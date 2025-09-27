Un atac cu drone ruseşti a provocat incendii la and #8222;infrastructura critică and #8221; din regiunea Viniţia, Ucraina
Bursa, 27 septembrie 2025 10:20
Un atac cu drone ruseşti împotriva regiunii Viniţia a provocat incendii şi pagube unei clădiri rezidenţiale, au raportat autorităţile locale, citat de kyivindependent.com.
Acum 15 minute
10:50
Irakul a reluat sâmbătă exporturile de petrol din regiunea autonomă Kurdistan din nordul ţării, după mai bine de doi ani de întrerupere din cauza unor dispute juridice şi tehnice, a relatat presa de stat, conform AFP.
Acum o oră
10:30
Sindicatul Naţional Finanţe Publice - SindFISC organizează sâmbătă, între orele 12:00 - 14:00, un protest în faţa sediului Ministerului Finanţelor, pentru a atrage atenţia asupra drepturilor şi demnităţii finanţiştilor şi asupra condiţiilor de muncă din sistem.
10:20
10:20
Parlamentare în R. Moldova: Maia Sandu spune că sunt în joc integritarea teritorială şi independenţa ţării # Bursa
Preşedinta pro-europeană a Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat asupra unei puternice interferenţe ruseşti înaintea alegerilor parlamentare de duminică din ţara sa, relatează dpa.
10:20
Parlamentare R.Moldova: Partidul Moldova Mare al Victoriei Furtună, eliminat din cursa electorală # Bursa
Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova a anulat vineri seară înregistrarea Partidului Moldova Mare şi a candidaţilor la funcţia de deputat din partea acestei formaţiuni politice la alegerile parlamentare de duminică, au anunţat oficialii CEC.
10:10
BMW va retrage în service peste 196.000 de maşini în Statele Unite, după ce autorităţile americane au identificat un defect la releul de demaraj, care poate coroda şi provoca supraîncălzire şi scurt-circuit, crescând astfel riscul de incendiu, a anunţat Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului Rutier (NHTSA), citată de Reuters.
10:10
China va impune de anul viitor obligaţia obţinerii de licenţe de export pentru vehiculele electrice, a anunţat vineri Ministerul Comerţului, în încercarea de a limita practicile neloiale ale comercianţilor neautorizaţi şi de a proteja reputaţia mărcilor auto chineze pe pieţele externe, transmite Reuters.
10:10
Acum 2 ore
10:00
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi comandantul său militar suprem au afirmat vineri că ofensivele ruse nu şi-au atins obiectivele în acest an şi că Moscova suferă pierderi grele pe câmpul de luptă, relatează Reuters.
10:00
Cotaţiile petrolului au crescut vineri şi au înregistrat un avans săptămânal de peste 4%, în urma atacurilor Ucrainei asupra infrastructurii energetice ruse şi a deciziei Moscovei de a limita exporturile de combustibili, transmite Reuters.
09:50
Avertisment ISW: Rusia ar putea planifica proteste violente după alegerile din Moldova pentru a o înlătura pe Maia Sandu # Bursa
Kremlinul creează condiţii pentru a genera posibile proteste violente cu scopul de a o înlătura de la putere pe preşedinta Republicii Moldovei, Maia Sandu, după alegerile parlamentare din 28 septembrie, avertiza, într-o analiză publicată la 25 septembrie, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), un think-tank cu sediul la Washington.
09:50
După Danemarca şi Norvegia, noi drone au fost observate vineri în nordul Germaniei, foarte aproape de graniţa cu Danemarca, relatează Le Figaro citând presa germană.
