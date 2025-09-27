SUA îi revocă viza preşedintelui Columbiei, acuzat de acţiuni „incendiare” la o manifestaţie pro-palestiniană la New York / Departamentul de Stat: ”I-a îndemnat pe soldaţii americani să nu respecte ordinele şi să incite la violenţă”

G4Media, 27 septembrie 2025 08:50

Statele Unite îi vor revoca viza preşedintelui columbian Gustavo Petro, a anunţat vineri Departamentul de Stat, acuzându-l de „acţiuni imprudente şi incendiare” în timpul unui...   © G4Media.ro.

• • •

Acum 15 minute
09:20
INTERVIU | Istoricul József Lukács, despre „Cărticica meseriei de bucătar”, prima carte de bucate tipărită la Cluj în 1695: „În rețete apar atât lămâia, cât și limeta, semn că ardelenii deosebeau în mod conștient cele două fructe citrice” G4Media
La sfârșitul secolului al XVII-lea, la Cluj, a fost tipărit primul volum de bucate cunoscut pe teritoriul actual al României. Intitulată „Cărticica meseriei de bucătar”,...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
09:10
Bloomberg: Putin îşi intensifică campania hibridă împotriva Europei / Forţele neconvenţionale active în Moldova evidenţiază amploarea eforturilor Kremlinului G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin îşi intensifică eforturile de destabilizare a Occidentului, forţând liderii europeni să reevalueze amploarea ameninţării şi să se grăbească să adopte noi...   © G4Media.ro.
Acum o oră
08:50
SUA îi revocă viza preşedintelui Columbiei, acuzat de acţiuni „incendiare” la o manifestaţie pro-palestiniană la New York / Departamentul de Stat: ”I-a îndemnat pe soldaţii americani să nu respecte ordinele şi să incite la violenţă” G4Media
Statele Unite îi vor revoca viza preşedintelui columbian Gustavo Petro, a anunţat vineri Departamentul de Stat, acuzându-l de „acţiuni imprudente şi incendiare” în timpul unui...   © G4Media.ro.
08:40
Producția de drone rusești se bazează tot mai mult pe tehnologie și expertiză chineză G4Media
Experți chinezi în drone au lucrat direct cu producătorul rus de arme IEMZ Kupol, supus sancțiunilor occidentale, pentru dezvoltarea și testarea dronelor militare, potrivit unor...   © G4Media.ro.
08:40
VIDEO Ponta, păcălit de doi comedianți ruși, care s-au dat drept Poroșenko. „Este total de evitat (Oana Țoiu – n.r.), este mai rea decât Maia Sandu. Evitați-o cu orice preț” / ”Mereu am trăit cu impresia că Vlad Plahotniuc e o persoană foarte inteligentă” G4Media
Victor Ponta a fostă păcălit de doi farsori ruși. Realizatorii emisiunii „Vovan & Lexus” l-au sunat pe fostul premier aflat în mașină, iar acesta a...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
08:20
PNL, PSD și AUR împotriva USR, în Consiliul Local Brașov: 270.000 de euro pentru restaurarea unei troițe / 2,7 milioane de euro, în total / Primar: ”Sunt opinii personale, doar ca să vă aflați în treabă„ G4Media
Ședința Consiliului Local de vineri s-a transformat într-un adevărat scandal după ce s-a discutat un proiect pentru „consolidarea, restaurarea, amenajarea și punerea în valoare a...   © G4Media.ro.
08:00
„Poți să iei paracetamol în sarcină? Pe scurt: da!” / Medicii contrazic declarațiile lui Trump despre unul dintre cele mai cunoscute medicamente / ”Folosit în doze și pe durată rezonabilă, rămâne un tratament util pentru gravide” G4Media
Declarațiile recente ale președintelui american Donald Trump au stârnit controverse, după ce acesta a sfătuit femeile însărcinate să evite paracetamolul (cunoscut în SUA sub denumirea...   © G4Media.ro.
