Final de campanie în Republica Moldova. Forţele pro-europene şi pro-ruse sunt la egalitate
ObservatorNews, 27 septembrie 2025 02:30
Principalele formaţiuni politice înscrise în cursă au organizat mitinguri electorale şi i-au îndemnat pe susţinători să iasă în număr cât mai mare la vot. Forţele pro-ruse şi cele pro-europene sunt cotate la egalitate de sondajele electorale, iar mulţi oameni îşi fac planuri de viitor în funcţie de rezultatul de la urne.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum o oră
02:30
Final de campanie în Republica Moldova. Forţele pro-europene şi pro-ruse sunt la egalitate # ObservatorNews
Principalele formaţiuni politice înscrise în cursă au organizat mitinguri electorale şi i-au îndemnat pe susţinători să iasă în număr cât mai mare la vot. Forţele pro-ruse şi cele pro-europene sunt cotate la egalitate de sondajele electorale, iar mulţi oameni îşi fac planuri de viitor în funcţie de rezultatul de la urne.
Acum 6 ore
22:00
Street Food Festival, pentru prima dată la Suceava. Cu ce preparate sunt aşteptaţi oaspeţii # ObservatorNews
Celebră pentru ciorbă rădăuneaţă, tochitură şi poale-n brâu, Bucovina se reinvetează weekendul acesta pe gustul turiştilor. Oaspeţii sunt aşteptaţi cu burgeri, macaroane americane şi gogoşi greceşti. Street Food Festival se organizează pentru prima dată la Suceava.
22:00
Un nou incident cu drone neidentificate, în nordul Germaniei. Autorităţile au deschis o anchetă # ObservatorNews
Noi drone au fost observate vineri în nordul Germaniei, în apropierea graniței cu Danemarca, determinând autoritățile să deschidă o anchetă pentru spionaj, a anunțat Ministerul de Interne al landului Schleswig-Holstein.
21:50
Jurnalista Ioana Popescu s-a stins din viață la doar 45 de ani. Vedeta, care a activat şi ca actriță şi scriitoare, ar fi avut ceva probleme de sănătate.
21:50
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că România susține 100% inițiativa europeană "Eastern Flank Watch", care prevede realizarea unui proiect intitulat "Drone Wall", reprezentând o rețea de tehnologii moderne capabilă să detecteze și să neutralizeze drone și alte mijloace aeriene ostile.
21:40
Cazinoul de la Constanţa va avea o cafenea de lux şi o terasă cu vedere panoramică la Marea Neagră # ObservatorNews
Cazinoul de la Constanţa va avea un nou punct de atracţie: o cafenea cu un salon plin de rafinament şi o terasă cu vedere panoramică la Marea Neagră. În cinci luni, 170 de mii de vizitatori au trecut pragul încântătoarei clădiri art nouveau.
Acum 8 ore
21:20
Cum va arăta România în 2050 din perspectiva studenţilor. Viziunea lor, premiată de Fundaţia Dan Voiculescu # ObservatorNews
România anului 2050 nu arată deloc rău, prin lentila tinerilor. După o săptămână în care studenţii români de pretutindeni s-au reunit la București pentru a elabora propuneri concrete de politici publice, ghidați de experți, a sosit şi ziua dezbaterii alături de reprezentanții oficiali ai ministerelor. Viziunea noii generaţii a fost premiată şi de Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, care i-a provocat pe tineri să îşi imagineze cum va arăta ţara peste un sfert de secol.
20:40
"Va fi război". Ruşii, nevoşi după îndemnul lui Trump de a fi doborâte dronele care invadează spaţiul NATO # ObservatorNews
Rusia ameninţă cu războiul orice ţară va doborî un avion de-al ei, după ce mai multe state NATO iau în calcul să răspundă în forţă dacă Moscova le încalcă spaţiul aerian. În paralel, Comisia Europeană insistă cu aşa-numitul „Zid al dronelor“ care să protejeze blocul estic al Alianţei.
20:40
Prima prezentare la Milano fără "regele Giorgio". 15.000 de oameni au admirat piesele din colecţia omagiu # ObservatorNews
A fost prima prezentare de modă la Milano fără ''regele Giorgio''. Circa 15.000 de oameni au admirat piesele la care designerul a lucrat înainte de dispariţie. Familia, fotomodele celebre, actori dar şi jucătorii echipei de baschet pe care o finanţa Armani au aplaudat generos creaţiile.
