Legenda Craiovei propune un fotbalist de la Dinamo la națională: „L-aș naturaliza, nu avem ca el”

Felix Nmecha și-a pus în cap clubul, iar șefii Borussiei Dortmund l-au chemat la ordine pe internaționalul german. Mijlocașul de 24 de ani a aflat că înainte de a publica pe rețelele sociale mesaje cu caracter nesportiv va avea obligația să le dea la aprobat!Asta după ce neamțul s-a apucat să posteze pe contul de Instagram condoleanțe pentru familia lui Charlie Kirk, activistul politic american de extremă dreapta ucis pe 10 septembrie la Utah. ...