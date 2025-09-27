Angajații de la Finanțe ies azi în stradă
Profit.ro, 27 septembrie 2025 08:40
Sindicaliștii din finanțe vor protesta în fața sediului Ministerului Finanțelor.
Acum 15 minute
09:20
Turkish Airlines a semnat un acord privind achiziția a până la 225 de avioane Boeing.
Acum 30 minute
09:10
Vinul zilei: un roșu intens, catifelat și armonios, din regiunea Marche, un vin echilibrat și versatil, cu arome delicate, savuros alături de paste, carne albă sau brânzeturi # Profit.ro
Recomandarea zilei, Conte Rosso Piceno 2023 de la crama Il Conte Villa Prandone, este un vin roșu clasic italian, proaspăt și armonios, care cucerește prin eleganță și versatilitate.
Acum o oră
09:00
Chinezii nu au comentat încă decizia președintelui SUA de a transfera operațiunile TikTok din SUA către o companie cu noi acționari.
09:00
Criză socială masivă în Rusia: Veteranii fac prăpăd acasă, odată întorși de pe frontul din Ucraina. Moscova bagă cazurile sub preș # Profit.ro
Aproximativ 700.000 de militari ruși se află în prezent pe linia frontului, iar 137.000 s-au întors deja acasă, potrivit The Moscow Times. Experții atrag atenția că Rusia se va confrunta cu un test social amplu în momentul în care acești oameni vor reveni în viața civilă.
08:40
Sindicaliștii din finanțe vor protesta în fața sediului Ministerului Finanțelor.
Acum 2 ore
08:20
Serbia arestează două persoane în legătură cu posibile diversiuni la alegerile din Republica Moldova # Profit.ro
Autoritățile din Serbia au arestat două persoane sub suspiciunea că organizau pe teritoriul țării instruirea unor moldoveni și români pentru revolte în ziua alegerilor de duminică din Republica Moldova.
08:00
Trump sugerează că vor mai urma și alții, după punerea sub acuzare a fostului director FBI # Profit.ro
Președintele american Donald Trump spune se așteaptă la acte de acuzare asupra adversarilor săi, după ce fostul director al FBI James Comey a fost pus sub acuzare.
Acum 4 ore
07:30
Congresmanii democrați au publicat noi dosare în cazul Jeffrey Epstein în care apar numele miliardarului Elon Musk și ale prințului Andrew.
Acum 12 ore
22:00
Atenționare - Au apărut la vânzare în farmacii și case de amanet cărți de rugăciuni împotriva stupefiantelor și teste antidrog # Profit.ro
Un expert criminolog român atenționează că în România au apărut la vânzare cărți de rugăciuni împotriva consumului de substanțe psihotrope și teste antidrog.
21:40
Grupul Cris-Tim, liderul pieței de carne procesată și al segmentului ready meal din România, dar și un jucător important în piața de lactate, își va anunța luni strategia pentru perioada următoare.
21:20
Constructorul auto german BMW Group a deschis astăzi uzina din Ungaria.
21:00
Audi va lansa două SUV-uri de mari dimensiuni, cu combustie, în următorii doi ani, o schimbare radicală de strategie, după ce acum cinci ani era deja stabilită transformarea mărcii într-una exclusiv electrică.
20:40
După un avans de un sfert de procent, indicele BET al celor mai lichide acțiuni românești este marginal sub recordul din vară.
Acum 24 ore
20:20
Simtel Team a semnat contracte de construire și punere în funcțiune a 2 sisteme de stocare de energie, de 176 MWh. Dezvoltatorii beneficiază de subvenții de stat PNRR # Profit.ro
Simtel Team, companie românească de tehnologie listată pe piața AeRO a Bursei de Valori București (BVB), specializată în principal în inginerie, achiziții și construcții (EPC), precum și operare și mentenanță de centrale fotovoltaice, a semnat 2 contracte de construire a tot atâtea sisteme de stocare a energiei electrice, cu capacitate însumată de 176 MWh, pentru clienți beneficiari de subvenții de stat UE prin PNRR.
20:00
Trump a semnat ordinul prin care permite TikTok să continue să funcționeze în Statele Unite. Tranzacție evaluată la 14 miliarde de dolari # Profit.ro
Președintele american, Donald Trump, a semnat ordinul executiv prin care permite TikTok să continue să funcționeze în Statele Unite.
