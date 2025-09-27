Final de campanie în Republica Moldova. Forţele pro-europene şi pro-ruse sunt la egalitate

19:10

Un elev de 16 ani a fost rănit la o mînă cu un briceag, în timpul unei altercaţii care a pornit la Colegiul Tehic Nr. 2 din Târgu Jiu, între el şi cu coleg cu doi ani mai mare. Deşi băiatul de 16 ani este cel care avea briceagul asupra sa, el a sfârşit prin a fi cel agresat. Băiatul de 18 ani a fost dus la audieri la Poliţie, potrivit News.ro.