Percheziţii de amploare în Bihor. Șapte bărbați, suspectaţi că au spart cu sticle mai multe geamuri ale unui imobil din Arad
StirileProtv.ro, 27 septembrie 2025 08:50
Nouă percheziţii au loc sâmbătă dimineaţă la domiciliile a șapte bărbaţi din Bihor, suspectaţi că au spart cu sticle mai multe geamuri ale unui imobil din Arad, precum şi geamurile a două autoturisme.
Acum 5 minute
09:30
BMW avertizează aproape 200.000 de proprietari să nu parcheze în garaj, deoarece mașinile lor ar putea lua foc # StirileProtv.ro
Proprietarii a aproape 200.000 de autoturisme BMW nu ar trebui să parcheze în garaj, deoarece vehiculele ar putea suferi un scurtcircuit și ar putea lua foc, potrivit unui aviz de rechemare.
09:30
Descoperire rară făcută de oamenii de știință în Peru: Șoarecele cu coadă de puf și nume de prințesă # StirileProtv.ro
O echipă de oameni de ştiinţă peruvieni a descoperit o specie până acum necunoscută de rozătoare mică în jungla din centrul statului Peru, au anunţat, vineri, autorităţile locale, citate de AFP.
09:30
Sindicaliștii din finanțele publice protestează în București. Cer ”redarea demnității și imaginii publice a finanțiștilor” # StirileProtv.ro
Sindicatul Naţional Finanţe Publice - SindFISC organizează sâmbătă un protest în faţa sediului Ministerului Finanţelor, pentru a atrage atenţia asupra drepturilor şi demnităţii finanţiştilor şi asupra condiţiilor de muncă din sistem.
09:30
Un filipinez de 28 de ani a fost desemnat ”Cel mai frumos bărbat din lume”. Cum arată câștigătorul Mister International 2025 # StirileProtv.ro
Când vine vorba de concursuri de frumusețe, nu doar Miss Universe face valuri. Și bărbații au partea lor de podium, costume impecabile și întrebări care dau emoții.
Acum 15 minute
09:20
Partidul Moldova Mare, condus de o apropiată a fugarului Șor, eliminat din cursa electorală. Era finanțat din străinătate # StirileProtv.ro
Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova a anulat vineri seară înregistrarea Partidului Moldova Mare şi a candidaţilor la funcţia de deputat din partea acestei formaţiuni politice la alegerile parlamentare de duminică, au anunţat oficialii CEC.
Acum o oră
09:00
Simona Halep împlineşte 34 de ani. 24 de turnee câștigate și o carieră impresionantă aproape de final. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Simona Halep sărbătorește 34 de ani. În acest an și-a anunțat retragerea din activitate, iar în 2026 va avea loc o ceremonie oficială dedicată acestui moment.
09:00
08:50
08:40
Incendiu puternic în Bistrița-Năsăud. Trei case au fost mistuite de flăcări, zeci de persoane au fost evacuate # StirileProtv.ro
S-a dat alarma într-o localitate din Bistrița-Năsăud unde flăcări puternice au cuprins trei case. Mai bine de 20 de oameni se aflau în locuințe la momentul izbucnirii incendiului care a ajuns să distrugă o suprafață de 400 de metri pătrați.
08:40
ISW: Kremlinul planifică proteste violente în Moldova. Acuzația absurdă cu NATO care ”invadează” țara # StirileProtv.ro
Rusia folosește o strategie extrem de sofisticată pentru destabilizarea și preluarea puterii în Republica Moldova, unde plănuiește chiar și proteste violente după alegerile parlamentare de pe 28 septembrie, se arată într-o analiză ISW.
Acum 2 ore
08:30
Vremea de azi, 27 septembrie. Temperaturi mai mici în majoritatea zonelor. Maximele pornesc de la 14 grade # StirileProtv.ro
Ziua de sâmbătă aduce vreme rece în majoritatea zonelor, soare în jumătatea nord-estică a țării, înnorări și condiții de ploaie în rest.
08:20
China se pregătește să deschidă cel mai înalt pod din lume. Se ridică la 625 de metri # StirileProtv.ro
În China se fac ultimele pregătiri pentru ca cel mai înalt pod din lume să fie dat în circulație.
08:20
Milano își revendică titlul de capitală a modei cu colecții primăvară-vară inspirate din Cleopatra și stilul anilor ’70 # StirileProtv.ro
Zilele acestea Milano își revendică titlul de capitală a modei. Marile case de creație își prezintă colecțiile de primăvară-vară pentru anul viitor.
