SindFISC protestează sâmbătă la Ministerul Finanţelor pentru drepturile şi demnitatea finanţiştilor
Financial Intelligence, 27 septembrie 2025 08:50
Sindicatul Naţional Finanţe Publice – SindFISC organizează sâmbătă, între orele 12:00 – 14:00, un protest în faţa sediului
Acum 15 minute
09:20
Scăderea de 300 de miliarde de dolari a pieței cripto, din această săptămână, marchează cel mai mare de vânzare din ultimele luni # Financial Intelligence
Criptomonedele au pierdut aproximativ 300 de miliarde de dolari, în această săptămână, pe măsură ce un val de
Acum o oră
08:50
SindFISC protestează sâmbătă la Ministerul Finanţelor pentru drepturile şi demnitatea finanţiştilor # Financial Intelligence
Sindicatul Naţional Finanţe Publice – SindFISC organizează sâmbătă, între orele 12:00 – 14:00, un protest în faţa sediului
08:40
Netanyahu afirmă că țările occidentale „au cedat” în recunoașterea statului palestinian, în timp ce discursul aprins din cadrul ONU provoacă ieșiri din sală – CNN # Financial Intelligence
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a criticat vineri recunoașterea recentă a statalității palestiniene de către țările occidentale, acuzând liderii
Acum 2 ore
08:30
Agenția pentru Securitate Cibernetică și Infrastructură emite o directivă de urgență, în contextul unei campanii majore de hacking care vizează Cisco # Financial Intelligence
CISA emite o directivă de urgență care impune agențiilor federale să identifice și să atenueze vulnerabilitățile Cisco Zero-Day
08:20
Noul prim-ministru francez a exclus introducerea unui impozit pe avere și își propune să reducă deficitul bugetar la 4,7% în 2026 # Financial Intelligence
Vineri, viitorul prim-ministru francez, Sébastien Lecornu, a exclus introducerea unui impozit pe avere sau suspendarea unei reforme nepopulare
08:10
Ungaria afirmă că Zelenski „și-a pierdut mințile”, după comentariul privind dronele # Financial Intelligence
Drone de recunoaștere care au încălcat spațiul aerian al Ucrainei ar fi putut zbura din Ungaria pentru a
08:10
Statele estice ale UE sunt de acord cu necesitatea unui „zid anti-drone”, afirmă șeful apărării blocului comunitar # Financial Intelligence
Țările din flancul estic al Uniunii Europene au convenit asupra necesității unui „zid de drone" cu capacități avansate
08:10
Criza combustibilului din Rusia provoacă cozi lungi și dureri de cap pentru șoferi # Financial Intelligence
O coadă lungă de mașini în fața unei benzinării din Sevastopol, un oraș portuar din Crimeea controlată de
Acum 4 ore
07:10
Şefii ANPC se pot întoarce la serviciu. Curtea de Apel Bucureşti a înlăturat dintre obligaţiile din cadrul controlului judiciar interdicţia exercitării funcţiei / Decizia este definitivă # Financial Intelligence
Şeful interimar al ANPC Sebastan Ioan Hotca, acuzat de abuz în serviciu, şi directorul general din ANPC Paul
07:10
Bloomberg: Putin îşi intensifică campania hibridă împotriva Europei. Forţele neconvenţionale active în Moldova evidenţiază amploarea eforturilor Kremlinului # Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin îşi intensifică eforturile de destabilizare a Occidentului, forţând liderii europeni să reevalueze amploarea ameninţării
07:10
China păstrează tăcerea după anunţul lui Donald Trump privind acordul privind vânzarea TikTok # Financial Intelligence
La o zi după ce preşedintele american Donald Trump a semnat ordinul executiv prin care aprobă un acord
07:00
Citatul săptămânii: „Legile sunt ca pânzele de păianjen care prind musculițe și lasă să treacă viespile”. – Jonathan Swift # Financial Intelligence
The post Citatul săptămânii: „Legile sunt ca pânzele de păianjen care prind musculițe și lasă să treacă viespile”. – Jonathan Swift appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Aproximativ 2,3 milioane de persoane au rămas fără electricitate vineri în sud-estul Mexicului din cauza unei pene de
07:00
Preşedintele naţionalist al Poloniei, Karol Nawrocki, a semnat o lege care prelungeşte protecţia temporară acordată refugiaţilor ucraineni, dar
07:00
Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a luat în derâdere vineri închiderea canalului său de YouTube săptămâna trecută, numindu-i pe
06:50
Donald Trump îndeamnă Microsoft să concedieze o fostă responsabilă a administraţiei Biden: “Reprezintă un pericol pentru securitatea naţională a Statelor Unite, în special având în vedere contractele dintre Microsoft şi guvernul american” # Financial Intelligence