08:00
Avertisment de la Construcții Erbașu  și Con-A, două din cele mai mari companii de construcții din țară: România se află în fața unei crize comparabilă cu cea din 2008 / ”Nu știm ce să facem cu oamenii” G4Media
Sectorul construcțiilor din România se află într-un moment de impas, comparabil din anumite puncte de vedere cu criza economică din 2008. Investițiile publice sunt în...   © G4Media.ro.
07:50
Simona Halep împlineşte 34 de an / Fostul lider WTA s-a retras din activitate în acest an G4Media
Simona Halep împlineşte astăzi 34 de ani. Ea şi-a anunţat în acest an retragerea din activitate, iar în 2026 va avea loc o ceremonie oficială...   © G4Media.ro.
07:50
Raport britanic: Rusia ar ajuta China să pregătească un atac împotriva Taiwanului / Moscova ar urma să formeze şi un batalion de paraşutişti chinezi G4Media
Grupul de reflecţie britanic Royal United Services Institute a publicat o notă în care afirmă că „Rusia ajută China să se pregătească pentru a cuceri...   © G4Media.ro.
07:40
VIDEO România pierde peste 4,5 miliarde de dolari anual în investiții din cauza lipsei de date și transparență pe piața imobiliară – antreprenor G4Media
Piața românească nu oferă suficiente date imobiliare de calitate, ceea ce împiedică investițiile instituționale străine și dezvoltarea profesională, iar pierderile anuale se situează undeva la...   © G4Media.ro.
07:40
Trump, după ce fostul director al FBI James Comey a fost pus sub acuzare: „Vor mai fi şi alţii!” / El e acuzat de fals în declaraţii şi obstrucţionarea justiţiei: „Frica este arma tiranilor” G4Media
Donald Trump a menţinut vineri presiunea asupra Departamentului Justiţiei, la o zi după punerea sub acuzare a fostului director al FBI, James Comey, pe care...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
07:30
Cât de mult afectează câinii cu stăpân mediul înconjurător: O nouă cercetare răstoarnă vechile concepții (VIDEO) G4Media
În întreaga lume, sunt undeva la un miliard de câini, iar mulți dintre ei au stăpân, comparativ cu circa 650 de milioane de pisici cu...   © G4Media.ro.
07:30
Avertisment ISW: Rusia ar putea planifica proteste violente după alegerile din Moldova pentru a o înlătura pe Maia Sandu de la putere G4Media
Kremlinul creează condiţii pentru a genera posibile proteste violente cu scopul de a o înlătura de la putere pe preşedinta Republicii Moldovei, Maia Sandu, după...   © G4Media.ro.
07:30
Protest al sindicaliştilor din finanţe, sâmbătă, în faţa Ministerului Finanţelor / Au zece revendicări, printre care: finanţare corectă pentru funcţionarea instituţiilor, normarea realistă a muncii, digitalizare eficientă G4Media
Sindicaliştii din finanţe vor proteste, sâmbătă, în faţa sediului Ministerului Finanţelor şi au zece revendicări printre care finanţarea corectă pentru funcţionarea instituţiilor, fără costuri suportate...   © G4Media.ro.
07:20
Craiova – Dinamo 2-2, oltenii au jucat o jumătate de oră în inferioritate / Popa a egalat pentru Dinamo în ultimul minut / Craiova rămâne pe primul loc G4Media
Echipa bucureşteană Dinamo a terminat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 2-2, cu gruparea Universitatea Craiova, în etapa a 11-a din Superligă, transmite News.ro....   © G4Media.ro.
07:10
Regele Charles al III-lea va efectua o vizită de stat la Vatican, la sfârşitul lunii octombrie / El l-a văzut pe Papa Francisc cu 12 zile înainte de moartea papei G4Media
Regele Charles al III-lea, şeful Bisericii Anglicane, şi regina Camilla vor efectua o vizită de stat la Vatican, la sfârşitul lunii octombrie, pentru a se...   © G4Media.ro.
