VIDEO Vis la înălțime. Șapte din șapte
StirileProtv.ro, 27 septembrie 2025 07:20
Șapou: Într-o lume tot mai grăbită, Teofil Vlad a ales ritmul muntelui. Povestea lui arată că înălțimea se măsoară nu doar în metri, ci și în puterea de a nu renunța indiferent cât de greu este.
• • •
Acum 5 minute
08:00
Antreprenorii și Universitatea din Brașov formează studenții prin inovație: „Poartă ochelarii și își vede propria fabrică” # StirileProtv.ro
Zece antreprenori din IT și inginerie colaborează cu Universitatea din Brașov pentru a-i ajuta pe studenți să se dezvolte în domeniu. Tinerii au ocazia să primească informații prețioase și chiar să facă practică în companiile acestora.
08:00
Războiul dronelor. Aparate zburătoare neidentificate, detectate în mai multe țări europene. Sistemul olandez de neutralizare # StirileProtv.ro
Drone suspecte au fost zărite și în nordul Germaniei, aproape de granița cu Danemarca. Autoritățile locale au anunțat că a fost deschisă o anchetă pentru acte de spionaj și sabotaj.
Acum 30 minute
07:40
Ultimele mitinguri electorale, înaintea alegerilor cruciale din Republica Moldova. ”Învingem și mergem înainte” # StirileProtv.ro
La Chișinău, au avut loc vineri ultimele mitinguri electorale din campania pentru scrutinul parlamentar, cu o miză colosală.
07:40
Bloomberg: Rusia, principala adversară a Europei. Planurile lui Putin de a perturba alegerile din Moldova # StirileProtv.ro
Președintele rus Vladimir Putin își intensifică eforturile de destabilizare a Occidentului, forțând liderii europeni să reevalueze amploarea amenințării și să se grăbească să adopte noi măsuri de apărare, scrie Bloomberg.
07:40
Cardinalul Lucian Mureșan, al treilea din istoria României, a murit la 94 de ani. Unde va avea loc înmormântarea # StirileProtv.ro
Biserica greco-catolică din România este în doliu. Cardinalul Lucian Mureșan a încetat din viață, la vârsta de 94 de ani. Vineri, trupul său a fost depus la Catedrala „Sfânta Treime” din Blaj.
Acum o oră
07:30
Regele Charles al III-lea și regina Camilla, prima întâlnire cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican. Când va avea loc vizita # StirileProtv.ro
Regele Charles al III-lea, șeful Bisericii Anglicane, și regina Camilla vor efectua o vizită de stat la Vatican, la sfârșitul lunii octombrie, pentru a se întâlni cu Papa Leon al XIV-lea, a anunțat, sâmbătă, Palatul Buckingham.
07:30
Drone observate în nordul Germaniei, aproape de granița cu Danemarca. Autoritățile investighează posibile acte de spionaj # StirileProtv.ro
Noi apariții de drone au fost semnalate vineri în nordul Germaniei, în apropierea graniței cu Danemarca, după incidente similare înregistrate recent în Danemarca și Norvegia, potrivit Le Figaro, care citează presa germană.
07:30
Unul dintre cei mai căutați infractori din România a fost prins în Spania și adus în țară. Fapta pentru care a fost condamnat # StirileProtv.ro
Unul dintre cei mai căutați infractori din România a aterizat vineri noapte pe Aeroportul Otopeni, flancat de polițiști.
07:20
Numele lui Elon Musk apare în noi dosare în cazul Epstein. Miliardarul ar fi fost invitat pe insulă în 2014 # StirileProtv.ro
Miliardarul Elon Musk și prințul Andrew apar în noile documente făcute publice de democrații din Congresul SUA, în legătură cu cazul finanțistului condamnat pentru pedofilie, Jeffrey Epstein, potrivit BBC.
07:20
Acum 12 ore
22:10
Încă un accident cu tineri pe o trotinetă electrică. Ce au pățit o fată și un băiat în Bistrița # StirileProtv.ro
O fată de 15 ani şi un băiat de 18 ani, care circulau, vineri seară, cu o trotinetă electrică în municipiul Bistriţa, au fost loviţi de o maşină, fiind accidentaţi. Şoferul autoturismului, de 23 de ani, avea dreptul de a conduce suspendat.
22:00
Trump sfidează criticile formulate pe scară largă de asociaţiile medicale și repetă afirmaţiile sale privind Paracetamolul # StirileProtv.ro
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a repetat vineri apelul său adresat femeilor însărcinate şi copiilor cu vârste fragede de a nu mai utiliza popularul medicament analgezic Tylenol.