Donald Trump, preşedintele Statelor Unite, a afirmat vineri că Microsoft ar trebui să o concedieze pe Lisa Monaco,
Acum 24 ore
19:20
O delegație a EURODEFENSE s-a întâlnit cu Andrius Kubilius, comisarul pentru spațiu și apărare, şi cu membri ai Parlamentului European # Financial Intelligence
În perioada 24-25 septembrie 2025, o delegație EURODEFENSE formată din președinții filialelor naționale a efectuat o vizită la
19:10
Ministerul Energiei: Vânzarea de acțiuni deținute de Statul român la OMV Petrom SA, către salariații societății, nu este posibil a se realiza în 2025, datorită litigiilor aflate în instanțele competente # Financial Intelligence
Vânzarea de acțiuni deținute de Statul român prin Ministerul Energiei la OMV Petrom SA, către salariații societății, conform
18:50
KMGI Internațional N.V. a renunțat la angajamentul de a plăti 200 milioane de euro pentru răscumpărarea a 26,6959%, partea statului, de la “Rompetrol Rafinare” Constanţa # Financial Intelligence
KMGI Internațional N.V. a renunțat la angajamentul de a plăti 200 milioane de euro pentru răscumpărarea a 26,6959%, partea statului,
18:30
Fostul general SRI Dumitru Dumbravă a încetat din viață vineri, potrivit unor surse Digi24.ro. Dumitru Dumbravă avea 53
16:20
Reducere de 90% la preţul biletelor de tren pentru studenţi,doar între localitatea de domiciliu şi cea în care studiază # Financial Intelligence
Studenţii beneficiază, în anul universitar 2025-2026, de o reducere de 90% la transportul feroviar intern clasa a 2-a
16:20
Trump îl califică drept “poliţist corupt” pe James Comey, fostul şef al FBI inculpat # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump l-a atacat din nou vineri pe fostul director al FBI James Comey, numindu-l "poliţist
16:20
România doreşte un parteneriat cu Ucraina pentru fabricarea dronelor (Reuters) # Financial Intelligence
România are în vedere un parteneriat cu Ucraina pentru fabricarea de drone cu ajutorul noului mecanism comunitar SAFE
15:30
Banca Centrală Europeană va efectua anul viitor noi experimente cu privire la ceea ce ar putea fi realizat
15:10
Laurențiu Urluescu, reales președinte al AFEER pentru un nou mandat de doi ani # Financial Intelligence
Adunarea Generală a Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER), întrunită în data de 24 septembrie 2025, și-a
14:50
Belarus afirmă că ar putea furniza energie nucleară zonelor din Ucraina controlate de Rusia # Financial Intelligence
Belarus propune construirea unei centrale nucleare în estul ţării, care ar putea furniza electricitate zonelor din Ucraina controlate
14:20
IIF: Datoria mondială, la aproape 338.000 de miliarde dolari, pe fondul atenuării condiţiilor financiare globale şi a deprecierii dolarului # Financial Intelligence
Datoria mondială a crescut în trimestrul doi din 2025, pe fondul atenuării condiţiilor financiare globale şi a deprecierii
14:10
Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova anunţă ieşirea din competiţia electorală pentru alegerile parlamentare pentru
13:40
AAF: Activele nete ale fondurilor de investiții au crescut la 10,8 miliarde lei # Financial Intelligence
Activele nete ale celor 248 de fonduri deschise și închise, locale și străine, au crescut în luna august
12:30
Fondul Proprietatea transmite reguli organizatorice pentru AGA în care se va stabili viitorul administrării: Acționarii sunt așteptați să manifeste respect și conduită civilizată pe durată ședințelor; Presa nu are acces; Acționarii nu au voie să filmeze # Financial Intelligence
Fondul Proprietatea a transmis o serie de reguli organizatorice pentru AGA în care se va stabili viitorul administrării,
12:20
Gala BVB Arena 2025. Care sunt cele 15 companii românești finaliste ale programului de referință derulat de Bursa de Valori București # Financial Intelligence
Bursa de Valori București (BVB) a premiat, aseară, câștigătorii programului BVB Arena 2025, aflat anul acesta la cea
11:50
Fost arhitect șef al Capitalei, acuzat de ilegalități la aprobarea construirii unui imobil de birouri în Primăverii (surse) # Financial Intelligence
Ștefan Călin Dumitrașcu, fost arhitect șef al Capitalei, a fost pus sub acuzare de DNA pentru abuz în
11:40
Ucraina şi-a continuat atacurile sistematice cu drone asupra industriei petroliere a Rusiei, lovind o rafinărie din sudul teritoriului
11:20
E.ON a investit 86 milioane de lei în dezvoltarea rețelelor inteligente și a platformelor online dedicate clienților # Financial Intelligence
