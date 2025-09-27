Blackout în MEXIC. Uriașa pană de curent a afectat 2,3 milioane de persoane/Una dintre cele mai populare stațiuni, lăsate în întuneric
Gândul, 27 septembrie 2025 08:40
Mai bine de 2,3 milioane de persoane au rămas fără electricitate vineri, 26 septembrie, în sud-estul Mexicului din cauza unei pene de curent care a provocat haos. Principalul oraș lovit a fost Cancun, cea mai importantă și căutată stațiune turistică a Mexicului. Haos pe drumuri La patru ore după incident, care a avut loc pe […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
09:30
Dragi cititori, azi este sâmbătă, iar GÂNDUL.RO vă urează să aveți un weekend plin de voie bună! Hai să începem dimineața cu zâmbete! Bancul zilei: Ce erau Adam și Eva, de fapt: englezi, francezi, chinezi sau români? Un englez, un francez, un chinez și un român au o dispută în legătură cu naționalitatea lui Adam […]
Acum 30 minute
09:10
Cum lovește creșterea TVA în piața imobiliară. Cu cât au crescut prețurile/Locuințe vechi vs. locuințe noi, care sunt mai rentabile/Topul prețurilor # Gândul
Chiar dacă România rămâne printre cele mai accesibile piețe imobiliare din Est, în țara noastră există o tendință clară de creștere a prețurilor. Locuințele vechi și noi s-au scumpit cu aproximativ 12% în august 2025, față de august 2024. Totodată, deși există o cerere constantă, există și o mare prudență din partea cumpărătorilor. Românii își […]
09:10
Două persoane arestate în Serbia sub suspiciunea că instruiau PROTESTATARI moldoveni și români în tactici de luptă # Gândul
Poliția sârbă a arestat, vineri, 26 septembrie, două persoane acuzate că au organizat sesiuni de instruire pentru protestatari privind tacticile de confruntare cu poliția înaintea alegerilor parlamentare de duminică, din Republica Moldova. Identificate doar după inițiale și date de naștere, cele două persoane arestate sunt acuzate că au organizat și finanțat sesiunile de instruire în […]
Acum o oră
08:50
(P)Lucrările sunt în curs. Prima școală verde din Berceni se construiește cu fonduri europene # Gândul
Se lucrează la construcția noii școli verzi din localitatea Berceni-Ilfov. Este vorba despre o investiție de 4 milioane de euro, care se va întinde pe o suprafață de aproape 6.000 de mp. Noua școală verde va avea două etaje, 21 de săli de clasă pentru elevii din ciclul primar și gimnazial (clasele 0 – VIII), […]
08:40
Muzeul de 1 miliard de dolari al Egiptului își deschide porțile. Masca de aur a lui Tutankhamon și peste 100.000 de alte exponate, în cel mai scump și cel mai mare muzeu de arheologie din lume # Gândul
La peste treizeci de ani de la momentul când proiectul a fost anunțat, Marele Muzeu Egiptean se apropie în sfârșit de marea deschidere. Programat pentru deschidere pe 1 noiembrie, Marele Muzeu Egiptean de lângă Cairo, pe Platoul Giza, lângă Piramide, va fi unul dintre cele mai mari, mai moderne și mai renumite muzee din întreaga […]
08:40
Blackout în MEXIC. Uriașa pană de curent a afectat 2,3 milioane de persoane/Una dintre cele mai populare stațiuni, lăsate în întuneric # Gândul
Mai bine de 2,3 milioane de persoane au rămas fără electricitate vineri, 26 septembrie, în sud-estul Mexicului din cauza unei pene de curent care a provocat haos. Principalul oraș lovit a fost Cancun, cea mai importantă și căutată stațiune turistică a Mexicului. Haos pe drumuri La patru ore după incident, care a avut loc pe […]
08:40
Bancul de sâmbătă | Descoperirea din Egipt. Acesta este bancul care vă va aduce, garantat, zâmbetul pe buze. Plus o călătorie incitantă la Piramide! În Egipt, arheologii au descoperit un mormânt nou. În el erau două sarcofage. Pe unul era o inscripție: -„Aici odihnește cel mai faimos jucător de alba-neagra din Egipt”. Pe cel de-al […]
Acum 2 ore
08:10
S-a pus lacăt peste două mari combinate strategice pentru Romania – Sidex și Hunedoara. Viitorul a mii de oameni este incert. Un cercetător român în metalurgie trage un semnal de alarmă: „Industria țării este pe BUTUCI” # Gândul
