Clubul sportiv al Primăriei, din nou în dezbaterea Consiliului Local. Miza: preluarea conducerii CSM 2020 și controlul fondurilor consistente de aici
Ziarul de Iasi, 27 septembrie 2025 03:20
Două proiecte vor fi pe masa consilierilor locali în ședința de marți, 30 septembrie, în raport cu CSM 2020: organizarea concursului pentru postul de director și desemnarea reprezentanților în consiliul de administrație. Articolul Clubul sportiv al Primăriei, din nou în dezbaterea Consiliului Local. Miza: preluarea conducerii CSM 2020 și controlul fondurilor consistente de aici apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Iasi
Acum o oră
04:20
„Moldova are nevoie să fie salvată, să se trezească. Nu există alternativă”. Vocile puternice ale basarabenilor din Iași înaintea votului decisiv de duminică # Ziarul de Iasi
Pe cât de cruciale sunt alegerile de duminică din Republica Moldova pentru viitorul țării vecine, în noul context strategic actual, acestea sunt totodată extrem de importante și pentru vecinii ei, Ucraina și, mai ales, România. Cum văd basarabenii din Iași acest vot? Ce mesaj au pentru compatrioții lor de acasă? Articolul „Moldova are nevoie să fie salvată, să se trezească. Nu există alternativă”. Vocile puternice ale basarabenilor din Iași înaintea votului decisiv de duminică apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 2 ore
03:50
Jucați și voi fotbal? Bateți odată clar o echipă de comună a cărei populație încape lejer pe stadionul din Copou! # Ziarul de Iasi
Astăzi, de la ora 11:00, pe „Emil Alexandrescu”, Politehnica Iași întâlnește mai modesta formație CS Tunari, în etapa a VIII-a a Ligii a II-a de fotbal. Avacronica meciului. Articolul Jucați și voi fotbal? Bateți odată clar o echipă de comună a cărei populație încape lejer pe stadionul din Copou! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:50
Zile de foc pe Aeroportul Iași: ieri se căutau 1.000 locuri de cazare. Aerogara va fi mai aglomerată decât de obicei: vârful pelerinajului hasidic dinspre Ucraina # Ziarul de Iasi
Mii de participanți la pelerinajul religios din orașul Uman, Ucraina, se întorc să ia avionul de la Iași. Prefectul a făcut apel la instituțiile ieșene pentru alocarea a o mie de locuri de cazare. Articolul Zile de foc pe Aeroportul Iași: ieri se căutau 1.000 locuri de cazare. Aerogara va fi mai aglomerată decât de obicei: vârful pelerinajului hasidic dinspre Ucraina apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:50
Se trasează marcaje pe bulevardul Poitiers: lucrările sunt pe final. Pe șoseaua Bucium ne va prinde însă iarna în șantier # Ziarul de Iasi
Primăria a intrat pe ultima sută de metri cu finalizarea lucrărilor de modernizare a bulevardului Poitiers. La șoseaua Bucium, lucrările vor continua până în decembrie. Articolul Se trasează marcaje pe bulevardul Poitiers: lucrările sunt pe final. Pe șoseaua Bucium ne va prinde însă iarna în șantier apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:50
Iașul, peste Amsterdam, Copenhaga sau Budapesta. Suntem în topul orașelor cu cea mai rapidă creștere economică din Europa – analiză Oxford Economics # Ziarul de Iasi
Iașul a intrat oficial în clubul select al marilor orașe europene cu cea mai rapidă creștere din ultimii cincisprezece ani. O analiză recentă realizată de Oxford Economics și citată de platforma Curs De Guvernare plasează municipiul pe locul patru între centrele urbane majore ale continentului, cu o evoluție comparabilă cu cea a Varșoviei și peste capitale consacrate ale Europei de Vest. Bucureștiul ocupă poziția a zecea în același clasament. Articolul Iașul, peste Amsterdam, Copenhaga sau Budapesta. Suntem în topul orașelor cu cea mai rapidă creștere economică din Europa – analiză Oxford Economics apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Într-o lume normală, n-ar exista nici un fel de semne de întrebare privind votul de duminică din Republica Moldova. Un vot crucial, suntem cu toții de acord. N-am prevăzut însă amploarea și intensitatea propagandei rusești și, mai ales, agresivitatea cozilor de topor (sau, dacă preferați, a idioților utili) care, în România, s-au pus în slujba Kremlinului. E o realitate tristă și care în urmă cu decenii, în epoca „podului de flori”, părea o idee absurdă. Articolul Un vot crucial apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Pe 28 septembrie, Moldova își va alege nu doar parlamentul, ci și destinul. Iar noi, la Iași, la București, la Bruxelles, vom fi martori și sprijin pentru această alegere. Pentru că, la final, indiferent cât de mult bate Rusia din picior, drumul Republicii Moldova este deja trasat, ireversibil: spre Uniunea Europeană. Și nimic nu-l mai poate opri. Articolul Republica Moldova: 28 septembrie, ultima bătălie pentru viitorul țării apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Anabolizante cu risc major confiscate la frontiera Sculeni. Acestea au fost găsite în bagajul unui cetățean israelian # Ziarul de Iasi
Un cetățean israelian a fost prins la Frontiera Sculeni cu anabolizante cu grad de mare risc, ascunse în bagaj. Substanțele au fost confiscate, iar polițiștii au deschis dosar penal. Articolul Anabolizante cu risc major confiscate la frontiera Sculeni. Acestea au fost găsite în bagajul unui cetățean israelian apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
La o bere în garaj: un afacerist decăzut le-a tăiat burțile de la un cap la altul cu un cutter amicilor de pahar. Sentință surpriză dictată de instanță # Ziarul de Iasi
Un ieșean și-a atacat cu un cutter doi prieteni pentru a vedea dacă își pot lipi rănile cu superglue. Judecătorii numai nu s-au crucit când au auzit această justificare. Cei mai energici apărători ai agresorului în proces au fost, culmea, victimele. Unul dintre răniți a fost la un pas de a fi judecat el însuși, pentru mărturie mincinoasă. Articolul La o bere în garaj: un afacerist decăzut le-a tăiat burțile de la un cap la altul cu un cutter amicilor de pahar. Sentință surpriză dictată de instanță apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Clubul sportiv al Primăriei, din nou în dezbaterea Consiliului Local. Miza: preluarea conducerii CSM 2020 și controlul fondurilor consistente de aici # Ziarul de Iasi
Două proiecte vor fi pe masa consilierilor locali în ședința de marți, 30 septembrie, în raport cu CSM 2020: organizarea concursului pentru postul de director și desemnarea reprezentanților în consiliul de administrație. Articolul Clubul sportiv al Primăriei, din nou în dezbaterea Consiliului Local. Miza: preluarea conducerii CSM 2020 și controlul fondurilor consistente de aici apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Mort în lupta cu sistemul: ceruse drept la tratament salvator. Curtea de Apel Iași i-a dat parțial câștig de cauză. CINIC: i-a dat și drept de recurs, deși știa că murise # Ziarul de Iasi
Un ieșean a murit luptând cu sistemul medical pentru dreptul său la viață. El a fost unul dintre zecile de bolnavi nevoiți să dea statul în judecată pentru a obține medicamentul vital tratamentului. L-a câștigat. În paralel, a mai făcut un pas, cerând includerea acestuia pe lista medicamentelor compensate pentru tipul de cancer de care suferea. Victoria i-ar fi scutit pe alții, aflați în aceeași situație, să mai parcurgă o dată drumul justiției. Articolul Mort în lupta cu sistemul: ceruse drept la tratament salvator. Curtea de Apel Iași i-a dat parțial câștig de cauză. CINIC: i-a dat și drept de recurs, deși știa că murise apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Ministrul Sănătății, după cele șase decese de la Spitalul de Copii: „Cine nu și-a făcut treaba pleacă acasă, fără discuție”. S-a sesizat și Poliția. Ce spun epidemiologii despre bacterie # Ziarul de Iasi
Un focar de infecții nosocomiale cutremură Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași. Nouă pacienți internați în secția de Terapie Intensivă au fost diagnosticați cu bacteria Serratia marcescens, iar șase dintre ei, toți copii cu vârste fragede, dar și afecțiuni grave, și-au pierdut viața. Rămâne de văzut dacă infecția a fost sau nu cauza decesului. Articolul Ministrul Sănătății, după cele șase decese de la Spitalul de Copii: „Cine nu și-a făcut treaba pleacă acasă, fără discuție”. S-a sesizat și Poliția. Ce spun epidemiologii despre bacterie apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 6 ore
00:20
Superliga: Universitatea Craiova – Dinamo 2-2, oltenii au jucat o jumătate de oră în inferioritate # Ziarul de Iasi
