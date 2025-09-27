Ucraina poate sista de luna viitoare importurile de produse petroliere prin România, din cauza cantității mari de carburanți din India produși din țiței rusesc
Principalii operatori angro de produse petroliere din Ucraina își planifică aprovizionarea pentru luna octombrie fără a lua în considerare portul românesc Constanța, în care funcționează facilitățile de încărcare-descărcare și depozitare ale companiei de stat Oil…
VIDEO Netanyahu, discurs dezlănțuit de la tribuna ONU contra presiunilor din țări occidentale: „Ar fi o sinucidere națională pentru Israel” # HotNews.ro
Crearea unui stat palestinian ar fi un „sinucidere națională” pentru Israel, a declarat vineri la tribuna ONU prim-ministrul Benjamin Netanyahu, care a criticat țările occidentale și a promis să „termine treaba” împotriva Hamas în Fâșia…
Luna septembrie a tot adus vreme de vară în ultimii ani și chiar și la munte a fost cald. Însă, cum se întâmplă și în aceste zile, septembrie poate aduce temperaturi care te duc cu…
Trump cere Microsoft să renunțe la o persoană cheie din companie: „Este o amenințare la adresa securității naționale” # HotNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că Microsoft ar trebui să o concedieze pe Lisa Monaco, care a lucrat în administrațiile a doi președinți democrați și este acum președinta departamentului de afaceri globale al…
Regele Charles se va întâlni cu Papa Leon pentru o sărbătoare care are loc o dată la 25 de ani la Vatican # HotNews.ro
Regele Charles al III-lea, capul Bisericii Anglicane, și regina Camilla vor efectua o vizită de stat la Vatican la sfârșitul lunii octombrie pentru a se întâlni cu papa Leon al XIV-lea, a anunțat sâmbătă Palatul…
SuperLiga: Universitatea Craiova – Dinamo s-a terminat egal după ce oltenii au jucat jumătate de oră în zece oameni # HotNews.ro
Echipa bucureşteană Dinamo a terminat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 2-2, cu gruparea Universitatea Craiova, în etapa a 11-a din Superligă, transmite News.ro. Ambele echipe au avut ocazii în startul partidei. Mai întâi…
Alegeri parlamentare Moldova 2025. Unde sunt deschise secțiile de votare în România. Actele necesare pentru vot # HotNews.ro
Cetățenii din Republica Moldova sunt chemați la vot, pe 28 septembrie 2025, pentru a vota în cadrul alegerilor parlamentare. Ei pot vota și dacă nu se află pe teritoriul țării în ziua votului, la una…
Statele Unite vor anula viza unui președinte pentru declarațiile „nesăbuite și incendiare” de vineri # HotNews.ro
Statele Unite vor revoca viza președintelui columbian Gustavo Petro pentru că „a îndemnat soldații americani să nu respecte ordinele și a incitat la violență” vineri, la New York, a anunțat Departamentul de Stat, potrivit Reuters.…
REPORTAJ Am luat la pas stațiunile din Valea Prahovei să vedem de ce nu vin mai mulți turiști în România, în timp ce Bulgaria seamănă cu Spania de la începutul boom-ului turistic # HotNews.ro
În timp ce orașe ca Veneția sau Barcelona se sufocă de turiști și pun taxe de intrare, România și-ar dori să aibă mai mulți vizitatori. Un reporter HotNews a luat la pas stațiunile de pe…
„Fără să pretind să fie de acord cu mine, pun o singură întrebare celor care în continuare cred că soluția pentru noi toți românii e Călin Georgescu” # HotNews.ro
Vin zile importante nu doar pentru Republica Moldova, ci și pentru noi toți, scrie Cătălin Tolontan în GOLAZO.ro. Poate că viața e un concept prea vag, dar fotbalul nu este. Mai ales fotbalul copilăriei, cel…
Corpuri goale disproporționate, coșuri cu fructe zburătoare sau chiar oameni cu trei picioare sunt câteva dintre bizareriile care apar în tablourile unor pictori celebri. Ingres, Botticelli, Caravaggio, Rembrandt au semnat lucrări care intrigă privitorul. Citește…
Un alt scenariu privind miza alegerilor de peste Prut: „Imediat ce Republica Moldova ar pica în mâna lor, rușii ar avea pretenții teritoriale asupra Moldovei din România” # HotNews.ro
„Dacă Ucraina pică, să nu credeți că invazia Republicii Moldova se va face militar, curat militar. Mai întâi, se va face politic”, susține un analist militar, care consideră că alegerile parlamentare de duminică din Republica…
Weekend trending în București, 27-28 septembrie: pastramă, mici și must, Dan Bălan și Hans Zimmer, dar și „Jaful secolului” și DiCaprio pe marile ecrane # HotNews.ro
