legătură cu un PUZ aprobat în mandatul Gabrielei Firea appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff, deținătoarea trofeului, s-a calificat în turul al treilea al turneului WTA 1.000 de la Beijing, dotat cu premii totale de 8.963.700 de dolari, învingând-o clar în două seturi, 6-4, 6-0, pe Kamilla Rahimova din Rusia, într-un meci disputat vineri. Gauff, favorita numărul doi, s-a impus după o oră și … The post Rezultatele de la Beijing: Cum s-au descurcat favoritele appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Viktor Orban refuză să renunțe la gazul și petrolul rusesc: Economia noastră ar fi în genunchi # SportMedia
Premierul Viktor Orban a declarat vineri că Ungaria va continua să se aprovizioneze cu combustibili fosili din Rusia, în pofida cererilor președintelui american Donald Trump. Orban spune că i-a transmis liderului de la Washington că renunțarea la energia rusească ar fi un „dezastru” pentru economia ungară. Ungaria rămâne una dintre puținele țări din Europa care … The post Viktor Orban refuză să renunțe la gazul și petrolul rusesc: Economia noastră ar fi în genunchi appeared first on spotmedia.ro.
16:10
Mircea Lucescu pregătește schimbări la naționala României: Un fotbalist de bază iese din echipă # SportMedia
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul naționalei României, este gata să facă schimbări importante în echipă. „Il Luce” i-a transmis un avertisment lui Dennis Man, fotbalist de bază al „tricolorilor”, după ultimele sale evoluții. Lucescu a spus că David Miculescu îl poate scoate din echipă, dacă ascensiunea jucătorului de la FCSB va continua în acest … The post Mircea Lucescu pregătește schimbări la naționala României: Un fotbalist de bază iese din echipă appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
14:00
Ce spune psihologul despre tânărul care a amenințat zeci de școli: Adolescenții rebeli aleg tot mai des calea distrugerii # SportMedia
După cazul care a îngrozit părinții – adolescentul de 17 ani care a trimis mesaje de amenințare către zeci de școli din București și alte orașe – psihologul Radu Leca atrage atenția că astfel de comportamente devin tot mai frecvente în rândul tinerilor care se simt alienați și neînțeleși. „Dorința adolescenților rebeli de a provoca … The post Ce spune psihologul despre tânărul care a amenințat zeci de școli: Adolescenții rebeli aleg tot mai des calea distrugerii appeared first on spotmedia.ro.
14:00
România cucerește noi medalii la Campionatul Mondial de canotaj: Argint la patru rame feminin și patru rame masculin # SportMedia
România a obținut, vineri, o nouă medalie la Campionatul Mondial de canotaj de la Shanghai. Echipajul de patru rame feminin a cucerit medalia de argint, după ce a terminat cursa cu timpul de 6:28.44. Ancuţa Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam şi Amalia Bereş sunt cele care au adus o nouă medalie pentru România. Echipajul din … The post România cucerește noi medalii la Campionatul Mondial de canotaj: Argint la patru rame feminin și patru rame masculin appeared first on spotmedia.ro.
14:00
Dronele paralizează iar un aeroport, o navă de război rusă patrulează incognito, iar autoritățile daneze nu știu ce să facă # SportMedia
Aeroportul Aalborg din Danemarca a fost închis temporar pentru a doua noapte consecutiv din cauza unei suspiciuni de prezență a dronelor. Autoritățile recunosc că nu știu deocamdată cum să gestioneze aceste incidente, care pun sub semnul întrebării siguranța infrastructurii critice. „Asta este ceea ce aș defini drept un atac hibrid. Este o nouă realitate pentru … The post Dronele paralizează iar un aeroport, o navă de război rusă patrulează incognito, iar autoritățile daneze nu știu ce să facă appeared first on spotmedia.ro.
14:00
Războiul sfânt. Cum a recrutat Rusia preoți moldoveni pentru a influența votul – investigație Reuters # SportMedia
Moscova a organizat pelerinaje plătite pentru preoți ortodocși moldoveni la locuri sfinte din Rusia, ca parte a unei campanii prin care li s-au oferit carduri cu bani pentru a promova mesaje anti‑UE și împotriva valorilor europene în comunitățile lor locale. O amplă investigație realizată de agenția Reuters scoate la iveală o campanie de influență subtilă … The post Războiul sfânt. Cum a recrutat Rusia preoți moldoveni pentru a influența votul – investigație Reuters appeared first on spotmedia.ro.
