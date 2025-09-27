Preţurile petrolului au urcat vineri, după ce Rusia a redus exporturile de combustibili
News.ro, 27 septembrie 2025 05:30
Cotaţiile petrolului au crescut vineri şi au înregistrat un avans săptămânal de peste 4%, în urma atacurilor Ucrainei asupra infrastructurii energetice ruse şi a deciziei Moscovei de a limita exporturile de combustibili, transmite Reuters.
Adrministraţia Trump cere Curţii Supreme o reviziuire a ordinului executiv privind eliminarea cetăţeniei prin naştere # News.ro
Administraţia Trump a solicitat, vineri, Curţii Supreme să facă o revizuire a constituţionalităţii ordinului executiv al preşedintelui Donald Trump care vizează eliminarea cetăţeniei prin naştere, aducând problema în faţa judecătorilor pentru a doua oară în acest an.
China păstrează tăcerea după anunţul lui Donald Trump privind acordul privind vânzarea TikTok # News.ro
La o zi după ce preşedintele american Donald Trump a semnat ordinul executiv prin care aprobă un acord menit să menţină TikTok activă în Statele Unite, Beijingul a rămas surprinzător de tăcut, deşi are încă un cuvânt decisiv de spus în soarta aplicaţiei, transmite CNBC.
Protest al sindicaliştilor din finanţe în faţa Ministerului Finanţelor / Ei au zece revendicări, printre care: finanţare corectă pentru funcţionarea instituţiilor, normarea realistă a muncii, digitalizare eficientă # News.ro
Sindicaliştii din finanţe vor proteste, sâmbătă, în faţa sediului Ministerului Finanţelor şi au zece revendicări printre care finanţarea corectă pentru funcţionarea instituţiilor, fără costuri suportate de angajaţi, normarea realistă a muncii şi asigurarea personalului necesar, digitalizare accelerată şi eficientă care să ducă la eliminarea hârtiilor şi acces la baze de date. Ei au precizat că fac acest protest într-o zi liberă pentru a nu afecta programul de lucru.
Douăsprezece ţări au înfiinţat o coaliţie pentru susţinerea financiară a Autorităţii Palestiniene # News.ro
Douăsprezece ţări, printre care Franţa, Marea Britanie, Japonia, Arabia Saudită şi Spania, au anunţat, vineri, crearea unei coaliţii menite să sprijine financiar Autoritatea Palestiniană, care se confruntă cu o criză financiară, veniturile sale fiscale fiind reţinute de Israel.
Axios: Zelenski i-ar fi cerut lui Trump rachete de croazieră americane Tomahawk pentru a-l constrânge pe Putin să facă pace # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut săptămâna aceasta preşedintelui american Donald Trump rachete Tomahawk pentru a-l forţa pe liderul rus Vladimir Putin să facă pace, a relatat vineri Axios. Solicitarea a fost făcută în timpul întâlnirii dintre Zelenski şi Trump care a avut loc în marja Adunării Generale a Naţiunilor Unite, potrivit unui oficial ucrainean şi unei alte surse informate.
Serbia a arestat două persoane care ar fi instruit cetăţeni români şi moldoveni pentru provoca haos în ziua alegerilor din Republica Moldova # News.ro
Poliţia sârbă a arestat două persoane suspectate că au organizat în Serbia instruirea unor cetăţeni români şi moldoveni pentru a opune rezistenţă fizică mai eficientă faţă de poliţişti în cazul unor revolte în ziua alegerilor din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie, relatează Balkan Insight.
„Vor mai fi şi alţii”, anunţă Donald Trump după ce fostul director al FBI James Comey a fost pus sub acuzare # News.ro
Donald Trump a menţinut vineri presiunea asupra Departamentului Justiţiei, la o zi după punerea sub acuzare a fostului director al FBI, James Comey, pe care o ceruse public, solicitând şi alte urmăriri penale împotriva duşmanilor săi, relatează AFP.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi comandantul său militar suprem au afirmat vineri că ofensivele ruse nu şi-au atins obiectivele în acest an şi că Moscova suferă pierderi grele pe câmpul de luptă, relatează Reuters.