Greu de crezut, dar e ultimul weekend din septembrie și deja ne pregătim pentru a doua lună de toamnă. Ceea ce înseamnă că vom uita în curând de caniculă și vom începe să ne plângem…
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut săptămâna aceasta preşedintelui american Donald Trump să furnizeze Kievului rachete de croazieră cu rază lungă de acţiune Tomahawk, pentru a-l presa astfel pe președintele rus Vladimir Putin să facă…
Kremlinul consideră „iresponsabile” ameninţările că NATO va doborî avioanele ruseşti care încalcă spaţiul aerian # HotNews.ro
Preşedinţia rusă a catalogat vineri drept iresponsabile atât ameninţarea formulată public într-un interviu de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski că ar putea ataca Kremlinul, cât şi cea care ar fi fost transmisă în privat Moscovei de…
DOCUMENT Mesaj de susținere pentru Moldova din Congresul SUA. „Știm prea bine că adversari străini vor face eforturi să submineze alegeri libere și corecte” # HotNews.ro
Șase membri ai Camerei Reprezentanților din Statele Unite, co-președinți ai grupurilor pentru Moldova, România și țările baltice au semnat un comunicat comun de presă în care își exprimă sprijinul pentru organizarea unor alegeri „libere, corecte…
Doi adolescenţi au fost arestaţi pentru spionaj în Olanda, într-un caz având posibile legături cu Rusia # HotNews.ro
Poliţia olandeză a arestat doi adolescenţi suspectaţi de spionaj în numele unei puteri străine, au anunţat vineri autorităţile, într-un caz legat, potrivit presei locale, de hackeri pro-ruşi. Un judecător a dispus menţinerea în arest a…
Donald Trump repetă afirmațiile despre Tylenol și vaccinuri și oferă și alte sfaturi de sănătate # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a repetat vineri apelul său adresat femeilor însărcinate și copiilor cu vârste fragede de a nu mai utiliza popularul medicament analgezic Tylenol, sfidând astfel criticile formulate pe scară largă de asociațiile…
Drone suspecte în nordul Germaniei. Autoritățile au deschis o anchetă pentru spionaj și sabotaj # HotNews.ro
Ministerul de Interne al landului Schleswig-Holstein (din nordul Germaniei) a declarat vineri că în timpul nopţii (de joi spre vineri) au fost observate drone în spaţiul aerian al landului şi că acestea fac obiectul unei…
Cancelarul Merz critică starea democrației în SUA. „Libertatea de exprimare este sub semnul întrebării, independența justiției este reprimată” # HotNews.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a deplâns, vineri, declinul respectului pentru statul de drept la nivel mondial, în special în SUA, într-un mesaj neobişnuit de direct la adresa unui aliat-cheie, relatează Bloomberg, preluată de News.ro. SUA…
Alegeri în Republica Moldova: Și partidul condus de Victoria Furtună, apropiată a lui Ilan Şor, a fost scos din cursa electorală # HotNews.ro
Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a anulat vineri seară înregistrarea partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, şi a candidaţilor săi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în alegerile parlamentare din…
Reacția Colegiului Medicilor la decesele copiilor de la Spitatul „Sf. Maria” din Iași. „Căutăm vinovați, dar rareori vedem planuri concrete de redresare” # HotNews.ro
Colegiul Medicilor din România susține că, dincolo de căutarea vinovaților pentru moartea a șase copii internați la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, este nevoie de reforme structurale pentru combaterea infecțiilor nosocomiale din spitalele românești. Colegiul…
Restricții pentru deplasările diplomaţilor ruşi în interiorul UE, în noul pachet de sancțiuni contra Moscovei # HotNews.ro
Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), care este brațul diplomatic al Uniunii Europene, a propus vineri o obligaţie de notificare pentru diplomaţii ruşi aflaţi la post în ţările membre în cazul oricărei călătorii efectuate de…
Premierul Moldovei, despre influența rusă în alegeri: „Au speriat foarte mulți oameni asociind UE cu războiul” # HotNews.ro
Premierul moldovean Dorin Recean a spus, la Digi 24, că propaganda Rusiei în Moldova a avut ca scop asocierea Uniunii Europene cu războiul, astfel că mulți oameni sunt speriați. Recean a afirmat că, dimpotrivă, un…
Cine este noul șef de la Protecția Consumatorilor, Ionel Obretin. Un fost polițist devenit om de afaceri # HotNews.ro