09:40
*Republica Moldova îşi alege duminică, 28 septembrie 2025, noul Parlament, într-un scrutin care poate schimba direcţia geopolitică a ţării *Aproape 3,3 milioane de alegători sunt aşteptaţi la urne, într-o confruntare strânsă între forţele proeuropene şi cele proruse, cu implicaţii directe pentru Chişinău, Kiev şi Bucureşti
09:40
Preşedintele rus Vladimir Putin îşi intensifică eforturile de destabilizare a Occidentului, forţând liderii europeni să reevalueze amploarea ameninţării şi să se grăbească să adopte noi măsuri de apărare, scrie Bloomberg.
Acum 12 ore
00:00
* Oferta Fondului Proprietatea a fost înregistrată în sistemul bursier
Acum 24 ore
22:00
Avioanele de luptă Gripen ale Forţelor Aeriene Maghiare, parte a misiunii NATO de poliţie aeriană, au interceptat joi cinci aeronave militare ruseşti deasupra Mării Baltice, la vest de coasta Letoniei, a anunţat Comandamentul Aerian Aliat al NATO.
21:40
Lukaşenko avertizează Kievul că riscă să piardă întreaga ţară dacă nu începe negocieri cu Rusia # Bursa
Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko l-a îndemnat vineri pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski să deschidă negocieri cu Rusia, avertizând că, în caz contrar, Ucraina riscă să fie pierdută integral, transmit agenţiile EFE.
21:30
Inspectoratul General al Poliţiei din Republica Moldova (IGP) anunţă că vineri, 26 septembrie, au avut loc percheziţii în UTA Găgăuzia într-un dosar de corupere electorală. O persoană a fost reţinută pentru 72 de ore.
21:30
Poliţia investighează apeluri la proteste în Dubăsari, legate de naşul lui Ion Ceban, Ruslan Garbalî # Bursa
Pe canalele de Telegram au apărut mesaje prin care localnicii din Dubăsari erau chemaţi la proteste antiguvernamentale.
21:00
Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) a încheiat vineri campania electorală cu un marş în centrul Chişinăului, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, transmite Deschide.md.
20:50
Alegerile parlamentare din Republica Moldova vor fi influenţate decisiv de votul diasporei, însă sprijinul tradiţional de 75-80% pentru PAS ar putea fi mai redus, a declarat Mihail Bologan, directorul companiei de sondaje iData, într-un interviu pentru HotNews.ro.
20:50
CEC discută excluderea partidului and #8222;Moldova Mare and #8221; din alegeri pe fondul acuzaţiilor de finanţare externă # Bursa
Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova analizează posibilitatea excluderii partidului and #8222;Moldova Mare and #8221;, condus de Victoria Furtună, din cursa pentru alegerile parlamentare, relatează ZdG.
20:40
Poliţia sârbă a anunţat vineri reţinerea a două persoane acuzate că au organizat şi finanţat sesiuni de antrenament pentru protestatari în tactici de confruntare cu forţele de ordine, înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova de duminică, transmite AFP.
20:40
Ilie Bolojan, după tragedia de la Iaşi: Nu voi avea nicio ezitare să sancţionez acolo unde va fi cazul # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a transmis condoleanţe familiilor celor şase copii care au murit la Spitalul Sf. Maria din Iaşi şi a anunţat că vor fi luate toate măsurile care se impun pentru ca astfel de tragedii să nu se mai producă.
20:40
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi, într-un interviu pentru Bloomberg, că alianţa trebuie să dezvolte tehnologii mai eficiente pentru a contracara dronele ruseşti, învăţând din experienţa Ucrainei.
20:20
Cristian Diaconescu: Rusia nu poate înfrunta NATO militar şi testează solidaritatea Alianţei prin provocări hibrid # Bursa
Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu a declarat că Rusia este conştientă că nu poate înfrunta militar NATO cu şanse de succes şi, în consecinţă, testează solidaritatea Alianţei prin provocări îndreptate asupra statelor de frontieră.
20:20
Preşedintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care validează tranzacţia ce permite TikTok să continue să opereze în Statele Unite, potrivit CNBC. Vicepreşedintele JD Vance a estimat valoarea afacerii la 14 miliarde de dolari.
