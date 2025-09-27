Seceta afectează și barajele de acumulare din țară. Lacul Paltinu, din Prahova, a scăzut la 36%. „Aici, unde stăm noi, era apă”
Digi24.ro, 27 septembrie 2025 07:10
Vara extremă din acest an, cu cele mai multe zile cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius, a afectat nu numai agricultura, ci ar putea lăsa localități întregi fără apă la robinet. Lacul artificial Paltinu, din Prahova, care asigură alimentarea cu apă pentru Ploiești, Câmpina și mai multe comune din județ, e la cel mai mic nivel din ultimii ani. Apa e la o treime din capacitatea totală a acumulării, iar localnicii se tem că, în curând, ar putea ajunge la nivelul critic.
• • •
Acum 10 minute
07:50
Sindicaliştii din finanţe protestează azi în faţa Ministerului Finanţelor. Care sunt cele 10 revendicări ale SindFISC # Digi24.ro
Sindicaliştii din finanţe vor protesta azi în faţa sediului Ministerului Finanţelor, printre cererile lor numărându-se finanţarea corectă pentru funcţionarea instituţiilor, normarea realistă a muncii sau accelerarea digitalizării. Ei spun că fac protestul într-o zi liberă pentru a nu afecta programul de lucru.
Acum o oră
07:10
O gaura uriașă în zidul anti-drone al Europei: De ce scutul de apărare propus de UE s-ar putea transforma într-o „Linie Maginot în cer” # Digi24.ro
În timp ce drone misterioase au început să survoleze aeroporturi din Danemarca și Norvegia și drone rusești au făcut incursiuni în spațiul aerian al Poloniei și României, pentru Europa a devenit cu atât mai important să contracareze o nouă formă alarmantă de agresiune aeriană din partea Rusiei. Astfel, Uniunea Europeană a lansat un proiect pentru crearea unui „zid anti-drone” de-a lungul flancului său estic, însă țări precum Ungaria și Slovacia, care au relații bune cu Kremlinul, ar putea decide să rămână în afara inițiativei UE, ceea ce ar transforma practic „zidul” într-o „Linie Maginot în cer”, avertizează experții în securitate.
07:10
Submarin rusesc, transportator de rachete balistice intercontinentale, identificat în apropierea Japoniei. Cum a reacționat Tokio # Digi24.ro
Un submarin nuclear strategic din clasa Borei, însoțit de două nave, a fost zărit în apropierea arhipelagului japonez.
07:10
„Propagandă la altar”. Operațiune orchestrată de Rusia de a recruta preoți ortodocși și a influența alegătorii din Republica Moldova # Digi24.ro
Un adevărat „război sfânt” pare că se poartă peste Prut, în prag de scrutin. Un reportaj al Reuters dezvăluie cum Rusia a plătit preoților ortodocși moldoveni pelerinaje la Moscova și le-a oferit carduri de debit încărcate cu sute de dolari la întoarcerea acasă. În schimb, preoții au creat canale Telegram pentru a influența alegerile din Moldova, avertizând împotriva integrării cu Uniunea Europeană și promovând valorile tradiționale în detrimentul „Europei gay”.
07:10
Alegeri Republica Moldova 2025: Cum ar putea Putin să o demită pe Maia Sandu dacă pro-rușii vor controla Parlamentul # Digi24.ro
Urmează cele mai importante alegeri parlamentare din istoria Republicii Moldova. Oamenii sunt chemați la urne pentru a alege între Uniunea Europeană și supunerea față de Kremlin.
07:10
07:10
Black Friday rămâne, an de an, una dintre cele mai populare perioade dedicate cumpărăturilor la nivel global. În mod tradițional, în Statele Unite ale Americii, evenimentul are loc în ultima zi de vineri din luna noiembrie. În România, primele campanii de reduceri sunt programate să înceapă pe 7 noiembrie.
07:10
Când începe Pelerinajul de la Iași 2025. În ce perioadă pot merge credincioșii să se închine la moaștele Sfintei Parascheva # Digi24.ro
De miercuri, 8 octombrie, pelerinii care ajung la Iași vor avea prilejul să se închine atât la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, cât și la cele ale Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, aduse din Grecia. Sărbătoarea hramului Sfintei Cuvioase Parascheva va fi marcată pe 14 octombrie.