20:30
Greva magistraţilor pentru pensii speciale: noi prescrieri şi cazuri de viaţă şi de moarte amânate # ObservatorNews
Procurorii şi judecătorii au intrat în a 30-a zi de grevă mascată, pentru a-şi păstra pensiile speciale. Trei milioane de procese sunt afectate. Magistraţii amână toate dosarele care nu reprezintă urgenţe, chiar dacă în spatele lor se ascund drame sfâşietoare. Iar marii câştigători sunt sunt acuzaţii din dosarele răsunătoare de corupţie, care ar putea scăpa de condamnări.
20:20
Final de campanie în Republica Moldova. Forţele pro-europene şi pro-ruse sunt la egalitate # ObservatorNews
Principalele formaţiuni politice înscrise în cursă au organizat mitinguri electorale şi i-au îndemnat pe susţinători să iasă în număr cât mai mare la vot. Forţele pro-ruse şi cele pro-europene sunt cotate la egalitate de sondajele electorale, iar mulţi oameni îşi fac planuri de viitor în funcţie de rezultatul de la urne.
20:10
Comuna transilvăneană care este prima localitate din România cu un brand înregistrat. Aici s-a scris istorie # ObservatorNews
Locul care nu spune o poveste, nu aduce turişti. Comuna Bobâlna, din județul Cluj, cunoscută pentru răscoala de acum șase secole, devine prima localitate din România care își lansează un brand comunal înregistrat la OSIM. Strategia de dezvoltare se va concentra pe legenda curajoșilor țărani şi va pune accent pe turismul rural și farmecul autentic al satului transilvănean.
20:00
Câmp din Bucureşti, transformat în 10 ani în zonă cu blocuri de lux. Apartamentele de 2 camere la 200.000 EURO # ObservatorNews
Zona de nord a detronat vestul Bucureştiului în topul dezvoltărilor imobiliare. Fabrica de Glucoză - Lacul Tei din Sectorul 2 se transformă rapid în "noul pol imobiliar" al Capitalei. Zeci de blocuri au fost deja ridicate, altele sunt în construcţie, iar preţurile tot cresc. Cum era de aşteptat, infrastructura rutieră nu face faţă, aşa că zona e mai tot timpul blocată.
20:00
Tun de 8 milioane de euro dat de fostul arhitect şef al Capitalei. Spaţiu verde, transformat în blocuri turn # ObservatorNews
Fostul arhitect-şef al Capitalei, Ştefan Dumitraşcu, a fost pus sub acuzare de DNA după o plangere făcuta de Nicuşor Dan cand era primar. Procurorii spun că arhitectul ar fi transformat din pix un spaţiu verde dintr-un cartier exclusivist în teren pentru construcţii. După care a urmat o tranzacţie de opt milioane de euro cu terenul.
19:50
Cine sunt cei 78 de bugetari care şi-au luat brusc concedii medicale. Şef de poliţie locală, trei luni liber # ObservatorNews
Situaţie incredibilă la Primăria Sectorului 2. Într-o singură lună, angajaţii instituţiei au avut, împreună, peste trei ani de concedii medicale. Primaru bănuieşte că bolile au fost inventate şi a sesizat Colegiul Medicilor şi Casa de Asigurări de Sănătatei.
19:50
Iancu Guda, despre concedieri: "Trebuie o restructurare cu forţa, nu este opţional" # ObservatorNews
România se va încadra cu greu în noua ţintă de deficit bugetar de anul acesta, iar guvernul are două soluţii: reduce cheltuielile sau rămâne fără bani pentru pensii şi salarii. Rectificarea de buget va fi adoptată săptămâna viitoare şi tot atunci, Coaliţia ar trebui să ia decizia finală în privinţa concedierilor din primării.
19:40
România, lovită de un ciclon în zilele următoare. Meteorologii anunţă primele ninsori # ObservatorNews
Temperaturile au scăzut, brusc, la jumătate, iar norii gri şi vântul tăios au întunecat aproape toată ţara. Weekendul se anunţă tot mohorât, iar meterologii anunţă ninsori săptămâna viitoare.
19:30
România intenționează să începă un parteneriat cu Ucraina prin intermediul căruia va produce drone, în cadrul unui program de finanţare UE în domeniul Apărării, potrivit unor surse din Guvern, citate de Reuters. Ar putea dura însă cel puțin șapte ani până când țara noastră ar avea un sistem de apărare aeriană pe mai multe niveluri, potrivit Mediafax.