07:10
2,3 milioane de mexicani sunt fără electricitate în sud-estul ţării / Semafoarele au încetat să funcţioneze, provocând haos pe drumuri G4Media
Aproximativ 2,3 milioane de persoane au rămas fără electricitate vineri în sud-estul Mexicului din cauza unei pene de curent care a provocat haos în special...   © G4Media.ro.
07:00
La granița identității. Între găgăuzi (I) – corespondență din Republica Moldova G4Media
Li se luminează fețele și devin gălăgioși când le spun că una din străbunicile mele a fost găgăuză. Brusc, avem ceva în comun și nu...   © G4Media.ro.
06:30
Trei idei delicioase de mic dejun cu smochine: de la toast de brânză de capră cu smochine proaspete la terci de ovăz cu smochine caramelizate G4Media
Smochinele sunt printre cele mai savuroase fructe de toamnă, dulci, suculente și pline de nutrienți. Bogate în fibre, antioxidanți și minerale esențiale, ele pot transforma...   © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:30
VIDEO Adolescenții și tehnologia: cum isi trăiesc poveștile în era digitală/ Scriitoarea Adina Rosetti: „Totul este foarte dinamic, poveștile sunt din ce în ce mai scurte, iar publicul este din ce în ce mai nerăbdător G4Media
Postările și videoclipurile pe rețelele sociale au devenit principalul mod în care adolescenții comunică, împărtășesc experiențe și își spun poveștile. FestivalYA este un eveniment organizat...   © G4Media.ro.
23:20
De la voce și privire la miros: cum „citesc” pisicile oamenii? Știința abia acum începe să înțeleagă acest fenomen G4Media
Pisicile domestice continuă să surprindă oamenii de știință și iubitorii de animale deopotrivă. Un studiu din Tokyo a arătat că aceste animale pot face diferența între...   © G4Media.ro.
23:20
Alegeri cruciale duminică în Republica Moldova: principalii actori în acest scrutin, rolul diasporei și miza votului din 28 septembrie G4Media
Moldovenii își aleg noul Legislativ duminică, 28 septembrie, într-un scrutin cu miză crucială pentru viitorul și traseul pe care îl va urma Republica Moldova, scindată...   © G4Media.ro.
23:10
Poliţia sârbă a arestat suspecţi acuzaţi de instruirea de protestatari moldoveni şi români în tactici de luptă G4Media
Poliţia sârbă a arestat vineri două persoane acuzate că au organizat sesiuni de instruire pentru protestatari privind tacticile de confruntare cu poliţia înaintea alegerilor parlamentare...   © G4Media.ro.
23:00
O femeie de 52 de ani din Alba, victimă a unei fraude de tip phishing / Prejudiciul de 53.000 lei a fost recuperat G4Media
O femeie de 52 de ani din Alba Iulia a fost victima unei fraude informatice, în urma căreia i-au fost sustraşi 53.200 de lei din...   © G4Media.ro.
22:50
Medici Fără Frontiere îşi suspendă activităţile în oraşul Gaza din cauza ofensivei israeliene G4Media
ONG-ul Medici Fără Frontiere (MSF) a anunţat vineri că este „constrâns să îşi suspende” activităţile în oraşul Gaza din cauza intensificării ofensivei israeliene în teritoriul...   © G4Media.ro.
22:50
Polonia menţine protecţia acordată refugiaţilor ucraineni / Președintele Karol Nawrocki a semnat legea care prelungeşte protecţia, dar care limitează o parte din ajutoarele acordate refugiaţilor ucraineni G4Media
Preşedintele naţionalist al Poloniei, Karol Nawrocki, a semnat o lege care prelungeşte protecţia temporară acordată refugiaţilor ucraineni, dar limitează o parte din ajutoarele acordate până...   © G4Media.ro.