07:10
Vizitele la stomatolog, tot mai rare. Doar un român din trei ajunge la medic și doar atunci când are dureri. „E mai ieftin să previi” # Digi24.ro
Românii merg din ce în ce mai rar la dentist. Statisticile recente arată că doar un român din trei ajunge la medic și doar în momentul în care are dureri. Totodată, potrivit cifrelor, patru din 10 români nu au mai fost la stomatolog de mai bine de un an, iar 25% dintre ei recunosc că nu folosesc ața dentară sau apa de gură. „E mai ieftin să previi decât să tratezi”, spun medicii stomatologi.
07:10
Efectul omului asupra animalelor la Zoo. Care sunt animalele care se bucură că ne văd, dar și cele deranjate de prezența vizitatorilor # Digi24.ro
Animalele de la Zoo au percepții diferite asupra vizitatorilor care vin să le vadă, arată datele unui studiu efectuat de universități din Marea Britanie. În timp ce multe specii sunt indiferente la prezența omului, sunt și animale care par că se bucură, în timp ce altele par de-a dreptul deranjate de prezența vizitatorilor. Potrivit analizei făcute pe 250 de specii, cel mai fericit de prezența oamenilor în preajmă este elefantul.
07:10
„Dacă cineva fuge, împușcați-l”. Comandat rus interceptat în timp ce ordona execuția soldaților care își părăsesc pozițiile # Digi24.ro
Un comandant rus a ordonat militarilor săi să deschidă focul asupra subordonaților care încercau să se retragă, conform unei presupuse convorbiri telefonice interceptate, făcută publică joi, 25 septembrie 2025, de serviciul de informații militare al Ucrainei (GUR).
07:10
Au început pregătirile pentru pelerinajul de Sfânta Parascheva. Primii credincioși au ajuns deja la Iași: „Anul trecut am stat 17 ore” # Digi24.ro
În mai puțin două săptămâni, la Iași, începe pelerinajul de Sfânta Parascheva. Zeci de muncitori lucrează de zor în curtea Catedralei Mitropolitane. Baldachinul a fost montat deja, iar acum se stabilesc traseele de kilometri, unde oamenii vor sta la rând. Peste 270 de mii de pelerini sunt așteptați și în acest an să se închine la racla cu sfintele moaște. Pelerinajul va începe pe 8 octombrie și va dura o săptămână.
Acum 8 ore
00:30
Trei comisii din Congresul SUA, mesaj comun: „Știm foarte bine că adversari străini vor încerca să submineze alegerile din R. Moldova” # Digi24.ro
Trei comisii bipartizane din Camera Reprezentanților au dat publicității o declarație comună care vizează alegerile parlamentare din Republica Moldova, ce vor avea loc duminică, 28 septembrie. În documentul semnat atât de reprezentanți ai democraților cât și ai republicanilor se exprimă speranța că alegerile vor rămâne „libere, corecte și lipsite de influență străină”. Totodată, semnatarii apreciază „exemplul strălucit de democrație” al țării și atrag atenția că sunt la curent cu încercările Rusiei de a submina și perturba aceste alegeri. „Noi, în Statele Unite, știm prea bine că adversarii vor depune eforturi pentru a submina, influența și perturba alegerile libere și corecte”, se arată în declarație.
00:00
Numele miliardarului american Elon Musk a apărut în dosarele referitoare la Jeffrey Epstein, cu o referire la posibilitatea ca cel mai bogat om din lume să fi vizitat insula pedofilului. Ducele de York, fratele regelui Charles al III-lea, este, de asemenea, menționat ca pasager al avionului privat al infractorului sexual în documentele publicate de democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților din SUA, relatează Sky News.
00:00
Horațiu Potra nu a fugit în Dubai cu aceeași companie care i-ar fi dus mercenarii în Congo, susține operatorul aerian # Digi24.ro
Compania aeriană Fly Lili, care i-ar fi transportat în Congo pe mercenarii lui Horaţiu Potra, a anunțat, vineri seară, că nu a operat niciodată şi nu operează zboruri spre sau dinspre Dubai, ţara în care a fost reţinut fostul mercenar.
Acum 12 ore
23:40
Ponta a fost păcălit de doi comedianți ruși, care s-au dat drept Poroșenko. Ce le-a spus despre Georgescu și Zelenski # Digi24.ro
Victor Ponta a fostă păcălit de doi farsori ruși. Realizatorii emisiunii „Vovan & Lexus” l-au sunat pe fostul premier aflat în mașină, iar acesta a crezut că discută cu fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko. El a vorbit minute bune, în limba engleză, despre anularea alegerilor prezidențiale, Călin Georgescu, oligarhul Viktor Plahotniuc, liderii politici de la București, Chișinău și Kiev, a criticat Bruxelles și pe Volodimir Zelenski.
