Craiova – Dinamo 2-2, oltenii au jucat o jumătate de oră în inferioritate / Popa a egalat pentru Dinamo în ultimul minut / Craiova rămâne pe primul loc
G4Media, 27 septembrie 2025 07:20
Echipa bucureşteană Dinamo a terminat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 2-2, cu gruparea Universitatea Craiova, în etapa a 11-a din Superligă, transmite News.ro.... © G4Media.ro.
• • •
Acum 5 minute
08:00
„Poți să iei paracetamol în sarcină? Pe scurt: da!” / Medicii contrazic declarațiile lui Trump despre unul dintre cele mai cunoscute medicamente / ”Folosit în doze și pe durată rezonabilă, rămâne un tratament util pentru gravide” # G4Media
Declarațiile recente ale președintelui american Donald Trump au stârnit controverse, după ce acesta a sfătuit femeile însărcinate să evite paracetamolul (cunoscut în SUA sub denumirea... © G4Media.ro.
08:00
Avertisment de la Construcții Erbașu și Con-A, două din cele mai mari companii de construcții din țară: România se află în fața unei crize comparabilă cu cea din 2008 / ”Nu știm ce să facem cu oamenii” # G4Media
Sectorul construcțiilor din România se află într-un moment de impas, comparabil din anumite puncte de vedere cu criza economică din 2008. Investițiile publice sunt în... © G4Media.ro.
Acum 15 minute
07:50
Simona Halep împlineşte astăzi 34 de ani. Ea şi-a anunţat în acest an retragerea din activitate, iar în 2026 va avea loc o ceremonie oficială... © G4Media.ro.
07:50
Raport britanic: Rusia ar ajuta China să pregătească un atac împotriva Taiwanului / Moscova ar urma să formeze şi un batalion de paraşutişti chinezi # G4Media
Grupul de reflecţie britanic Royal United Services Institute a publicat o notă în care afirmă că „Rusia ajută China să se pregătească pentru a cuceri... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
07:40
VIDEO România pierde peste 4,5 miliarde de dolari anual în investiții din cauza lipsei de date și transparență pe piața imobiliară – antreprenor # G4Media
Piața românească nu oferă suficiente date imobiliare de calitate, ceea ce împiedică investițiile instituționale străine și dezvoltarea profesională, iar pierderile anuale se situează undeva la... © G4Media.ro.
07:40
Trump, după ce fostul director al FBI James Comey a fost pus sub acuzare: „Vor mai fi şi alţii!” / El e acuzat de fals în declaraţii şi obstrucţionarea justiţiei: „Frica este arma tiranilor” # G4Media
Donald Trump a menţinut vineri presiunea asupra Departamentului Justiţiei, la o zi după punerea sub acuzare a fostului director al FBI, James Comey, pe care... © G4Media.ro.
Acum o oră
07:30
Cât de mult afectează câinii cu stăpân mediul înconjurător: O nouă cercetare răstoarnă vechile concepții (VIDEO) # G4Media
În întreaga lume, sunt undeva la un miliard de câini, iar mulți dintre ei au stăpân, comparativ cu circa 650 de milioane de pisici cu... © G4Media.ro.
07:30
Avertisment ISW: Rusia ar putea planifica proteste violente după alegerile din Moldova pentru a o înlătura pe Maia Sandu de la putere # G4Media
Kremlinul creează condiţii pentru a genera posibile proteste violente cu scopul de a o înlătura de la putere pe preşedinta Republicii Moldovei, Maia Sandu, după... © G4Media.ro.
07:30
Protest al sindicaliştilor din finanţe, sâmbătă, în faţa Ministerului Finanţelor / Au zece revendicări, printre care: finanţare corectă pentru funcţionarea instituţiilor, normarea realistă a muncii, digitalizare eficientă # G4Media
Sindicaliştii din finanţe vor proteste, sâmbătă, în faţa sediului Ministerului Finanţelor şi au zece revendicări printre care finanţarea corectă pentru funcţionarea instituţiilor, fără costuri suportate... © G4Media.ro.
07:20
07:10
Regele Charles al III-lea va efectua o vizită de stat la Vatican, la sfârşitul lunii octombrie / El l-a văzut pe Papa Francisc cu 12 zile înainte de moartea papei # G4Media
Regele Charles al III-lea, şeful Bisericii Anglicane, şi regina Camilla vor efectua o vizită de stat la Vatican, la sfârşitul lunii octombrie, pentru a se... © G4Media.ro.
