Cea mai sănătoasă dietă de slăbit: Regula 80/20 explicată
Jurnalul.ro, 27 septembrie 2025 08:50
Când vine vorba de slăbit, suntem bombardați cu diete la modă – de la keto la fasting intermitent, până la cure de sucuri și planuri restrictive care promit rezultate rapide.
Acum 5 minute
09:30
Test de personalitate: Alege faza Lunii care te atrage și află în ce etapă a vieții te afli # Jurnalul.ro
Luna a fost dintotdeauna un simbol al ciclurilor vieții. Faza lunii care te atrage cel mai mult poate arăta ce etapă de transformare trăiești acum.
Acum 30 minute
09:10
Somonul este unul dintre cele mai populare tipuri de pește din lume, iar motivele sunt clare: somonul este un aliment de bază în dieta mediteraneană și este plin de nutrienți – acizi grași omega-3 (buni pentru inimă, creier și piele), proteine și vitamina D.
Acum o oră
08:50
Acum 2 ore
08:30
Un bărbat de 55 de ani din Cluj, fugit în străinătate după ce a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru tentativă de viol asupra unei minore, a fost prins și adus în România în noaptea de vineri spre sâmbătă.
08:10
Săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie 2025 aduce iubire profundă pentru cinci zodii.
07:50
Prosperitatea nu ține doar de noroc. Unele persoane par să aibă o intuiție naturală pentru a recunoaște oportunitățile, iar acțiunile lor constante, chiar și mici, se transformă în timp în rezultate financiare spectaculoase.
Acum 4 ore
07:30
Untul aromat este unul dintre acele mici detalii care pot transforma complet un mic dejun, o friptură sau chiar o simplă felie de pâine. Și partea cea mai bună? Îl poți face foarte ușor acasă, în câteva minute, cu ingrediente simple.
07:10
Nu toată lumea tânjește după lumina reflectoarelor sau recunoaștere. În astrologie, unele semne zodiacale preferă în mod natural o abordare modestă a vieții, prețuind autenticitatea, bunătatea și conexiunile semnificative, în detrimentul succesului material.
06:50
Moșii de toamnă este o sărbătoare ortodoxă dedicată pomenirii celor adormiți. În acest an va avea loc pe 1 noiembrie, în prima sâmbătă a lunii.
06:30
Semnificațiile subtile ale unui gest banal. Ce înseamnă când ajuți un chelner să strângă masa # Jurnalul.ro
Ai observat vreodată un client strângând farfuriile de pe masă la restaurant, înainte ca acest lucru să fie făcut de chelner?
06:10
Pe 27 septembrie 2025, trei zodii atrag prosperitate și stabilitate financiară. Află dacă ești printre ele și ce înseamnă asta pentru viitorul tău.
Acum 12 ore
00:40
Cercetările efectuate pe șoareci sugerează că mitocondriile - „bateriile” celulelor - elimină fragmente de ADN deteriorat, contribuind la activarea căilor inflamatorii asociate cu îmbătrânirea.
00:20
Preşedintele naţionalist al Poloniei, Karol Nawrocki, a semnat o lege care prelungeşte protecţia temporară acordată refugiaţilor ucraineni, dar limitează o parte din ajutoarele acordate până în prezent, a indicat vineri preşedinţia de la Varşovia, relatează AFP.
00:10
Pe 27 septembrie, Luna în cuadratură cu Venus aduce revelații importante pentru patru zodii. Află dacă ești printre cei care primesc un semn puternic de la univers.
26 septembrie 2025
23:50
Anumite plante te ajută să ai un somn odihnitor deoarece contribuie la îmbunătățirea calității aerului și induc o atmosferă relaxantă.
23:40
Înmormântarea Claudiei Cardinale va avea loc la Paris „în cea mai strictă intimitate familială” # Jurnalul.ro
Înmormântarea actriței franco-italiene Claudia Cardinale, decedată la vârsta de 87 de ani în regiunea pariziană, va avea loc marți, la ora 14:30, la biserica Saint-Roch din arondismentul 1 al Parisului, a declarat pentru AFP agentul ei, Laurent Savry.
23:20
O grevă a controlorilor de trafic aerian din Grecia afectează cursele TAROM de la București către Atena și invers. Zborurile companiei de miercuri, între cele două destinații, vor fi anulate și reprogramate în ziua următoare.
23:10
Prima expoziție personală la Amsterdam dedicată operei lui Brâncuși, realizată cu sprijinul ICR la H’ART Museum, s-a deschis publicului pe 20 septembrie # Jurnalul.ro
H’ART Museum Amsterdam a inaugurat expoziția Brâncuși, The Birth of Modern Sculpture, prezentată în perioada 20 septembrie 2025 – 18 ianuarie 2026 în capitala Țărilor de Jos, în colaborare cu colecțiile Centre Pompidou și cu sprijinul Institutului Cultural Român, prin reprezentanța sa de la Bruxelles. Este a doua expoziție găzduită vreodată în Țările de Jos, după retrospectiva organizată la Haga în 1970, reunind peste 30 de capodopere sculpturale, alături de piedestalurile originale create de artist, precum și fotografii și filme realizate de acesta.