23:40
Ce a decis Polonia în legătură cu beneficiile acordate refugiaţilor ucraineni. Legea, semnată de președintele naționalist Nawrocki # Digi24.ro
Preşedintele naţionalist al Poloniei, Karol Nawrocki, a semnat o lege care prelungeşte protecţia temporară acordată refugiaţilor ucraineni, dar limitează o parte din ajutoarele acordate până în prezent, a indicat vineri preşedinţia de la Varşovia, relatează AFP.
23:30
Microsoft oprește accesul unei unități militare israeliene la centrele sale de date, din cauza supravegherii în masă a palestinienilor # Digi24.ro
Gigantul american Microsoft a anunțat că a blocat accesul unei unități din cadrul Ministerului israelian al Apărării la serviciile sale de cloud, după ce o investigație internă a arătat că infrastructura companiei era folosită pentru o amplă operațiune de supraveghere a populației palestiniene. Decizia marchează o rară intervenție directă a unei mari companii tehnologice într-un context geopolitic sensibil, cu implicații pentru protecția datelor și respectarea drepturilor omului, comenteză The Guardian. Deși surprinzătoare, decizia privind deconectarea Unității 8200 a IDF de la serviciile cloud Azure nu a luat prin surprindere armata israeliană, scrie ynetnews.com. Conform diverselor relatări, unitatea își retrăsese deja datele stocate de la Microsoft înainte de deconectare. Nu este clar dacă compania a dat un preaviz sau a acționat brusc, dar pare puțin probabil ca Microsoft să riște să-și deterioreze relația cu Israelul fără un avertisment prealabil.
23:00
O nouă sancțiune împotriva Moscovei: Comisia Europeană vrea să monitorizeze călătoriile diplomaților ruși în țările UE # Digi24.ro
Comisia Europeană a propus, vineri, o obligaţie de notificare pentru diplomaţii ruşi aflaţi la post în ţările blocului comunitar în cazul oricărei călătorii efectuate de aceştia în interiorul UE. Măsura care vine ca o completare la cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni europene împotriva Rusiei, au declarat surse europene pentru Reuters.
22:40
Cancelarul Friedrich Merz critică starea democraţiei din SUA şi lipsa de respect faţă de reguli # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a deplâns, vineri, declinul respectului pentru statul de drept la nivel mondial, în special în SUA, într-un mesaj neobişnuit de direct la adresa unui aliat-cheie, relatează Bloomberg, citată de News.ro.
22:20
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, apropiata lui Ilan Șor, a fost scos din cursa electorală din Republica Moldova # Digi24.ro
Comisia Electorală Centrală de la Chișinău a anulat înregistrarea partidului „Moldova Mare” și a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea acestei formațiuni politice la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Pentru aprobarea deciziei au votat șase membri CEC, anunță TVR Moldova.
22:10
Consilier prezidențial: Rusia știe că nu poate câștiga un război cu NATO. Care ar fi de fapt scopul lui Putin în Europa # Digi24.ro
Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu a declarat, vineri seară, la Digi24, că Rusia ştie că militar „nu se poate confrunta cu şanse de succes cu NATO”. El susține că președintele rus Vladimir Putin vrea de fapt „să creeze vulnerabilităţi în statele membre”, avertizând în același timp că provocările Moscovei vor continua.
21:50
Elevul acuzat că a trimis mesaje de ameninţare către şcoli şi spitale a fost arestat pentru 30 de zile # Digi24.ro
Curtea de Apel Bucureşti a decis vineri arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a elevului în vârstă de 17 ani, acuzat că a trimis în ultimele zile mesaje de ameninţare către mai multe şcoli, spitale, posturi tv și secții de poliție din țară, informează Agerpres.
21:50
Doi organizatori de tabere militare pentru tineri din Republica Moldova și România au fost reținuți în Serbia. Ce puneau ei la cale # Digi24.ro
Autoritățile din Serbia au reținut doi organizatori ai unor tabere de instruire, în care mai mulți tineri erau pregătiți pentru acțiuni violente menite să destabilizeze situația în R. Moldova, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP) din Republica Moldova, citat de Ziarul de Gardă (ZdG).