După Danemarca şi Norvegia, noi drone au fost observate vineri în nordul Germaniei, foarte aproape de graniţa cu Danemarca, relatează Le Figaro citând presa germană.
Cătălina Poiană, după tragedia de la Iaşi: Colegiul Medicilor din România va susţine orice efort de care este nevoie pentru a evita astfel de tragedii şi pentru a controla eficient infecţiile asociate asistenţei medicale # News.ro
Preşedintele Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, anunţă, vineri, după tragedia de la Iaşi, că susţine orice efort de care este nevoie pentru a evita astfel de tragedii şi pentru a controla eficient infecţiile asociate asistenţei medicale. Ea atrage atenţia, însă, că trebuie să se treacă de la intenţii la fapte concrete.
Glumă sau ironie? „El ştie mai mult decât oricine despre alegerile fraudate”, spune Donald Trump în prezenţa preşedintelui turc Erdogan # News.ro
Preşedintele Donald Trump l-a primit joi în Biroul Oval pe omologul său turc Recep Tayyip Erdogan şi a avut o remarcă ciudată, care s-a vrut a fi un semn de prietenie şi familiaritate faţă de oaspetele său, dar nu e clar dacă a fost o glumă sau o ironie, relatează Le Figaro.
Fotbal: Harry Kane a devenit jucătorul care a reuşit să înscrie cel mai repede 100 de goluri pentru un club dintr-unul din campionatele europene din Top 5 # News.ro
Cu golurile înscrise vineri seara în poarta echipei Werder Bremen, Harry Kane, atacantul englez de la Bayern Munchen, a devenit cel mai rapid jucător care înscris 100 de goluri pentru un club din Top 5 campionate europene.
Echipa germană Bayern Munchen a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 4-0, gruparea Werder Bremen, în etapa a cincea din Bundesliga.
Urmărit internaţional din categoria Most Wanted, adus de poliţişti din Spania – A încercat să violeze o fată de 10 ani care era în grija sa, fiind condamnat la 6 ani de închisoare # News.ro
Un bărbat de 55 de ani, dat în urmărire după ce a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru tentativă de viol va fi adus în ţară, în noaptea de vineri spre sâmbătă. În 2017, bărbatul a încercat să violeze o fată de 10 ani care era în grija sa.
Elon Musk şi prinţul Andrew apar menţionaţi în noi documente date publicităţii în cazul Epstein # News.ro
Miliardarul Elon Musk şi prinţul Andrew sunt menţionaţi în noi dosare făcute publice de democraţii din Congresul SUA în cazul finanţistului pedofil Jeffrey Epstein, informează BBC.
Vlad Zaha, expert criminolog: România are nevoie de o schimbare radicală în ceea ce priveşte lupta antidrog, înainte ca zeci de mii de vieţi să fie pierdute # News.ro
România are nevoie să schimbe radical modul în care abordează lupta antidrog, înainte ca zeci de mii de vieţi să fie pierdute, este de părere expertul criminolog Vlad Zaha. Acesta susţine că eforturile autorităţilor trebuie să se concentreze pe prevenire şi pe prinderea marilor traficanţi, fără ca statul să mai irosească resurse pentru pedepsirea celor care deţin stupefiante pentru consum propriu.
Superliga: Universitatea Craiova – Dinamo 2-2, oltenii au jucat o jumătate de oră în inferioritate # News.ro
Echipa bucureşteană Dinamo a terminat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 2-2, cu gruparea Universitatea Craiova, în etapa a 11-a din Superligă.