Acum 12 ore
19:20
ANIMAŢIE. Mister în cazul celor 6 copii morţi la Spitalul Sfânta Maria, renovat din temelii în 2023 # ObservatorNews
Scandal uriaş la Spitalul Sf Maria Iaşi, unde şase copii, majoritatea bebeluşi, au murit după ce s-au infectat cu o bacterie. Decesele au început în urmă două săptămâni, în secţia ATI a celui mai mare spital pediatric din Moldova. Managerii spun că au respectat protocoalele încă de la primele cazuri. Ministrul Sănătăţii, în schimb, îi acuză că au raportat focarul abia o săptămână mai târziu, când începuseră deja decesele. Şi părinţii copiilor fac acuzaţii grave. Medicii şi asistentele nu purtau echipament de protecţie decât în timpul controalelor.
19:10
Elev de 16 ani, rănit cu un briceag pe care îl avea asupra sa, în urma unei altercaţii cu un coleg # ObservatorNews
Un elev de 16 ani a fost rănit la o mînă cu un briceag, în timpul unei altercaţii care a pornit la Colegiul Tehic Nr. 2 din Târgu Jiu, între el şi cu coleg cu doi ani mai mare. Deşi băiatul de 16 ani este cel care avea briceagul asupra sa, el a sfârşit prin a fi cel agresat. Băiatul de 18 ani a fost dus la audieri la Poliţie, potrivit News.ro.
19:10
Kremlin: "Discuțiile despre doborârea avioanelor rusești reprezintă o escaladare gravă a tensiunilor" # ObservatorNews
Kremlinul a declarat vineri că discuțiile despre doborârea avioanelor militare rusești deasupra Europei sunt imprudente, agresive și constituie o escaladare serioasă a tensiunilor în apropierea granițelor Rusiei.
18:50
Preşedintele Nicuşor Dan, în vizită la Timişoara. Care va fi programul şefului de stat # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan merge, marţi, într-o vizită la Timişoara, unde va vizita Catedrala Romano-Catolică "Sfântul Gheorghe", Catedrala Mitropolitană, Societatea Timişoara şi va participa la o masa rotundă cu reprezentanţii mediului de afaceri.
18:40
Mai multe delegaţii au părăsit sala şi l-au huiduit pe Benjamin Netanyahu în timpul discursului la ONU # ObservatorNews
Prim-ministrul israelian şi-a făcut vineri intrarea în sala Adunării Generale a ONU sub huiduielile unei părţi din public, iar mai multe delegaţii au părăsit sala, lăsând o mare parte din ea goală.
18:20
Bucureștiul este magnet pentru cei care caută o viața mai bună. Studenţii vin aici ca la pomul lăudat, la fel şi cei care speră la un loc de muncă mai bine plătit. Motivul e lesne de înţeles - aici sunt cele mai mari salarii din ţară - venitul mediu net se apropie de 7.000 de lei.
18:00
Șefii ANPC, Sebastian Hotca și Paul Anghel, se întorc în funcții. DNA îi acuză de abuz în serviciu și șantaj # ObservatorNews
Paul Anghel și Hotca Sebastian, șefii ANPC, revin în funcții. Curtea de Apel a ridicat controlul judiciar privind exercitarea funcțiilor de conducere, în urma unei contestații. Cei doi fuseseră plasați sub control judiciar și înlăturați de la șefia ANPC. Procurorii DNA Timișoara i-au acuzat pe Hotca de abuz în serviciu, iar pe Anghel de șantaj, pentru modul în care ar fi gestionat mutarea șefei Protecției Consumatorului din Caraș-Severin și presiunile exercitate asupra acesteia.
17:50
Fostul general SRI Dumitru Dumbravă a murit, vineri, la 53 de ani, în spitalul SRI. Informaţia a fost confirmată de soţia lui. În urmă cu câteva săptămâni a fost trimis în judecată alături de Florian Coldea, în dosarul în care sunt acuzaţi de trafic de influenţă şi grup infracţional organizat.
17:40
AUR Moldova contrazice AUR România că s-a retras de la alegeri. Partidul pro-rus al Irinei Vlah, eliminat # ObservatorNews
Cu doar două zile înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, AUR România a anunţat că nu va participa la alegeri. Este însă contrazis de AUR Molodva, care susţine că nu este o filială a partidului din România. Între timp, partidul "Inima Moldovei", condus de fosta başcană a Găgăuziei, Irina Vlah, a fost scos din competiţia electorală.
17:40
Vineri a avut loc tragerea la sorţi a grupelor Cupei României. Trei foşti internaţionali români au fost prezenţi la Casa Fotbalului, acolo unde a avut loc tragerea. Este vorba despre Ciprian Tătăruşanu, Cristi Săpunaru şi Gabriel Torje. FCSB și Universitatea Craiova se află în grupa B, în timp ce Rapid și CFR - în grupa A.
