27 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Simona Halep împlinește 34 de ani, Francesco Totti 49/ Are loc primul raid aerian din România

21:50

Preşedintele belarus Aleksandr Lukașenko l-a îndemnat pe omologul său ucrainean să negocieze cu Rusia dacă nu vrea să piardă întreaga Ucraină. Lukaşenko este principalul aliat al Kremlinului în războiul cu țara agresată. Argumentul liderului de la Minsk este acela că, cu cât trece mai mult timp, cu atât îi va fi mai greu președintelui Ucrainei […]