19:50
Bosch anunță decizia pentru România în cazul miilor de concedieri globale. Nu exclude „măsuri suplimentare” # Profit.ro
Cel mai mare producător de componente auto din lume, compania germană Bosch, a anunțat că va desființa un număr uriaș de locuri de muncă, în cadrul procesului de restructurare a activității companiei, pe fondul transformărilor radicale din industria auto. În România, lucrurile sunt în acest moment sub control, după cum au transmis pentru Profit.ro reprezentanții companiei, dar situația s-ar putea schimba în orice moment, după cum reiese din declarațiile companiei.
19:30
Șase companii italiene, amendate cu aproape 1 miliard de euro pentru fixarea prețurilor carburanților # Profit.ro
Autoritatea antitrust din Italia (AGCM) a amendat cele mai importante companii petroliere din țară, inclusiv Eni și o subsidiară a Exxon Mobil, cu aproape 1 miliard de euro, acuzându-le de fixarea prețurilor carburanților.
19:00
IRCC, indicele folosit la creditele contractate, ajunge la cea mai mare valoare pe care a avut-o vreodată.
18:30
Blocaj în cedarea de acțiuni la Rompetrol și OMV Petrom. Ministerul Energiei ia în calcul că poate încasa anul acesta un avans din vânzarea ELCEN către PMB # Profit.ro
Ministerul Energiei ia în calcul posibilitatea teoretică de a încasa în cursul acestui an un avans din vânzarea către Primăria Capitalei a participației sale de 97,5% din acțiunile celui mai important producător local de energie termică și electrică, Electrocentrale București (ELCEN).
18:00
Preoții și clericii din Republica Moldova sunt folosiți pentru a promova mesaje anti-UE, înainte de alegerile parlamentare.
17:40
Având în vedere complexitatea reglementărilor fiscale și riscurile asociate nerespectării acestora, este esențial ca fiecare plan de fidelizare propus salariaților să fie analizat în detaliu, pentru a asigura atât conformitatea fiscală, cât și maximizarea beneficiilor pentru angajați!
17:40
OLX plătește peste 1 miliard de euro pentru cel mai mare site de anunțuri auto din Franța # Profit.ro
OLX Group, operatorul celui mai mare site de anunțuri din România, cumpără La Centrale, platformă-lider pe piața anunțurilor auto în Franța, într-o tranzacție de peste 1 miliard de euro, care îi conferă acces la vestul Europei.
17:30
Republica electorală Moldova, alegri sub umbra Kremlinului: Factorul Plahotniuc, amenințări rusești și alegeri contestate # Profit.ro
Cele mai importante știri din 26 septembrie din Republica Moldova.
17:20
După ce a închis cu succes o ofertă de buy-back la jumătatea lunii acestei veri, fosta SIF Moldova pregătește un nou program de achiziții ale propriilor acțiuni.
17:00
Paul Anghel și Sebastian Hotca se întorc în funcții, după ce Curtea de Apel le-a ridicat controlul judiciar.
17:00
Ucraina suspectează Ungaria de faptul că a desfășurat zboruri de drone de recunoaștere în spațiul aerian ucrainean.
16:30
Grupul Volkswagen se alătură Stellantis cu măsuri de suspendare a producției în mai multe fabrici din Germania, din cauza cererii scăzute de automobile. Vizate sunt mai ales uzinele care produc vehicule complet electrice.
16:20
ULTIMA ORĂ Ucraina poate sista de luna viitoare importurile de produse petroliere prin România, din cauza cantității mari de carburanți din India produși din țiței rusesc # Profit.ro
Principalii operatori angro de produse petroliere din Ucraina își planifică aprovizionarea pentru luna octombrie fără a lua în considerare portul românesc Constanța, în care funcționează facilitățile de încărcare-descărcare și depozitare ale companiei de stat Oil Teminal din România, așteptându-se ca această rută de transport să intre sub sancțiuni, scrie presa de la Kiev, citând surse din piața ucraineană.
15:50
CFR Călători a anunțat reducerile de care beneficiază studenții în noul an universitar la transportul pe calea ferată.
15:50
530 de oameni au fost găsiți într-o singură zi muncind fără contracte la o firmă de curierat din București.
15:30
Adolescenții care folosesc Facebook și Messenger vor avea conturi speciale, cu funcții de protecție și opțiuni de control parental.