21:40
Adolescentul care a trimis mailurile de ameninţare cu atacuri armate a fost arestat preventiv. Ce spun procurorii DIICOT # StirileProtv.ro
Curtea de Apel Bucureşti a decis, vineri, arestarea preventivă pentru 30 de zile a elevului în vârstă de 17 ani, acuzat că a trimis în ultimele zile mesaje de ameninţare către şcoli şi spitale.
21:30
Are înălțimea unui bloc cu 13 etaje și plutește. China a lansat cea mai puternică turbină eoliană din lume # StirileProtv.ro
China a lansat cea mai puternică turbină eoliană zburătoare din lume, o structură asemănătoare unui dirijabil, înaltă cât un bloc cu 13 etaje și capabilă să producă un MW de energie electrică.
21:20
Donald și Melania Trump, surprinși în timpul unei conversații tensionate. Ce a dezvăluit un expert în citirea buzelor. VIDEO # StirileProtv.ro
Ceea ce părea o ceartă între Donald și Melania Trump, surprinsă de camere în fața Casei Albe, a fost de fapt o discuție despre scara rulantă defectă de la sediul ONU, susțin specialiști în citirea pe buze.
21:20
Horoscop 27 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu surprize. O să fim expeditivi cu treburile de orice fel ca să ne rămână timp și pentru noi, să ne luăm un respiro, să dăm randament, ca lumea, la treaba de luni încolo.
21:10
Vlad Zaha, expert criminolog: Registrul traficanţilor de droguri are şanse mari să fie neconstituţional # StirileProtv.ro
Registrul traficanţilor de droguri implementat de România este, în opinia expertului criminolog Vlad Zaha, un instrument care poate să îi determine pe unii oameni reabilitaţi din punct de vedere juridic să revină la activitatea infracţională.
21:00
Doi soți din India divorțează la mai puțin de un an de la căsătorie, pentru că animalele lor de companie nu se mai înțeleg # StirileProtv.ro
Un tribunal din Bhopal, situat în centrul Indiei, se confruntă cu un caz neobișnuit de divorț: un cuplu căsătorit de mai puțin de un an solicită separarea legală, motivul principal fiind conflictul dintre animalele lor de companie – o pisică și un câine.
20:50
Zelenski i-a cerut lui Trump rachete Tomahawk în marja Adunării ONU. Solicitarea a fost discutată cu ușile închise # StirileProtv.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-ar fi cerut preşedintelui american Donald Trump să furnizeze Kievului rachete de croazieră cu rază lungă de acţiune Tomahawk.
20:40
Țineți întotdeauna bani cash în casă. Cât numerar trebuie să aibă o gospodărie ”la saltea” pentru situații de urgență # StirileProtv.ro
Autoritățile și băncile recomandă oamenilor să aibă mereu bani cash în casă, pentru orice situație de urgență. Sumele ideale ar fi între 70 și 100 de euro pentru fiecare membru al familiei, arată cercetătorii.
20:30
Femeie de 22 de ani, condamnată la închisoare pentru abuz „sadic” asupra a 21 de bebeluși în creșe # StirileProtv.ro
O îngrijitoare de creșă, în vârstă de 22 de ani, a fost condamnată la opt ani de închisoare după ce a fost găsită vinovată de abuzul „sadic” asupra a 21 de bebeluși, inclusiv prin ciupirea și împingerea copiilor, dar și prin lovire, scrie The Guardian.
20:20
Un craniu vechi de 1 milion de ani ar putea schimba tot ce se știa despre rasa umană # StirileProtv.ro
O reconstrucţie digitală a unui craniu de un milion de ani sugerează că oamenii s-ar fi putut separa de strămoşii lor cu 400.000 de ani mai devreme decât se credea anterior şi în aceasta în Asia, mai degrabă decât în Africa.
20:10
Jackpot record de 120 de milioane de euro câștigat la Berlin. Norocosul câștigător nu și-a revendicat premiul # StirileProtv.ro
O victorie istorică a fost înregistrată la un punct de vânzare loto din Berlin – 120 de milioane de euro au mers către un singur bilet. Totuși, norocosul câștigător nu și-a revendicat încă premiul.
19:50
Aleksandr Lukaşenko: „Dacă Kievul nu acceptă dialogul cu Rusia, lucrurile vor fi şi mai grave. Ei vor pierde Ucraina” # StirileProtv.ro
Aleksandr Lukaşenko l-a îndemnat pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski să negocieze cu Rusia dacă nu vrea să piardă întreaga Ucraină, întrucât cu cât trece mai mult timp, cu atât îi va fi mai greu să oprească avansul armatei ruse, relatează EFE.