Ţările de Jos - Doi adolescenţi au fost arestaţi pentru spionaj, într-un caz având posibile legături cu Rusia # News.ro
Poliţia olandeză a arestat doi adolescenţi suspectaţi de spionaj în numele unei puteri străine, au anunţat vineri autorităţile, într-un caz legat, potrivit presei locale, de hackeri pro-ruşi, relatează AFP.
Folosirea câinilor care detectează droguri, la festivaluri, implică riscul unor supradoze/ Criminolog: Câinii precipită lumea care are substanţe ilegale să le înghită, dacă cumva există posibilitatea să fie prinşi şi aşa se produc tragediile # News.ro
Folosirea câinilor care detectează droguri, la festivaluri, implică riscul ca unii dintre cei care au asupra lor stupefiante să le ia pe toate, când văd animalele, iar aşa apar tragediile, atrage atenţia expertul criminolog Vlad Zaha, într-o emisiune la Medika TV.
Cancelarul Friedrich Merz critică starea democraţiei din SUA şi lipsa de respect faţă de reguli # News.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a deplâns, vineri, declinul respectului pentru statul de drept la nivel mondial, în special în SUA, într-un mesaj neobişnuit de direct la adresa unui aliat-cheie, relatează Bloomberg.
Incendiu de proporţii în Ilva Mare – Trei case ce făceau parte din acelaşi imobil au ars în proporţie de aproximativ 90% / Alte două locuinţe din apropiere au fost afectate parţial # News.ro
Trei case ce făceau parte din acelaşi imobil au ars în proporţie de aproximativ 90%, vineri, în Ilva Mare, judeţul Bistriţa-Năsăud. Alte două locuinţe din apropiere au fost afectate parţial, dar nun s-au înregistrat victime.
Echipa turcă Alanyaspor, pentru care Ianis Hagi a jucat din minutul 71, a pierdut vineri seara, pe teren propriu, scor 0-1, în faţa formaţiei Galatasaray Istanbul, în etapa a 7-a din Super Lig, campionatul Turciei.
Vlad Zaha, expert: Abordarea subiectului privind consumul de substanţe psihoactive trebuie făcută cu prudenţă / La adolescenţi, semnele pot înşela / Au murit copii din cauza vânătorii de consumatori # News.ro
Abordarea subiectului privind consumul de substanţe psihoactive în România trebuie făcută cu prudenţă, în condiţiile în care, în cazul adolescenţilor, semnele pot fi înşelătoare, afirmă expertul criminolog Vlad Zaha. ”Au murit oameni, copii, în România, recent din cauza acestei vânători de copii care consumă substanţe”, atrage atenţia expertul.
Alegeri în R. Moldova - Încă un partid politic, condus de o presupusă apropiată a lui Ilan Şor, a fost scos din cursa electorală # News.ro
Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a anulat vineri seara înregistrarea partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, şi a candidaţilor săi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia intervine cu doua zile înainte de scrutin şi după ce aceeaşi instituţie anunţase cu câteva ore mai înainte că scoate din cursa electorală un alt partid prorus, Inima Moldovei, care face parte din Blocul Patriotic, favoritul din rândurile opoziţiei.
Compania aeriană Fly Lili, care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, anunţă că nu a operat niciodată şi nu operează zboruri spre sau dinspre Dubai # News.ro
Compania aeriană Fly Lili, care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, anunţă, vineri seară, că nu a operat niciodată şi nu operează zboruri spre sau dinspre Dubai, ţară unde a fost reţinut fostul mercenar, dar în urmărire. În ceea ce priveştre zborurile către Congo, compania precizează că ultimul a avut loc în luna ianuarie.
O fată de 15 ani şi un băiat de 18 ani, care circulau cu o trotinetă electrică în Bistriţa, accidentaţi / Şoferul care i-a lovit avea dreptul de a conduce suspendat # News.ro
O fată de 15 ani şi un băiat de 18 ani, care circulau, vineri seară, cu o trotinetă electrică în municipiul Bistriţa, au fost loviţi de o maşini, fiind accidentaţi. Şoferul autoturismului, de 23 de ani, avea dreptul de a conduce suspendat.