21:20
Corespondență Digi24 de la Chișinău. Premierul R. Moldova: „Rusia vrea să dea o lovitură de stat electorală. Suntem pregătiți de orice” # Digi24.ro
Scrutin istoric la graniță. Duminică, Republica Moldova își alege Parlamentul, într-un context extrem de tensionat. Rusia ar plănui proteste violente dacă pro-europenii păstrează majoritatea în Legislativul de la Chișinău. În paralel, propaganda rusească răspândește valuri de mesaje de dezinformare. Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, îi îndeamnă pe toți cetățenii moldoveni din România să iasă la vot, pentru că numai așa țara își va construi singură viitorul. De asemenea, Recean a spus că „există mai multe scenarii prin care Federația Rusă, în alianță cu grupările criminale și infracționale, încearcă să destabilizeze Republica Moldova, dar instituțiile au demonstrat că au capacitatea de a face față tuturor acestor provocări”.
21:10
„Drone Wall”. Moșteanu: România va fi parte a zidului de drone împotriva Rusiei. Diaconescu: Regândim Strategia de securitate națională # Digi24.ro
Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu a declarat, vineri la Digi24, întrebat despre discuțiile României cu Ucraina pentru fabricarea de drone, că țara noastră va avea mai multe parteneriate și urmează o regândire a întregului concept privind Strategia de securitate națională pe care o va aproba CSAT. De asemenea, ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a transmis, la videoconferința „Drone Wall”, că „trebuie sa materializăm această inițiativă cât mai rapid și România va fi un partener implicat 100%”.
21:00
Finlanda îndeamnă Statele Unite să păstreze echipamentele militare esențiale în Europa, pentru a descuraja Rusia # Digi24.ro
Finlanda îndeamnă SUA să păstreze echipamentele militare esențiale în Europa. Pentagonul american ar trebui să păstreze echipamentele militare cheie în Europa pentru a descuraja Rusia, chiar dacă Washingtonul se pregătește să reducă numărul trupelor staționate pe continent, a declarat joi președintele Finlandei pentru POLITICO.
20:40
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-ar fi cerut preşedintelui american Donald Trump să furnizeze Kievului rachete de croazieră cu rază lungă de acţiune Tomahawk. Solicitarea ar fi fost făcută în timpul unei reuniuni cu uşile închise în marja Adunării Generale a Naţiunilor Unite, a relatat vineri publicaţia The Telegraph, potrivit Kyiv Independent. O informaţie similară a fost publicată și de Axios.
20:10
Bolojan promite o „reformă profundă” în sănătate după moartea a 6 copii la Spitalul din Iași: „Nu voi avea nicio ezitare să sancționez # Digi24.ro
Ilie Bolojan a declarat că nu va avea nicio ezitare să sancționeze acolo unde va fi cazul pentru ca tragedii precum cea din ultimele zile de la Spitalul „Sf. Maria” din Iași unde șase copii au murit din cauza unei infecții cu bacterii. „Este un moment care ne arată încă o dată cât de mare este nevoia de reformă profundă în sistemul nostru de sănătate”, a adăugat premierul.
20:10
Nume-surpriză. Cine ar putea prelua conducerea autorității de tranziție post-război în Gaza # Digi24.ro
"Cred că avem un acord" privind Gaza, a declarat vineri preşedintele american Donald Trump, după ce le-a prezentat un nou plan de pace săptămâna aceasta mai multor lideri musulmani şi premierului israelian Benjamin Netanyahu. Și, pentru că discuțiile trebuie să se poarte și despre perioada post-război, BBC scrie că numele fostului premier britanic Tony Blair a fost vehiculat în discuții privind conducerea unei autorități de tranziție postbelică în Gaza, instituită ca parte a planului de pace prezentat de SUA.
20:00
Rogobete trimite Corpul de Control la spitalul de copii din Iași: „Există indicii că nu au fost respectate protocoalele sanitare” # Digi24.ro
Alexandru Rogobete a anunțat, vineri, că trimite corpul de control al Ministerului Sănătății la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, după moartea a șase copii infectați cu bacteria Serratia marcescen, în secția de Terapie Intensivă. Potrivit acestuia, „indicii preliminare că protocoalele sanitare nu au fost respectate”.
20:00
Preşedintele bielorus Aleksandr Lukaşenko l-a îndemnat pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski să negocieze cu Rusia, dacă nu vrea să piardă întreaga Ucraină. Cu cât trece mai mult timp, cu atât îi va fi mai greu să oprească avansul armatei ruse, îi spune Lukașenko lui Zelenski.