19:50
Reuters: Vor trece cel puţin șapte ani până când România va avea un sistem de apărare aeriană pe mai multe niveluri # StirileProtv.ro
România vrea să colaboreze cu Ucraina pentru a produce drone prin noul fond european de apărare, însă va dura cel puțin 7 ani până când țara va avea un sistem complet de apărare aeriană pe mai multe niveluri, a spus o sursă guvernamentală pentru Reuters.
19:40
Poliția sârbă a arestat persoane care instruiau protestatari moldoveni și români în tactici de luptă # StirileProtv.ro
Poliţia sârbă a arestat vineri două persoane acuzate că au organizat sesiuni de instruire pentru protestatari privind tacticile de confruntare cu poliţia înaintea alegerilor parlamentare de duminică din Republica Moldova, relatează AFP.
19:40
Statele UE au început dezbaterea despre un împrumut pentru Ucraina finanţat direct din activele Rusiei # StirileProtv.ro
Statele membre ale UE discută propunerea Comisiei Europene privind un împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, finanțat din activele rusești înghețate, fără a recurge la confiscarea acestora.
19:40
Control judiciar pentru un tânăr din Giurgiu care și-a amenințat fosta parteneră cu pistolul în trafic # StirileProtv.ro
O tănără de 25 de ani a sesizat Poliţia după ce a fost ameninţată în trafic, cu un pistol, în judeţul Giurgiu, de fostul partener. Bărbatul conducea o motocicletă, deşi nu deţine permis şi avea o concentraţie de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat.
19:30
UE pregătește „zidul dronelor” pe flancul estic: România, parte din scutul comun anti-dronă # StirileProtv.ro
Uniunea Europeană vrea un zid de drone pe flancul estic, inclusiv în România. Ministrul român al apărării și omologii săi din nouă state membre au discutat, pentru prima dată, despre crearea unui scut comun anti-dronă.
19:30
Alegeri în Republica Moldova: Rusia ar fi recrutat preoți ortodocși pentru influențarea votului # StirileProtv.ro
Cu doar două zile înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, blocul electoral „Patriotic", considerat pro-rus, a rămas fără unul dintre principalii săi membri - Partidul Republican „Inima Moldovei".
19:30
Filmul crimei din Tulcea, rezolvată după 26 de ani cu ajutorul probelor ADN. Făptașul este recidivist # StirileProtv.ro
O crimă oribilă din Tulcea a fost rezolvată după 26 de ani. Anchetatorii au redeschis cazul și, cu ajutorul tehnologiei moderne, probele ADN au fost reanalizate.
19:20
Războiul informațional din Moldova: 1,5 milioane de like-uri, într-o țară cu 2,3 milioane de locuitori # StirileProtv.ro
Republica Moldova este supusă unui război hibrid atroce din partea Rusiei, iar datele arată dimensiunea unui atac informațional de dimensiuni colosale. În câteva zile, 10.000 de clipuri au strâns 1,5 milioane de like-uri, la 2,3 milioane de locuitori.
19:20
Deportarea românilor din Marea Britanie ar fi costat guvernul sute de mii de lire sterline. Și condamnații au primit bani # StirileProtv.ro
Scandal în Marea Britanie, după ce 47 de migranți români condamnați acolo au fost trimiși cu un zbor charter în țară, după executarea pedepselor, iar un jurnalist a filmat deportarea.
19:20
Angajați de la Casa de Sănătate Bacău, dați pe mâna DNA de șefii lor. Și-ar fi plătit anticipat bani pe concedii pentru 6 ani # StirileProtv.ro
Casa Națională de Asigurări de Sănătate a sesizat Direcția Națională Anticorupție în cazul unor angajați ai sucursalei județene din Bacău. Aceștia și-au luat anticipat banii pe concedii de odihnă pentru 6 ani.
19:20
Distribuitorii cer autorităților să introducă tariful binom pentru facturile la electricitate. De ce este mai avantajos # StirileProtv.ro
Facturile la electricitate ar putea fi calculate în baza unui abonament, nu doar în funcție de consum, ca acum.
19:20
Cum se împart banii la rectificarea bugetară. Un minister va primi de 60 de ori mai puțin decât a cerut # StirileProtv.ro
Discuțiile despre rectificarea bugetară se prelungesc. Până la sfârșitul săptămânii viitoare ar urma să fie adoptată o nouă repartizare a banilor din buget, anunță ministrul Finanțelor, după o întâlnire cu șeful guvernului.
19:20
Angajatorii renunță la anunțurile clasice și recrutează pe TikTok și Instagram. „În 24 de ore au fost în jur de 50 de CV-uri” # StirileProtv.ro
Angajatorii își schimbă strategia de recrutare pentru a ajunge rapid și sigur în rândul tinerilor care stau ore întregi pe internet.
