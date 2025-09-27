Angajații de la Finanțe ies azi în stradă

19:50

Cel mai mare producător de componente auto din lume, compania germană Bosch, a anunțat că va desființa un număr uriaș de locuri de muncă, în cadrul procesului de restructurare a activității companiei, pe fondul transformărilor radicale din industria auto. În România, lucrurile sunt în acest moment sub control, după cum au transmis pentru Profit.ro reprezentanții companiei, dar situația s-ar putea schimba în orice moment, după cum reiese din declarațiile companiei.