Industria românească este aproape de un colaps în 2025, după mai mulți ani în care s-au închis zeci de fabrici, dintre care unele strategice pentru economia și securitatea României. Contactat în exclusivitate de Gândul, Petru Ianc, membru de onoare al Academiei de Științe Tehnice a tras un semnal de alarmă cu privire la situația în […]
08:00
Primvs Derby azi la Ploiești: Petrolul – Rapid în Superligă! Costel Gâlcă are 4 mari absențe # Gândul
Rapid va întâlni, sâmbătă, de la ora 20:30, pe stadionul „Ilie Oană”, formația Petrolul Ploiești, într-un meci din cadrul etapei a 11-a a Superligii. Duelul dintre Rapid și Petrolul este una dintre cele mai vechi și intense rivalități din fotbalul românesc. Primvs Derby azi la Ploiești: Petrolul – Rapid în Superligă! Costel Gâlcă are 4 […]
08:00
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 722. Coaliție internațională pentru susținerea financiară a Autorității Palestiniene # Gândul
Un număr de 12 țări, printre care Franța, Regatul Unit al Marii Britanii, Japonia, Arabia Saudită și Spania, au anunțat crearea unei coaliții pentru a sprijini financiar Autoritatea Palestiniană. Poporul palestinian duce lipsă de fonduri, veniturile sale fiscale fiind reținute de Israel, notează AFP. Câți bani promite Occidentul Coaliția de urgență pentru sustenabilitatea financiară a […]
07:50
Univ. Craiova – Dinamo 2-2 | Mirel Rădoi a sărit pe arbitraj: „Proști nu suntem, naibii! Nici eu, nici ei” # Gândul
Dinamo a terminat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 2-2, cu gruparea Universitatea Craiova, în etapa a 11-a din Superligă. Cea mai controversată fază a fost eliminarea lui Bancu de la olteni, nu și a lui Armstrong de la Dinamo, deși amândoi comiseseră gesturi violente și nesportive. Univ. Craiova – Dinamo 2-2 | Mirel […]
07:50
ALEGERI în Republica Moldova | Gândul a surprins principalele momente din culisele campaniei # Gândul
Republica Moldova votează duminică într-un scrutin decisiv pentru viitorul său european. La alegerile din 28 septembrie vor participa 14 partide politice, patru blocuri electorale și patru candidați independenți. Gândul s-a aflat vineri printre staffurile partidelor pentru a întelege cum arată culisele unei campanii care ar putea decide destinul țării vecine. Republica Moldova se pregătește de […]
07:40
Financial Times: Incidentele cu drone, inclusiv cele din Danemarca și ROMÂNIA, evidențiază vulnerabilitățile spațiului european /Rusia testează NATO # Gândul
Incidentele cu drone din Danemarca, care intervin după cele produse în alte țări, inclusiv în România, au evidențiat vulnerabilitățile spațiului aerian european, iar statele membre NATO trebuie să identifice modalități de protejare a infrastructurii esențiale, comentează cotidianul Financial Times. Oficialii danezi au fost criticați din cauza incapacității de identificare și doborâre a aparatelor de zbor […]
07:40
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1312. „Zelenski ar face bine să negocieze, dacă nu vrea să piardă întreaga țară” # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 27 septembrie 2025, în a 1.312-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, l-a îndemnat pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, să negocieze cu Rusia, dacă nu vrea să piardă întreaga țară. „Pe masă există o propunere bună” În opinia sa, cu […]
Acum 4 ore
07:30
Cât costă să trăiești o lună în Germania. Ce salariu trebuie să ai pentru o viață decentă în 2025 # Gândul
Cât costă să trăiești o lună în Germania. Ce salariu trebuie să ai pentru o viață decentă în 2025. Cât costă să trăiești o lună în Germania Mulți români se întreabă cât ar trebui să câștige pentru a trăi decent în Germania. Potrivit ziarulromanesc.de, următoarele sume sunt suficiente. În Germania se vorbește intens despre „clasa […]
07:20
Ce salariu au cameramanii Asia Express 2025. Câți bani primesc de la Antena 1 pentru cele 44 de zile de chin # Gândul
Ce salariu au cameramanii Asia Express 2025. Câți bani primesc de la Antena 1 pentru cele 44 de zile de chin. Ce salariu au cameramanii Asia Express 2025 Cameramanii care duc greul la Asia Express 2025 primesc între 5.500 și 6.500 euro pentru întregul sezon. Asta înseamnă plata pentru 44 de zile de filmări propriu-zise. […]
07:20
