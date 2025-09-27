Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mitropolitul Țării Românești; Sf. Mc. Calistrat și Epiharia
Basilica.ro, 27 septembrie 2025 10:20
Calendar Ortodox, 27 septembrie Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul († 1716) Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul s-a născut în Iviria (Georgia de astăzi) pe la anii 1650, din părinţi dreptcredincioşi, Ioan şi Maria, primind numele de botez Andrei. Crescut în duhul tradiţiei ortodoxe, tânărul Andrei a primit de la Dumnezeu darul picturii şi sculpturii bisericeşti.…
• • •
Acum 15 minute
10:50
Ziua mondială a turismului este serbată anual în data de 27 septembrie. Tema de anul acesta: „Turism și transformare durabilă” evidențiază potențialul transformator al turismului ca agent al schimbării pozitive. Momentul dedicat Zilei mondiale a turismului are loc la sfârșitul sezonului de vârf în emisfera nordică și la începutul sezonului în emisfera sudică. Anul…
Acum o oră
10:20
Acum 24 ore
19:50
Mitropolitul Teofan a sfințit piatra de temelie pentru biserica unui centru dedicat persoanelor cu dizabilități # Basilica.ro
Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei a sfințit vineri piatra de temelie pentru biserica Centrului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din Dragomirești, județul Neamț. La slujbă au participat prefectul județului Neamț, Adrian Bourceanu, președintele Consiliului Județean Neamț, Vasilică Daniel Harpa, vicepreședinții Ion Asaftei și Mihaela Elena Isciuc, primarul comunei Dragomirești, Ion Ioniță, precum…
17:50
Primăria Municipiului Iași organizează anul acesta ediția cu numărul 34 a Zilelor Iașiului între 8 și 17 octombrie. În centrul manifestărilor se află sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, hramul Catedralei Mitropolitane. Pelerinii care vor veni la Iași se vor putea închina nu doar la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, ci și la un fragment din moaștele Sfântului…
15:50
Reprezentanții Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova au vizitat Episcopia Basarabiei de Sud # Basilica.ro
O delegație a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din Guvernul României a vizitat joi Episcopia Basarabiei de Sud. Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a întâmpinat grupul la Centrul eparhial din Cahul. Din delegație au făcut parte Constantin-Valentin Răducanu, director cu atribuții de secretar de stat al DRRM, Dragoș Mihai Hotea, secretar…
15:50
Au mai rămas 30 de zile până la sfințirea Catedralei Naționale: Pregătirile intră în linie dreaptă # Basilica.ro
La Catedrala Națională se desfășoară ultimele lucrări înainte de sfințirea din 26 octombrie, când Patriarhul Ecumenic Bartolomeu va fi la București alături de Părintele Patriarh Daniel. Practic, s-a intrat în linie dreaptă cu pregătirile înainte de eveniment. Pr. Nicolae Crîngașu, Consilier Patriarhal coordonator la Sectorul Monumente și construcții bisericești al Administrației Patriarhale și coordonatorul lucrărilor de…
14:40
Proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea va avea loc în data de 5 octombrie la Catedrala Arhiepiscopală „Sf. Treime” din Arad. Cu acest prilej, în perioada 4-5 octombrie, va avea loc un amplu program liturgic pentru a marca acest eveniment deosebit din viața eparhiei arădene. Program: Sâmbătă: Ora 18:00 – Slujba privegherii (Vecernie,…
12:40
Muzeul Național Cotroceni găzduiește o expoziție fotodocumentară dedicată Centenarului Patriarhiei Române # Basilica.ro
Expoziția „Unitate națională și demnitate eclesială. Ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de patriarhie”, organizată de Biblioteca Sfântului Sinod, a fost inaugurată miercuri la Muzeul Național Cotroceni. „Această expoziție aduce în atenția publicului fotografii de epocă realizate de un celebru fotograf interbelic, Iosif Berman, medalii, plachete, volume, aniversare dedicate diferitelor aniversări ale Centenarului Patriarhiei Române”,…
10:10
Ziua Europeană a Limbilor: Patrimoniul multilingvistic al Europei este una dintre cele mai mari forțe ale sale # Basilica.ro