Companiile Grupului E.ON din România au investit, anul trecut, 86 milioane de lei în digitalizarea și automatizarea infrastructurii
11:10
Canada a încheiat un acord de liber schimb cu Indonezia, primul cu o ţară membră a ASEAN # Financial Intelligence
Canada a depăşit o etapă majoră în strategia sa de diversificare comercială, semnând un acord de liber schimb
11:10
România Eficientă inaugurează o nouă unitate școlară renovată la standard nZEB; Investiția se ridică la peste 1,5 milioane euro # Financial Intelligence
Internatul Liceului Tehnologic Tudor Vladimirescu din comuna Șimian, județul Mehedinți a fost reabilitat energetic la standard nZEB A
10:00
NuScale Power dezvăluie acordul de achiziție pentru materiale nucleare de la CFPP în valoare de 32,3 milioane de dolari # Financial Intelligence
NuScale Power (NYSE:SMR) a dezvăluit miercuri seara că a intrat intr-un acord tripartit cu Departamentul Energiei al SUA
09:40
UE acuză Rusia de un ”amestec profund” în alegerile legislative de duminică din R.Moldova şi denunţă o ”tactică clasică de manipulare” şi o ”campanie de dezinformare fără precedent” # Financial Intelligence
Republica Moldova este supusă unei "campanii de dezinformare fără precedent" desfăşurată de către Rusia, odată cu apropierea alegerilor
Ieri
09:20
Grup Șerban Holding a devenit membru Europatat, consolidând poziția României pe piața europeană a cartofului # Financial Intelligence
Grup Șerban Holding (GSH), unul dintre principalii jucători ai agribusiness-ului românesc și lider național în producția de cartofi
09:10
Trump aprobă acordul pentru TikTok, printr-un ordin executiv; Vance spune că afacerea este evaluată la 14 miliarde de dolari # Financial Intelligence
Președintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv care aprobă o propunere care ar menține TikTok
09:00
One United Properties achiziționează un teren de 1,4 hectare în zona Lacului Tei, pentru o nouă dezvoltare mixtă, denumită One Academy Club; Valoarea tranzacţiei se ridică la 11,4 milioane de euro # Financial Intelligence
One United Properties (BVB: ONE) anunță achiziția unui nou teren cu o suprafață de 14.295 de metri pătraţi
09:00
OpenAI a anunţat ChatGPT Pulse, o facilitate a popularului chatbot care va crea, în fiecare zi, un buletin
08:40
Fundația George Soros critică administrația Trump, după ce Departamentul Justiției a anunțat că intenționează să investigheze organizația # Financial Intelligence
New York Times raportează că Departamentul Justiției îi îndeamnă pe procurori să investigheze, în timp ce Trump își
08:30
Danemarca leagă apariția dronelor de un actor statal, afirmă Letonia; Rusia neagă implicarea # Financial Intelligence
Danemarca a raportat aliaților NATO că „actori statali" nespecificați sunt responsabili pentru incursiunile cu drone care au dus
08:10
Pe fondul tensiunilor crescânde, Polonia îndeamnă cetățenii să părăsească „imediat” Belarusul # Financial Intelligence
Ambasada Poloniei la Minsk a îndemnat cetățenii polonezi să „părăsească imediat" Belarusul pe 25 septembrie, pe fondul tensiunilor
07:50
Dacă NATO va doborî un avion rus, va izbucni războiul — ambasadorul Rusiei în Franța # Financial Intelligence
„Destul de multe avioane încalcă spațiul aerian al Rusiei, accidental sau neaccidental. Nimeni nu le doboară", a subliniat
07:40
Nicuşor Dan: Călin Georgescu n-a fost un călăreţ singuratic, a avut în spate o reţea # Financial Intelligence
Candidatul la prezidenţialele anulate de anul trecut, Călin Georgescu, n-a fost un "călăreţ singuratic", ci "a avut în
07:40
Mark Rutte: Membrii pot viza aeronavele ruseşti care intră în spaţiul NATO atunci când este necesar # Financial Intelligence
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a susţinut joi comentariile preşedintelui american Donald Trump făcute în această săptămână,
07:40
Nicuşor Dan: În curând va fi actualizată Strategia de Securitate Naţională, va exista o dezbatere în societate # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că în perioada următoare va fi actualizată Strategia de Securitate Naţională, precizând că va
07:40
Nicuşor Dan nu crede că premierul ar trebui să demisioneze în caz că măsurile de reforme sunt declarate neconstituţionale # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat joi că nu consideră că premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze dacă