07:10
2,3 milioane de mexicani sunt fără electricitate în sud-estul ţării / Semafoarele au încetat să funcţioneze, provocând haos pe drumuri # G4Media
Aproximativ 2,3 milioane de persoane au rămas fără electricitate vineri în sud-estul Mexicului din cauza unei pene de curent care a provocat haos în special... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
07:00
Li se luminează fețele și devin gălăgioși când le spun că una din străbunicile mele a fost găgăuză. Brusc, avem ceva în comun și nu... © G4Media.ro.
06:30
Trei idei delicioase de mic dejun cu smochine: de la toast de brânză de capră cu smochine proaspete la terci de ovăz cu smochine caramelizate # G4Media
Smochinele sunt printre cele mai savuroase fructe de toamnă, dulci, suculente și pline de nutrienți. Bogate în fibre, antioxidanți și minerale esențiale, ele pot transforma... © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:30
VIDEO Adolescenții și tehnologia: cum isi trăiesc poveștile în era digitală/ Scriitoarea Adina Rosetti: „Totul este foarte dinamic, poveștile sunt din ce în ce mai scurte, iar publicul este din ce în ce mai nerăbdător # G4Media
Postările și videoclipurile pe rețelele sociale au devenit principalul mod în care adolescenții comunică, împărtășesc experiențe și își spun poveștile. FestivalYA este un eveniment organizat... © G4Media.ro.
23:20
De la voce și privire la miros: cum „citesc” pisicile oamenii? Știința abia acum începe să înțeleagă acest fenomen # G4Media
Pisicile domestice continuă să surprindă oamenii de știință și iubitorii de animale deopotrivă. Un studiu din Tokyo a arătat că aceste animale pot face diferența între... © G4Media.ro.
23:20
Alegeri cruciale duminică în Republica Moldova: principalii actori în acest scrutin, rolul diasporei și miza votului din 28 septembrie # G4Media
Moldovenii își aleg noul Legislativ duminică, 28 septembrie, într-un scrutin cu miză crucială pentru viitorul și traseul pe care îl va urma Republica Moldova, scindată... © G4Media.ro.
23:10
Poliţia sârbă a arestat suspecţi acuzaţi de instruirea de protestatari moldoveni şi români în tactici de luptă # G4Media
Poliţia sârbă a arestat vineri două persoane acuzate că au organizat sesiuni de instruire pentru protestatari privind tacticile de confruntare cu poliţia înaintea alegerilor parlamentare... © G4Media.ro.
23:00
O femeie de 52 de ani din Alba, victimă a unei fraude de tip phishing / Prejudiciul de 53.000 lei a fost recuperat # G4Media
O femeie de 52 de ani din Alba Iulia a fost victima unei fraude informatice, în urma căreia i-au fost sustraşi 53.200 de lei din... © G4Media.ro.
22:50
Medici Fără Frontiere îşi suspendă activităţile în oraşul Gaza din cauza ofensivei israeliene # G4Media
ONG-ul Medici Fără Frontiere (MSF) a anunţat vineri că este „constrâns să îşi suspende” activităţile în oraşul Gaza din cauza intensificării ofensivei israeliene în teritoriul... © G4Media.ro.
22:50
Polonia menţine protecţia acordată refugiaţilor ucraineni / Președintele Karol Nawrocki a semnat legea care prelungeşte protecţia, dar care limitează o parte din ajutoarele acordate refugiaţilor ucraineni # G4Media
Preşedintele naţionalist al Poloniei, Karol Nawrocki, a semnat o lege care prelungeşte protecţia temporară acordată refugiaţilor ucraineni, dar limitează o parte din ajutoarele acordate până... © G4Media.ro.
22:30
Cancelarul Friedrich Merz critică starea democraţiei din SUA şi lipsa de respect faţă de reguli # G4Media
Cancelarul german Friedrich Merz a deplâns, vineri, declinul respectului pentru statul de drept la nivel mondial, în special în SUA, într-un mesaj neobişnuit de direct... © G4Media.ro.
22:20
Apa de la robinet are mai puțin microplastic decât cea îmbuteliată/ Reziduurile de plastic din sticlele de apă pot afecta organismul mai grav decât se bănuia (studiu) # G4Media
Știm că trebuie să fim bine hidratați pentru ca metabolismul să funcționeze corect și pentru o sănătate generală bună. Acest lucru se vede în numărul... © G4Media.ro.