„Patrimoniul multilingvistic al Europei este una dintre cele mai mari forțe ale sale”, transmite Alain Berset, Secretar General al Consiliului Europei, cu ocazia Zilei Europene a Limbilor, marcată vineri, 26 septembrie. „Consiliul Europei promovează și protejează în mod activ această diversitate, recunoscând că predarea și învățarea mai multor limbi nu reprezintă un lux cultural, ci…
09:40
„Natură, cultură și conectare” este tema din acest an a Zilei Mondiale a Munților Carpați, marcată anual în 26 septembrie, pentru a celebra identitățile, peisajele și tezaurul natural pe care îl reprezintă acest lanț muntos. Cele mai frumoase activități care se pot organiza pentru a marca această zi sunt drumețiile montane. România a ratificat în…
09:10
Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Comunicat: 18 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române Marți, 30 septembrie 2025, Biserica Ortodoxă Română aniversează 18 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel în demnitatea de Patriarh. Citește mai mult. Program: Proclamarea locală a canonizării Sf. Pr. Mărturisitor…
00:00
†) Mutarea Sf. Ap. și Evanghelist Ioan; †) Sf. Domnitor Neagoe Basarab; Dreptul Ghedeon; Sf. Cuv. Platonida de la Curtea de Argeș # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 26 septembrie †) Mutarea la Domnul a Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan era născut în Betsaida Galileei, fiu al lui Zevedeu, care era pescar, şi al Salomeei. Ioan avea un frate numit Iacob. Pe când Zevedeu pescuia odată la Marea Tiberiadei cu fiii săi, a venit Iisus şi,…
25 septembrie 2025
18:20
Sfântul Siluan Athonitul a fost sărbătorit miercuri în mod special al Așezământul pentru copii orfani de la Dorolea, județul Cluj. Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului a oficiat Sfânta Liturghie în biserica așezământului, aflată în curs de pictare. Înaltpreasfințitul Părinte Andrei i-a îndemnat pe credincioșii prezenți în număr mare să urmeze modelul de credință…
18:00
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis joi un mesaj de la condoleanțe la moartea Eminenței Sale Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. „Omagiem memoria unui evlavios cleric mărturisitor al credinţei în timpul regimului comunist şi adresăm condoleanțe ierarhilor, clerului și credincioșilor Bisericii Greco-Catolice din România”, se arată în mesajul…
17:10
Agenția de știri Basilica, în colaborare cu Mănăstirea Cernica, organizează o expoziție de fotografie în aer liber intitulată „CERnica – între pământ și cer”. Evenimentul prezintă 100 de cadre fotografice dispuse pe aleea principală dintre cele două ostroave cernicane, simbolizând cei 100 de ani de când Biserica Ortodoxă Română a fost ridicată la rangul de…
16:30
Ambasadorul României în Chile a primit Diploma și Medalia Anului Centenar al Patriarhiei Române # Basilica.ro
Ambasadorul României în Chile, Floricel Paul Mocanu, a primit Diploma și Medalia Anului Centenar al Patriarhiei Române. Distincția a fost oferită de Părintele Patriarh Daniel și înmânată de Mitropolitul Nicolae al celor două Americi în cadrul unei vizite istorice în America Latină. Oferirea diplomei a avut loc în cadrul unui simpozion organizat la finalul săptămânii…
15:40
PS Benedict: Dialogul dintre psihoterapeut și preot este de maximă utilitate dacă se bazează pe antropologia biblică # Basilica.ro
„Dialogul dintre un psihoterapeut și un preot al Bisericii este de maximă utilitate, cu condiția ca premisele antropologice să fie comune, de origine biblică”, afirmă Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, într-un interviu realizat de Părintele Florin-Ciprian Petre pentru proiectul Hristocentric, care promovează abordarea integrativă, psiho-duhovnicească a sănătății mentale. „În tradiția veche filocalică se vorbește despre…
15:00
Mănăstirea Antim din Capitală își va serba hramul sâmbătă, de sărbătoarea Sfântului Antim Ivireanul. Programul sărbătorii va debuta vineri seară, de la ora 17:00, cu Privegherea. Sâmbătă dimineață, la ora 08:00, vor fi săvârșite Ceasurile și Acatistul Sfântului Antim Ivireanul. Sfânta Liturghie va fi oficiată de la ora 09:30 de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei.…
13:40
Patriarhul Daniel, la începutul anului universitar: Educația intelectuală și profesională se împlinește prin viață spirituală # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis joi un mesaj cu prilejul debutului anului universitar 2025-2026. Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române evidențiază că educație intelectuală și profesională se împlinește în viața spirituală. Preafericirea Sa a atenționat că viața umană deplină nu se poate reduce la simpla existență biologică și socială, ci ea se definește esențial prin spiritualitate…