Echipa bucureşteană Dinamo a terminat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 2-2, cu gruparea Universitatea Craiova, în etapa a 11-a din Superligă. Articolul Superliga: Universitatea Craiova – Dinamo 2-2, oltenii au jucat o jumătate de oră în inferioritate apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 8 ore
22:20
Federaţia Turcă de Fotbal insistă ca FIFA şi UEFA să suspende Israelul din competiţii # Ziarul de Iasi
Preşedintele Federaţiei Turce de Fotbal, Ibrahim Haciosmanoglu, a expediat o scrisoare deschisă către FIFA, UEFA şi către preşedinţii asociaţiilor naţionale de fotbal, îndemnându-i să impună o interdicţie Israelului în ceea ce priveşte participarea la competiţii sportive, a relatat vineri presa turcă, scrie news.ro. Articolul Federaţia Turcă de Fotbal insistă ca FIFA şi UEFA să suspende Israelul din competiţii apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
21:20
Jucători ai naţionalei Malaysiei, suspendaţi după ce au folosit documente falsificate pentru a juca în calificările pentru Cupa Asiei împotriva Vietnamului # Ziarul de Iasi
Facundo Garces, de la Deportivo Alaves, se numără printre cei şapte jucători suspendaţi pentru un an de FIFA, vineri, după ce forul mondial a descoperit că au fost folosite documente falsificate pentru ca aceştia să poată juca în meciul de calificare pentru Cupa Asiei, dintre Malaysia şi Vietnam, relatează Reuters, citată de news.ro. Articolul Jucători ai naţionalei Malaysiei, suspendaţi după ce au folosit documente falsificate pentru a juca în calificările pentru Cupa Asiei împotriva Vietnamului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 12 ore
20:20
Alexandru Mitriţă a oferit două pase de gol şi a participat la remontada prin care echipa sa, Zhejiang, a egalat la 3 în meciul cu formaţia Rongcheng, din etapa a 25-a a Chinese Super League. Scorul final a fost 3-3. Articolul China: Mitriţă a dat două pase de gol în Zhejiang – Rongcheng 3-3 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Schimbarea mașinii dintr-o parcare cu plată în una fără l-a adus pe un jurist în fața instanței. Venise la Iași cu Mercedesul personal să cumpere casă, după o ceartă cu soția # Ziarul de Iasi
După o seară petrecută într-un bar, un șofer a constatat că nu mai are bani de parcare. Decizia de a-și muta mașina a fost prost inspirată, aducându-l în fața justiției. Articolul Schimbarea mașinii dintr-o parcare cu plată în una fără l-a adus pe un jurist în fața instanței. Venise la Iași cu Mercedesul personal să cumpere casă, după o ceartă cu soția apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
Sorana Cîrstea, locul 64 WTA, a fost eliminată, vineri, în turul doi al turneului de categorie WTA 1000 China Open, de la Beijing, competiţie la care campioana va primi 1,1 milioane de dolari. Articolul Sorana Cîrstea a fost eliminată de Muchova în turul doi al China Open apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
Tragedia de la Spitalul de Copii din Iași. Președintele României, Nicușor Dan, cere transparență și un plan național de combatere a infecțiilor nosocomiale # Ziarul de Iasi
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj public după tragedia petrecută la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, unde șase copii și-au pierdut viața în urma unor complicații încă investigate de autorități. Articolul Tragedia de la Spitalul de Copii din Iași. Președintele României, Nicușor Dan, cere transparență și un plan național de combatere a infecțiilor nosocomiale apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
17:20
Să presupunem că am murit. Sufletul s-a desprins de trup şi este dus înaintea lui Dumnezeu. Căci toţi cei ce mor, creştini sau nu, credincioşi sau atei, se vor întâlni cu Dumnezeu. Toţi, fără excepţie. Şi ce vom face odată ajunşi înaintea Creatorului nostru, al „tuturor celor văzute şi nevăzute”? Cum ne vom raporta la El? În ce măsură vom fi „absorbiţi” de această Prezenţă divină, de această întâlnire faţă către Faţă? Ne va bucura sau ne va tulbura prezenţa Lui iubitoare? Articolul Cum pot să fiu atent mereu la Dumnezeu? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
17:20
Alegeri cruciale peste Prut – „Ziarul de Iași” a trimis un reporter în capitala Republicii Moldova. „Urmăriți-ne! Voi sta trei zile printre oameni” # Ziarul de Iasi