20:00
Cristian Diaconescu spune care este miza strategică și economică a scrutinului din Republica Moldova # Digi24.ro
Cristian Diaconescu, a vorbit vineri seara, în exclusivitate la Digi24, despre alegerile parlamentare din Republica Moldova care vor avea loc duminică, 28 septembrie. Consilierul prezidențial îi îndeamnă pe cetățenii de acolo „să-și înțeleagă interesele”, referindu-se la un viitor parcurs european al țării. De asemenea, Diaconescu afirmă că pe lângă România, și partenerii europeni și transatlantici urmăresc și sunt preocupați de ce se întâmplă acolo.
19:20
Partidul AUR din Republica Moldova contrazice partidul condus de George Simion, și anunță că nu se retrage de la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Anunțul vine în replică la cel făcut vineri de Alianța pentru Unirea Românilor, în cadrul unei conferințe de presă, când membri ai partidului AUR România au anunțat „retragerea AUR din cursa electorală” pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova.
19:10
Doi adolescenţi, arestaţi de poliția olandeză pentru spionaj, într-un caz legat de Rusia # Digi24.ro
Poliţia olandeză a arestat doi adolescenţi suspectaţi de spionaj pentru o putere străină, au anunţat vineri autorităţile, într-un caz legat, potrivit presei locale, de hackeri pro-ruşi, relatează AFP.
19:00
Șefa spitalului din Iași unde au murit șase copii îl contrazice pe ministrul Rogobete. Care ar fi de fapt evoluția cazurilor # Digi24.ro
Cătălina Ionescu, directorul spitalului „Sfânta Maria” din Iași, unde șase copii internați la secția ATI au murit în urma unei infecții cu o bacterie ucigașă, a explicat vineri după-amiază cum au evoluat cazurile, precum și dialogul interinstituțional cu DSP și cu Ministerul Sănătății. De asemenea, Ionescu a precizat și motivele pentru care s-au aplicat sancțiuni în unitatea medicală pe care o conduce.
19:00
Gest inexplicabil în Prahova: un drum județean a fost blocat intenționat cu scaune. Poliția a dechis dosar penal # Digi24.ro
Traficul rutier a fost perturbat, joi seară pe un drum județean din Prahova, după ce a carosabilul a fost blocat cu trei scaune. Imaginile de supraveghere au fost analizate de poliție și câteva persoane bănuinte de implicare urmează să fie audiate pentru a stabili ce au urmărit prin acest gest și de ce l-au făcut.
Acum 24 ore
18:40
„Zelenski începe să o ia razna”, răspunde Ungaria la acuzaţiile preşedintelui ucrainean. „Vede monștri acum” # Digi24.ro
Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a declarat vineri că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski „începe să o ia razna”, după ce liderul de la Kiev a afirmat că drone, care probabil erau ale Ungariei, au încălcat spaţiul aerian al Ucrainei.
18:30
Polonia verifică registrele de vaccinare ale unui număr de 100.000 de copii. Părinții riscă amenzi mari # Digi24.ro
Polonia a trecut la verificări serioase în legătură cu vaccinarea copiilor. Părinții ai căror copii nu au fost vaccinați obligatoriu riscă amenzi de până la 10.000 de zloți (2.300 de euro), care pot fi repetate până la maximum 50.000 de zloți (11.700 de euro) per copil. Sancțiunile vin în contextul în care Inspectoratul Sanitar General (GIS) se pregătește să verifice statutul de vaccinare a cel puțin 100.000 de copii care nu figurează ca fiind vaccinați obligatoriu împotriva a 12 boli infecțioase, printre care tuberculoza, hepatita B, poliomielita și rujeola, informează TVPWorld.
18:20
Zborurile TAROM către și dinspre Atena din data de 1 octombrie au fost anulate. Motivul anunțat de companie # Digi24.ro
Compania TAROM a anulat zborurile către şi dinspre Atena, programate pentru data de 1 octombrie, ca urmare a grevei controlorilor de trafic aerian din Grecia, a anunţat, vineri, operatorul aerian naţional, citat de Agerpres.
18:00
Șefii ANPC Sebastian Hotca și Paul Anghel pot reveni la conducerea instituției, a decis Curtea de Apel Bucureşti # Digi24.ro
Şeful interimar al ANPC Sebastan Ioan Hotca, acuzat de abuz în serviciu, şi directorul general din ANPC Paul Anghel, acuzat de şantaj, pot reveni la conducerea instituției, după ce Curtea de Apel Bucureşti a ridicat măsura controlului judiciar dispusă în cazul lor. Decizia magistraţilor este definitivă.