22:30
Cancelarul Friedrich Merz critică starea democraţiei din SUA şi lipsa de respect faţă de reguli G4Media
Cancelarul german Friedrich Merz a deplâns, vineri, declinul respectului pentru statul de drept la nivel mondial, în special în SUA, într-un mesaj neobişnuit de direct...   © G4Media.ro.
22:20
Apa de la robinet are mai puțin microplastic decât cea îmbuteliată/ Reziduurile de plastic din sticlele de apă pot afecta organismul mai grav decât se bănuia (studiu) G4Media
Știm că trebuie să fim bine hidratați pentru ca metabolismul să funcționeze corect și pentru o sănătate generală bună. Acest lucru se vede în numărul...   © G4Media.ro.
22:20
Compania aeriană Fly Lili, care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, susține că nu a operat niciodată zboruri spre sau dinspre Dubai G4Media
Compania aeriană Fly Lili, care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, anunţă, vineri seară, că nu a operat niciodată şi nu operează...   © G4Media.ro.
22:20
Echipa turcă Alanyaspor, cu Hagi în teren, a pierdut acasă în faţa lui Galatasaray cu 0-1 G4Media
Echipa turcă Alanyaspor, pentru care Ianis Hagi a jucat din minutul 71, a pierdut vineri seara, pe teren propriu, scor 0-1, în faţa formaţiei Galatasaray...   © G4Media.ro.
22:10
Partidul „Moldova Mare” condus de Victoria Furtună, apropiată a oligarhului fugar Ilan Șor, exclus de Comisia Electorală Centrală din alegerile parlamentare de duminică G4Media
Comisia Electorală Centrală a anulat înregistrarea concurentului electoral Partidul Politic „Moldova Mare” și a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea...   © G4Media.ro.
22:10
Ţările de Jos returnează Indoneziei o importantă colecţie de fosile, inclusiv „Omul de Java” G4Media
Autorităţile din Ţările de Jos au anunţat că vor restitui Indoneziei o importantă colecţie de fosile, acceptând astfel solicitarea acestei ţări – o fostă colonie...   © G4Media.ro.
22:00
LG Electronics lansează în Coreea „Easy TV”, un televizor adaptat persoanelor în vârstă, cu telecomandă mărită G4Media
LG Electronics Inc. a prezentat un nou televizor cu o interfață simplă, o telecomandă mărită și funcții de îngrijire a sănătății, destinat utilizatorilor în vârstă...   © G4Media.ro.
22:00
BMW cheamă în service peste 196.000 de vehicule / Risc de incendiu din cauza demarorului G4Media
BMW recheamă peste 196.000 de mașini americane în service, deoarece releul de pornire al motorului se poate coroda, ceea ce duce la supraîncălzire și scurtcircuit,...   © G4Media.ro.
22:00
Premierul ungar Viktor Orbán se opune planului UE de a confisca active rusești în valoare de 140 de miliarde de euro și de a le împrumuta Ucrainei / Oficialii de la Bruxelles caută o portiță pentru a îndeplini această misiune G4Media
Experții juridici ai UE studiază o modalitate de a ocoli necesitatea unanimității votului, pentru a trimite 140 de miliarde de euro către Kiev, din activele...   © G4Media.ro.
21:40
O fată de 15 ani şi un băiat de 18 ani, care circulau cu o trotinetă electrică în Bistriţa, accidentaţi / Şoferul care i-a lovit avea dreptul de a conduce suspendat G4Media
O fată de 15 ani şi un băiat de 18 ani, care circulau, vineri seară, cu o trotinetă electrică în municipiul Bistriţa, au fost loviţi...   © G4Media.ro.
21:30
VIDEO Adolescentul de 17 ani acuzat că a trimis mesaje de amenințare la școli și spitale, arestat preventiv G4Media
Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a inculpatului de 17 ani, acuzat...   © G4Media.ro.
21:30
Donald Trump a repetat afirmaţiile sale privind Tylenol şi vaccinurile, sfidând protestele comunităţii medicale G4Media
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a repetat vineri apelul său adresat femeilor însărcinate şi copiilor cu vârste fragede de a nu mai utiliza popularul medicament...   © G4Media.ro.