20:00
Preşedintele AUR Moldova, Boris Volosatîi, a respins anunţul făcut de conducerea AUR România privind retragerea din alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova. El a subliniat că AUR Moldova este un partid independent, înregistrat legal la Chişinău, cu conducere şi liste proprii, şi nu o filială a formaţiunii conduse de George Simion.
19:50
Agroserv Măriuţa revine pe profit în primul semestru şi raportează creşteri pe toate liniile de business # Bursa
Agroserv Măriuţa (BVB: MILK), compania care deţine brandul Lăptăria cu Caimac, a încheiat primul semestru din 2025 cu vânzări de 50,6 milioane lei, în creştere cu 20% faţă de perioada similară din 2024, potrivit unui comunicat al companiei.
19:40
Conferinţa 'Finanţarea societăţilor comerciale and #8221;: peste 180 de experţi au dezbătut soluţii pentru accesul companiilor la capital şi integrarea criteriilor ESG # Bursa
În cadrul conferinţei and #8222;Finanţarea societăţilor comerciale and #8221;, desfăşurată la Institutul Bancar Român, au participat peste 180 de profesionişti din sectorul bancar, afaceri, investiţii şi instituţii relevante. Evenimentul organizat de Consiliului Patronatelor ESG din România (CPESGR), Loop Operations, Institutului Bancar Român (IBR) şi NAI România and Moldova a facilitat dezbateri strategice despre mecanismele şi soluţiile de finanţare ale societăţilor comerciale.
19:30
Inspecţia Muncii a descoperit pe 23 septembrie un record de muncă nedeclarată: 530 de persoane care lucrau fără contracte la o singură companie de curierat din Bucureşti, potrivit unui comunicat transmis vineri. Firma a fost sancţionată cu amenzi totale de 200.000 de lei.
19:20
Kremlinul consideră and #8222;periculoasă and #8221; ideea doborârii avioanelor ruseşti invocată de Trump # Bursa
Kremlinul a calificat vineri drept and #8222;periculoasă and #8221; şi and #8222;iresponsabilă and #8221; posibilitatea ca ţările NATO să doboare avioane ruseşti care le încalcă spaţiul aerian, idee evocată recent de preşedintele american Donald Trump, transmite AFP.
19:00
Discursul premierului israelian Benjamin Netanyahu, rostit vineri la Adunarea Generală a ONU, a fost întâmpinat cu huiduieli şi părăsirea sălii de către mai multe delegaţii, relatează presa internaţională.
18:50
Şeful interimar al ANPC, Sebastian Ioan Hotca, acuzat de abuz în serviciu, şi directorul general Paul Anghel, acuzat de şantaj, pot reveni la serviciu după ce Curtea de Apel Bucureşti a ridicat interdicţia de a-şi exercita funcţiile, măsură impusă în cadrul controlului judiciar.
18:50
REPER a solicitat vineri primarului general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, şi autorităţilor municipale să intervină and #8222;de urgenţă and #8221; pentru ştergerea însemnelor legionare şi fasciste de pe Podul Basarab, transmite Agerpres.
18:30
Ministrul de Externe al Ungariei: 'Zelenski începe să înnebunească and #8221; după acuzaţiile privind dronele de recunoaştere # Bursa
Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, îl acuză pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski că and #8222;începe să înnebunească and #8221; după ce Kievul a raportat posibile încălcări ale spaţiului său aerian de drone ungare, în contextul tensiunilor dintre cele două ţări.
18:20
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat la Paşcani, că a semnat, va semna şi semnează documente pe un calendar care ţine de lege, nu neapărat de partide politice sau de isterii ale unor mişcări extremiste.
18:00
Keir Starmer cere liderilor de centru-stânga să înfrunte 'minciunile and #8221; extremei-drepte # Bursa
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a cerut liderilor internaţionali de centru-stânga prezenţi vineri la Londra să abordeze problema and #8222;imigraţiei necontrolate and #8221; şi să combată and #8222;minciunile and #8221; propagate de extrema-dreaptă în propriile ţări.