15:30
Croația susține că poate asigura integral nevoile de țiței ale Ungariei și Slovaciei, astfel încât acestea să nu mai importe din Rusia # Profit.ro
Croația susține că poate asigura integral nevoile de țiței ale Ungariei și Slovaciei, prin intermediul oleoductului Adria, prin care este tranzitat petrol sosit pe Marea Adriatică, astfel încât rafinăriile maghiare și slovace să nu mai importe materie primă din Rusia.
15:00
Românii - printre cei mai activi investitori în imobiliare din unele țări. Mitul Zanzibar # Profit.ro
Românii sunt, în ultimii ani, printre cei mai activi investitori în imobiliare în țările din jur.
14:50
Nyerges & Partners i-a cooptat pe Horia Ispas ca Partener și pe Irina Moinescu în poziția de Counsel, consolidându-și astfel practicile de M&A, Corporate & Commercial, Energie și Resurse Naturale.
14:40
„Chinezii au rămas în urmă!” BMW iX3, declarat cel mai avansat automobil al momentului, împreună cu Qualcomm ar putea da acces la tehnologie și altor europeni # Profit.ro
BMW iX3 este primul automobil european cu adevărat definit de software, conform declarațiilor specialiștilor din industria care livrează software și sisteme de senzori pentru industria auto, fiind considerat cel puțin egalul Tesla, în acest moment.
14:20
Când vorbim despre București, ne gândim la clădiri, bulevarde, trafic sau la arhitectura lui amestecată
14:10
Amendă după un atac cibernetic la un site românesc de comerț online. Clienții s-au trezit cu bani lipsă de pe carduri # Profit.ro
O companie care vinde produse din tutun și dispozitive de vapat a fost amendată cu 20.000 euro pe baza regulamentului GDPR, după ce a suferit un atac cibernetic.
13:40
Xiaomi va deschide showroom-uri similare celor din China, unde clienții nu doar testează mașinile, ci experimentează și ecosistemul de produse al companiei.
13:20
James Comey este acum primul înalt oficial guvernamental care este confruntat cu acuzații federale.
13:20
Compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair confirmă că va introduce abonamente de îmbarcare digitale 100%, începând cu 12 noiembrie.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat vineri de BNR, a ajuns la 5,0772 lei, de la 5,0754 lei, înregistrat joi.
13:00
Compania Amazon va plăti 2,5 miliarde de dolari pentru a închide un proces privind inducerea în eroare a abonaților Prime.
13:00
FOTO Hotel celebru din Brașov va fi deschis sub un brand internațional. Lucrări lansate de modernizare # Profit.ro
Compania Aro Palace, deținută de Transilvania Investments, ca acționar majoritar cu 85% din acțiuni, a semnat contractele de modernizare a hotelului Capitol din Brașov, care urmează să fie operat sub brandul Mercure.
12:50
CJUE, sesizată pentru aplicarea retroactivă a noii legi a cetățeniei pentru cetățenii din R. Moldova # Profit.ro
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a fost sesizată în legătură cu aplicarea retroactivă a noii legi a cetățeniei române, care a extins termenele de soluționare a cererilor de la cinci luni la doi ani, cu posibilitatea prelungirii cu încă șase luni.
12:50
Alerta de securitate în România, pe masa Concurenței. Vânzarea Napolact către cel mai bogat om din Ungaria a intrat în analiză # Profit.ro
Tranzacția prin care grupul maghiar Bonafarm intenționează să preia FrieslandCampina Romania având în portofoliul și brandul Napolact, a intrat spre analiză pe masa Consiliului Concurenței.
12:50
Datoria mondială a crescut în trimestrul doi din 2025, pe fondul atenuării condițiilor financiare globale și a deprecierii dolarului.
12:30
Roche își propune să devină unul dintre primii trei jucători globali în domeniul tratamentelor pentru obezitate.
12:20
Acord de mediu pentru finalizarea hidrocentralei Pașcani de pe Siret, începută acum 40 de ani # Profit.ro
Proiectul Hidroelectrica de finalizare a lucrărilor la amenajarea hidroenergetică Pașcani de pe râul Siret a primit acord de mediu, a anunțat ministra de resort, Diana Buzoianu.
12:10
Ștefan Călin Dumitrașcu, fost arhitect șef al Capitalei, a fost pus sub acuzare de DNA pentru abuz în serviciu în legătură cu aprobarea unui PUZ în anul 2019, care permitea ridicarea unui imobil de birouri pe spațiu verde în cartierul Primăverii.
12:10
Comisia Europeană a declanșat o anchetă antitrust împotriva companiei germane SAP.