27 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Simona Halep împlinește 34 de ani, Francesco Totti 49/ Are loc primul raid aerian din România # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 27 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Simona Halep este una dintre cele mai valoroase jucătoare de tenis din România și o prezență marcantă pe scena internațională. Născută pe 27 septembrie 1991, la Constanța, Simona a început tenisul de […]
07:10
Lovitură de teatru în cazul reținerii lui Horațiu Potra, la Dubai. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu șeful mercenarilor # Gândul
Surse judiciare au dezvăluit, în exclusivitate pentru Gândul, ce s-a întâmplat, de fapt, cu Horațiu Potra, despre care ministrul Justiției, Radu Marinescu, a lăsat de înțeles că ar fi fost prins la Dubai. Acuzat de către procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație de Justiție că, împreună cu alte persoane, a atentat împotriva […]
06:50
Meteorologii Accuweather anunță o lună octombrie cum n-a mai fost în România. Ce se întâmplă în București # Gândul
Meteorologii Accuweather anunță o lună octombrie cum n-a mai fost în România. Ce se întâmplă în București, de fapt. Meteorologii Accuweather anunță o lună octombrie cum n-a mai fost în România Meteorologii Accuweather prognozează o lună octombrie fără precedent în țara noastră. Nicio zi de ploaie și temperaturi mult peste medie într-o perioadă în care […]
Acum 12 ore
00:00
Rusia ajută China să se pregătească pentru Al Treilea Război Mondial, antrenând un batalion aeropurtat chinez pentru invazia Taiwanului # Gândul
Liderul Republicii Populare Chineze, Xi Jinping, se pregătește ca din anul 2027 să atace și să anexexe insula Taiwan, în prezent controlată de Republica Chineză, stat nerecunoscut pe plan internațional. Guvernul democratic de la Taipei este susținut de Statele Unite încă din Războiul Rece, iar în caz de invazie, Washingtonul este pregătit să sprijine forțele […]
26 septembrie 2025
23:00
Chiar este pornit să bombardeze Moscova. Zelenski i-a solicitat lui Trump să-i livreze rachete de rază lungă Tomahawk de îndată # Gândul
Volodimir Zelenski arde de nerăbdare să bombardeze Moscova și alte ținte majore din Federația Rusă după ce în urmă cu două zile, într-un interviu pentru Axios, i-a avertizat pe oficialii politici ruși să se ascundă în buncăre și în adăposturi antiaeriene. „Trebuie să știe unde sunt adăposturile antiaeriene. Au nevoie de ele. Dacă nu vor opri […]
22:50
Ce a postat Ioana Popescu pe Facebook cu doar o lună înainte de a muri: „Dacă aș ști că asta ar fi ultima oară când te voi vedea dormind…” # Gândul
Jurnalista Ioana Popescu s-a stins din viață la doar 45 de ani, fiind cunoscută drept „devoratoarea de fotbaliști”. Jurnalista a fost mereu activă în spațiul public prin declarațiile sale acide și controversate, iar cu o lună înainte să moară, a postat un mesaj emoționant. „Spune intotdeauna ce simti si fa ceea ce gandesti. Daca as […]
22:50
SLOVACIA a adoptat o lege prin care recunoaște doar două genuri și restricționează dreptul la adopție # Gândul
Slovacia și-a modificat Constituția, consacrând în lege recunoașterea a doar două genuri, cel masculin și cel feminin. Modificarea legală, care a fost adoptată printr-un vot în Parlament, restricționează, de asemenea, adopția, astfel că doar cuplurile heterosexuale căsătorite vor putea adopta copii. Mai mult, legea interzice și sarcinile mamelor-surogat, notează BBC. Amendamentul constituțional a fost definit […]
22:40
Trotinetele electrice, un pericol pentru viață. O fată și un băiat din Bistrița au fost accidentați # Gândul
Se înmulțesc cazurile de accidente care au în centru trotinetele electrice. Astfel, o fată de 15 ani şi un băiat de 18 ani, care circulau cu o trotinetă electrică în Bistriţa, au fost accidentaţi. Şoferul care i-a lovit avea dreptul de a conduce suspendat. Doi adolescenți, o fată de 15 ani şi un băiat de […]
22:40
Care este CAUZA morții jurnalistei Ioana Popescu. Iubitul său a dezvăluit diagnosticul primit # Gândul