14:00
Republica Moldova organizează duminică, 28 septembrie, alegeri parlamentare pe care președintele Maia Sandu le-a numit „cele mai importante din istoria micii țări”. Rezultatul va decide dacă Moldova, un stat de 2,4 milioane de locuitori, își continuă parcursul european sau riscă să revină în sfera de influență a Rusiei. „Europa nu-și poate permite să piardă și … The post De ce sunt atât de importante alegerile parlamentare din Republica Moldova de duminică appeared first on spotmedia.ro.
14:00
Cinci copii au murit la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. DSP face anchetă să afle dacă de vină ar fi o bacterie # SportMedia
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași a demarat o anchetă la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, după apariția unor informații alarmante privind un posibil focar de infecție cu bacteria Serratia marcescens. Potrivit publicației locale 7Iași, cinci copii internați în secția de Terapie Intensivă ar fi murit în ultimele zile din cauza infecției, iar … The post Cinci copii au murit la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. DSP face anchetă să afle dacă de vină ar fi o bacterie appeared first on spotmedia.ro.
14:00
FCSB a anunțat o decizie importantă în privința lui Malcom Edjouma (28 de ani), mijlocașul francez al echipei. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a făcut un anunț despre viitorul lui Edjouma. Francezul își termină contractul cu FCSB în iarna lui 2025, iar Becali a spus că nu crede că acesta va fi … The post FCSB a decis soarta lui Malcom Edjouma appeared first on spotmedia.ro.
12:00
FCSB a stabilit singurul transfer pe care vrea să-l facă la începutul anului viitor, în perioada de mercato. Campioana României, FCSB, resimte lipsa unei soluții viabile de fotbalist pentru regula U-21 în acest sezon. Echipa „roș-albastră” vrea să rezolve problema la începutul lui 2026, în perioada de mercato. După ce l-a ratat pe Mario Tudose … The post FCSB a stabilit singurul transfer pe care vrea să-l facă la începutul lui 2026 appeared first on spotmedia.ro.
12:00
Caviarul alb din România cucerește piețele internaționale. Delicatesa rară este mai scumpă și mai fină decât cel negru # SportMedia
Piscicultura din România începe să aducă pe piață una dintre cele mai rare delicatese din lume: caviarul alb. Se obține de la sturioni care suferă de o mutație genetică și este produs în cantități mici. Drept urmare, aproape toată producția pleacă la export. Caviarul alb este mai dulce și mai fin decât cel obișnuit. Cega … The post Caviarul alb din România cucerește piețele internaționale. Delicatesa rară este mai scumpă și mai fină decât cel negru appeared first on spotmedia.ro.
12:00
Compania germană de inteligență artificială Helsing a dezvăluit pentru prima dată CA-1 Europa, un vehicul aerian de luptă fără pilot (UCAV), proiectat să intre în operațiuni de linie în următorii patru ani. Prezentarea a avut loc la fabrica Grob Aircraft din Bavaria, potrivit Breaking Defence. Drona CA-1 Europa va fi echipată cu AI Centaur – … The post Germania dezvăluie prima sa dronă de luptă cu pilot AI (Video) appeared first on spotmedia.ro.
12:00
Două orașe din România în topul celor cu cea mai rapidă creștere în ultimii 15 ani. Jumătate din top 20 sunt din Polonia – analiză Oxford Economics # SportMedia
România are două orașe – respectiv Iași și București – în topul orașelor majore din Europa cu cele mai rapide rate de creștere în perioada 2010-2025, potrivit unei analize Oxford Economics. Orașele din Europa Centrală și de Est domină topurile de creștere în ultimii ani, ocupând opt dintre primele zece locuri, în mare parte rezultatul … The post Două orașe din România în topul celor cu cea mai rapidă creștere în ultimii 15 ani. Jumătate din top 20 sunt din Polonia – analiză Oxford Economics appeared first on spotmedia.ro.
12:00
Ziua 1311 Ucraina continuă loviturile în inima de petrol și gaze a Rusiei. Trump: Putin ucide oameni fără niciun motiv # SportMedia
Ziua 1311 de război aduce noi atacuri ţintite ale Ucrainei pe teritoriul Rusiei sau controlat de invadatori. Astfel, o rafinărie din sud-vestul Rusiei, Afipsky, a fost lovită de drone ucrainene. Se află la 200 km de linia frontului. Atacul face parte dintr-o campanie extinsă a Kievului împotriva infrastructurii petroliere ruse. 16 din cele 38 de … The post Ziua 1311 Ucraina continuă loviturile în inima de petrol și gaze a Rusiei. Trump: Putin ucide oameni fără niciun motiv appeared first on spotmedia.ro.