22:20
Compania aeriană Fly Lili, care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, susține că nu a operat niciodată zboruri spre sau dinspre Dubai # G4Media
Compania aeriană Fly Lili, care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, anunţă, vineri seară, că nu a operat niciodată şi nu operează... © G4Media.ro.
22:20
Echipa turcă Alanyaspor, pentru care Ianis Hagi a jucat din minutul 71, a pierdut vineri seara, pe teren propriu, scor 0-1, în faţa formaţiei Galatasaray... © G4Media.ro.
22:10
Partidul „Moldova Mare” condus de Victoria Furtună, apropiată a oligarhului fugar Ilan Șor, exclus de Comisia Electorală Centrală din alegerile parlamentare de duminică # G4Media
Comisia Electorală Centrală a anulat înregistrarea concurentului electoral Partidul Politic „Moldova Mare” și a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea... © G4Media.ro.
22:10
Ţările de Jos returnează Indoneziei o importantă colecţie de fosile, inclusiv „Omul de Java” # G4Media
Autorităţile din Ţările de Jos au anunţat că vor restitui Indoneziei o importantă colecţie de fosile, acceptând astfel solicitarea acestei ţări – o fostă colonie... © G4Media.ro.
22:00
LG Electronics lansează în Coreea „Easy TV”, un televizor adaptat persoanelor în vârstă, cu telecomandă mărită # G4Media
LG Electronics Inc. a prezentat un nou televizor cu o interfață simplă, o telecomandă mărită și funcții de îngrijire a sănătății, destinat utilizatorilor în vârstă... © G4Media.ro.
22:00
BMW recheamă peste 196.000 de mașini americane în service, deoarece releul de pornire al motorului se poate coroda, ceea ce duce la supraîncălzire și scurtcircuit,... © G4Media.ro.
22:00
Premierul ungar Viktor Orbán se opune planului UE de a confisca active rusești în valoare de 140 de miliarde de euro și de a le împrumuta Ucrainei / Oficialii de la Bruxelles caută o portiță pentru a îndeplini această misiune # G4Media
Experții juridici ai UE studiază o modalitate de a ocoli necesitatea unanimității votului, pentru a trimite 140 de miliarde de euro către Kiev, din activele... © G4Media.ro.
21:40
O fată de 15 ani şi un băiat de 18 ani, care circulau cu o trotinetă electrică în Bistriţa, accidentaţi / Şoferul care i-a lovit avea dreptul de a conduce suspendat # G4Media
O fată de 15 ani şi un băiat de 18 ani, care circulau, vineri seară, cu o trotinetă electrică în municipiul Bistriţa, au fost loviţi... © G4Media.ro.
21:30
VIDEO Adolescentul de 17 ani acuzat că a trimis mesaje de amenințare la școli și spitale, arestat preventiv # G4Media
Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a inculpatului de 17 ani, acuzat... © G4Media.ro.
21:30
Donald Trump a repetat afirmaţiile sale privind Tylenol şi vaccinurile, sfidând protestele comunităţii medicale # G4Media
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a repetat vineri apelul său adresat femeilor însărcinate şi copiilor cu vârste fragede de a nu mai utiliza popularul medicament... © G4Media.ro.
21:10
Drulă în campanie: Metroul trebuie adus la Primăria Capitalei, facem o singură companie de transport public prin fuziune cu STB # G4Media
Chiar dacă nu are încă susținere oficială pentru a candida la Primăria Capitalei și nici nu s-au stabilit încă alegeri, Cătălin Drulă (USR) își face... © G4Media.ro.
20:50
Colegiului Medicilor: Sistemul de sănătate are nevoie urgentă de o regândire a strategiei privind combatarea infecţiilor nosocomiale # G4Media
Sistemul de sănătate din România are nevoie urgentă de o regândire profundă a strategiei de prevenire şi combatere a infecţiilor asociate asistenţei medicale, afirmă reprezentanţii... © G4Media.ro.
20:50
A fost lansată Harta muzeelor din București, în format tipărit și online, cu 64 de instituții culturale, inclusiv unele mai puțin cunoscute / Program, adrese, date de contact de la Muzeul Recordurilor Românești, Muzeul Hărților sau Muzeul Micul Paris # G4Media
Capitala primește pentru prima dată o hartă centralizată dedicată muzeelor și caselor memoriale, ce reunește peste 60 de instituții culturale. Aceasta va fi disponibilă atât... © G4Media.ro.