Celebra jurnalistă Ioana Popescu, supranumită de presa mondenă drept „devoratoarea de fotbaliști”, a murit la vârsta de 45 de ani, la spitalul Sf. Ioan din București. Ea își găsise liniștea în brațele unui nou iubit, alături de care urma să plece în Italia, la Roma, unde bărbatul intenționa chiar să o ceară în căsătorie. Doar […]
22:10
Adolescentul acuzat că a trimis mesaje de amenințare la școli și spitale, arestat preventiv # Gândul
Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a inculpatului de 17 ani. Adolescentul este acuzat că a trimis zeci de mesaje de amenințare la școli și spitale din România, provocând o stare de anxietate și îngrijorare în spațiul public. Tânărul a fost ridicat, […]
22:00
Un angajat al companiei Tesla solicită despăgubiri imense, după ce a fost lovit de un robot al fabricii. SUMA fabuloasă cerută de bărbat # Gândul
Peter Hinterdobler, în vârstă de 50 de ani, tehnician în robotică al companiei Tesla, a intentat un proces în valoare de 51 de milioane de dolari împotriva producătorului auto și a unui furnizor de robotică, susținând că ar fi fost lovit de un robot defect. Bărbatul acuză faptul că după lovitură, în iulie 2023, a […]
22:00
Ponta, victima unei FARSE: Crezând că vorbește cu un fost președinte ucrainean, fostul premier a dezvăluit cu ce politicieni moldoveni are legături # Gândul
Fostul premier al României, Victor Ponta, a căzut victima unei farse telefonice pusă la cale de doi farsori ruși. Conversând telefonic din mașina sa, fostul lider social-democrat era convins că discută cu fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko. Ponta a vorbit despre situația politică din România, alegerile parlamentare din Republica Moldova, despre relațiile cu Bruxelles […]
22:00
Noi TENSIUNI comerciale între UE și SUA /Decizia lui Trump de taxare a importurilor de medicamente generează preocupări în Europa # Gândul
Producătorii europeni de medicamente sunt preocupați de perspectivele comerțului cu Statele Unite, iar experții recomandă consolidarea autonomiei Uniunii Europene și în acest domeniu, în contextul anunțului președintelui Donald Trump privind impunerea unor taxe de 100% asupra importurilor de produse farmaceutice. ”Începând de la 1 octombrie 2025, vom impune taxe de 100% asupra oricărui produs farmaceutic […]
21:50
Volodimir Zelenski acuză UNGARIA că ar fi trimis drone în spațiul aerian ucrainean. Budapesta reacționează: „A început să o ia razna!” # Gândul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a scris pe rețelele de socializare că drone de recunoaștere, despre care suspectează că erau ungare, au efectuat zboruri în spațiul aerian al Ucrainei. El nu a oferit detalii despre localizarea precisă a acestor apariții ale dronelor și nici când au avut loc, menționând doar că au fost „recente” și că […]
21:50
Lukașenko îi face o propunere „bună” lui Zelenski. „Volodimir Oleksandrovici trebuie să se calmeze” # Gândul
Preşedintele belarus Aleksandr Lukașenko l-a îndemnat pe omologul său ucrainean să negocieze cu Rusia dacă nu vrea să piardă întreaga Ucraină. Lukaşenko este principalul aliat al Kremlinului în războiul cu țara agresată. Argumentul liderului de la Minsk este acela că, cu cât trece mai mult timp, cu atât îi va fi mai greu președintelui Ucrainei […]
21:40
Volodimir Zelenski acuză UNGARIA că ar fi trimis drone în spațiul său aerian. Budapesta reacționează: „A început să o ia razna!” # Gândul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a scris pe rețelele de socializare că drone de recunoaștere, despre care suspectează că erau ungare, au efectuat zboruri în spațiul aerian al Ucrainei. El nu a oferit detalii despre localizarea precisă a acestor apariții ale dronelor și nici când au avut loc, menționând doar că au fost „recente” și că […]
21:40
Femeie din Alba Iulia, VICTIMA unui atac de tip phishing. Cum i-au fost sustrași zeci de mii lei din contul bancar # Gândul
O femeie din Alba Iulia, în vârstă de 52 de ani, a fost victima unei fraude informatice, în urma căreia i-au fost sustrași 53.200 de lei din contul bancar, printr-un atac de tip phishing. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba, ea a primit – pe 22 septembrie 2025 – un SMS pretins a […]
21:30
Consilierul lui Mugur Isărescu avertizează: În 2026, România ar putea ajunge în situația Greciei. Rămânem fără BANI pentru pensii și salarii # Gândul