19:20
Concedii medicale pe bandă rulantă la Primăria Sectorului 2: 1.000 zile într-o lună. Primarul amenință cu acțiuni în instanță # StirileProtv.ro
Primăria Sectorului 2 a sesizat Colegiul Medicilor și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pentru că, într-o singură lună, angajații din subordine au cerut peste o mie de zile de concediu medical.
19:20
Tabără de vânători de comori în Neamț. Pasionați din țară și străinătate, la pas cu detectoare de metale # StirileProtv.ro
Mai bine de o sută de vânători de comori din țară și străinătate și-au dat întâlnire în județul Neamț, la o tabără de profil care ține trei zile.
19:10
Kremlinul avertizează NATO: Doborârea avioanelor rusești este „periculoasă și iresponsabilă” # StirileProtv.ro
Kremlinul a calificat vineri drept „periculoasă” şi „iresponsabilă” ideea doborârii avioanelor ruseşti în cazul încălcării spaţiului aerian al ţărilor NATO, invocată cu câteva zile mai devreme de preşedintele american Donald Trump, relatează AFP.
19:10
Mama unei fete decedate la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, acuzații grave după focarul de infecție: Nu foloseau mănuși sterile # StirileProtv.ro
Șase copii au murit în ultimele trei săptămâni la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, în secția de Terapie Intensivă, unde a fost descoperită o bacterie agresivă.
19:10
Reacția furibundă a Ungariei după ce Zelenski a acuzat că ar fi trimis drone deasupra Ucrainei: „Începe să o ia razna” # StirileProtv.ro
Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski „începe să o ia razna”, după ce acesta a susținut că drone, posibil aparținând Ungariei, ar fi pătruns ilegal în spațiul aerian al Ucrainei.
Acum 24 ore
19:00
Benjamin Netanyahu, huiduit la ONU și întâmpinat cu săli goale. Zeci de delegații au părăsit sala în semn de protest. FOTO # StirileProtv.ro
Prim-ministrul israelian şi-a făcut vineri intrarea în sala Adunării Generale a ONU sub huiduielile unei părţi din public, iar mai multe delegaţii au părăsit sala, lăsând o mare parte din ea goală, relatează Le Figaro şi CNN.
18:30
Analiza ParentED Fest: Elevii romani petrec mai puțin timp în școala, dar mai mult la matematică și română, decât media UE # StirileProtv.ro
PARTENERIAT - România alocă 46% din timpul de școală primară materiilor fundamentale (matematică, citire, scriere, literatură), mai mult decât media OECD, de 41%.
18:30
Cameron Diaz, de nerecunoscut. Cum au surprins-o paparazzii pe străzile din New York. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Cameron Diaz, de nerecunoscut pe platoul de filmare al noului său film.
18:10
Şefa diplomaţiei europene, mesaj pentru Donald Trump: Europa nu poate sprijini singură Ucraina în războiul cu Rusia # StirileProtv.ro
Europa nu poate sprijini singură Ucraina în războiul cu Rusia, a avertizat Kaja Kallas, șefa diplomației UE, într-un interviu pentru Politico, evocând promisiunea lui Donald Trump de a pune capăt conflictului.
18:10
Elev de 16 ani, rănit cu un briceag în timpul unei altercaţii cu un coleg de 18 ani, într-un liceu din Târgu Jiu # StirileProtv.ro
Un elev de 16 ani a fost rănit la o mână cu un briceag, în timpul unei altercații care a pornit la Colegiul Tehnic nr. 2 din Târgu Jiu, între el și un coleg cu doi ani mai mare.
18:00
Trump amenință că mută meciurile Cupei Mondiale din orașele ”nesigure”. Ar fi vizate New York, Los Angeles ori San Francisco # StirileProtv.ro
Donald Trump amenință că va muta meciurile Cupei Mondiale din orașele gazdă „nesigure”, deși nu este clar dacă președintele SUA are autoritatea de a schimba locațiile turneului internațional organizat de FIFA.
17:50
O nouă escrocherie face victime la noi. Două femei din Baia Mare au participat la un sondaj online pentru a câștiga bani printr-o promoție aniversară a unei așa-zise firme.
17:20
Reuters: România va produce drone împreună cu Ucraina. Vor trece 7 ani pentru a-și întări apărarea antiaeriană # StirileProtv.ro
România ar putea produce drone împreună cu Ucraina, prin fondurile SAFE la care are acces, dar va dura 7 ani până va dispune de un sistem de apărare antiaeriană multi-stratificat, performant, potrivit Reuters.