Teste antidrog vândute la farmacii şi cărţi de rugăciuni împotriva stupefiantelor, metode de exploatare a fricilor din societate / Vlad Zaha, expert criminolog: Nu cu teste şi rugăciuni scăpăm de adicţii, ci cu măsuri, cu ştiinţă, cu exemplele altor ţări # News.ro
Un expert criminolog român atrage atenţia asupra faptului că, pe fondul creşterii consumului de substanţe stupefiante, în România au apărut cărţi de rugăciuni împotriva consumului de substanţe psihotrope şi teste antidrog care se vând la farmacie sau chiar la case de amanet şi în cazul cărora rezultatele sunt nesigure. Expertul atrage atenţia că vânzarea acestor produse este, de fapt, o metodă prin care unii se îmbogăţesc exploatând fricile din societate. ”Nu cu teste şi rugăciuni scăpăm de adicţii, ci cu măsuri, cu ştiinţă, cu exemplele altor ţări”, afirmă criminologul Vlad Zaha.
Arbitrii Cristian Moldoveanu şi Marcel Bîrsan vor conduce la centru partidele care se vor disputa, sâmbătă, în etapa a 11-a a Superligii.
La Liga: Donny Van de Beek va fi indisponibil cel puţin şase luni după ce a suferit o ruptură a tendonului lui Ahile # News.ro
Operat cu succes vineri, după ruptura completă a tendonului lui Ahile la piciorul stâng, mijlocaşul olandez Donny Van de Beek (Girona) va fi indisponibil cel puţin şase luni, după cum a anunţat clubul spaniol.
Vlad Zaha, expert criminolog: Registrul traficanţilor de droguri are şanse mari să fie neconstituţional / Marii şi adevăraţii traficanţi sunt bucuroşi că ocupăm resursele statului cu acesta # News.ro
Registrul traficanţilor de droguri implementat de România este, în opinia expertului criminolog Vlad Zaha, un instrument care poate să îi determine pe unii oameni reabilitaţi din punct de vedere juridic să revină la activitatea infracţională. El susţine că ”marii şi adevăraţii traficanţi sunt bucuroşi că ocupăm resursele statului” cu acesta, în vreme ce peste 20.000 de oameni sunt puşi să meargă la Poliţie, deşi unii au comis în urmă cu decenii faptele pentru care trebuie să semneze în registru. În plus, Vlad Zaha atrage atenţia asupra faptului că nu este exclus ca registrul să fie declarat neconstituţional.
Peter Szijjarto: Zelenski o ia razna din cauza sentimentelor antimaghiare / Ministerul Apărării de la Budapesta neagă incidentul cu dronele, dar precizează că desfăşoară un exerciţiu militar în regiune # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat vineri că drone de recunoaştere din Ungaria au intrat în spaţiul aerian ucrainean. În replică, ministrul de externe de la Budapesta, Péter Szijjártó, spune că preşedintele ucrainean devine obsedat de sentimentele antimaghiare, relatează agenţia MTI.
Preşedintele Federaţiei Turce de Fotbal, Ibrahim Haciosmanoglu, a expediat o scrisoare deschisă către FIFA, UEFA şi către preşedinţii asociaţiilor naţionale de fotbal, îndemnându-i să impună o interdicţie Israelului în ceea ce priveşte participarea la competiţii sportive, a relatat vineri presa turcă.