Într-un interviu acordat către Antena 3 CNN, Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului bancar Mugur Isărescu, a avertizat că România ar putea intra în situația Greciei în anul următor. El a afirmat că statul român riscă o depreciere de curs puternică și riscă să nu mai aibă bani de salarii și pensii în 2026, iar majorările de […]
21:10
Mai ieftin de atât nu se poate la Veneția. Cât costă o PIZZA și o porție de spaghete în preajma Bazilicii Sfântului Evanghelist Marcu # Gândul
Veneția (”La Serenissima”), un oraș pe ape, este unul dintre cele mai mari atracții din Italia. Însă, este și o destinație foarte costisitoare. În funcție de sezon, o cazare de o noapte poate să coste peste 100 de euro. Pentru a lua un mic dejun la un restaurant venețian, turiștii trebuie să scoată din buzunar […]
21:00
Generația Z, scăpată de sub control: O adolescentă de 14 ani a murit după ce și-a pus silicoane. Medicul plastician (45 ani) era chiar iubitul ei # Gândul
O tânără adolescentă de 14 ani a apelat la tehnici de înfrumusețare interzise pentru vârsta ei și a plătit cu viața! Încercând să devină „cea mai frumoasă” elevă din școală, fata a apelat la două intervenții chirurgicale estetice pentru mărirea sânilor și de lifting fesier. Incidentul a avut loc în Mexic, unde tinerii generației Z […]
21:00
Impresionat de tragedia de la Iași, premierul cere ”o reformă profundă” în sistem. Promisiunea lui Ilie Bolojan # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a transmis un amplu mesaj de condoleanțe, pe contul personal de Facebook, în care își exprimă compasiunea pentru părinții copiilor dispăruți la Iași. De asemenea, prim-ministrul României promite o reformă în sistem. În egală măsură, prim-ministrul cere, la fel ca președintele țării într-un mesaj de vineri după-amiază, ca autoritățile să ia măsuri […]
20:50
Generația Z, scăpată de sub control: O adolescentă de 14 ani care și-a pus silicoane și și-a făcut lifting de fese a murit în mod tragic # Gândul
O tânără adolescentă de 14 ani a apelat la tehnici de înfrumusețare interzise pentru vârsta ei și a plătit cu viața! Încercând să devină „cea mai frumoasă” elevă din școală, fata a apelat la două intervenții chirurgicale estetice pentru mărirea sânilor și de lifting fesier. Incidentul a avut loc în Mexic, unde tinerii generației Z […]
Acum 24 ore
20:10
Benjamin Netanyahu a purtat o insignă specială în timpul discursului de la Adunarea Generală a ONU. Ce era inscripționat pe aceasta # Gândul
Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, și-a deschis vineri discursul în fața Adunării Generale a ONU purtând o insignă specială dedicată ostaticilor israelieni aflați încă în Fâșia Gaza. Ecusonum era inscripționat cu un cod QR care îi direcționează pe cei care îl scanează către un site web care documentează atrocitățile Hamas din 7 octombrie, a declarat biroul […]
20:00
Jurnalista Ioana Popescu s-a stins din viață la doar 45 de ani. Cunoscută drept „devoratoare de fotbaliști”, jurnalista a fost mereu activă în spațiul public prin declarațiile sale controversate. De curând, Ioana mărturisise că își dorește să intre și în politică. Pe lângă profesia de jurnalistă, Ioana a fost și actriță. Știre în curs de […]
19:30
Nicușor Dan este „profund îndurerat” de tragedia de la Iași. Președintele cere o anchetă de urgență și „toleranță zero” # Gândul
După decesul tragic a 6 copii la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, Nicușor Dan s-a declarat „profund îndurerat” într-un mesaj public. Președintele a solicitat o anchetă în regim de urgență pentru a elucida circumstanțele cazului și a se evita pe viitor cazuri asemănătoare. Într-o postare pe contul său de Facebook, Nicușor Dan solicită „transparență totală […]
19:30
FRF a decis care sunt meciurile din Cupa României, faza finală. Casa Fotbalului a găzduit, vineri, tragerea la sorţi a fazei grupelor, ediţia 2025-2026. Tragerea la sorţi s-a efectuat într-un nou format, de trei invitaţi speciali, foşti internaţionali prezenţi cu naţionala României la Campionatul European din 2016: Ciprian Tătăruşanu, Cristian Săpunaru şi Gabriel Torje. Știm […]