Atribuțiile președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor vor fi preluate de către unul dintre vicepreședinții ANPC, Ionel Obretin. El preia conducerea instituției de la celălalt vicepreședinte, Sebastian Hotca, care exercita șefia ANPC tot ca interimar,…
Tânărul suspectat că a trimis mesajele de ameninţare către sute de școli și spitale, arestat preventiv pentru 30 de zile # HotNews.ro
Curtea de Apel București a admis propunerea procurorilor și a aprobat arestarea preventivă pentru 30 de zile a tânărului de 17 ani acuzat că a trimis mesaje către sute de școli și spitale din România…
Lukașenko îi transmite lui Zelenski să negocieze cu Rusia dacă nu vrea să piardă întreaga țară. „Cred că a sosit momentul să începem consultările” # HotNews.ro
Președintele belarus Aleksandr Lukașenko l-a îndemnat pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski să negocieze cu Rusia dacă nu vrea să piardă întreaga Ucraină, întrucât, cu cât trece mai mult timp, cu atât îi va fi…
„Dacă în trecut diaspora vota în proporție de 75 – 80% cu PAS, acum nu mai sunt sigur că procentul va fi la fel de mare”. Ce spune directorul unui institut de sondaje din Moldova despre votul de duminică # HotNews.ro
„Datele sondajelor noastre arată că oamenii sunt, în primul rând, preocupați de problemele sociale, de nivelul scăzut al veniturilor, sărăcie, inflație. În schimb, guvernarea își concentrează prioritățile strict pe integrarea europeană” , spune într-un interviu…
Mesaj de la București pentru basarabeni: „Conducerea Republicii Moldova va primi un semnal foarte serios după alegeri” # HotNews.ro
Cristian Diaconescu, consilier prezidențial pentru securitate națională, a spus, la Digi24, că alegerile din Moldova sunt urmărite cu atenție la București și în Uniunea Europeană, care va trimite Chișinăului „un semnal foarte serios” după alegeri,…
Fiscul a dat un comunicat pentru a reaminti proprietarilor care dețin vile sau alte imobile de valoare mare că la finalul lunii septembrie expiră termenul până la care trebuie să depună declarația 216 și să…
Poliţia din Serbia anunță arestarea unor suspecți acuzați că au instruit protestatari în tactici de luptă, înainte de alegerile din Republica Moldova # HotNews.ro
Poliţia sârbă a arestat vineri două persoane acuzate că au organizat sesiuni de antrenament pentru protestatari privind tacticile de confruntare cu poliţia, în perspectiva alegerilor parlamentare de duminică din Republica Moldova, transmite AFP. Identificate doar…
FC Argeş a învins vineri, în deplasare, scor 1-0, pe FC Hermannstadt, în etapa a 11-a din Superligă, potrivit news.ro. La Sibiu, repriza întâi a fost una fără multe faze de poartă şi fără mari…
Ilie Bolojan, despre cazul deceselor de la spitalul din Iași: „Nu voi avea nicio ezitare să sancționez” # HotNews.ro
Tragedia de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, unde șase copii care s-au infectat cu o bacterie au murit „ne arată încă o dată cât de mare este nevoia de reformă profundă în…
Rusia, menționată ca amenințare în viitoarea Strategie Națională de Apărare. Cristian Diaconescu: „O reacție absolut normală” # HotNews.ro
Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Cristian Diaconescu, a afirmat, la Digi24, că este o reacție „absolut normală” a României includerea Rusiei printre amenințările la adresa securității naționale a țării în proiectul viitoarei Strategii Naționale de…
„Cred că avem un acord” privind Gaza, a declarat vineri președintele american Donald Trump, care săptămâna aceasta le-a prezentat mai multor lideri musulmani, precum și premierului israelian Benjamin Netanyahu, un nou plan de pace în…
Dumitru Dumbravă a murit la 53 de ani. Fostul general SRI era trimis în judecată în dosarul lui Florian Coldea # HotNews.ro
Generalul Dumitru Dumbravă, fost șef al direcţiei juridice a SRI, a murit vineri la Spitalul SRI Agrippa Ionescu din București, anunță Digi24 și Antena3. Generalul Dumitru Dumbravă a devenit cunoscut publicului după declarațiile sale potrivit…
VIDEO Benjamin Netanyahu, huiduit la Adunarea Generală a ONU. Zeci de ambasadori au ieșit din sală când și-a susținut discursul # HotNews.ro
Prim-ministrul israelian şi-a făcut vineri intrarea în sala Adunării Generale a ONU sub huiduielile unei părţi din public, iar mai multe delegaţii au părăsit sala, lăsând o mare parte din ea goală, relatează Le Figaro…
După întâlnirea Erdogan-Trump, Turkish Airlines anunță că va cumpăra peste 200 de avioane Boeing noi # HotNews.ro