21:10
Drulă în campanie: Metroul trebuie adus la Primăria Capitalei, facem o singură companie de transport public prin fuziune cu STB G4Media
Chiar dacă nu are încă susținere oficială pentru a candida la Primăria Capitalei și nici nu s-au stabilit încă alegeri, Cătălin Drulă (USR) își face...   © G4Media.ro.
20:50
Colegiului Medicilor: Sistemul de sănătate are nevoie urgentă de o regândire a strategiei privind combatarea infecţiilor nosocomiale G4Media
Sistemul de sănătate din România are nevoie urgentă de o regândire profundă a strategiei de prevenire şi combatere a infecţiilor asociate asistenţei medicale, afirmă reprezentanţii...   © G4Media.ro.
20:50
A fost lansată Harta muzeelor din București, în format tipărit și online, cu 64 de instituții culturale, inclusiv unele mai puțin cunoscute / Program, adrese, date de contact de la Muzeul Recordurilor Românești, Muzeul Hărților sau Muzeul Micul Paris G4Media
Capitala primește pentru prima dată o hartă centralizată dedicată muzeelor și caselor memoriale, ce reunește peste 60 de instituții culturale. Aceasta va fi disponibilă atât...   © G4Media.ro.
20:50
Germania investighează noi apariţii de drone în scopuri de spionaj la frontiera cu Danemarca G4Media
Ministerul de Interne al landului Schleswig-Holstein (din nordul Germaniei) a declarat vineri că în timpul nopţii (de joi spre vineri) au fost observate drone în...   © G4Media.ro.
20:40
Primul autobuz fără șofer din Spania, testat în Madrid G4Media
Primul autobuz autonom fabricat în Spania a fost lansat la Madrid, un vehicul electric cu 12 locuri care circulă gratuit până pe 24 octombrie în...   © G4Media.ro.
20:40
Peter Szijjarto: Zelenski o ia razna din cauza sentimentelor antimaghiare / Și Ministerul Apărării din Ungaria neagă incidentul cu dronele G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat vineri că drone de recunoaştere din Ungaria au intrat în spaţiul aerian ucrainean. În replică, ministrul de externe de...   © G4Media.ro.
Acum 24 ore
20:30
În cadrul unor discuţii private la ONU, Zelenski i-ar fi cerut lui Trump rachete Tomahawk G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-ar fi cerut preşedintelui american Donald Trump să furnizeze Kievului rachete de croazieră cu rază lungă de acţiune Tomahawk, solicitare făcută...   © G4Media.ro.
20:30
Parada baloanelor cu aer cald, în weekend, la Mătrici (Mureș) G4Media
Evenimentul, aflat la a 19-a ediție, are loc în perioada 27–28 septembrie 2025 și promite o desfășurare spectaculoasă de baloane viu colorate pe cer. Parada...   © G4Media.ro.
20:30
Diaconescu: Parcursul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană va primi un semnal extrem de serios, după aceste alegeri. Ce s-a întâmplat în Georgia poate reprezenta un exemplu G4Media
Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu a declarat, vineri, că parcursul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană va primi un semnal extrem de serios, după aceste alegeri, într-un...   © G4Media.ro.
20:30
China avertizează la ONU împotriva unei reveniri la o „mentalitate a războiului rece” G4Media
Premierul chinez Li Qiang a avertizat vineri împotriva unei reveniri la o „mentalitate a războiului rece” şi a apărat multilateralismul şi liberul schimb într-o critică...   © G4Media.ro.
20:30
Comisia Europeană propune restricţii pentru deplasările diplomaţilor ruşi în interiorul UE G4Media
 Comisia Europeană a propus vineri o obligaţie de notificare pentru diplomaţii ruşi aflaţi la post în ţările blocului comunitar în cazul oricărei călătorii efectuate de...   © G4Media.ro.