08:10
Raport: Părinții cheltuiesc anual peste 6.000 de lei pe meditațiile copiilor. Costurile aproape s-au triplat în ultimul an # StirileProtv.ro
În septembrie, elevii nu încep numai școala, ci și meditațiile, care sunt tot mai costisitoare. Un raport Salvați Copiii arată că părinții scot din buzunare mai bine de 6 mii de lei anual, cu 3.700 de lei mai mult, față de anul trecut.
08:00
Antreprenorii și Universitatea din Brașov formează studenții prin inovație: „Poartă ochelarii și își vede propria fabrică” # StirileProtv.ro
Zece antreprenori din IT și inginerie colaborează cu Universitatea din Brașov pentru a-i ajuta pe studenți să se dezvolte în domeniu. Tinerii au ocazia să primească informații prețioase și chiar să facă practică în companiile acestora.
08:00
Războiul dronelor. Aparate zburătoare neidentificate, detectate în mai multe țări europene. Sistemul olandez de neutralizare # StirileProtv.ro
Drone suspecte au fost zărite și în nordul Germaniei, aproape de granița cu Danemarca. Autoritățile locale au anunțat că a fost deschisă o anchetă pentru acte de spionaj și sabotaj.
07:40
Ultimele mitinguri electorale, înaintea alegerilor cruciale din Republica Moldova. ”Învingem și mergem înainte” # StirileProtv.ro
La Chișinău, au avut loc vineri ultimele mitinguri electorale din campania pentru scrutinul parlamentar, cu o miză colosală.
07:40
Bloomberg: Rusia, principala adversară a Europei. Planurile lui Putin de a perturba alegerile din Moldova # StirileProtv.ro
Președintele rus Vladimir Putin își intensifică eforturile de destabilizare a Occidentului, forțând liderii europeni să reevalueze amploarea amenințării și să se grăbească să adopte noi măsuri de apărare, scrie Bloomberg.
07:40
Cardinalul Lucian Mureșan, al treilea din istoria României, a murit la 94 de ani. Unde va avea loc înmormântarea # StirileProtv.ro
Biserica greco-catolică din România este în doliu. Cardinalul Lucian Mureșan a încetat din viață, la vârsta de 94 de ani. Vineri, trupul său a fost depus la Catedrala „Sfânta Treime” din Blaj.
Acum 4 ore
07:30
Regele Charles al III-lea și regina Camilla, prima întâlnire cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican. Când va avea loc vizita # StirileProtv.ro
Regele Charles al III-lea, șeful Bisericii Anglicane, și regina Camilla vor efectua o vizită de stat la Vatican, la sfârșitul lunii octombrie, pentru a se întâlni cu Papa Leon al XIV-lea, a anunțat, sâmbătă, Palatul Buckingham.
07:30
Drone observate în nordul Germaniei, aproape de granița cu Danemarca. Autoritățile investighează posibile acte de spionaj # StirileProtv.ro
Noi apariții de drone au fost semnalate vineri în nordul Germaniei, în apropierea graniței cu Danemarca, după incidente similare înregistrate recent în Danemarca și Norvegia, potrivit Le Figaro, care citează presa germană.
07:30
Unul dintre cei mai căutați infractori din România a fost prins în Spania și adus în țară. Fapta pentru care a fost condamnat # StirileProtv.ro
Unul dintre cei mai căutați infractori din România a aterizat vineri noapte pe Aeroportul Otopeni, flancat de polițiști.
07:20
Numele lui Elon Musk apare în noi dosare în cazul Epstein. Miliardarul ar fi fost invitat pe insulă în 2014 # StirileProtv.ro
Miliardarul Elon Musk și prințul Andrew apar în noile documente făcute publice de democrații din Congresul SUA, în legătură cu cazul finanțistului condamnat pentru pedofilie, Jeffrey Epstein, potrivit BBC.
07:20
Șapou: Într-o lume tot mai grăbită, Teofil Vlad a ales ritmul muntelui. Povestea lui arată că înălțimea se măsoară nu doar în metri, ci și în puterea de a nu renunța indiferent cât de greu este.
Acum 12 ore
22:10
Încă un accident cu tineri pe o trotinetă electrică. Ce au pățit o fată și un băiat în Bistrița # StirileProtv.ro
O fată de 15 ani şi un băiat de 18 ani, care circulau, vineri seară, cu o trotinetă electrică în municipiul Bistriţa, au fost loviţi de o maşină, fiind accidentaţi. Şoferul autoturismului, de 23 de ani, avea dreptul de a conduce suspendat.
22:00
Trump sfidează criticile formulate pe scară largă de asociaţiile medicale și repetă afirmaţiile sale privind Paracetamolul # StirileProtv.ro
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a repetat vineri apelul său adresat femeilor însărcinate şi copiilor cu vârste fragede de a nu mai utiliza popularul medicament analgezic Tylenol.