Turkish Airlines a anunţat, vineri, un acord privind achiziţia a până la 225 de avioane Boeing, la doar o zi după întâlnirea de la Washington dintre preşedintele turc Recep Tayyip Erdoğan şi preşedintele american Donald…
VIDEO AUR Moldova nu se retrage din alegerile parlamentare din 28 septembrie, infirmând anunțul partidului lui Simion. „Nu suntem o filială a AUR România” # HotNews.ro
După ce Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat că se retrage din competiția electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie din Moldova, președintele AUR Moldova, fostul deputat Boris Volosatîi, a infirmat anunțul făcut de…
Ungaria spune că Volodimir Zelenski „începe să înnebunească” după comentariul său despre dronele de recunoaștere # HotNews.ro
Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat vineri că președintele ucrainean Volodimir Zelenski „începe să înnebunească”, după ce liderul de la Kiev a afirmat că au avut loc încălcări ale spațiului aerian al…
După ce observatorii ruși au fost excluși de la alegerile legislative din Republica Moldova, Putin amenință OSCE cu retragerea Rusiei / „O organizație absolut nedemocratică” # HotNews.ro
Rusia s-ar putea retrage din Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) al OSCE, a amenințat vineri președintele rus Vladimir Putin în cadrul unei întâlniri cu șefa Comisiei Electorale Centrale (CEC) din Federația Rusă,…
Șeful ANPC, cercetat pentru corupție, se poate întoarce la serviciu. Decizie definitivă a instanței # HotNews.ro
Şeful interimar al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Sebastan Ioan Hotca, acuzat de abuz în serviciu, şi directorul general din ANPC Paul Anghel, acuzat de şantaj, se pot întoarce la serviciu, după ce Curtea de…
Teatrul EXCELSIOR anunță prima premieră a stagiunii 2025–2026: Tristețe și bucurie în viața girafelor de Tiago Rodrigues, în regia lui Irisz Kovacs. Premieră pe țară # HotNews.ro
Teatrul EXCELSIOR, singurul teatru din București dedicat adolescenților și tinerilor adulți, anunță prima premieră a stagiunii 2025–2026: Tristețe și bucurie în viața girafelor, pe un text semnat de Tiago Rodrigues, unul dintre cei mai apreciați dramaturgi…
„O dramă inacceptabilă. Toleranță zero față de erori care ucid copiii”. Nicușor Dan cere anchetă după cazul de la spitalul din Iași, care „reconfirmă o problemă structurală veche de ani de zile” # HotNews.ro
Ministerul Sănătății și Guvernul României trebuie să gândească un plan concret pentru a combate infecțiile nosocomiale din spitale, spune președintele Nicușor Dan, într-o reacție după tragedia de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași,…
VIDEO Andrzej Bargiel a devenit prima persoană din lume care a coborât Muntele Everest pe schiuri fără ajutorul oxigenului # HotNews.ro
Andrzej Bargiel a devenit prima persoană care a urcat pe Muntele Everest și a coborât pe schiuri fără oxigen suplimentar, relatează revista People. Schiorul extrem polonez, în vârstă de 37 de ani, și-a purtat schiurile…
Documente sensibile arată că Rusia pregătește trupe chineze pentru o posibilă invazie a Taiwanului # HotNews.ro
Rusia își transferă din experiența de luptă pentru operațiuni de antrenament a unităților aeropurtate chineze, cruciale pentru a ocupa poziții cruciale în Taiwan în eventualitatea în care Beijingul lansează o invazie asupra țării insulare, relatează…
„În spitale nu trebuie aduse ghivece cu flori”. Un epidemiolog atrage atenția asupra bacteriei cu care erau infectați cei 6 copii decedați la spitalul din Iași / Cât de periculoasă este # HotNews.ro
Serratia marcescens trăiește pe suprafețe și în condiții de umiditate, inclusiv în afara spitalelor, și poate fi prezentă chiar pe o floare care stă într-o vază cu apă, explică, într-un dialog cu HotNews, Doina Azoicăi,…
Dezvoltatorul imobiliar One United Properties, fondat de bancherii Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, a semnat cu familia lui Cristian Borcea, fostul acționar al clubului de fotbal Dinamo, un antecontract care vizează achiziția unui teren valoros,…
Ucraina suspectează Ungaria că a efectuat zboruri cu drone de recunoaştere în spaţiul său aerian, a afirmat vineri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit AFP. „Forţele ucrainene au înregistrat încălcări ale spaţiului nostru aerian de către…
Agenția de strategie și manifestare creativă de brand Rusu+Borțun a fost premiată cu Bronze la Cresta Awards 2025 în categoria Design cu proiectul Made of Goals – The Golden Generation Monument, proiect care a fost…