13:30
Poetul creștin Ioan Alexandru, pomenit la Mănăstirea Nicula de Mitropolitul Andrei al Clujului # Basilica.ro
Unul dintre cei mai mari poeți creștini români, Ioan Alexandru, a fost comemorat la Mănăstirea Nicula marți, cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la trecerea la Domnul. Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a oficiat slujba parastasului la mormântul poetului din incinta sfântului așezământ. Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt…
12:50
Program: Proclamarea locală a canonizării Sf. Pr. Mărturisitor Dumitru Stăniloae va avea loc la Mănăstirea Cernica # Basilica.ro
Arhiepiscopia Bucureștilor a anunțat programul proclamării locale a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, desfășurat în perioada 2-4 octombrie 2025. Principalele evenimente liturgice vor avea loc la Mănăstirea Cernica din județul Ilfov și vor fi precedate de sfințirea raclei pentru moaștele sfântului, oficiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la Reședința Patriarhală. Program Joi, 2 octombrie,…
11:00
Episcopul Siluan al Italiei s-a întâlnit cu sute de copii și tineri la Festivalul Bucuriei # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, s-a întâlnit sâmbăta trecută cu 500 de copii, tineri și însoțitorii lor. Aceștia au participat la etapa eparhială Festivalului Bucuriei, organizat de Frăția NEPSIS Italia în colaborare cu Departamentul pentru Tineret al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Gazda festivalului a fost Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica”…
10:20
Comunicat: 18 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române # Basilica.ro
Marți, 30 septembrie 2025, Biserica Ortodoxă Română aniversează 18 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel în demnitatea de Patriarh. Întrucât în perioada 29-30 septembrie 2025 se va desfășura ședința de toamnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în vederea pregătirii evenimentelor care vor avea loc cu prilejul sfințirii Catedralei Naționale și a discutării…
10:00
Ziua Mondială a Farmacistului: Este cel mai accesibil specialist din sistemul de sănătate # Basilica.ro
Ziua Mondială a Farmacistului, marcată anual în 25 septembrie, a fost inițiată în anul 2000 de Federația Internațională a Farmaciștilor, având ca obiectiv principal conștientizarea utilizării adecvate a medicamentelor, măsurilor preventive împotriva bolilor și dezvoltarea generală a sistemului de sănătate. Totodată, ziua amintește publicului faptul că farmaciștii sunt parte integrantă a sistemelor de îngrijire a sănătății,…
09:30
Ziua Națională a Dăruirii, prilej de recunoștință pentru darul vieții și împărtășire a bucuriei # Basilica.ro
„Întreaga viață este darul lui Dumnezeu pentru oameni și trebuie trăită ca dăruire de sine lui Dumnezeu și oamenilor, ca iubire darnică sau generoasă”, spunea Preafericitul Părintele Patriarh Daniel într-o predică. Ziua Națională a Dăruirii, marcată joi, 25 septembrie este un prilej deosebit de a dărui la rândul nostru. Instituită în 2018 de Parlamentul României ziua…
08:40
Calendar Ortodox, 25 septembrie Cuvioasa Eufrosina Cuvioasa Eufrosina era fiica unui creștin bogat din Alexandria (Egipt), cu numele Pafnutie. A trăit în timpul împăratului Teodosie al II-lea (408-450). Dumnezeu încercând credința lui Pafnutie, mai întâi îi moare soția, iar după aceea Eufrosina dispare de acasă, pe când avea 18 ani. Abia după 33 de ani…
08:40
Revenim cu selecția zilnică de 5 știri esențiale din ziua precedentă. Începe și astăzi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Prima conferință a preoților de caritate din Patriarhia Română a prilejuit emulație și schimb de bune practici Centrul pastoral-misionar „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna” din Păltiniș, județul Sibiu, a găzduit, în perioada 22-24 septembrie,…
24 septembrie 2025
20:00
Copiii românilor din Viena au învățat sâmbătă să acorde primul ajutor în cadrul unui curs organizat de Școala parohiala „Sf. Antonie”. Atelierul a fost ținut de dr. Ion Alexandru Voropanov, medic specialist pediatru pneumolog la spitalul Marius Nasta din București. La activitate au participat 27 de copii, care au învățat și despre teme esențiale precum:…