Republica Moldova se pregătește pentru un scrutin parlamentar cu miză uriașă, într-un context geopolitic tensionat și cu așteptări mari din partea cetățenilor privind viitorul țării. Despre emoțiile și gândurile alegătorilor, dar și despre felul în care aceștia privesc opțiunea europeană și realitatea unui război aflat la graniță, veți putea citi relatări în exclusivitate în „Ziarul de Iași”. Articolul Alegeri cruciale peste Prut – „Ziarul de Iași” a trimis un reporter în capitala Republicii Moldova. „Urmăriți-ne! Voi sta trei zile printre oameni” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 24 ore
15:20
Ministrul Sănătăţii, despre cazul de la Spitalul de Copii din Iaşi: E inacceptabil. Am trimis Corpul de control. Cei care nu şi-au făcut treaba pleacă acasă fără discuţie # Ziarul de Iasi
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, despre cazul focaruluiu de infecţie şi al deceselor de la Spitalul de Copii ”sfâmnta Maria” din Iaşi că este „inacceptabil ca aceste situaţii să nu fie raportate şi să nu fie luate măsurile specifice”. Rogobete spune că nu se poate pronunţa încă dacă există „o legătură directă de cauzalitate” între „infecţiile asociate şi celelalte patologii sau comorbidităţi ale pacienţilor”, dar precizează că primul caz de infecţie a fost raportat la DSP abia după cinci zile, iar Ministerul Sănătăţii a aflat „abia astăzi”, după 13 zile de la primul caz. Potrivit datelor preliminare, spitalul nu a luat la timp măsurile necesare de izolare a infecţiei, în Secţia de Terapie Intensivă. „Am dispus de urgenţă un control comun de la minister. Cei care nu şi-au făcut treaba vor pleca acasă fără discuţie”, avertizează ministrul, scrie news.ro. Potrivit ministrului, până acum, inspectorii sanitari din cadrul DSP Iaşi au aplicat amenzi de 70.000 de lei la spital. Articolul Ministrul Sănătăţii, despre cazul de la Spitalul de Copii din Iaşi: E inacceptabil. Am trimis Corpul de control. Cei care nu şi-au făcut treaba pleacă acasă fără discuţie apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Cazuri ieșite din comun la Iași, la veterinar. Cum a ajuns un șoim la cabinet, între pisici și câini? # Ziarul de Iasi
Vulpi, bursuci sau șoimi, alături de alte animale sălbatice, ajung aproape săptămânal la cabinetele veterinare din Iași. Deși poate părea ciudat pentru publicul larg, în această săptămână, între pisici și câini, a fost adus un șoim rănit la aripă. Articolul Cazuri ieșite din comun la Iași, la veterinar. Cum a ajuns un șoim la cabinet, între pisici și câini? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
14:20
Argint şi pentru echipajul de patru rame masculin, la CM de Canotaj. Este a patra medalie a României # Ziarul de Iasi
Echipajul de patru rame masculin, format din Ştefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă şi Ciprian Tudosă, a câştigat vineri medalia de argint la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai, scrie news.ro. Articolul Argint şi pentru echipajul de patru rame masculin, la CM de Canotaj. Este a patra medalie a României apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
13:20
Trump: Meciurile de la Cupa Mondială vor fi mutate dacă oraşele gazdă nu sunt „sigure” # Ziarul de Iasi
Preşedintele american Donald Trump intenţionează să mute meciurile de la Cupa Mondială din 2026 dacă va considera că vreunul dintre oraşele americane care vor găzdui competiţia nu este sigur, relatează Reuters, preluat de news.ro. Articolul Trump: Meciurile de la Cupa Mondială vor fi mutate dacă oraşele gazdă nu sunt „sigure” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
13:20
IMAGINI – Cum arată cel mai nou proiect imobiliar propus în Păcurari – Blocuri de 15 etaje # Ziarul de Iasi
Consilierii locali vor dezbate mai multe planuri urbanistice la începutul săptămânii viitoare. Articolul IMAGINI – Cum arată cel mai nou proiect imobiliar propus în Păcurari – Blocuri de 15 etaje apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Digitalizarea este una dintre activitățile umane care provoacă, sub ochii noștri, schimbări dintre cele mai profunde la nivel societal. Articolul Digitalizarea energiei și energia digitalizării apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Alegeri la Chișinău, consecințe la Iași. Miza unui vot cu ecou regional: rolul Iașului și României în cele două scenarii – ANALIZĂ # Ziarul de Iasi
Alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru duminică, se anunță decisive nu doar pentru scena politică de la Chișinău, ci și pentru dinamica relațiilor economice transfrontaliere și, evident, și cu Iașul. „Ziarul de Iași” a discutat cu mai mulți specialiști, pentru a desluși cum s-ar putea repercuta aici rezultatele alegerilor, indiferent care ar fi acestea. Articolul Alegeri la Chișinău, consecințe la Iași. Miza unui vot cu ecou regional: rolul Iașului și României în cele două scenarii – ANALIZĂ apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
Cinci copii cu boli asociate au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași infectați cu bacteria Serratia marcescens. Secția ATI a fost închisă # Ziarul de Iasi
Un focar de infecții nosocomiale zguduie Spitalul Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași, după ce cinci copii internați la secția ATI, având și ate comorbidități sau boli asociate, au murit în ultimele zile, în urma infectării cu bacteria Serratia marcescens. Articolul Cinci copii cu boli asociate au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași infectați cu bacteria Serratia marcescens. Secția ATI a fost închisă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
09:20
Fotbalist de 21 de ani, decedat în Anglia în urma unei accidentări suferite la un meci # Ziarul de Iasi
Billy Vigar, fost atacant al academiei clubului Arsenal şi al echipei Chichester City FC, a decedat în urma unei „leziuni cerebrale grave” pe care a suferit-o la un meci, relatează BBC, citată de news.ro. Articolul Fotbalist de 21 de ani, decedat în Anglia în urma unei accidentări suferite la un meci apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Ieri
04:20
Cel mai tânăr fermier din Iași are doar 19 ani: iese la muncă înainte de răsărit. Cum împacă ferma cu facultatea? Povestea lui Alex de la Focuri # Ziarul de Iasi
Pentru Alex Popa, din comuna Focuri, drumul în agricultură a început alături de bunicul și tatăl său, pe câmpurile familiei. Ce a fost cândva o simplă curiozitate s-a transformat într-o meserie făcută cu pasiune și responsabilitate. Astăzi, la doar 19 ani, între Facultatea de Agricultură și muncile agricole, tânărul privește spre viitor cu planuri ambițioase: modernizarea fermei și transformarea ei într-un model de eficiență. Articolul Cel mai tânăr fermier din Iași are doar 19 ani: iese la muncă înainte de răsărit. Cum împacă ferma cu facultatea? Povestea lui Alex de la Focuri apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
Administraţia Trump va interveni dacă FIFA va exclude Israelul din fotbalul internaţional din cauza conflictului din Gaza # Ziarul de Iasi
Administraţia Trump va depune eforturi pentru a împiedica FIFA să excludă Israelul din fotbalul internaţional înaintea Cupei Mondiale din 2026, relatează Sky News, citată de news.ro. Articolul Administraţia Trump va interveni dacă FIFA va exclude Israelul din fotbalul internaţional din cauza conflictului din Gaza apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
FOTBAL Poli nu poate fi văzută decât în Copou! Care sunt meciurile televizate ale rundei ce începe mâine și se încheie marți # Ziarul de Iasi
Etapa a VIII-a a Ligii a II-a de fotbal începe mâine, când sunt programate opt partide. Două dintre acestea vor putea fi vizionate în direct. Articolul FOTBAL Poli nu poate fi văzută decât în Copou! Care sunt meciurile televizate ale rundei ce începe mâine și se încheie marți apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
Ședință la Consiliul Local: sediu nou cu 6 etaje pentru ApaVital, blocuri cu până la 16 niveluri în Dacia, Păcurari și CUG # Ziarul de Iasi
Consilierii locali vor dezbate mai multe planuri urbanistice importante la începutul săptămânii viitoare. Pe lângă inițiativele private, există și o investiție publică: ApaVital va construi un sediu operațional lângă Piața Păcurari. Articolul Ședință la Consiliul Local: sediu nou cu 6 etaje pentru ApaVital, blocuri cu până la 16 niveluri în Dacia, Păcurari și CUG apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
A fost definitivat programul! Lista completă a artiștilor care vor concerta la Iași cu ocazia Sărbătorilor orașului # Ziarul de Iasi