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, după reuniunea organizată de comisarul european pentru Apărare şi spaţiu, Andrius Kubilius: Drone wall pentru securitatea României şi a Europei # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat vineri, după reuniunea organizată de comisarul european pentru Apărare şi spaţiu, Andrius Kubilius, că s0a discutat despre ”Drone wall” pentru securitatea României şi a Europei, o reţea de tehnologii moderne capabilă să detecteze şi să neutralizeze drone şi alte mijloace aeriene ostile. Ministrul a transmis că trebuie să materializăm această iniţiativă cât mai rapid şi România va fi un partener implicat 100%, arătând că Marea Neagră este o zonă cu provocări specifice şi va trebui să realizăm soluţii specifice pentru combaterea dronelor navale şi protejarea infrastructurilor strategice.
Ilie Bolojan, după tragedia de la Iaşi: Nu voi avea nicio ezitare să sancţionez acolo unde va fi cazul / Reforma va continua în sistemul sanitar cu şi mai multă energie # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, vineri seară, condoleanţe familiilor celor şase copii care au murit la Spitalul Sf. Maria din Iaşi şi a anunţat că vor fi luate toate măsurile care se impun pentru ca astfel de tragedii să nu se mai producă. În plus, afirmă că reforma în sistemul sanitar va continua energic.
Jucători ai naţionalei Malaysiei, suspendaţi după ce au folosit documente falsificate pentru a juca în calificările pentru Cupa Asiei împotriva Vietnamului # News.ro
Facundo Garces, de la Deportivo Alaves, se numără printre cei şapte jucători suspendaţi pentru un an de FIFA, vineri, după ce forul mondial a descoperit că au fost folosite documente falsificate pentru ca aceştia să poată juca în meciul de calificare pentru Cupa Asiei, dintre Malaysia şi Vietnam, relatează Reuters.
Diaconescu: Parcursul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană va primi un semnal extrem de serios, după aceste alegeri, într-un sens sau în altul. Ce s-a întâmplat în Georgia poate reprezenta un exemplu # News.ro
Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu a declarat, vineri, că parcursul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană va primi un semnal extrem de serios, după aceste alegeri, într-un sens sau în altul, arătând că ce s-a întâmplat în Georgia poate reprezenta un exemplu. Potrivit lui Diaconescu, consecinţele votului şi constructului politic ulterior acestui vot în Republica Moldova va fi unul cu potenţial economic extrem de important, în egală măsură relevant pentru România.
Echipa piteşteană FC Argeş a învins vineri, în deplasare, scor 1-0, formaţia sibiană FC Hermannstadt, în etapa a 11-a din Superligă.
Corpul de control al Ministerului Sănătăţii şi Inspecţia Sanitară de Stat în Sănătate, control la Iaşi – Rogobete: Există indicii preliminare că protocoalele sanitare nu au fost respectate / Nu sunt opţionale / Mă îndrept spre Iaşi # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, vineri seară, că se îndreaptă spre Iaşi, acolo unde şase copii au murit după ce s-ai infectat cu o bacterie. Ministrul precizează că există indicii preliminare că protocoalele sanitare nu au fost respectate şi că a trmis Corpul de control la unitatea sanitară.
Cristian Diaconescu: Federaţia Rusă ştie un lucru şi anume că militar nu se poate confrunta cu şanse de succes cu Alianţa Nord-Atlantică, şi atunci testează solidaritatea NATO în legătură cu statele de frontieră / Astfel de gesturi vor continua # News.ro
Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu a declarat, vineri, că Federaţia Rusă ştie un lucru şi anume că militar nu se poate confrunta cu şanse de succes cu Alianţa Nord-Atlantică, şi atunci testează solidaritatea Alianţei în legătură cu statele de frontieră, referindu-se la provocările din ultima vreme venite dinspre Rusia, în spaţiul aerian al mai multor state membre NATO. El a mai precizat că evaluarea este că astfel de gesturi vor continua.
Armatele occidentale nu pot continua să doboare dronele care se apropie cu rachete scumpe, a declarat joi secretarul general al NATO, Mark Rutte, adăugând că NATO învaţă rapid de la Ucraina cum să contracareze dronele ruseşti, relatează Bloomberg.