19:00
Mitropolitul Nicolae al celor două Americi a sfințit duminică biserica românească din Concepción – Chile, închinată Sfântului Cuvios Siluan Athonitul și Sfintei Mucenițe Filofteia de la Curtea de Argeș. La slujba de sfințire au participat părintele Petru Neaga, parohul Bisericii „Buna Vestire” din Cleveland, Ohio – comunitate înfrățită cu parohia din Concepción, și părintele Alexis…
17:00
Pr. Bogdan Tătaru Cazaban: Smerenia, calea pe care se cuvine să înaintăm spre întâlnirea cu Dumnezeu # Basilica.ro
Smerenia „este calea pe care noi se cuvine să înaintăm spre întâlnirea cu Dumnezeu”, a spus Părintele Bogdan Tătaru-Cazaban miercuri, la Mănăstirea „Schitul Darvari” din București. În cadrul Sfintei Liturghii oficiate întru pomenirea sfântului împreună cu părinții din obște, preotul a ținut și un scurt cuvânt de învățătură despre ceea ce a numit „moștenirea duhovnicească…
17:00
PS Ignatie s-a întâlnit cu preoții pensionari din Episcopia Hușilor: Gândul lui Dumnezeu niciodată nu dezbină # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Ignatie s-a întâlnit marți, la Vaslui, cu preoții pensionari din Episcopia Hușilor. Ierarhul a atras atenția asupra mentalității afectate de păcat – care folosește drept paravan gândul lui Dumnezeu sau textul insuflat al Scripturii. Evenimentul a debutat cu Sfânta Liturghie, oficiată de Preasfințitul Părinte Ignatie, în Parohia Moara Grecilor din municipiul Vaslui. Preasfinția…
15:50
15:40
Prima conferință a preoților de caritate din Patriarhia Română a prilejuit emulație și schimb de bune practici # Basilica.ro
Centrul pastoral-misionar „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna” din Păltiniș, județul Sibiu, a găzduit, în perioada 22-24 septembrie, prima conferință națională a preoților de caritate din Patriarhia Română. Evenimentul a debutat cu un Te Deum oficiat la Schitul Păltiniș de un sobor condus de pr. Ciprian Ioniță, consilier patriarhal, coordonatorul Sectorului Social-Filantropic al Administrației Patriarhale. Părintelui consilier…
15:40
15:30
Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, a vizitat luni două șantiere aflate în desfășurare în cuprinsul Eparhiei. Ierarhul a ținut o ședință de lucru pe șantierul Centrului Eparhial din Vârșeț, acolo unde continuă lucrările de ridicare a unui paraclis episcopal. Noua biserică va purta hramurile Sfântul Ioan Botezătorul, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil și Sfântul…
15:10
Iași: Peste 30 de restaurante se unesc pentru a-i sprijini pe pelerinii Sfintei Cuvioase Parascheva # Basilica.ro
Peste 30 restaurante, cafenele și locații de referință au răspuns pozitiv invitației Platformei Faptelor Bune a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, de a veni în sprijinul sutelor de mii de pelerini care vor participa la pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva. Pe 18 septembrie, la Iași, reprezentanții partenerilor întru fapte bune, s-au întâlnit sub binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan,…
13:50
Mitropolitul Nectarie al Argolidei din Biserica Ortodoxă a Greciei a vizitat recent Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț. Cu acest prilej, ierarhul s-a închinat la moaștele Sfinților Cuvioși Paisie Olaru și Cleopa Ilie, cu care s-a întâlnit de mai multe ori în timpul vieții. Înaltpreasfințitul Părinte Nectarie a oferit câteva exemplare din cartea sa, care cuprinde…
13:00
Arhiepiscopul Ciprian la hramul Mănăstirii Brazi: Sfinții ne sunt ajutători și cei mai apropiați prieteni ai noștri # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Brazi, luni, cu ocazia zilei de pomenire a Sfântului Mucenic Teodosie. Cu această ocazie, IPS Ciprian a evocat viața și personalitatea Sfântului Sfințit Mucenic Teodosie, Mitropolitul Moldovei, arătând că acesta a făcut ascultare. „Deși nu și-a dorit să ajungă mitropolit, Sfântul Teodosie…
12:00
Vicariatul Ortodox Ucrainean a premiat copiii câștigători ai concursului de eseuri despre istoria ucrainenilor din România # Basilica.ro
Copiii câștigători ai concursului de eseuri „Istoria văzută prin ochii bunicilor” au fost premiați marți, la Biserica Ortodoxă Ucraineană „Înălțarea Sfintei Cruci” din Sighetu Marmației. Premiile au fost oferite de Asociația Dobrotoliubie, partener în organizarea concursului. Toți elevii care au participat la concurs au primit diplome de participare și câte un exemplar din Noul Testament…