21:40
Adolescentul care a trimis mailurile de ameninţare cu atacuri armate a fost arestat preventiv. Ce spun procurorii DIICOT # StirileProtv.ro
Curtea de Apel Bucureşti a decis, vineri, arestarea preventivă pentru 30 de zile a elevului în vârstă de 17 ani, acuzat că a trimis în ultimele zile mesaje de ameninţare către şcoli şi spitale.
21:30
Are înălțimea unui bloc cu 13 etaje și plutește. China a lansat cea mai puternică turbină eoliană din lume # StirileProtv.ro
China a lansat cea mai puternică turbină eoliană zburătoare din lume, o structură asemănătoare unui dirijabil, înaltă cât un bloc cu 13 etaje și capabilă să producă un MW de energie electrică.
21:20
Donald și Melania Trump, surprinși în timpul unei conversații tensionate. Ce a dezvăluit un expert în citirea buzelor. VIDEO # StirileProtv.ro
Ceea ce părea o ceartă între Donald și Melania Trump, surprinsă de camere în fața Casei Albe, a fost de fapt o discuție despre scara rulantă defectă de la sediul ONU, susțin specialiști în citirea pe buze.
21:20
Horoscop 27 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu surprize. O să fim expeditivi cu treburile de orice fel ca să ne rămână timp și pentru noi, să ne luăm un respiro, să dăm randament, ca lumea, la treaba de luni încolo.
21:10
Vlad Zaha, expert criminolog: Registrul traficanţilor de droguri are şanse mari să fie neconstituţional # StirileProtv.ro
Registrul traficanţilor de droguri implementat de România este, în opinia expertului criminolog Vlad Zaha, un instrument care poate să îi determine pe unii oameni reabilitaţi din punct de vedere juridic să revină la activitatea infracţională.
21:00
Doi soți din India divorțează la mai puțin de un an de la căsătorie, pentru că animalele lor de companie nu se mai înțeleg # StirileProtv.ro
Un tribunal din Bhopal, situat în centrul Indiei, se confruntă cu un caz neobișnuit de divorț: un cuplu căsătorit de mai puțin de un an solicită separarea legală, motivul principal fiind conflictul dintre animalele lor de companie – o pisică și un câine.
20:50
Zelenski i-a cerut lui Trump rachete Tomahawk în marja Adunării ONU. Solicitarea a fost discutată cu ușile închise # StirileProtv.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-ar fi cerut preşedintelui american Donald Trump să furnizeze Kievului rachete de croazieră cu rază lungă de acţiune Tomahawk.
20:40
Țineți întotdeauna bani cash în casă. Cât numerar trebuie să aibă o gospodărie ”la saltea” pentru situații de urgență # StirileProtv.ro
Autoritățile și băncile recomandă oamenilor să aibă mereu bani cash în casă, pentru orice situație de urgență. Sumele ideale ar fi între 70 și 100 de euro pentru fiecare membru al familiei, arată cercetătorii.
Acum 24 ore
20:30
Femeie de 22 de ani, condamnată la închisoare pentru abuz „sadic” asupra a 21 de bebeluși în creșe # StirileProtv.ro
O îngrijitoare de creșă, în vârstă de 22 de ani, a fost condamnată la opt ani de închisoare după ce a fost găsită vinovată de abuzul „sadic” asupra a 21 de bebeluși, inclusiv prin ciupirea și împingerea copiilor, dar și prin lovire, scrie The Guardian.
20:20
Un craniu vechi de 1 milion de ani ar putea schimba tot ce se știa despre rasa umană # StirileProtv.ro
O reconstrucţie digitală a unui craniu de un milion de ani sugerează că oamenii s-ar fi putut separa de strămoşii lor cu 400.000 de ani mai devreme decât se credea anterior şi în aceasta în Asia, mai degrabă decât în Africa.
20:10
Jackpot record de 120 de milioane de euro câștigat la Berlin. Norocosul câștigător nu și-a revendicat premiul # StirileProtv.ro
O victorie istorică a fost înregistrată la un punct de vânzare loto din Berlin – 120 de milioane de euro au mers către un singur bilet. Totuși, norocosul câștigător nu și-a revendicat încă premiul.
19:50
Aleksandr Lukaşenko: „Dacă Kievul nu acceptă dialogul cu Rusia, lucrurile vor fi şi mai grave. Ei vor pierde Ucraina” # StirileProtv.ro
Aleksandr Lukaşenko l-a îndemnat pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski să negocieze cu Rusia dacă nu vrea să piardă întreaga Ucraină, întrucât cu cât trece mai mult timp, cu atât îi va fi mai greu să oprească avansul armatei ruse, relatează EFE.