Primăria a definitivat programul manifestărilor dedicate Sărbătorilor Iașului. Cel mai recent artist contract este Ștefan Bănică Junior. Firma care îl va aduce pe acesta la Iași va încasa aproape 20.000 euro. Articolul A fost definitivat programul! Lista completă a artiștilor care vor concerta la Iași cu ocazia Sărbătorilor orașului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
„Note arbitrare, lipsite de respect, jignesc inteligența”. Rezultatele concursului de manager al Operei au nemulțumit pe toată lumea. Când va fi reluată proba? # Ziarul de Iasi
Concursul pentru funcția de manager la Opera din Iași a luat o turnură neașteptată și criticată de către toți cei implicați. Comisia care a evaluat proiectele de management ale celor trei candidați admiși în concurs - Morel Marius Negru, Vasilica Stoiciu Frunză și Alexandru Petrescu - a decis că toate proiectele nu merită notă de trecere, 7. Prin urmare, concursul s-a anulat. Candidații critică decizia, acuză jocuri de culise, iar legea spune că totul trebuie reluat. Articolul „Note arbitrare, lipsite de respect, jignesc inteligența”. Rezultatele concursului de manager al Operei au nemulțumit pe toată lumea. Când va fi reluată proba? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
Controversă pe Europeană, cauză de accidente – Sunt sau nu la fel de late banda de circulație și acostamentul? Măsurătorile unui activist civic contrazic DRDP # Ziarul de Iasi
În dreptul separatoarelor montate între Bălțați și Tărgu Frumos, cele două porțiuni de carosabil par să aibă aceeași lățime. Doar marcajul care le separă face diferența între banda de circulație și acostamentul lărgit. Un activist civic a demostrat asta cu ruleta, DRDP nu e de acord. Articolul Controversă pe Europeană, cauză de accidente – Sunt sau nu la fel de late banda de circulație și acostamentul? Măsurătorile unui activist civic contrazic DRDP apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
Exact în aceste zile când mulți de peste Prut se uită la serialul de succes Plaha, la Chișinău se fac și ultimele calcule electorale. În ambele tabere, socotelile par a da cu rest. În România, mulți nici nu știu de alegerile de dincolo, iar pentru cei mai mulți pare a nu conta cine câștigă. Mare eroare: nu numai că sunt alegeri pline de învățăminte și pentru noi, dar, indirect, sunt și pline de importanță. Una mult mai mare decât ne-am dori-o. Articolul Cum am ajuns atât de proști? Câteva observații înaintea alegerilor de duminică apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
Trei zile de lecturi și întâlniri speciale la Biblioteca Județeană din Iași. Spațiu al prieteniei și incluziunii, la Nocturna Bibliotecilor 2025 # Ziarul de Iasi
Cea de-a XVI-a ediție a evenimentului cultural Nocturna Bibliotecilor, organizat anual de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), se desfășoară în perioada 26-27 septembrie 2025, reunind biblioteci publice din România și Republica Moldova într-o sărbătoare comună a lecturii, prieteniei și incluziunii. Articolul Trei zile de lecturi și întâlniri speciale la Biblioteca Județeană din Iași. Spațiu al prieteniei și incluziunii, la Nocturna Bibliotecilor 2025 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
Concursul „Tânărul Șahist” a reunit tineri șahiști la Mănăstirea „Tuturor Sfinților” din Bucium # Ziarul de Iasi
Departamentul Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor a organizat duminică concursul „Tânărul Șahist”, găzduit de Mănăstirea „Tuturor Sfinților” – Bucium. Articolul Concursul „Tânărul Șahist” a reunit tineri șahiști la Mănăstirea „Tuturor Sfinților” din Bucium apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
Trei zile de muzică de calitate, poezie și artiști internaționali. Azi începe Cucuteni Jazz Fest 2025 # Ziarul de Iasi
Muzeul de Sit Arheologic Cucuteni găzduiește între 26 și 28 septembrie Cucuteni Jazz Fest 2025. Festivalul promite trei seri de muzică live, poezie și ateliere de artă. Intrarea la evenimente este liberă. Articolul Trei zile de muzică de calitate, poezie și artiști internaționali. Azi începe Cucuteni Jazz Fest 2025 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
Cum apare un personaj? Copiii descoperă magia filmului și a teatrului de păpuși cu actrița Alexandra Paftală, la Cinema Ateneu # Ziarul de Iasi
