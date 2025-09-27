Legenda Craiovei propune un fotbalist de la Dinamo la națională: „L-aș naturaliza, nu avem ca el”
Gazeta Sporturilor, 27 septembrie 2025 07:20
Aurel Țicleanu (66 de ani), legenda Craiovei, a venit cu o propunere surprinzătoare în legătură cu Danny Armstrong (27), aripa dreaptă de la Dinamo. Danny Armstrong a intrat în repriza secundă în Craiova - Dinamo. A trimis mai multe centrări de calitate și a creat faza din care Alexandru Pop a marcat pentru 2-2. A fost și protagonistul momentului care a dus la eliminarea lui Nicușor Bancu. ...
Alexandru Băluță, a vorbit despre FCSB la primele declarații oficiale după primirea dreptului de joc în America: „Vreau să felicit fosta mea echipă, FCSB” # Gazeta Sporturilor
18:50