17:40
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas, a declarat într-un interviu pentru Politico în marja Adunării Generale a ONU, că Europa nu poate fi singura responsabilă pentru a ajuta Ucraina să pună capăt războiului cu Rusia, subliniind rolul crucial al Statelor Unite în acest proces.
17:30
Nicuşor Dan: Sunt profund îndurerat de tragedia petrecută la Spitalul de Copii and #8222;Sfânta Maria and #8221; din Iaşi # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis că este profund îndurerat de tragedia petrecută la Spitalul de Copii and #8222;Sfânta Maria and #8221; din Iaşi, unde şase copii şi-au pierdut viaţa, arătând că este and #8221;o dramă inacceptabilă şi se impune de urgenţă o anchetă, pentru a stabili dacă s-au ascuns informaţii sau au existat responsabilităţi individuale and #8221;.
17:30
ONU a publicat o listă actualizată cu 158 de companii implicate în coloniile israeliene considerate ilegale # Bursa
Organizaţia Naţiunilor Unite a anunţat o actualizare a listei companiilor implicate în dezvoltarea coloniilor israeliene din Cisiordania, considerate ilegale conform dreptului internaţional, incluzând acum 158 de companii, majoritatea israeliene
17:10
Orban i-a spus lui Trump că renunţarea la petrolul rusesc ar aduce economia Ungariei 'în genunchi and #8221; # Bursa
Premierul ungar Viktor Orban a declarat că Ungaria nu va renunţa la petrolul rusesc, chiar dacă preşedintele american Donald Trump a cerut acest lucru, argumentând că întreruperea importurilor ar afecta grav economia ţării.
17:00
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat vineri că Ungaria a trimis drone de recunoaştere în spaţiul aerian al Ucrainei, potrivit AFP.
16:50
Preşedintele american Donald Trump a anunţat că impune noi taxe vamale - de până 100% - medicamentelor, dar şi camioanelor şi mobilei produse în afara Statelor Unite.
16:50
Premierul naţionalist slovac Robert Fico a obţinut vineri adoptarea, în Parlament, a unui amendament constituţional prin care sunt limitate drepturile lesbienelor, gay-ilor, bisexualilor şi transsexualilor şi este consacrat principiul primatului legislaţiei naţionale asupra dreptului european, transmite AFP.
16:30
România analizează un parteneriat cu Ucraina pentru producerea de drone, folosind mecanismul comunitar SAFE (Security Action for Europe), destinat finanţării prin împrumuturi a achiziţiilor şi investiţiilor militare.
16:20
Putin ameninţă retragerea Rusiei din ODIHR, criticând lipsa de transparenţă a observatorilor occidentali # Bursa
Preşedintele rus Vladimir Putin a ameninţat că Rusia s-ar putea retrage din Biroul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (ODIHR) al OSCE, în timpul unei întâlniri cu şefa Comisiei Electorale Centrale a Rusiei, Ella Pamfilova.
16:20
Rectificarea bugetară va fi publicată abia luni, a anunţat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, deşi premierul Ilie Bolojan afirmase miercuri că documentul va fi pus în transparenţă decizională cel târziu vineri dimineaţa.
16:20
Nathan Gill, fost lider al Reform UK în Ţara Galilor şi fost europarlamentar britanic, a pledat vinovat la opt capete de acuzare de luare de mită pentru declaraţii favorabile Rusiei în Parlamentul European, transmite Press Association.
16:10
Iran şi Rusia semnează un contract de 25 de miliarde de dolari pentru patru noi centrale nucleare # Bursa
Iran şi Rusia au semnat un contract de 25 de miliarde de dolari pentru construirea a patru noi centrale nucleare în sudul Iranului, a anunţat vineri televiziunea de stat iraniană.