Un film plin de magie și o întâlnire cu actrița Alexandra Paftală îi așteaptă pe cei mici la Cinema Ateneu. Proiectul „Aici, Cinema Junior” revine cu ediția a V-a, pe 27 septembrie, de la ora 13.00, la Ateneul Național din Iași, și aduce pe ecran „Casa de păpuși a lui Gabby: Filmul”. Articolul Cum apare un personaj? Copiii descoperă magia filmului și a teatrului de păpuși cu actrița Alexandra Paftală, la Cinema Ateneu apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
Ciudățeniile concursului cu năbădăi de la hopereta ieșeană: de ce se vede făcătura asta tocmai de pe lună? # Ziarul de Iasi
Mulți neuroni emoționali vedem că s-au mai tocat mărunt în ultimele zile, stimați iubitori ai artei lirice, pe marginea dramoletelor și tragi-comediilor care au însoțit concursul de manager de la hoperata ieșeană, organizat de ministerul de resort la București. Articolul Ciudățeniile concursului cu năbădăi de la hopereta ieșeană: de ce se vede făcătura asta tocmai de pe lună? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
Cum a fost dovedit studentul co-traficat alături de fiul latifundiarului Zapodeanu? Acesta scăpase inițial de urmărirea anchetatorilor # Ziarul de Iasi
Un tânăr își va petrece următorii ani în spatele gratiilor, după ce a vândut droguri elevilor de liceu. A intrat în vizorul oamenilor legii de când era simplu consumator de cannabis, dosarul său fiind ținut „în așteptare”. I-a trecut glontele pe lângă ureche atunci când fiul latifundiarului Ioan Zapodeanu a fost arestat pentru trafic de droguri. Articolul Cum a fost dovedit studentul co-traficat alături de fiul latifundiarului Zapodeanu? Acesta scăpase inițial de urmărirea anchetatorilor apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
00:20
Formaţia FCSB a învins, joi seară, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Go Ahead Eagles, în prima etapă a fazei principale a Ligii Europa. Articolul FCSB a învins în faza principală a Ligii Europa: scor 1-0 cu Go Ahead Eagles apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
25 septembrie 2025
23:20
Polonezul Andrzej Bargiel a devenit prima persoană care a coborât pe schiuri de pe Muntele Everest fără oxigen suplimentar, a anunţat joi echipa sa, potrivit Reuters, citată de news.ro. Articolul Primul om care a coborât pe schiuri de pe Everest fără oxigen suplimentar apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
22:20
Baschet feminin: Universitatea Cluj a ratat calificarea în preliminariile FIBA EuroCup # Ziarul de Iasi
Echipa Universitatea Cluj a fost învinsă şi joi, pe teren propriu, de formaţia sârbă UZKK Student Nis, scor 81-73 (24-36), în manşa retur din preliminariile FIBA EuroCup, astfel că ratează calificarea în grupe. Articolul Baschet feminin: Universitatea Cluj a ratat calificarea în preliminariile FIBA EuroCup apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Anunț oficial: Anul viitor se va circula pe autostradă de la Bucureşti la Paşcani, pe o distanţă de 390 de kilometri # Ziarul de Iasi
Stadiul fizic al lucrărilor pe lotul Domneşti Târg - Răcăciuni al Autostrăzii Focşani - Bacău a depăşit 80%, afirmă Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Articolul Anunț oficial: Anul viitor se va circula pe autostradă de la Bucureşti la Paşcani, pe o distanţă de 390 de kilometri apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
Berihoi, tânărul care a omorât un om pe trecere cu 150 km/h, pe Independenței, a fost prins în Italia # Ziarul de Iasi
Autoritățile române și italiene au cooperat pentru prinderea lui Rareș Andrei Berihoi, dat dispărut joi, imediat după ce judecătorii au decis condamnarea sa la închisoare. Articolul Berihoi, tânărul care a omorât un om pe trecere cu 150 km/h, pe Independenței, a fost prins în Italia apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
17:20
FOTBAL Optimism maxim la Politehnica Iași înaintea meciului de poimâine, cu modesta grupare CS Tunari # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași a organizat astăzi o conferință de presă la care au participat antrenorul principal al echipei, Anthony „Tony” Da Silva, și jucătorul Vladan Vidakovic. Articolul FOTBAL Optimism maxim la Politehnica Iași înaintea meciului de poimâine, cu modesta grupare CS Tunari apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.