Cristian Diaconescu, despre parteneriatul între România şi Ucraina, pentru producerea de drone: România va avea mai multe parteneriate. Intrăm în programul SAFE / Urmează o regândire a întregului concept privind Strategia de securitate naţională # News.ro
Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu a declarat, vineri, despre parteneriatul între România şi Ucraina, pentru producerea de drone, că România va avea mai multe parteneriate, pentru că intrăm în programul SAFE, iar ţara noastră va adopta proiecte care ţin, în primul rând, de apărarea naţională. El a mai spus că urmează o regândire a întregului concept privind Strategia de securitate naţională, şi după aprobarea în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, această strategie se trimite în Parlament, pentru dezbatere.
Reuters: Vor trece cel puţin şapte ani până când România va avea un sistem de apărare aeriană pe mai multe niveluri # News.ro
România intenţionează să se asocieze cu Ucraina pentru a construi drone în cadrul noului mecanism de finanţare a apărării al Uniunii Europene, dar vor trece cel puţin şapte ani până când ţara va avea un sistem de apărare aeriană pe mai multe niveluri, a declarat pentru Reuters o sursă guvernamentală de la Bucureşti.
Trump a aprobat prin ordin executiv acordul pentru TikTok; Vance a spus că afacerea este evaluată la 14 miliarde de dolari # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care aprobă propunerea care permite TikTok să continue să funcţioneze în Statele Unite, într-o tranzacţie pe care vicepreşedintele JD Vance a evaluat-o la 14 miliarde de dolari, transmite CNBC.
Giurgiu: Tânăr de 27 de ani, plasat sub control judiciar după ce şi-a ameninţat fosta parteneră cu un pistol / Incidentul s-a produs în timp ce femeia conducea o maşină, iar bărbatul o motocicletă, deşi nu deţine permis # News.ro
O tănără de 25 de ani a sesizat Poliţia după ce a fost ameninţată în trafic, cu un pistol, în judeţul Giurgiu, de fostul partener. Bărbatul conducea o motocicletă, deşi nu deţine permis şi avea o concentraţie de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Kremlinul a calificat vineri drept „periculoasă” şi „iresponsabilă” ideea doborârii avioanelor ruseşti în cazul încălcării spaţiului aerian al ţărilor NATO, invocată cu câteva zile mai devreme de preşedintele american Donald Trump, relatează AFP.
UPDATE - Preşedintele Nicuşor Dan merge marţi la Timişoara. Va vizita Catedrala Romano-Catolică, Catedrala Mitropolitană, Societatea Timişoara şi va participa la o masa rotundă cu reprezentanţii mediului de afaceri / Reacţia lui Dominic Fritz # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan merge, marţi, într-o vizită la Timişoara, unde va vizita Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Gheorghe”, Catedrala Mitropolitană, Societatea Timişoara şi va participa la o masa rotundă cu reprezentanţii mediului de afaceri. Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, a scris pe Facebook că se bucură enorm că preşedintele României, Nicuşor Dan, a acceptat invitaţia de a participa săptămâna viitoare la Timişoara Cities Summit.
Mai multe delegaţii au părăsit sala şi l-au huiduit pe Benjamin Netanyahu în timpul discursului la ONU. Premierul israelian a promis că îşi „va termina treaba” în Gaza. S-a folosit de accesorii şi i-a criticat pe cei care au recunoscut statul palestinian # News.ro
Prim-ministrul israelian şi-a făcut vineri intrarea în sala Adunării Generale a ONU sub huiduielile unei părţi din public, iar mai multe delegaţii au părăsit sala, lăsând o mare parte din ea goală, relatează Le Figaro şi CNN.
Alexandru Mitriţă a oferit două pase de gol şi a participat la remontada prin care echipa sa, Zhejiang, a egalat la 3 în meciul cu formaţia Rongcheng, din etapa a 25-a a Chinese Super League. Scorul final a fost 3-3.