17:50
Fostul general SRI Dumitru Dumbravă a încetat din viață vineri, potrivit unor surse Digi24.ro.
17:50
Avertismentul lui Traian Băsescu privind alegerile din Republica Moldova: „S-ar putea consolida o bază militară” # Digi24.ro
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a venit vineri cu un avertisment extrem de dur în legătură cu alegerile parlamentare din Republica Moldova. Fostul președinte consideră că daca alegerile vor fi câștigate de forțele pro-ruse, în Republica Moldova ar putea apărea o bază militară anti-România și anti-NATO, iar micul stat ar putea fi transformat într-un nou Kaliningrad.
17:40
Netanyahu a susținut un discurs „istoric” la ONU, transmis prin megafoane, pentru a fi auzit de ostaticii din Gaza. QR code-ul lui Bibi # Digi24.ro
Premierul israelian a rostit un „discurs istoric” la ONU. În discursul său de la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, Benjamin Netanyahu a adoptat o poziție clară împotriva miliției teroriste Hamas și și-a reiterat angajamentul de a pune capăt regimului terorist din Gaza. Israelul „trebuie să termine treaba”, a spus el. Discursul s-a putut auzi și în Gaza, căci biroul premierului a anunțat că au fost amplasate difuzoare în camioane de-a lungul graniței cu Fâșia Gaza. Site-ul ynetnews.com a sintetizat principalele idei din discursul premierului israelian.
17:30
Lui Macron i se cere să-l grațieze pe Sarkozy, pentru ca acesta să nu ajungă la închisoare: „O umilire a statului şi instituţiilor” # Digi24.ro
Un fost consilier special al lui Nicolas Sarkozy, Henri Guaino, a cerut vineri ca fostul şef de stat să fie graţiat înainte să ajungă în închisoare, şi denunţă o „o umilire a statului şi instituţiilor”, relatează AFP.
17:20
Reacția lui Nicușor Dan după tragedia de la Spitalul „Sf. Maria” din Iași: „O problemă structurală veche de ani de zile” # Digi24.ro
După ce șase copii au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, Nicușor Dan s-a declarat „profund îndurerat” și a cerut „transparență totală privind rezultatele corpului de control, inspecțiilor sanitare și anchetele medico-legale, incluzând publicarea rapoartelor complete”.
17:20
Iranul şi Rusia au semnat un contract estimat la 25 de miliarde de dolari în vederea construirii a patru centrale nucleare în sudul Iranului, a anunţat vineri televiziunea iraniană de stat.
17:20
România este în discuții cu Ucraina pentru fabricarea de drone. În cât timp va avea țara noastră un scut antiaerian # Digi24.ro
România are în vedere un parteneriat cu Ucraina pentru fabricarea de drone cu ajutorul noului mecanism comunitar SAFE (Security Action for Europe), destinat finanţării prin împrumuturi a unor achiziţii şi investiţii militare, dar vor mai trece încă cel puţin şapte ani până când va dispune de un sistem de apărare antiaeriană multi-stratificat, a declarat pentru Reuters o sursă guvernamentală română, relatează agenţia.
17:10
Frontiera libertații și testul democrației de la Prut: Republica Moldova, între votul fricii sau alegerea speranței # Digi24.ro
Aducerea lui Plahotiuc pe mâinile justiției moldovene, cu doar câteva zile înaintea alegerilor parlamentare, este fără îndoială o victorie a puterii democratice din Republica Moldova, care a livrat rezultate concrete în lupta crâncenă cu corupția și furtul. Ceea ce vedem în ultimele luni în Republica Moldova este o adevărată ripostă la tentativele agresive de rusificare a acestui stat. Vorbim de arestări în masă a celor care plănuiesc destabilizarea alegerilor prin violență, despre închiderea posturilor care promovează narativul rusesc, despre destructurarea rețelelor care învârt milioane de euro în criptomonede și bani negri.
17:10
Zelenski acuză Ungaria că a trimis drone în spațiul aerian al Ucrainei. Ce ordin i-a dat șefului armatei # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, vineri, într-o postare pe X, că Ungaria că ar fi efectuat zboruri cu drone de recunoaștere în spațiul aerian al Ucrainei. Declarația vine după o întâlnire pe care a avut-o cu comandantul Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul Oleksandr Sîrski.