23:10
Universitatea Craiova și Dinamo au încheiat la egalitate, scor 2-2 (1-1), vineri seara, în etapa a 11-a a Superligii de fotbal, pe Stadionul „Ion Oblemenco”, în fața a 22.440 de spectatori. Universitatea Craiova a încheiat cu un jucător în minus, după eliminarea căpitanului Bancu, în minutul 65.
22:50
Trump susține că acordul pentru Gaza se apropie de final, iar ostaticii ar putea fi eliberați # Jurnalul.ro
Președintele Donald Trump a declarat vineri că este aproape de un acord pentru încheierea războiului din Gaza și pentru aducerea acasă a ostaticilor, scrie Reuters.
22:40
Cercetătorii de la Institutul Medical Howard Hughes au găsit răspunsul la o întrebare veche: de ce unii oameni trăiesc mai mult, chiar dacă nu au gene speciale pentru asta.
22:30
Elevul care a trimis amenințări școlilor și spitalelor, după gratii 30 de zile. FBI îl voia arestat # Jurnalul.ro
Curtea de Apel Bucureşti a decis, vineri, arestarea preventivă pentru 30 de zile a elevului în vârstă de 17 ani, acuzat că a trimis în ultimele zile mesaje de ameninţare către şcoli şi spitale.
22:20
Inspecția muncii anunță vineri un record de muncă nedeclarată identificată la o singură companie de curierat din București: 530 de persoane au fost depistate lucrând „la negru" într-o singură zi.
22:10
Jurizări în franceză și spaniolă și momente inedite pe scena The Ticket, sâmbătă, de la ora 20.00, la Antena 1 # Jurnalul.ro
Sâmbătă, de la ora 20.00, Antena 1 difuzează cel de-al patrulea episod The Ticket, o nouă seară în care spectacolul va fi la superlativ.
21:50
Taxe vamale la medicamente: „un scenariu catastrofal”, avertizează industria farmaceutică europeană # Jurnalul.ro
Federația Industriilor Farmaceutice Europene consideră că noile tarife americane anunțate joi riscă să crească costurile și să perturbe lanțurile de aprovizionare, potrivit Le Figaro.
21:40
Nu ai mai fost în acest oraș până acum, dar inima ta tânjește să-l vizitezi. Apoi, când ajungi, simți că ai mai fost acolo înainte. Toată lumea are un oraș sau un loc al sufletului în această lume mare, unde te simți acasă de la prima sosire.
21:30
În România, ca în multe alte țări cu un trecut marcat de regimuri autoritare, fantoma trecutului bântuie adeseori prezentul. Unul dintre simbolurile acestei umbre este figura controversată a generalului Dumitru Dumbravă, un nume care a stârnit teamă și speculații, un personaj despre care s-a spus că a influențat deciziile justiției prin mijloace oculte.
21:20
Traian Băsescu: România n-a dat, niciodată, niciun kilowat de energie electrică, fără bani # Jurnalul.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că statul român nu a oferit niciodată energie electrică sau gaze naturale gratuit Republicii Moldova, adăugând că sprijinul acordat Ucrainei nu este atât de consistent pe cât se vehiculează.
20:50
Instituţiile militare de învăţământ superior ale Ministerului Apărării Naţionale organizează luni festivităţi de deschidere a anului universitar 2025 - 2026.
20:40
Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare și premierul Ilie Bolojan au discutat vineri despre rectificarea bugetară. Proiectul va fi publicat luni în consultare publică.
20:40
Bolojan, despre tragedia de la Spitalul Sf. Maria din Iași: Voi sancționa acolo unde este cazul # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis condoleanțe familiilor afectate de tragedia de la Spitalul Sf. Maria din Iași, unde mai mulți copii și-au pierdut viața, spunând, totodată, că ancheta administrativă va fi completă și cauzele și eventualii vinovați vor fi identificați într-un timp rezonabil.
Acum 24 ore
20:20
Probabil că ai deja o cutie de WD-40 în cămară sau sub chiuvetă. Dacă folosești întregul tub WD-40 pentru o singură problemă, pierzi întregul potențial al acestuia.
20:10
Ministrul Rogobete, despre cazul copiilor morți la Spitalul din Iași: Toți cei responsabili vor răspunde: vor fi sancționați administrativ, fără excepție # Jurnalul.ro
Ministerul Sănătății și Inspecția Sanitară de Stat în Sănătate au demarat un control amănunțit la Iași, după ce nouă copii, inclusiv nou-născuți, au fost expuși unui risc suplimentar din cauza infecțiilor nosocomiale, șase dintre ei pierzându-și viața, anunță ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
20:10
CFR Călători a anunțat vineri reducerile de care beneficiază studenții în anul universitar care începe săptămâna viitoare la transportul pe calea ferată.