11:30
Eveniment cultural-duhovnicesc la Râmnicu Vâlcea: Sfântul Antim Ivireanul în orizont teologic și artistic # Basilica.ro
Sfântul Antim Ivireanul a fost subiectul celei de-a 22-a sesiuni a comunicărilor organizate de Centrul de Studii Medievale și Premoderne, la Râmnicu Vâlcea. Tema sesiunii din acest a fost: „Sfântul Antim Ivireanul în orizont teologic și artistic”. Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a evocat personalitatea Sfântului Antim, pe care l-a numit „cărturar caligraf, traducător, sculptor,…
11:30
Catedrala Arhiepiscopală din Londra va găzdui o conferință dedicată creației marilor artiști români # Basilica.ro
Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Londra va găzdui sâmbătă, 27 septembrie 2025, de la ora 18:00, Conferința „Patrimoniu în dialog: Eminescu, Enescu, Grigorescu, Brâncuși”, un eveniment dedicat valorilor fundamentale ale culturii și spiritualității românești. În spațiul sacru al catedralei, credincioșii și iubitorii de cultură vor avea prilejul de a medita asupra moștenirii lăsate de patru mari stâlpi…
10:40
10:30
09:20
Doi ierarhi români care se află sub ocrotirea Sf. Cuv. Siluan Athonitul își cinstesc miercuri ocrotitorul: Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, și Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei. Episcopul Siluan al Ungariei s-a născut în 16 septembrie 1971 la Lipova, județul Arad, din părinții Constantin și Joița, la botez primind numele Cristian Constantin. Între anii 1990-1994 a…
09:00
Ți-am pregătit 5 știri importante de marți, ca să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Sinodul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei discută avizarea de noi texte liturgice pentru sfintele recent canonizate Sinodul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei s-a reunit în ședință marți la Reședința Patriarhală. Pe ordinea de zi se află avizarea de noi…
08:50
Calendar Ortodox, 24 septembrie Sfânta Mare Muceniță, întocmai cu Apostolii, Tecla S-a născut în primul secol creștin în orașul Iconium, capitala Licaoniei, la 420 de km de Constantinopol. Aici au propovăduit Onisifor și Sfinții Apostoli Pavel și Barnaba. Sfânta Tecla este numită întocmai cu Apostolii datorită râvnei de care a dat dovadă în propovăduirea Mântuitorului Iisus…
23 septembrie 2025
19:40
PS Ambrozie va sfinți catapeteasma bisericii parohiei „Sfântul Ierarh Nectarie” din comuna Joița # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sfinți, duminică 28 septembrie, catapeteasma bisericii parohiei „Sfântul Ierarh Nectarie” din Sat Bâcu, Comuna Joița, județul Giurgiu. Cu această ocazie, credincioșii care vor participa la eveniment, vor putea să cinstească Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Letca Nouă, un fragment din Lemnul Sfintei Cruci, precum și…
19:10
Un eveniment aniversar a marcat, sâmbătă, două decenii de activitate ale Asociației social-culturale CORFOO. Înființată în 2005 de un grup de studenți români din Gent și recunoscută oficial în 2012, organizația s-a afirmat în timp ca un reper pentru românii din provinciile Flandra Orientală și Flandra Occidentală. De-a lungul anilor, Asociația CORFOO a desfășurat proiecte…
18:30
Pr. Bogdan Tătaru Cazaban a vorbit la Seminarul Teologic „Nifon Mitropolitul” despre Sf. Sofian de la Antim # Basilica.ro
Seminarul Teologic „Nifon Mitropolitul” din Capitală a fost, marți, gazda unui simpozion dedicat Sfântului Sofian de la Antim, în cadrul căruia părintele Bogdan Tătaru Cazaban a vorbit despre prezența duhovnicească a acestuia în viața sa. În cuvântul său, părintele Bogdan Tătaru Cazaban a încercat să creioneze un „portret duhovnicesc” al Sfântului Sofian, din perspectiva unui…
17:40
A început Congresul Național „Hristos împărtășit copiilor”. Pr. Mihai Pavel: Am înveșmântat în veșminte noi lucrarea catehetică # Basilica.ro
Ediția a 18-a a Congresului Național „Hristos împărtășit copiilor” a început, marți, la Centrul Social-Pastoral Sfânta Cruce – Mănăstirea Caraiman. În deschiderea Congresului părintele Mihai Pavel, inspector eparhial și moderator al evenimentului, a evidențiat faptul că evenimentul a ajuns la a 18-a ediție. „Sunt 18 ani în care încercăm să articulăm și să motivăm pe…