19:30
Benjamin Netanyahu, huiduit și ignorat la Adunarea Generală a ONU. Mai multe delegații au părăsit sala pe durata discursului premierului israelian # Gândul
Benjamin Netanyahu a promis în discursul său la Adunarea Generală a ONU că „își va încheia misiunea” în Fâșia Gaza și că nu va permite existența și recunoașterea unui stat palestinian. Pe durata discursului său, mai multe delegații, cele mai multe din partea unor țări islamice, au părăsit sala. Unele delegații l-au și huiduit pe […]
19:30
Doi români au vrut să intre în Canada cu șase batoane de salam și două găini, dar au ajuns subiect de documentar pe HISTORY Channel # Gândul
Un cuplu din România a devenit protagonist într-un documentar difuzat pe History Channel, după ce a fost surprins pe unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Canada cu produse nedeclarate. Scena a fost difuzată în cadrul seriei „Securitatea aeroportului”. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care cei doi români au fost opriți pentru verificări […]
19:20
Nicușor Dan este ”profund îndurerat”de tragedia de la Iași. Președintele cere o anchetă de urgență și ”toleranță zero” # Gândul
După decesul tragic a 6 copii la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, Nicușor Dan s-a declarat „profund îndurerat” într-un mesaj public. Președintele a solicitat o anchetă în regim de urgență pentru a elucida circumstanțele cazului și a se evita pe viitor cazuri asemănătoare. Într-o postare pe contul său de Facebook, Nicușor Dan solicită „transparență totală […]
18:50
Băsescu nu mai poate de grija Moldovei. Și el trage un semnal de alarmă. Îndeamnă diaspora să iasă la vot # Gândul
Fostul președinte Traian Băsescu, al cărui program de politică externă a inclus apropierea de Republica Moldova, a lansat un avertisment înaintea alegerilor cruciale de duminică. ‘Moscova a investit enorm în a obține votanți pentru blocul socialist’, apreciază fostul președinte referitor la scrutinul de duminică. Miza alegerilor, „formidabilă„ pentru Moldova și pentru securitatea României și Ucrainei […]
18:30
Sunt bune sau nu MURĂTURILE pentru organism? Dr. Mihaela Bilic dezvăluie ce se întâmplă în corpul nostru când mâncăm gogonele sau castraveți murați # Gândul
A venit toamna, anotimpul murăturilor, o variantă sănătoasă de a consuma legume și în timpul iernii. Acestea sunt alimente fermentate, care conțin bacterii vii și au efect probiotic. Mai mult, completează și îmbogățesc microBIOTA intestinală de care depinde de imunitatea. Celebra nutriționistă Mihaela Bilic a postat, pe pagina sa de Facebook, un amplu material despre […]
18:30
Netanyahu evocă succesele Israelului în conflictele din Orientul Mijlociu și îndeamnă Hamas să elibereze OSTATICII /Trump: „Cred că avem un acord” # Gândul
Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a evocat, în discursul rostit de la tribuna ONU, succesele Israelului în conflictele cu grupurile militante din Orientul Mijlociu și cu Iranul, avertizând asupra riscurilor generate de programul atomic iranian. ”Israelul luptă în numele Occidentului. Războiul din Fâșia Gaza este în numele omenirii. Inamicii noștri sunt și inamicii voștri. Cine strigă […]
18:20
BBC: Tony Blair ar putea să conducă autoritatea care se va ocupa de tranziția post-război din Fâșia Gaza # Gândul
Tony Blair, fost premier al Marii Britanii, a fost implicat în discuții despre conducerea unei autorități tranzitorii postbelice în Gaza, conform BBC. El a participat la discuții la nivel înalt cu toate părțile implicate pentru a pune capăt războiului și pentru a discuta viitorul teritoriului palestinian după conflict Propunerea, care ar avea sprijinul Casei Albe, […]
18:00
Mai ieftin de atât nu se poate la Veneția! Cât costă o PIZZA și o porție de PASTE în preajma Catedralei Sfântului Marcu, în 2025 # Gândul
Veneția – ”La Serenissima” – orașul pe ape este unul dintre cele mai mari atracții din Italia. Însă, este și foarte costisitor. În funcție de sezon, o noapte de cazare poate să coste și 100 de euro. O masă de dimineață luată la un restaurant venețian, cu un meniu care constă dintr-o omletă cu șuncă, […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.