19:50
Banii care scriu istorie: de la Eminescu la continente îndepărtate, într-o colecție unică # Jurnalul.ro
Începând cu 29 septembrie, pasionații de numismatică și colecționari vor avea ocazia să își construiască propria colecție de monede și bancnote autentice din întreaga lume, printr-o serie de 40 de ediții care vor fi disponibile la toate chioșcurile de ziare.Primul număr conține bancnota de 1.000 lei cu chipul lui Mihai Eminescu, alături de două monede din Irlanda, de 1 penny și 10 pence. Prețul de lansare este de doar 19,99 lei.
19:50
Nicu Ștefănuță explică procedura de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă în Parlamentul European # Jurnalul.ro
Nicu Ștefănuță a explicat că notificarea Parchetului General privind europarlamentara Diana Șoșoacă va fi analizată de Comisia de Afaceri Juridice a Parlamentului European, care va decide dacă imunitatea acesteia poate fi ridicată.
19:40
Restricții de trafic sâmbătă în Capitală pentru Crosul Bucuriei și Cupa Toamnei la ciclism # Jurnalul.ro
Sâmbătă sunt impuse restricții de trafic în mai multe zone din Capitală pentru organizarea Crosului Bucuriei și a Cupei Toamnei la ciclism.
19:20
România, printre statele membre UE cu o creştere importantă a preţurilor pachetelor de vacanţă # Jurnalul.ro
Preţurile pachetelor de vacanţă în Uniunea Europeană au crescut cu 2,5% în august, comparativ cu perioada similară din 2024, iar România se află printre primele state în Europa după acest indicator, a anunţat vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).
19:10
Ministerul Educației a transmis, vineri, că monitorizează, prin proceduri interne, cazurile de violență în diverse forme din sistemul de educație și cercetare, unele fiind semnalate public.
18:50
Cât de periculoasă este Serratia marcescens, bacteria care ar fi provocat moartea a şase copii la spitalul Sf. Maria din Iaşi # Jurnalul.ro
Șase copii internați la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași au murit în ultimele două săptămâni după ce au fost infectați cu bacteria Serratia marcescens. Ministerul Sănătății confirmă existența a nouă cazuri și acuză spitalul că nu a raportat la timp situația și nu a aplicat corect măsurile de izolare.
18:50
Majoritatea dintre noi știm ce ar trebui să facem pentru a comunica mai eficient cu partenerii noștri: ascultăm fără să judecăm, folosim afirmații cu „eu”, criticăm comportamentele, nu persoana, și așa mai departe. Toți știm cum funcționează. Problema este că majoritatea dintre noi - chiar și cuplurile aflate în relații fericite și sănătoase - nu facem niciunul dintre aceste lucruri în timp ce ne aflăm în mijlocul certurilor.
18:40
Mucegaiul din borcanele cu gem și dulceață poate reprezenta un pericol serios pentru sănătate, avertizează specialiștii.
18:20
Curtea de Apel a hotărât ridicarea controlului judiciar care îi împiedica pe Paul Anghel și Sebastian Hotca să își exercite atribuțiile la conducerea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), anunță vineri avocatul Adrian Cuculis.
18:10
3 zodii vrăjitoare. Dețin puteri magice asunse. Acțiunile lor îi ghidează pe ceilalți prin provocările vieții # Jurnalul.ro
Trei semne zodiacale dețin puteri magice ascunse, așa că este bine să le urmezi. Acțiunile lor te ajută să depășești provocările vieții.
17:50
România fără busolă: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României lansează campania „Proiect de țară – România 2050” # Jurnalul.ro
România nu are astăzi un plan de țară. O recunoaște chiar președintele Nicușor Dan: „România nu are un plan de ţară în momentul ăsta. Deşi există bună intenţie în multe zone din administraţia publică din România, nu vedem o emergenţă de reformă, de la nivelele medii şi de jos ale administraţiei.”
17:40
Fostul șef al direcției juridice a SRI, generalul în rezervă Dumitru Dumbravă, a încetat din viață la doar 53 de ani. Acesta s-a stins la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu“ din Capitală.
17:40
Incident șocant într-o școală din Cluj: o fetiță de 7 ani, strangulată în pauză de un coleg de clasă # Jurnalul.ro
O scenă tulburătoare a avut loc într-o școală din localitatea Soporu de Câmpie, comuna Frata, județul Cluj. O fetiță de șapte ani a ajuns la spital după ce a fost strangulată cu o sfoară de către un coleg de clasă, chiar în timpul pauzei.
17:20
Nicușor Dan despre tragedia de la spitalul din Iași: Toleranță zero față de erori care ucid copiii # Jurnalul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a cerut vineri o anchetă imediată și publicarea integrală a rapoartelor de control, după tragedia în care șase copii și-au pierdut viața la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași.
17:10
Viktor Orban către Trump: Renunțarea la energia rusească ar aduce economia „în genunchi” # Jurnalul.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat vineri că Ungaria va continua să importe combustibili fosili din Rusia, în ciuda cererilor din partea lui Donald Trump, și că l-a informat pe președinte că renunțarea la energia rusească ar fi un „dezastru” pentru economia Ungariei.
16:50
O tumoră de 800 de grame - 20% din greutatea copilului - a fost operată cu succes la un nou născut, la Spitalul de Copii din Cluj-Napoca.
