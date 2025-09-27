Superliga: Mijlocaşul kenyan Richard Odada va juca la UTA Arad

23:00

România are nevoie să schimbe radical modul în care abordează lupta antidrog, înainte ca zeci de mii de vieţi să fie pierdute, este de părere expertul criminolog Vlad Zaha. Acesta susţine că eforturile autorităţilor trebuie să se concentreze pe prevenire şi pe prinderea marilor traficanţi, fără ca statul să mai irosească resurse pentru pedepsirea celor care deţin stupefiante pentru consum propriu.