12:00
Un craniu uman vechi de un milion de ani, descoperit în provincia Hubei din China, ar putea schimba radical ceea ce știam despre apariția speciei Homo sapiens, afirmă cercetătorii într-un studiu recent publicat în revista Science. Analiza fosilei, numită Yunxian 2, sugerează că oamenii moderni ar fi început să apară cu cel puțin 500.000 de … The post Un craniu vechi de un milion de ani rescrie istoria evoluției umane appeared first on spotmedia.ro.
12:00
Mijlocașul spaniol Sergio Busquets, legenda clubului FC Barcelona, care evoluează în prezent la echipa Inter Miami, alături de argentinianul Lionel Messi, a anunțat că va pune capăt carierei sale în fotbalul profesionist la finalul actualei ediții a Ligii profesioniste nord-americane de fotbal (MLS). ‘Acestea vor fi ultimele mele luni pe teren. Simt că a venit … The post Sergio Busquets și-a anunțat retragerea appeared first on spotmedia.ro.
12:00
Trump jubilează: Inamicul său a fost inculpat. De ce este acuzat fostul șef al FBI James Comey și cum se apără # SportMedia
Fostul director FBI James Comey, cel care a investigat legăturile dintre Donald Trump și Rusia în campania din 2016, este acuzat de obstrucționarea justiției. Comey a fost inculpat joi de un mare juriu federal din Virginia pentru două capete de acuzare – obstrucționarea Congresului și declarații false – legate de mărturia pe care a dat-o … The post Trump jubilează: Inamicul său a fost inculpat. De ce este acuzat fostul șef al FBI James Comey și cum se apără appeared first on spotmedia.ro.
10:00
Răspunsuri de la Nicușor Dan – De ce nu s-a dus la ONU? Ar trebui să plece Bolojan? Cine a greșit la alegerile anulate? # SportMedia
Preşedintele Nicuşor Dan a răspuns la câteva dintre întrebările momentului. Invitat joi seara la Digi24, şeful statului a abordat mai multe teme de actualitate, de politică internă, şi a dat explicaţii pentru acţiunile sale. Iată ce am aflat. De ce nu a participat la Adunarea Generală ONU? Este un preț pe care președintele îl va … The post Răspunsuri de la Nicușor Dan – De ce nu s-a dus la ONU? Ar trebui să plece Bolojan? Cine a greșit la alegerile anulate? appeared first on spotmedia.ro.
10:00
Președintele american Donald Trump a anunțat noi taxe vamale pentru medicamente, camioane și mobilă produse în afara Statelor Unite. Începând cu 1 octombrie, „vom aplica o taxă de 100% pentru orice produs farmaceutic de marcă sau brevetat, cu excepția cazului în care o companie își construiește fabrica sa farmaceutică în America”, a scris președintele republican … The post Trump anunță noi taxe vamale chiar și de 100% la medicamente, camioane și mobilă appeared first on spotmedia.ro.
10:00
Avioane de luptă ungare au interceptat cinci aeronave militare rusești deasupra Mării Baltice # SportMedia
Două avioane de luptă Gripen, aparținând Forțelor Aeriene Ungare, au interceptat joi cinci aeronave militare rusești deasupra Mării Baltice, a anunțat Comandamentul Aerian al NATO. Intervenția vine pe fondul unor incidente recurente cu avioane rusești, inclusiv încălcări ale spațiului aerian al statelor membre NATO și doborârea unor drone rusești deasupra Poloniei, aminteşte Kiev Independent. Potrivit … The post Avioane de luptă ungare au interceptat cinci aeronave militare rusești deasupra Mării Baltice appeared first on spotmedia.ro.
08:00
Medicii ar putea fi mai aproape ca niciodată de un tratament eficient pentru „sindromul inimii frânte”, o afecțiune cardiacă rară, dar gravă, cunoscută și sub numele de takotsubo cardiomiopatie. Boala apare de obicei după un stres emoțional puternic, cum ar fi pierderea unei persoane dragi, și determină slăbirea bruscă a mușchiului inimii. Simptomele pot imita … The post Nu unul, ci două posibile tratamente pentru ”sindromul inimii frânte” appeared first on spotmedia.ro.