19:50
Reuters: Vor trece cel puţin șapte ani până când România va avea un sistem de apărare aeriană pe mai multe niveluri # StirileProtv.ro
România vrea să colaboreze cu Ucraina pentru a produce drone prin noul fond european de apărare, însă va dura cel puțin 7 ani până când țara va avea un sistem complet de apărare aeriană pe mai multe niveluri, a spus o sursă guvernamentală pentru Reuters.
19:40
Poliția sârbă a arestat persoane care instruiau protestatari moldoveni și români în tactici de luptă # StirileProtv.ro
Poliţia sârbă a arestat vineri două persoane acuzate că au organizat sesiuni de instruire pentru protestatari privind tacticile de confruntare cu poliţia înaintea alegerilor parlamentare de duminică din Republica Moldova, relatează AFP.
19:40
Statele UE au început dezbaterea despre un împrumut pentru Ucraina finanţat direct din activele Rusiei # StirileProtv.ro
Statele membre ale UE discută propunerea Comisiei Europene privind un împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, finanțat din activele rusești înghețate, fără a recurge la confiscarea acestora.
19:40
Control judiciar pentru un tânăr din Giurgiu care și-a amenințat fosta parteneră cu pistolul în trafic # StirileProtv.ro
O tănără de 25 de ani a sesizat Poliţia după ce a fost ameninţată în trafic, cu un pistol, în judeţul Giurgiu, de fostul partener. Bărbatul conducea o motocicletă, deşi nu deţine permis şi avea o concentraţie de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat.
19:30
UE pregătește „zidul dronelor” pe flancul estic: România, parte din scutul comun anti-dronă # StirileProtv.ro
Uniunea Europeană vrea un zid de drone pe flancul estic, inclusiv în România. Ministrul român al apărării și omologii săi din nouă state membre au discutat, pentru prima dată, despre crearea unui scut comun anti-dronă.
19:30
Alegeri în Republica Moldova: Rusia ar fi recrutat preoți ortodocși pentru influențarea votului # StirileProtv.ro
Cu doar două zile înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, blocul electoral „Patriotic", considerat pro-rus, a rămas fără unul dintre principalii săi membri - Partidul Republican „Inima Moldovei".
19:30
Filmul crimei din Tulcea, rezolvată după 26 de ani cu ajutorul probelor ADN. Făptașul este recidivist # StirileProtv.ro
O crimă oribilă din Tulcea a fost rezolvată după 26 de ani. Anchetatorii au redeschis cazul și, cu ajutorul tehnologiei moderne, probele ADN au fost reanalizate.
19:20
Războiul informațional din Moldova: 1,5 milioane de like-uri, într-o țară cu 2,3 milioane de locuitori # StirileProtv.ro
Republica Moldova este supusă unui război hibrid atroce din partea Rusiei, iar datele arată dimensiunea unui atac informațional de dimensiuni colosale. În câteva zile, 10.000 de clipuri au strâns 1,5 milioane de like-uri, la 2,3 milioane de locuitori.
19:20
Deportarea românilor din Marea Britanie ar fi costat guvernul sute de mii de lire sterline. Și condamnații au primit bani # StirileProtv.ro
Scandal în Marea Britanie, după ce 47 de migranți români condamnați acolo au fost trimiși cu un zbor charter în țară, după executarea pedepselor, iar un jurnalist a filmat deportarea.
19:20
Angajați de la Casa de Sănătate Bacău, dați pe mâna DNA de șefii lor. Și-ar fi plătit anticipat bani pe concedii pentru 6 ani # StirileProtv.ro
Casa Națională de Asigurări de Sănătate a sesizat Direcția Națională Anticorupție în cazul unor angajați ai sucursalei județene din Bacău. Aceștia și-au luat anticipat banii pe concedii de odihnă pentru 6 ani.
19:20
Distribuitorii cer autorităților să introducă tariful binom pentru facturile la electricitate. De ce este mai avantajos # StirileProtv.ro
Facturile la electricitate ar putea fi calculate în baza unui abonament, nu doar în funcție de consum, ca acum.
19:20
Cum se împart banii la rectificarea bugetară. Un minister va primi de 60 de ori mai puțin decât a cerut # StirileProtv.ro
Discuțiile despre rectificarea bugetară se prelungesc. Până la sfârșitul săptămânii viitoare ar urma să fie adoptată o nouă repartizare a banilor din buget, anunță ministrul Finanțelor, după o întâlnire cu șeful guvernului.