17:30
Mărturia tulburătoare a mamei unuia din copiii care au murit în spitalul din Iaşi: Realizez că acolo se murea # ObservatorNews
6 copii, doi dintre ei bebeluşi, au pierit, în doar două săptămâni, în cel mai mare spital de pediatrie din Moldova. Cu toţi sufereau de boli grave, dar cu toții s-au infectat cu o bacterie nosocomială.
17:00
Fotbalist decedat în Anglia în urma unei accidentări suferite la un meci. Câţi ani avea fostul atacant # ObservatorNews
Billy Vigar, fost atacant al academiei clubului Arsenal şi al echipei Chichester City FC, a decedat în urma unei „leziuni cerebrale grave” pe care a suferit-o la un meci, relatează BBC, citaţi de NEWS.RO.
17:00
Zelenski i-a cerut lui Trump rachete Tomahawk ca să lovească Moscova. Ce răspuns a primit # ObservatorNews
Volodimir Zelenski i-a cerut din nou președintelui american Donald Trump rachete de croazieră Tomahawk. Totul s-a petrecut într-o întâlnire cu ușile închise, desfășurată în marja Adunării Generale a ONU de la New York, pe 23 septembrie 2025, relatează The Telegraph.
16:40
Femeia care a fost înşelată de "Brad Pitt" a rămas fără casă şi a divorţat. Ea zice că nu regretă nimic # ObservatorNews
O femeie care a dat 700.000 de lire sterline unui escroc care se prefăcea a fi Brad Pitt a rămas fără casă și a divorțat - dar a spus că nu regretă deloc deciziile sale dintr-un motiv cheie.
16:40
Un nou incindent şocant într-o şcoală din România. O fetiţă de şapte ani a fost strangulată în pauză de un coleg de clasă.
16:40
Noaptea cercetătorilor europeni 2025. În ce oraşe din România va avea loc evenimentul # ObservatorNews
Noaptea cercetătorilor europeni se marchează anual, în ultima zi de vineri a lunii septembrie, cu scopul de a face știința accesibilă tuturor, prin activități ce combină educația cu divertismentul, organizându-se expoziții, experimente în care publicul este implicat activ, conferințe, jocuri, concursuri și multe altele. Evenimentul este organizat în majoritatea statelor Uniunii Europene.
16:30
Rusia a interzis exporturile de bezină până la finalul anului. Preţul petrolului a urcat # ObservatorNews
Rusia a anunțat joi o interdicție temporară asupra exporturilor de benzină. În timp ce Guvernul de la Moscova spune că este pentru a "stabiliza piața internă și a preveni creșterea prețurilor la carburanți înainte de sezonul rece", presa internațională afirmă că decizia a fost forțată de atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor și conductelor de petrol din Rusia. Cotațiile la țiței au urcat vineri, fiind în grafic pentru cel mai rapid ritm de creștere de la începutul lunii iunie.
16:30
Un tânăr din Olt a fos arestat după ce a furat o maşină. Era băut şi nu are permis de conducere # ObservatorNews
Un tânăr în vârstă de 21 de ani din Olt a fost arestat preventiv, după ce băut fiind, a furat o maşină de pe o stradă din Corabia. Mai mult, acesta a circulat cu ea fără să deţină permis de conducere, au informat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt.
16:20
Maşina cu care George Simion s-a deplasat la Timişoara, parcată pe un loc destinat persoanelor cu handicap # ObservatorNews
Mașina în care se afla George Simion, liderul partidului AUR, ar fi fost parcată pe un loc destinat persoanelor cu handicap. Simion se află la Timișoara, în vizită oficială la sediul Filialei AUR din Timiș, potrivit Mediafax.
16:10
"Lucrurile bune se fac cu greu, timp de decenii. Lucrurile rele pot veni peste noi într-o noapte", spune președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, într-un îndemn la vot adresat celor care sunt dezamăgiți sau "obosiți să salveze țara".
16:00
Vremea de mâine 27 septembrie. Va fi mai frig decât normalul perioadei. Maximele, între 14 şi 22 de grade # ObservatorNews
Vremea continuă să fie rece pentru această perioadă în sudul, estul şi centrul ţãrii. Valorile termice se vor menţine sub cele specifice perioadei. Maximele zilei se vor situa între 14 şi 22 de grade.