20:50
Germania investighează noi apariţii de drone în scopuri de spionaj la frontiera cu Danemarca # G4Media
Ministerul de Interne al landului Schleswig-Holstein (din nordul Germaniei) a declarat vineri că în timpul nopţii (de joi spre vineri) au fost observate drone în... © G4Media.ro.
20:40
Primul autobuz autonom fabricat în Spania a fost lansat la Madrid, un vehicul electric cu 12 locuri care circulă gratuit până pe 24 octombrie în... © G4Media.ro.
20:40
Peter Szijjarto: Zelenski o ia razna din cauza sentimentelor antimaghiare / Și Ministerul Apărării din Ungaria neagă incidentul cu dronele # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat vineri că drone de recunoaştere din Ungaria au intrat în spaţiul aerian ucrainean. În replică, ministrul de externe de... © G4Media.ro.
20:30
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-ar fi cerut preşedintelui american Donald Trump să furnizeze Kievului rachete de croazieră cu rază lungă de acţiune Tomahawk, solicitare făcută... © G4Media.ro.
20:30
Evenimentul, aflat la a 19-a ediție, are loc în perioada 27–28 septembrie 2025 și promite o desfășurare spectaculoasă de baloane viu colorate pe cer. Parada... © G4Media.ro.
20:30
Diaconescu: Parcursul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană va primi un semnal extrem de serios, după aceste alegeri. Ce s-a întâmplat în Georgia poate reprezenta un exemplu # G4Media
Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu a declarat, vineri, că parcursul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană va primi un semnal extrem de serios, după aceste alegeri, într-un... © G4Media.ro.
20:30
Premierul chinez Li Qiang a avertizat vineri împotriva unei reveniri la o „mentalitate a războiului rece” şi a apărat multilateralismul şi liberul schimb într-o critică... © G4Media.ro.
20:30
Comisia Europeană propune restricţii pentru deplasările diplomaţilor ruşi în interiorul UE # G4Media
Comisia Europeană a propus vineri o obligaţie de notificare pentru diplomaţii ruşi aflaţi la post în ţările blocului comunitar în cazul oricărei călătorii efectuate de... © G4Media.ro.
20:20
Moşteanu: Va trebui să realizăm soluţii specifice pentru combaterea dronelor navale şi protejarea infrastructurilor strategice # G4Media
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a participat, vineri, prin videoconferinţă, la reuniunea organizată de comisarul european pentru apărare şi spaţiu, Andrius Kubilius, dedicată discuţiilor privind... © G4Media.ro.
20:20
Preşedintele Federaţiei Turce de Fotbal, Ibrahim Haciosmanoglu, a expediat o scrisoare deschisă către FIFA, UEFA şi către preşedinţii asociaţiilor naţionale de fotbal, îndemnându-i să impună... © G4Media.ro.
20:20
Ambulatoriu modern la spitalul din Făgăraș, printr-un proiect de peste 2 milioane de euro / 70% din bani au venit din fonduri europene nerambursabile # G4Media
Fosta secție de Pediatrie a Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” din Făgăraș a fost transformată într-un Ambulatoriu de specialitate, modern, echipat la standarde europene, datorită... © G4Media.ro.
20:10
Jucători ai naţionalei Malaysiei, suspendaţi după ce au folosit documente falsificate pentru a juca în calificările pentru Cupa Asiei împotriva Vietnamului # G4Media
Facundo Garces, de la Deportivo Alaves, se numără printre cei şapte jucători suspendaţi pentru un an de FIFA, vineri, după ce forul mondial a descoperit... © G4Media.ro.
20:00
Mark Rutte consider că NATO nu îşi poate permite să doboare drone cu rachete scumpe: Nu este sustenabil să dobori drone care costă o mie sau două mii de dolari cu rachete care costă poate un milion de dolari # G4Media
Armatele occidentale nu pot continua să doboare dronele care se apropie cu rachete scumpe, a declarat joi secretarul general al NATO, Mark Rutte, adăugând că... © G4Media.ro.
20:00
Premierul Bolojan: Ancheta administrativă în cazul deceselor din spitalul de la Iași va atinge toate aspectele care trebuie cunoscute și vom afla într-un timp rezonabil de scurt cauzele și eventual vinovații / Reforma va continua în sistemul sanitar cu și mai multă energie # G4Media
Premierul Ilie Bolojan dă asigurări că ancheta administrativă în cazul în cazul deceselor a șase copii la spitalul „Sfânta Maria” din Iași va atinge toate... © G4Media.ro.
