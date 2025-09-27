O gaura uriașă în zidul anti-drone al Europei: De ce scutul de apărare propus de UE s-ar putea transforma într-o „Linie Maginot în cer”

23:30

Gigantul american Microsoft a anunțat că a blocat accesul unei unități din cadrul Ministerului israelian al Apărării la serviciile sale de cloud, după ce o investigație internă a arătat că infrastructura companiei era folosită pentru o amplă operațiune de supraveghere a populației palestiniene. Decizia marchează o rară intervenție directă a unei mari companii tehnologice într-un context geopolitic sensibil, cu implicații pentru protecția datelor și respectarea drepturilor omului, comenteză The Guardian. Deși surprinzătoare, decizia privind deconectarea Unității 8200 a IDF de la serviciile cloud Azure nu a luat prin surprindere armata israeliană, scrie ynetnews.com. Conform diverselor relatări, unitatea își retrăsese deja datele stocate de la Microsoft înainte de deconectare. Nu este clar dacă compania a dat un preaviz sau a acționat brusc, dar pare puțin probabil ca Microsoft să riște să-și deterioreze relația cu Israelul fără un avertisment prealabil.