15:40
Rusia şi Iran semnează un contract de 25 de miliarde de dolari pentru construirea a patru centrale nucleare # ObservatorNews
Teheranul și Moscova au semnat un contract în valoare de 25 de miliarde de dolari pentru construirea a patru centrale nucleare în sudul Iranului.
15:30
S-a lăudat la prietena ei că are bani în casă. Cum a rămas o tânără din Timiş fără 50.000 de euro # ObservatorNews
S-a lăudat la prietena ei că are bani în casă, după ce mama ei făcuse un credit ca să o ajute. Nu s-a gândit nicio clipă că fix amica apropiată avea să o trădeze. O tânără din Timiş a rămas fără 50.000 de euro şi fără bijuterii de aur.
15:30
Ce este Serratia marcescens, bacteria care ar fi provocat moartea a şase copii la spitalul Sf. Maria din Iaşi # ObservatorNews
Șase copii internați la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași au murit în ultimele două săptămâni după ce ar fi fost infectați cu bacteria Serratia marcescens. Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a explicat pentru Observator că Serratia este rezistentă în mediu, se găsește mai ales la nivelul instalațiilor sanitare, care trebuie curățate foarte bine cu produse pe bază de clor. Este rezistentă la tratament și poate provoca, mai ales în cazul pacienților care au și alte afecțiuni, infecții urinare, sepsis sau septicemie și se răspândește ușor în mediul spitalicesc.
15:20
Rusia consideră „iresponsabile” declarațiile de joi ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a amenințat că ar putea lovi Kremlinul.
15:00
O actriţă şi soţul ei au ales sinuciderea asistată în Elveţia, pentru că nu voiau să fie despărţiţi de moarte # ObservatorNews
Împreună, uniţi şi în moarte. Doi nonagenari au ales să se sinucidă asistat pentru că nu au suportat gândul să fie despărţiţi. Actrița Ruth Posner și soțul ei au mers la o clinică elvețiană pentru a-şi duce la final planul.
15:00
Momentul în care două eleve din Gherla se bat cu pumnii în parcul central, sub ochii trecătorilor # ObservatorNews
Un scandal pornit la o şcoală din Gherla între două eleve, s-a terminat cu o încăierare violentă în centrul orașului. Două adolescente s-au bătut până la sânge, sub ochii trecătorilor şi încurajate de alţi colegi. Confruntarea brutală dintre cele două fete minore a fost oprită numai de intervenția unui bărbat.
14:40
Horoscop weekend 27-28 septembrie 2025. Zodiile care trebuie să fie mai atente la cheltuieli # ObservatorNews
Horoscop weekend 27-28 septembrie 2025. Finalul de săptămână vine cu provocări, dar și oportunități pentru toate zodiile. Luna în Săgetător aduce energie, dorință de libertate și nevoie de claritate în relații, însă aspectele tensionate cu Venus pot genera discuții legate de bani, cheltuieli și planuri comune.
14:30
Bărbat din Murfatlar, ucis de soție în timp ce se certau pe fondul consumului de alcool # ObservatorNews
O femeie din Constanța a fost reținută de procurori pentru violență în familie sub forma omorului, după ce, în urma unei certe pe fondul consumului de alcool, și-a înjunghiat soțul în piept cu un cuțit.
14:30
Banca de Dezvoltare creată de țările BRICS, New Development Bank (NDB), intenționează să emită prima sa obligațiune denominată în rupii indiene pe piața locală până la sfârșitul lunii martie 2026, relatează Reuters, citând surse. Practic, banca va împrumuta bani de pe piața financiară indiană, iar datoria va fi exprimată și rambursată în rupii, nu în dolari sau euro, cum se întâmplă de obicei. Pasul este interpretat ca o mutare strategică spre reducerea dependenței de moneda americană.
Acum 24 ore
14:20
Bărbat din Murfatlar, ucis de soție în timpul unei certe pe fondul consumului de alcool # ObservatorNews
O femeie din Constanța a fost reținută de procurori pentru violență în familie sub forma omorului, după ce, în urma unei certe pe fondul consumului de alcool, și-a înjunghiat soțul în piept cu un cuțit.
14:00
"Îmbolnăviri" subite la Primăria Sectorului 2. 113 angajaţi şi-au luat concediu medical brusc # ObservatorNews
Situaţie neobişnuită în Primăria Sectorului 2. Primarul a sesizat Colegiului Medicilor după ce a remarcat o creştere subită de cereri pentru concedii medicale în rândul angajaţilor. Fenomenul a apărut fix în perioada în care instituţia era reorganizată administrativ pentru eficientizarea activității și reducerea cheltuielilor.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.